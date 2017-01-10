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تصميم مبتكر لشقة دون جدران داخلية!

Eman Rifaat Eman Rifaat
Apartament OpenSpace, Polygon arch&des Polygon arch&des غرفة المعيشة
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جولتنا هذه المرة في شقة استوديو مساحتها 112متر صممت على الطراز الاسكندنافي ولكن هذه المرة دون وجود حواجز بين الغرف فكأنها في النهاية 5 غرف * غرفة واحدة، تصميم جديد ومبتكر للمنازل العصرية باستخدام أقل الامكانيات. 

سنجد في هذا التصميم مزايا عديدة لاستغلال المساحات والفصل بين الغرف بحواجز وهمية واستخدام مواد رائعة في التصميم فهيا بنا..

نظرة عامة

Apartament OpenSpace, Polygon arch&des Polygon arch&des يخوت و طائرات
Polygon arch&amp;des

Polygon arch&des
Polygon arch&amp;des
Polygon arch&des

صورة بمسقط رأسي توضح كل جوانب الشقة وغرفها المختلفة، نجد ان الشقة تحتوي على مطبخ وحمام وغرفة سفرة ونوم ومعيشة ومكتب، أي أنها شقة متكاملة لا ينقصها أي شيء على الرغم من صغر مساحتها إلا أن عدم وجود حوائط بين الغرف ساهم بشكل كبير في توسعة المساحة واستغلالها بشكل أمثل.

غرفة المعيشة

Apartament OpenSpace, Polygon arch&des Polygon arch&des غرفة المعيشة
Polygon arch&amp;des

Polygon arch&des
Polygon arch&amp;des
Polygon arch&des

النمط الاسكندنافي في التصميم قريب من القلب فهو مليء بالدفء والحميمية لاعتماده على مواد من الطبيعة ووجوده بالقرب من البيئات الطبيعية، ومع ذلك يمكن تصميمه في مجتمعاتنا العربية وسط حديقة المنزل وبالقرب من الطبيعة الجبلية الخلّابة. 

غرفة المعيشة صممت بحيث تكون مريحة فقد وضعت قطع الأثاث بالقرب من بعضها لاستغلال كل سنتيمتر من المساحة الموجودة، واستخدم اللون البني مع الرمادي الفاتح في الأقمشة بحيث بتناسب تماما مع الأخشاب المستخدمة في الأرضيات والسقف، كما أن هذه المنضدة المعدنية باللون الأسود في المنتصف خلقت مناخا متباينا بلونها استطاع القضاء على الملل الناتج عن الألوان المستخدمة في معظم التصميم. 

سقف ومدفأة!

Apartament OpenSpace, Polygon arch&des Polygon arch&des غرفة المعيشة
Polygon arch&amp;des

Polygon arch&des
Polygon arch&amp;des
Polygon arch&des

اعتمد التصميم في مجمله على استخدام الخشب في السقف والأرضيات بشكل يجلب الدفء والأريحية في أرجاء الشقة يتوافق مع كون الغرف جميعها مفتوحة على بعضها ، بالإضافة إلى اللون الأبيض على الجدران والإضاءة الطبيعية التي ملأت جميع الأركان بضوء طبيعي وسطوع طوال فترات النهار.

أما عن جمال المدفأة وارتكازها في وسط الشقة بين غرفة المعيشة والمطبخ والسفره جعلها عامل أساسي في ديكور الشقة كما أنها تنقل الدفء لأغلب المساحة كذلك، ولكن هذه المرة استخدم الحجر في تصميمها لتحمل الحرارة وعلى الرغم من ذلك فإنه استكمال لنفس نمط التصميم الذي تميزت به الشقة من البداية.

توزيع الإضاءة

Apartament OpenSpace, Polygon arch&des Polygon arch&des غرفة المعيشة
Polygon arch&amp;des

Polygon arch&des
Polygon arch&amp;des
Polygon arch&des

بالرغم من انتشار الإضاءة الطبيعية في أركان الشقة بالكامل والاعتماد الأساسي عليها، إلا أن مصابيح الإضاءة الموجودة والمتماثلة الموزعة في الغرف المختلفة لها تأثير مهم للغاية سواء في الديكور لتماثلها بنفس اللون والشكل، كما أنها مهمة ليلا لتوفير الضوء لجميع الغرف مع المدفأة التي تستخدم في ليالي الشتاء الباردة.

