20 تصميم آمن وعصري لأسوار وبوابات المنازل

سور وبوابة المنزل هي أول عناصر الحماية والأمان التي يجب الاهتمام بها، فهي ما تحمي عائلتك من المارة خارج الشارع إذا تواجد بينهم لص أو مرتكب للجرائم وتمنعه من دخول ممتلكاتك الخاصة.

وما يعتقده الكثيرون أن هذه الوظيفة تمنع من الابتكار في تصميم الأسوار والبوابات فهي مجرد باب حديدي أو سور عالي لا يوجد به أي ابتكار، ولكن هذا الاعتقاد بعيد تماما عن الحقيقة، فعناصر الأمان والحماية لا يمنع أبدا من تصميم بوابات معدنية جذّابة تعبر عن رقي ساكني المنزل وذوقهم في التصميم كما أنها أول ما سيراه الزائرين وما سيعبر عن بيتك من الداخل لذا فهي جزء أساسي من جاذبية منازلكم.

نستعرض معكم 20 فكرة مختلفة لتصميم البوابات والأسوار الخارجية بشكل جذّاب راقي وأكثر حماية وأمانا..