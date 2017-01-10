تصميم مبتكر لشقة دون جدران داخلية!

جولتنا هذه المرة في شقة استوديو مساحتها 112متر صممت على الطراز الاسكندنافي ولكن هذه المرة دون وجود حواجز بين الغرف فكأنها في النهاية 5 غرف * غرفة واحدة، تصميم جديد ومبتكر للمنازل العصرية باستخدام أقل الامكانيات.

سنجد في هذا التصميم مزايا عديدة لاستغلال المساحات والفصل بين الغرف بحواجز وهمية واستخدام مواد رائعة في التصميم فهيا بنا..