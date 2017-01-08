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15 فكرة مذهلة لدمج غرفة المعيشة والسفرة في مكان واحد!

Eman Rifaat Eman Rifaat
Edifício Gaivotas, Pureza Magalhães, Arquitectura e Design de Interiores Pureza Magalhães, Arquitectura e Design de Interiores Living roomAccessories & decoration
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كتاب الأفكار هذا سيعرض لكم 15 مثال حي لقدرة المهندسين المعماريين وخبراء الديكور على وضع لمساتهم في غرفتي المعيشة والسفرة وجعلهما في مكان واحد لاستغلال رائع للمساحات بطرق متنوعة بداية من استغلال المساحات الصغيرة والمساحات الكبيرة أو أفكار بسيطة معتمدة على النمط المستخدم في التصميم.. فهيا بنا لنرى ما أبدعه المعماريون!

1- المطبخ مع باقي الغرف

Warszawa, Wilanów, Kameleon - Kreatywne Studio Projektowania Wnętrz Kameleon - Kreatywne Studio Projektowania Wnętrz مطبخ
Kameleon – Kreatywne Studio Projektowania Wnętrz

Kameleon - Kreatywne Studio Projektowania Wnętrz
Kameleon – Kreatywne Studio Projektowania Wnętrz
Kameleon - Kreatywne Studio Projektowania Wnętrz

أصبح المطبخ المفتوح والمدمج مع غرفة المعيشة هو النموذج المعاصر لتصميم المنازل والمناسب لنمط الحياة الحالي والسريع، ففي العصر الحالي لا نقضي كثيرا من الوقت في المطبخ بعيدا عن باقي العائلة لذا من الأسهل جعلهما في مساحة مشتركة توفر الكثير على ربة المنزل  وباقي الأسرة.

2- مكتب في الزاوية

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

اختيار الأثاث هو أهم عناصر استغلال المساحات الموجودة، وفي حالة الشقة الاستوديو فلديك الآن مساحة صغيرة للغاية لا يمكن معها وضع كثير من الأرائك والكراسي لكي يمكنك الاستفادة من كل سنتيمتر في الغرفة، فمثلا هذا التصميم استخدم أريكة واحدة لغرفة المعيشة بالإضافة إلى ذلك فقد استغل الزاوية في وضع مكتب صغير من أجل الدراسة أو العمل وبذلك نرى ثلاث غرف في غرفة واحدة! 

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3- أساليب مختلفة

Apartamento Saldanha_Reabilitação Arquitectura + Design Interiores, Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores غرفة المعيشة
Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores

Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores
Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores
Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores

تصميم جذّاب وأنيق للغاية نتيجة استخدام أساليب وألوان مختلفة في نفس التصميم بجرأة شديدة ولكن النتيجة مذهلة! 

الجدران باللون الرمادي المائل للأزرق مع الكراسي باللون الأصفر والموضوعة في مكان مناسب تماما لتلائم لون الجدار وكأنها تظهر على خلفية داكنة، وأخيرا الكرسي الموجود بالخلف بلونه الأرجواني وكأنها لوحة فنية مبهرة للعين.

4- مساحات منفصلة

Sesja dla JT Grupy, bhgycfdrsxfhcvgjbkj,hvbcgfxdrytfuyjgh bhgycfdrsxfhcvgjbkj,hvbcgfxdrytfuyjgh غرفة المعيشة Turquoise
bhgycfdrsxfhcvgjbkj,hvbcgfxdrytfuyjgh

bhgycfdrsxfhcvgjbkj,hvbcgfxdrytfuyjgh
bhgycfdrsxfhcvgjbkj,hvbcgfxdrytfuyjgh
bhgycfdrsxfhcvgjbkj,hvbcgfxdrytfuyjgh

وجود مساحات مفتوحة وواسعة لا تعني عدم القدرة على تنظيم هذه المساحات بشكل واضح، بل على العكس كما في هذه الصورة فقد تمتعت كل غرفة بخصوصية وتفرد على الرغم من عدم وجود حواجز بين غرفة السفرة وغرفة المعيشة، وبهذه الطريقة تضمن عامل الخصوصية في حالة وجود ضيوف خارج نطاق الأسرة. 

5- الاستغلال الأمثل للإضاءة

Edifício Gaivotas, Pureza Magalhães, Arquitectura e Design de Interiores Pureza Magalhães, Arquitectura e Design de Interiores Living roomAccessories & decoration
Pureza Magalhães, Arquitectura e Design de Interiores

Pureza Magalhães, Arquitectura e Design de Interiores
Pureza Magalhães, Arquitectura e Design de Interiores
Pureza Magalhães, Arquitectura e Design de Interiores

إذا أردت زيادة المساحة والتحكم فيها فالإضاءة هي المفتاح، الاستغلال الأمثل للإضاءة الموجودة بالغرفة ووضعها في المكان المناسب اعتمادا على أماكن الأثاث وتوزيع الغرف في المساحات المفتوحة لضمان انتشار الإضاءة في أرجاء المكان بشكل جيد ومركّز على مركز كل غرفة كما هو واضح في هذا التصميم. 

6- طاولة السفرة على الجدار!

Edifício Gaivotas, Pureza Magalhães, Arquitectura e Design de Interiores Pureza Magalhães, Arquitectura e Design de Interiores Living roomStools & chairs
Pureza Magalhães, Arquitectura e Design de Interiores

Pureza Magalhães, Arquitectura e Design de Interiores
Pureza Magalhães, Arquitectura e Design de Interiores
Pureza Magalhães, Arquitectura e Design de Interiores

ماذا تفعل إذا كانت المساحة صغيرة وطاولة السفرة كبيرة؟!

