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20 تصميم آمن وعصري لأسوار وبوابات المنازل

Eman Rifaat Eman Rifaat
homify حديقة الحديد / الصلب Wood effect
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سور وبوابة المنزل هي أول عناصر الحماية والأمان التي يجب الاهتمام بها، فهي ما تحمي عائلتك من المارة خارج الشارع إذا تواجد بينهم لص أو مرتكب للجرائم وتمنعه من دخول ممتلكاتك الخاصة. 

وما يعتقده الكثيرون أن هذه الوظيفة تمنع من الابتكار في تصميم الأسوار والبوابات فهي مجرد باب حديدي أو سور عالي لا يوجد به أي ابتكار، ولكن هذا الاعتقاد بعيد تماما عن الحقيقة، فعناصر الأمان والحماية لا يمنع أبدا من تصميم بوابات معدنية جذّابة تعبر عن رقي ساكني المنزل وذوقهم في التصميم كما أنها أول ما سيراه الزائرين وما سيعبر عن بيتك من الداخل لذا فهي جزء أساسي من جاذبية منازلكم. 

نستعرض معكم 20 فكرة مختلفة لتصميم البوابات والأسوار الخارجية بشكل جذّاب راقي وأكثر حماية وأمانا..

1- اللون النحاسي مع سور من الطوب

homify حديقة الحديد / الصلب Wood effect
homify

homify
homify
homify

الأسوار الموجود خلفها أشجار عالية هي تصميمات جذابة للعين وأنيقة للغاية خصوصا عند استخدام هذا المزيج بين الطوب  والمعدن بلونه النحاسي الجميل فتزيل أي رهبة من رؤية الأسوار دون أن تفقد وظيفتها في حماية المنزل. 

2- تصميم عصري لمدخل فخم

FERFORJE LAZER KESİM UYGULAMALARIMIZ, NATUREL METAL FERFORJE NATUREL METAL FERFORJE حديقة
NATUREL METAL FERFORJE

NATUREL METAL FERFORJE
NATUREL METAL FERFORJE
NATUREL METAL FERFORJE

هذا التصميم مبني على الثقوب المستطيلة الشكل والتي أعطت طابعا عصريا وحديثا للسور. 

3- منظر طبيعي معدني

FERFORJE LAZER KESİM UYGULAMALARIMIZ, NATUREL METAL FERFORJE NATUREL METAL FERFORJE حديقة
NATUREL METAL FERFORJE

NATUREL METAL FERFORJE
NATUREL METAL FERFORJE
NATUREL METAL FERFORJE

أشكال أوراق الشجر والنباتات جعلت هذا السور مندمج مع المناظر الطبيعية المحيطة به. 

4- حماية ورؤية واضحة

FERFORJE LAZER KESİM UYGULAMALARIMIZ, NATUREL METAL FERFORJE NATUREL METAL FERFORJE باب الكراج
NATUREL METAL FERFORJE

NATUREL METAL FERFORJE
NATUREL METAL FERFORJE
NATUREL METAL FERFORJE

هذا النوع من التصميمات يعطي حماية كبيرة للمنازل مع رؤية واضحة لما يحدث خارج السور من خلال تلك الفراغات الموجودة.

5- تباين واضح

FERFORJE LAZER KESİM UYGULAMALARIMIZ, NATUREL METAL FERFORJE NATUREL METAL FERFORJE باب الكراج
NATUREL METAL FERFORJE

NATUREL METAL FERFORJE
NATUREL METAL FERFORJE
NATUREL METAL FERFORJE

البوابة المعدنية مفرّغة بأشكال منتظمة ولكن بزوايا مختلفة لتكسر حدة الملل من رؤية واجهة المنزل المنتظمة الزوايا، لذا ظهر التباين بشكل واضح في هذا التصميم ليزيد مدخل المنزل جمالا وأناقة. 

6- استخدام الدوائر

homify حديقة
homify

homify
homify
homify

الثقوب هذه المرة أخذت شكل الدوائر الموجودة بجانب بعضها فكونت في النهاية شكلا زخرفيا جميلا وجذابا للغاية مع اللون الأسود.

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7- بوابات قابلة للطي

FERFORJE LAZER KESİM UYGULAMALARIMIZ, NATUREL METAL FERFORJE NATUREL METAL FERFORJE حديقة
NATUREL METAL FERFORJE

NATUREL METAL FERFORJE
NATUREL METAL FERFORJE
NATUREL METAL FERFORJE

هذا النوع من البوابات عند تصميمه بشكل احترافي كما هو ظاهر في الصورة يمكن أن يصبح عنصر أساسي في ديكور المنزل الداخلي والخارجي لجماله الأخّاذ.

8- الشفافية

FERFORJE LAZER KESİM UYGULAMALARIMIZ, NATUREL METAL FERFORJE NATUREL METAL FERFORJE حديقة
NATUREL METAL FERFORJE

NATUREL METAL FERFORJE
NATUREL METAL FERFORJE
NATUREL METAL FERFORJE

حماية المنزل لا تعني التخلي عن الشكل الجمالي لواجهته، كما نرى هذه البوابة الآمنة والمصممة على الطراز الحديث بشكل أنيق. 

