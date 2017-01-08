15 فكرة مذهلة لدمج غرفة المعيشة والسفرة في مكان واحد!

كتاب الأفكار هذا سيعرض لكم 15 مثال حي لقدرة المهندسين المعماريين وخبراء الديكور على وضع لمساتهم في غرفتي المعيشة والسفرة وجعلهما في مكان واحد لاستغلال رائع للمساحات بطرق متنوعة بداية من استغلال المساحات الصغيرة والمساحات الكبيرة أو أفكار بسيطة معتمدة على النمط المستخدم في التصميم.. فهيا بنا لنرى ما أبدعه المعماريون!
أصبح المطبخ المفتوح والمدمج مع غرفة المعيشة هو النموذج المعاصر لتصميم المنازل والمناسب لنمط الحياة الحالي والسريع، ففي العصر الحالي لا نقضي كثيرا من الوقت في المطبخ بعيدا عن باقي العائلة لذا من الأسهل جعلهما في مساحة مشتركة توفر الكثير على ربة المنزل وباقي الأسرة.
اختيار الأثاث هو أهم عناصر استغلال المساحات الموجودة، وفي حالة الشقة الاستوديو فلديك الآن مساحة صغيرة للغاية لا يمكن معها وضع كثير من الأرائك والكراسي لكي يمكنك الاستفادة من كل سنتيمتر في الغرفة، فمثلا هذا التصميم استخدم أريكة واحدة لغرفة المعيشة بالإضافة إلى ذلك فقد استغل الزاوية في وضع مكتب صغير من أجل الدراسة أو العمل وبذلك نرى ثلاث غرف في غرفة واحدة!
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تصميم جذّاب وأنيق للغاية نتيجة استخدام أساليب وألوان مختلفة في نفس التصميم بجرأة شديدة ولكن النتيجة مذهلة!
الجدران باللون الرمادي المائل للأزرق مع الكراسي باللون الأصفر والموضوعة في مكان مناسب تماما لتلائم لون الجدار وكأنها تظهر على خلفية داكنة، وأخيرا الكرسي الموجود بالخلف بلونه الأرجواني وكأنها لوحة فنية مبهرة للعين.
وجود مساحات مفتوحة وواسعة لا تعني عدم القدرة على تنظيم هذه المساحات بشكل واضح، بل على العكس كما في هذه الصورة فقد تمتعت كل غرفة بخصوصية وتفرد على الرغم من عدم وجود حواجز بين غرفة السفرة وغرفة المعيشة، وبهذه الطريقة تضمن عامل الخصوصية في حالة وجود ضيوف خارج نطاق الأسرة.
إذا أردت زيادة المساحة والتحكم فيها فالإضاءة هي المفتاح، الاستغلال الأمثل للإضاءة الموجودة بالغرفة ووضعها في المكان المناسب اعتمادا على أماكن الأثاث وتوزيع الغرف في المساحات المفتوحة لضمان انتشار الإضاءة في أرجاء المكان بشكل جيد ومركّز على مركز كل غرفة كما هو واضح في هذا التصميم.
ماذا تفعل إذا كانت المساحة صغيرة وطاولة السفرة كبيرة؟!
هذا الحل رائع للمساحات الصغيرة فعند وضع طاولة السفرة على أحد الجدران سيكون حل ذكي لهذه المشكلة مع الاستفادة من كل زاوية في الغرفة.
هذه الغرفة ليست كبيرة على الإطلاق على عكس ما تظهر لكم في الصورة، ولكن توزيع الأثاث بشكل جيد كما ترون هو ما أظهرها على عكس حقيقتها وجعل منها غرفة رائعة ومريحة وأنيقة بكل عنصر فيها.
مع استغلال المساحات يجب أن لا ننسى أن غرفة المعيشة والسفرة يجب تصميمهما بعناية ليضيفا جوا من الترحيب والراحة لأفراد الأسرة والزائرين أيضا، لذا من المهم اختيار ألوان الغرفة والأثاث بعناية واختيار المواد المستخدمة في التصميم بعناية أيضا كالخشب فهو أكثر المواد دفئا وحميمية.
مع كل مشكلة وكل تصميم نجد أن الأبيض دائما حل متاح ومناسب!
اللون الأبيض له القدرة على جعل المساحات أكثر إشراقا مع إظهار الإضاءة الطبيعية بشكل رائع، كما يجعل المكان أكبر مما يبدو عليه فالجدران والأثاث باللون الأبيض جعل المكان أكثر راحة وترحيبا مهما كانت مساحته.
مثال آخر على المساحات المفتوحة بين غرفتي الطعام والمعيشة والتي جعلت منها مكانا أنيقا وعمليا للغاية.
يشعرك هذا التصميم بمجرد رؤيته بالحيوية والنشاط ويذكرك بفترات الإجازة السنوية وألوان الصيف المبهجة، غرفة مريحة ولن تمل من الجلوس فيها طول الوقت.
يعتمد هذا التصميم على فكرة التباين في الألوان والجمع بين المواد المختلفة في مكان واحد، الأرضيات خشبية والجدران حجرية باللونين البيج والأسود، الطاولة والكراسي بيضاء وكان هذا اختيار مثالي للجدار الأسود الموجود خلفهما، كل هذه العناصر صنعت تباينا ملحوظا وجاذبا للعين.
مثال جيد على كيفية تصميم غرفة معيشة صغيرة ومتكاملة، هذه الغرفة لا ينقصها أي عنصر ولكن المصمم استخدم أحجام صغيرة من أجل المساحة.
طاولة السفرة دائرية وصغيرة لثلاثة أشخاص فقط، أريكة صغيرة أيضا مع شاشة تلفاز صغيرة الحجم ومتناسبة مع مساحة الغرفة بشكل جيد، لذا نرى جميع العناصر موجودة ولكن بشكل ذكي.
استخدام طاولة مستديرة للسفرة هو حل مثالي للمساحات المحدودة وفي نفس الوقت يسمح بتواصل أفضل بين أفراد الأسرة، كما أن لها جاذبية خاصة وروحا مختلفة في التصميم.
المساحات الكبيرة سلاح ذو حدين، فمن الصعب فرشها بشكل جيد لا يسمح بوجود فراغات كبيرة ينتج عنها مساحات مهدرة كثيرة بين الأثاث، ولكن هذا التصميم يعطينا مثالا جيدا لكيفية التعامل مع المساحات الكبيرة والمفتوحة وتوزيع الأثاث بشكل منمق فيها لا يسمح بحدوث فجوة واسعة بين الغرف وبعضها.