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غرفة النوم

Apartament OpenSpace, Polygon arch&des Polygon arch&des غرفة نوم
Polygon arch&amp;des

Polygon arch&des
Polygon arch&amp;des
Polygon arch&des

في هذه الشقة الرائعة لن تحتاج في غرفة نومك إلا بعض الخصوصية والتي وفرها هذا الحاجز الوهمي على شكل مكتبة سوداء أنيقة فصلت غرفة النوم بشكل ذكي عن باقي الغرف في زاوية منفصلة من المنزل. 

لم يستخدم المصمم الكثير من التفاصيل في هذه الغرفة فكل ما نحتاجه هو سرير بسيط لا يحتوي على تفاصيل كثيرة، ومكان لتغيير الملابس ودولاب موجود بنفس لون المكتبة الأسود، وكما نلاحظ فالمصمم لم يخرج عن ألوان محددة في جميع الغرف وهذا يشعرنا بالتماثل والتناغم التام كأنها غرفة واحدة. 

المطبخ والسفرة معا

Apartament OpenSpace, Polygon arch&des Polygon arch&des مطبخ
Polygon arch&amp;des

Polygon arch&des
Polygon arch&amp;des
Polygon arch&des

في جميع المساحات الصغيرة يتم دمج المطبخ وغرفة السفرة في مكان واحد وبالقرب من بعضهما، مطبخ بسيط للغاية على جدار واحد مكون من خزن بيضاء بالأعلى وسوداء أسفل الطاولة مع ثلاجة في الزاوية، لم يستخدم المصمم سوى جدار واحد للمطبخ ولكنه ظهر بشكل أنيق في النهاية، أما طاولة السفرة فجاءت كباقي التصميم بسيطة خالية من التفاصيل. 

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حمام راقي

Apartament OpenSpace, Polygon arch&des Polygon arch&des حمام
Polygon arch&amp;des

Polygon arch&des
Polygon arch&amp;des
Polygon arch&des

أراهن على أنكم ترون هذا الحمام كبيرا في الصورة على الرغم من أن الحقيقة عكس ذلك تماما! 

هذا الحمام مساحته صغيرة كما أنها مساحة طولية وما يشعرنا بالاتساع هي تلك المرآة  الموجود بعرض الحائط أعلى الحوض، المكان المخصص للاستحمام محاط بالزجاج حتى لا تشعر بالضيق عند دخولك إلى الحمام وبجواره المناشف على هذه الطاولة الخشبية الأنيقة، أما الأحجار في الأرضية والإضاءة الطبيعية من السقف جعلت من هذا الحمام مكانا للراحة والاستجمام.

الطبيعة تملأ الأرجاء!

Apartament OpenSpace, Polygon arch&des Polygon arch&des حمام
Polygon arch&amp;des

Polygon arch&des
Polygon arch&amp;des
Polygon arch&des

الإضاءة الطبيعية سحر ودخولها في أرجاء هذا المنزل جعله أكثر إشراقا وودية ونشاطا، حتى في الحمام رغم عدم وجود شبابيك أو شرفات فقد استخدم المصمم أجزاء من السقف وغطاها بالزجاج ليسمح بدخول الإضاءة الطبيعية للحمام فهو من أهم غرف المنزل! 

لاحظوا معي الظلال الجميلة التي صنعها ضوء الشمس المنعكس في المرآة على الخشب أظهر التصميم بشكل أنيق ومثالي، كما أن المرآة في هذا الحمام الصغير أعطت شعورا بالاتساع والبراح، وأخيرا الأحجار الموجودة أسفل الحوض لها تأثيرا ساحرا على العين. 

حديقة داخل شرفة!

Apartament OpenSpace, Polygon arch&des Polygon arch&des بلكونة أو شرفة
Polygon arch&amp;des

Polygon arch&des
Polygon arch&amp;des
Polygon arch&des

حتى ولو كانت مساحة الشقة صغيرة فلم يمنع المصمم من استخدام هذه الشرفة الرائعة المطلة على حديقة خارج المنزل وجعلها كجزء من هذه الحديقة بأثاث بسيط كرسيين ومنضدة صغيرة بلون أسود وإصيص زرع في زاوية الشرفة، بالفعل ظهرت في النهاية كجزء من الحديقة الخارجية على الرغم من كونها ليست كذلك! 

تصميم شقة كلاسيكية في غاية الأناقة
خلو الشقة من الجدران جعلها تبدو اكبر من مساحتها الحقيقية.. فما رأيكم؟

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