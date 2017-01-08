15 فكرة مذهلة لدمج غرفة المعيشة والسفرة في مكان واحد!

اختيار الأثاث هو أهم عناصر استغلال المساحات الموجودة، وفي حالة الشقة الاستوديو فلديك الآن مساحة صغيرة للغاية لا يمكن معها وضع كثير من الأرائك والكراسي لكي يمكنك الاستفادة من كل سنتيمتر في الغرفة، فمثلا هذا التصميم استخدم أريكة واحدة لغرفة المعيشة بالإضافة إلى ذلك فقد استغل الزاوية في وضع مكتب صغير من أجل الدراسة أو العمل وبذلك نرى ثلاث غرف في غرفة واحدة!

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