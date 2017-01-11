20 تصميم آمن وعصري لأسوار وبوابات المنازل

سور وبوابة المنزل هي أول عناصر الحماية والأمان التي يجب الاهتمام بها، فهي ما تحمي عائلتك من المارة خارج الشارع إذا تواجد بينهم لص أو مرتكب للجرائم وتمنعه من دخول ممتلكاتك الخاصة.
وما يعتقده الكثيرون أن هذه الوظيفة تمنع من الابتكار في تصميم الأسوار والبوابات فهي مجرد باب حديدي أو سور عالي لا يوجد به أي ابتكار، ولكن هذا الاعتقاد بعيد تماما عن الحقيقة، فعناصر الأمان والحماية لا يمنع أبدا من تصميم بوابات معدنية جذّابة تعبر عن رقي ساكني المنزل وذوقهم في التصميم كما أنها أول ما سيراه الزائرين وما سيعبر عن بيتك من الداخل لذا فهي جزء أساسي من جاذبية منازلكم.
نستعرض معكم 20 فكرة مختلفة لتصميم البوابات والأسوار الخارجية بشكل جذّاب راقي وأكثر حماية وأمانا..
الأسوار الموجود خلفها أشجار عالية هي تصميمات جذابة للعين وأنيقة للغاية خصوصا عند استخدام هذا المزيج بين الطوب والمعدن بلونه النحاسي الجميل فتزيل أي رهبة من رؤية الأسوار دون أن تفقد وظيفتها في حماية المنزل.
هذا التصميم مبني على الثقوب المستطيلة الشكل والتي أعطت طابعا عصريا وحديثا للسور.
أشكال أوراق الشجر والنباتات جعلت هذا السور مندمج مع المناظر الطبيعية المحيطة به.
هذا النوع من التصميمات يعطي حماية كبيرة للمنازل مع رؤية واضحة لما يحدث خارج السور من خلال تلك الفراغات الموجودة.
البوابة المعدنية مفرّغة بأشكال منتظمة ولكن بزوايا مختلفة لتكسر حدة الملل من رؤية واجهة المنزل المنتظمة الزوايا، لذا ظهر التباين بشكل واضح في هذا التصميم ليزيد مدخل المنزل جمالا وأناقة.
الثقوب هذه المرة أخذت شكل الدوائر الموجودة بجانب بعضها فكونت في النهاية شكلا زخرفيا جميلا وجذابا للغاية مع اللون الأسود.
هذا النوع من البوابات عند تصميمه بشكل احترافي كما هو ظاهر في الصورة يمكن أن يصبح عنصر أساسي في ديكور المنزل الداخلي والخارجي لجماله الأخّاذ.
حماية المنزل لا تعني التخلي عن الشكل الجمالي لواجهته، كما نرى هذه البوابة الآمنة والمصممة على الطراز الحديث بشكل أنيق.
البوابات المثقوبة كما رأينا يمكن تصميمها بأشكال مختلفة، وفي هذا التصميم نجد الثقوب على هيئة أشجار وكأنها جزء من الحديقة الموجودة خلفها.
مرة أخرى البوابات المعدنية يمكن التحكم في أشكالها بسهولة واختيار ما يناسب ذوقك في التصميم كالأشكل الانسيابية المستوحاة من الطبيعة، وفي نفس الوقت هي أكثر البوابات حماية لمنازلكم.
الخشب والمعدن دمج رائع في البوابات، وهذه الثقوب المعدنية على شكل أزهار جميلة تناسب ذوق المغرمين بالطبيعة.
قدرة هذا التصميم على رسم شجرة بهذه الدقة على البوابة جعلتها أكثر من مجرد عنصر حماية للمنزل!
الأشكال المنحنية أيضا تسمح بالخصوصية وفي نفس الوقت توفر رؤية واضحة لما هو موجود خارج المنزل.
هذا النوع من البوابات يمكن أن يعمل كحاجز بين المساحات المختلفة في ساحة المنزل الخارجية بالإضافة إلى كونه عنصر حماية فهو يمثل شكلا غريبا ومبتكرا في التصميم جذاب للعين.
البوابات المزخرفة يمكن أن تكون عنصر جمالي رائع حتى في الديكور الداخلي للمنزل.
تصميم بسيط كهذا يضمن عنصر حماية كبير لمنطقة التراس أو الشرفات الموجودة بالمنازل كما أن شكله مميز أيضا.
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هذه المرة استخدم المعدن المفرّغ في صنع درابزين على البلكونة بشكل أنيق ويوفر عنصر حماية لأفراد الأسرة خصوصا في حالة وجود أطفال؟
روعة البوابات المعدنية تكمن في سامحها للتصميمات التي قد تبدو مستحيلة بالظهور على الواقع كهذا التصميم الذي دمح خشب البامبو مع لوحة معدنية مفرّغة وكأنها مرسومة بشكل رائع وتفاصيل مذهلة.
هذا التصميم له شخصية مستقلة وموضوعية فاتخذ أشكال لعجلات السيارات بلون نحاسي مع إطار جميل من الخشب.
يمكن استخدام المعدن في توفير الأمان والحماية للسلم الداخلي للمنزل وفي نفس الوقت إعطائه جاذبية كهذا التصميم.
يمكن أيضا استخدام المعادن المفرّغة في أغراض الديكور الداخلي للمنزل كما هو واضح في هذه الصورة التي استخدمت أشكال طبيعية لأوراق الأشجار في رسم لوحة معدنية وفي نفس الوقت صنع حاجز بين غرفتين.
وجود جدار بهذا الشكل في ديكور المنزل من الداخل فكرة مبتكرة وأنيقة للمنازل العصرية، فهو لم يستخدم المعدن فقط داخل الجدار بل وضع الألواح المعدنية المفرّغة بشكل منفصل عن بعضها فزادت التصميم تماثلا وجاذبية.
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