7 لمسات فنية لتصميم حمامك كالمحترفين!

يعد الحمام من أهم غرف المنزل، فبالإضافة إلى أهميته القصوى من الناحية العملية فهو أيضا عامل مهم في ظهور التصميم النهائي للمنزل بشكل جيد، فيجب أن يكون كل عنصر في تصميم الحمام مريحا للأعصاب وممتع عند النظر إليه ويمنح الجالس فيه راحة وطاقة إيجابية فهو بالفعل يؤثر على المزاج العام لمن يدخله!
والحمامات الأنيقة والرائعة المظهر ليست حكرا على الأغنياء والمنازل الكبيرة، بل يمكن لأي شخص الحصول على تصميم رائع لحمامه بتكاليف قليلة وبطرق مختلفة وغير صعبة في التنفيذ، وفي النهاية ستحصل على تصميم حمام يضمن لك بيئة من الرفاهية بأقل الإمكانيات.
هل ما زلتم تشككون في أهمية تصميم الحمام بشكل جيد؟! فكروا الآن للحظة عند عودتكم من العمل بعد يوم شاق ورغبتكم في أخذ حمام دافيء والاسترخاء في حوض الاستحمام مع إضاءة خافتة وجو مريح للأعصاب، بالطبع ستحتاجون عندها لتصميم يلبي رغباتكم في الراحة والاستجمام في هذه اللحظة، لذا نقدم لكم في هذا الكتاب بعض النصائح البسيطة لتزيين حمامكم الخاص بأقل التكاليف والإمكانيات لتحصلوا على بيئة مريحة وجيدة للاستمتاع..
تؤثر كثير من العوامل على خلق مناخ جيد ومناسب للاسترخاء والراحة في الحمام، الترتيب الجيد للعناصر والمواد المستخدمة والإضاءة كلها عوامل مهمة في خلق هذا الشعور.
هذا التصميم الجذاب لحوض الاستحمام في بيئة من الخشب في الأرضيات والسقف والجدران وتنظيم رائع للأدوات بجانب الحوض، وإضاءة خافتة من السقف فضلا عن الإضاءة الموجودة في جوانب الحمام والموزعة بشكل جيد، وأخيرا وجود نبات أخضر وسط هذا الجو الرائع بالقرب من حوض الاستحمام كلها أسباب رئيسية جعلتك تشعر بالراحة بمجرد رؤيتك لهذا التصميم الفريد من نوعه!
وجود النباتات يساعد على تخفيف الضغط العصبي ويزيد من قدرة الجسم على الشعور بالراحة والاسترخاء، وبميزانية بسيطة يمكنك تزيين حمامك بالنباتات وخلق بيئة مريحة ورائعة كما فعل هذا التصميم، الأرضية الخضراء الموجودة أسفل حوض الاستحمام وكأنه في منتصف حديقة يشعرك ببيئة مختلفة وتفكير مختلف في استغلال المكان لأجل خلق مناخ مريح، كما وضعت النباتات على جانبي الحوض وفي الزوايا وبذلك طغى اللون الأخضر على التصميم مع الأبيض والبيج في تباين ملحوظ وجذّاب للعين.
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استخدام المواد الطبيعية في التصميم تقربه من الطبيعة وكأنه جزء منها، ودمج بعض المواد الطبيعية في هذا الحمام كان سهلا للغاية فبلمسات بسيطة كالسلم الخشبي القديم الذي أعيد استخدامه لتعليق المناشف، ومكان الجلوس المصنوع من الخشب وكأنه جزء من شجرة وأخيرا الرف الخشبي الموجود على حوض الاستحمام من أجل وضع الأغراض الخاصة بتدليك الجسم عليه، على الرغم من كونها لمسات بسيطة ولم تكلف ميزانية كبيرة إلا أنها جعلت الحمام وكأنه جزء من غابة كبيرة مريح للعين والأعصاب.
يمكن للأرفف أن تكون عاملا جيدا في تزيين الحمامات ولا سيما إذا كانت مصنوعة من الخشب، وعند استخدام الضوء بشكل جيد يمكن إظهارها وتحويلها للوحة فنية، فهذه الأرفف الموجودة بالصورة داخل الجدار استخدمها المصمم لوضع اكسسوارات بألوان هادئة مع إضافة هذه الفوّاطة المعدنية بجانبها لتعطي في النهاية شكلا أنيقا لهذه الزاوية من الحمام.
اللمسات الأنيقة والبسيطة التي تستخدم لتزيين حمامك لا تحتاج إلى ميزانية ضخمة ومكلّفة، باستخدام وسائل وأدوات بسيطة يمكنك تزيين حمامك كالمحترفين وجعله يشبه حمامات الفنادق الكبرى والمنازل الفخمة.
ومن هذه الطرق البسيطة وغير المكلفة استخدام الأغراض القديمة وتوظيفها داخل الحمام لتجعل منه أنتيكة ولوحة كلاسيكية، مثلا إضافة هذه الخزانة البيضاء القديمة تحت الحوض الخشبي كان بمثابة نقلة نوعية في الزمن ودمج بين الكلاسيكية والمعاصرة الموجودة في تصميم الحوض الأنيق، واستخدم نفس الخامة في إطار المرآة لخلق تناغم واضح في التصميم فلا تستهينوا باللمسات البسيطة فهي دائما ما تعطي نتيجة مذهلة!
من يمتلك نافذة كبيرة في حمامه فهو يمتلك كنزا يحسده عليه الكثيرون! لذا من المهم ان تحسن استغلال هذه الميزة الرائعة في حال امتلاكك لها داخل حمامك وخلق استفادة عظمى منها لجعل الحمام بيئة رائعة ومريحة.
إضافة الستائر لمسة فنية أنيقة وفي نفس الوقت مهمة للغاية لضمان الخصوصية داخل الحمام، واختار المصمم الشيفون ليسمح لأشعة الشمس بالدخول دون الحاجة إلى فتح الستائر فالإضاءة الطبيعية أحد عناصر الراحة المهمة.
خطوة إلى الأمام لنرى هذا البلاط بلونيه الأبيض والأسود وزخرفته المنتظمة مع حوض استحمام قابل للحركة ولوحة كبيرة بيضاء معلقة خلفه على جدار باللون الأسود، عناصر رائعة وألوان حيادية مريحة للعين.
وأخيرا قبل أن نخرج من هذا التصميم الرائع نلقي نظرة على حوض الغسيل المزخرف والخزن الخشبية الموجودة أسفله وسنرى نهاية مذهلة لحمام رومانسي وأنيق وغير عادي!
يمكن ان تحول حمامك إلى مكان رومانسي بلمسات بسيطة كالموجودة في هذا التصميم وعلى رأسها استخدام الإضاءة الخافتة ووضعها في أماكن مبتكرة وغير مرئية مثلما وضعها المصمم هنا أسفل الخزنة الموجودة تحت الحوض.
بالإضافة إلى ذلك استخدام الإضاءة المباشرة بتوزيع جيد في الحمام مع انعكاساتها في المرآة وسيلة جيدة لتعزيز جمال وأناقة الحمام دون مجهود، فالإضاءة لها مفعول السحر على أي تصميم!