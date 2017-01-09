7 لمسات فنية لتصميم حمامك كالمحترفين!

يعد الحمام من أهم غرف المنزل، فبالإضافة إلى أهميته القصوى من الناحية العملية فهو أيضا عامل مهم في ظهور التصميم النهائي للمنزل بشكل جيد، فيجب أن يكون كل عنصر في تصميم الحمام مريحا للأعصاب وممتع عند النظر إليه ويمنح الجالس فيه راحة وطاقة إيجابية فهو بالفعل يؤثر على المزاج العام لمن يدخله!

والحمامات الأنيقة والرائعة المظهر ليست حكرا على الأغنياء والمنازل الكبيرة، بل يمكن لأي شخص الحصول على تصميم رائع لحمامه بتكاليف قليلة وبطرق مختلفة وغير صعبة في التنفيذ، وفي النهاية ستحصل على تصميم حمام يضمن لك بيئة من الرفاهية بأقل الإمكانيات.

هل ما زلتم تشككون في أهمية تصميم الحمام بشكل جيد؟! فكروا الآن للحظة عند عودتكم من العمل بعد يوم شاق ورغبتكم في أخذ حمام دافيء والاسترخاء في حوض الاستحمام مع إضاءة خافتة وجو مريح للأعصاب، بالطبع ستحتاجون عندها لتصميم يلبي رغباتكم في الراحة والاستجمام في هذه اللحظة، لذا نقدم لكم في هذا الكتاب بعض النصائح البسيطة لتزيين حمامكم الخاص بأقل التكاليف والإمكانيات لتحصلوا على بيئة مريحة وجيدة للاستمتاع..