هذا الحل رائع للمساحات الصغيرة فعند وضع طاولة السفرة على أحد الجدران سيكون حل ذكي لهذه المشكلة مع الاستفادة من كل زاوية في الغرفة.

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7- التنظيم الجيد للأثاث

EKOLOGICZNY SALON Z KUCHNIĄ, malee malee غرفة المعيشة
malee

malee
malee
malee

هذه الغرفة ليست كبيرة على الإطلاق على عكس ما تظهر لكم في الصورة، ولكن توزيع الأثاث بشكل جيد كما ترون هو ما أظهرها على عكس حقيقتها وجعل منها غرفة رائعة ومريحة وأنيقة بكل عنصر فيها. 

8- جو رائع للترحيب

Um apartamento moderno - retro, Architect Your Home Architect Your Home غرفة المعيشة
Architect Your Home

Architect Your Home
Architect Your Home
Architect Your Home

مع استغلال المساحات يجب أن لا ننسى أن غرفة المعيشة والسفرة يجب تصميمهما بعناية ليضيفا جوا من الترحيب والراحة لأفراد الأسرة والزائرين أيضا، لذا من المهم اختيار ألوان الغرفة والأثاث بعناية واختيار المواد المستخدمة في التصميم بعناية أيضا كالخشب فهو أكثر المواد دفئا وحميمية. 

9- الأبيض

Rua das Flores, MATELIER ARQUITECTOS MATELIER ARQUITECTOS غرفة السفرة
MATELIER ARQUITECTOS

MATELIER ARQUITECTOS
MATELIER ARQUITECTOS
MATELIER ARQUITECTOS

مع كل مشكلة وكل تصميم نجد أن الأبيض دائما حل متاح ومناسب! 

اللون الأبيض له القدرة على جعل المساحات أكثر إشراقا مع إظهار الإضاءة الطبيعية بشكل رائع، كما يجعل المكان أكبر مما يبدو عليه فالجدران والأثاث باللون الأبيض جعل المكان أكثر راحة وترحيبا مهما كانت مساحته.

10- مساحة متعددة الأغراض

Travel Room, Ana Rita Soares- Design de Interiores Ana Rita Soares- Design de Interiores غرفة المعيشة
Ana Rita Soares- Design de Interiores

Ana Rita Soares- Design de Interiores
Ana Rita Soares- Design de Interiores
Ana Rita Soares- Design de Interiores

مثال آخر على المساحات المفتوحة بين غرفتي الطعام والمعيشة والتي جعلت منها مكانا أنيقا وعمليا للغاية. 

11- طاقة إيجابية!

Apartamento Praia Santa Cruz, Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores غرفة السفرة
Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores

Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores
Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores
Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores

يشعرك هذا التصميم بمجرد رؤيته بالحيوية والنشاط ويذكرك بفترات الإجازة السنوية وألوان الصيف المبهجة، غرفة مريحة ولن تمل من الجلوس فيها طول الوقت.

12- ألوان متباينة ومواد مختلفة

homify غرفة السفرة
homify

homify
homify
homify

يعتمد هذا التصميم على فكرة التباين في الألوان والجمع بين المواد المختلفة في مكان واحد، الأرضيات خشبية  والجدران حجرية باللونين البيج والأسود، الطاولة والكراسي بيضاء وكان هذا اختيار مثالي للجدار الأسود الموجود خلفهما، كل هذه العناصر صنعت تباينا ملحوظا وجاذبا للعين.

13- مساحة ضيقة

REMODELAÇÃO_APARTAMENTO AJUDA | Lisboa | PT, OW ARQUITECTOS lda | simplicity works OW ARQUITECTOS lda | simplicity works غرفة السفرة White
OW ARQUITECTOS lda | simplicity works

OW ARQUITECTOS lda | simplicity works
OW ARQUITECTOS lda | simplicity works
OW ARQUITECTOS lda | simplicity works

مثال جيد على كيفية تصميم غرفة معيشة صغيرة ومتكاملة، هذه الغرفة لا ينقصها أي عنصر ولكن المصمم استخدم أحجام صغيرة من أجل المساحة. 

طاولة السفرة دائرية وصغيرة لثلاثة أشخاص فقط، أريكة صغيرة أيضا مع شاشة تلفاز صغيرة الحجم ومتناسبة مع مساحة الغرفة بشكل جيد، لذا نرى جميع العناصر موجودة ولكن بشكل ذكي. 

14- طاولة مستديرة

Um look contemporâneo e cosmopolita, Architect Your Home Architect Your Home غرفة السفرة
Architect Your Home

Architect Your Home
Architect Your Home
Architect Your Home

استخدام طاولة مستديرة للسفرة هو حل مثالي للمساحات المحدودة وفي نفس الوقت يسمح بتواصل أفضل بين أفراد الأسرة، كما أن لها جاذبية خاصة وروحا مختلفة في التصميم.

15- استغلال المساحات الكبيرة

CASA LOS ENCINOS, gOO Arquitectos gOO Arquitectos غرفة المعيشة البلاط White
gOO Arquitectos

gOO Arquitectos
gOO Arquitectos
gOO Arquitectos

المساحات الكبيرة سلاح ذو حدين، فمن الصعب فرشها بشكل جيد لا يسمح بوجود فراغات كبيرة ينتج عنها مساحات مهدرة كثيرة بين الأثاث، ولكن هذا التصميم يعطينا مثالا جيدا لكيفية التعامل مع المساحات الكبيرة والمفتوحة وتوزيع الأثاث بشكل منمق فيها لا يسمح بحدوث فجوة واسعة بين الغرف وبعضها.

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