9- اندماج مع البيئة المحيطة

FERFORJE LAZER KESİM UYGULAMALARIMIZ, NATUREL METAL FERFORJE NATUREL METAL FERFORJE حديقة
NATUREL METAL FERFORJE

NATUREL METAL FERFORJE
NATUREL METAL FERFORJE
NATUREL METAL FERFORJE

البوابات المثقوبة كما رأينا يمكن تصميمها بأشكال مختلفة، وفي هذا التصميم نجد الثقوب على هيئة أشجار وكأنها جزء من الحديقة الموجودة خلفها. 

10- مستوحى من الطبيعة

FERFORJE LAZER KESİM UYGULAMALARIMIZ, NATUREL METAL FERFORJE NATUREL METAL FERFORJE باب الكراج الحديد / الصلب Black
NATUREL METAL FERFORJE

NATUREL METAL FERFORJE
NATUREL METAL FERFORJE
NATUREL METAL FERFORJE

مرة أخرى البوابات المعدنية يمكن التحكم في أشكالها بسهولة واختيار ما يناسب ذوقك في التصميم كالأشكل الانسيابية المستوحاة من الطبيعة، وفي نفس الوقت هي أكثر البوابات حماية لمنازلكم.

11- لمحبي الطبيعة

FERFORJE LAZER KESİM UYGULAMALARIMIZ, NATUREL METAL FERFORJE NATUREL METAL FERFORJE حديقة الحديد / الصلب Brown
NATUREL METAL FERFORJE

NATUREL METAL FERFORJE
NATUREL METAL FERFORJE
NATUREL METAL FERFORJE

الخشب والمعدن دمج رائع في البوابات، وهذه الثقوب المعدنية على شكل أزهار جميلة تناسب ذوق المغرمين بالطبيعة.

12- تصميم عصري

FERFORJE LAZER KESİM UYGULAMALARIMIZ, NATUREL METAL FERFORJE NATUREL METAL FERFORJE حديقة الحديد / الصلب Black
NATUREL METAL FERFORJE

NATUREL METAL FERFORJE
NATUREL METAL FERFORJE
NATUREL METAL FERFORJE

قدرة هذا التصميم على رسم شجرة بهذه الدقة على البوابة جعلتها أكثر من مجرد عنصر حماية للمنزل! 

13- الأشكال المنحنية

FERFORJE LAZER KESİM UYGULAMALARIMIZ, NATUREL METAL FERFORJE NATUREL METAL FERFORJE باب الكراج الحديد / الصلب Black
NATUREL METAL FERFORJE

NATUREL METAL FERFORJE
NATUREL METAL FERFORJE
NATUREL METAL FERFORJE

الأشكال المنحنية أيضا تسمح بالخصوصية وفي نفس الوقت توفر رؤية واضحة لما هو موجود خارج المنزل. 

14- مختلف وغريب!

homify حديقة
homify

homify
homify
homify

هذا النوع من البوابات يمكن أن يعمل كحاجز بين المساحات المختلفة في ساحة المنزل الخارجية بالإضافة إلى كونه عنصر حماية فهو يمثل شكلا غريبا ومبتكرا في التصميم جذاب للعين. 

15- لوحة جميلة

FERFORJE LAZER KESİM UYGULAMALARIMIZ, NATUREL METAL FERFORJE NATUREL METAL FERFORJE HouseholdAccessories & decoration
NATUREL METAL FERFORJE

NATUREL METAL FERFORJE
NATUREL METAL FERFORJE
NATUREL METAL FERFORJE

البوابات المزخرفة يمكن أن تكون عنصر جمالي رائع حتى في الديكور الداخلي للمنزل. 

16- سياج حديدي للشرفة أو التراس

homify منازل الحديد / الصلب Grey
homify

homify
homify
homify

تصميم بسيط كهذا يضمن عنصر حماية كبير لمنطقة التراس أو الشرفات الموجودة بالمنازل كما أن شكله مميز أيضا.

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17- درابزين معدني

homify الممر الحديث، المدخل و الدرج الحديد / الصلب Black
homify

homify
homify
homify

هذه المرة استخدم المعدن المفرّغ في صنع درابزين على البلكونة بشكل أنيق ويوفر عنصر حماية لأفراد الأسرة خصوصا في حالة وجود أطفال؟

18- سيقان البامبو

FERFORJE LAZER KESİM UYGULAMALARIMIZ, NATUREL METAL FERFORJE NATUREL METAL FERFORJE الممر الحديث، المدخل و الدرج الحديد / الصلب Black
NATUREL METAL FERFORJE

NATUREL METAL FERFORJE
NATUREL METAL FERFORJE
NATUREL METAL FERFORJE

روعة البوابات المعدنية تكمن في سامحها للتصميمات التي قد تبدو مستحيلة بالظهور على الواقع كهذا التصميم الذي دمح خشب البامبو مع لوحة معدنية مفرّغة وكأنها مرسومة بشكل رائع وتفاصيل مذهلة.

19- تصميم صناعي

homify الممر الحديث، المدخل و الدرج الحديد / الصلب Amber/Gold
homify

homify
homify
homify

هذا التصميم له شخصية مستقلة وموضوعية فاتخذ أشكال لعجلات السيارات بلون نحاسي مع إطار جميل من الخشب.

20- على السلم

FERFORJE LAZER KESİM UYGULAMALARIMIZ, NATUREL METAL FERFORJE NATUREL METAL FERFORJE الممر الحديث، المدخل و الدرج الحديد / الصلب Black
NATUREL METAL FERFORJE

NATUREL METAL FERFORJE
NATUREL METAL FERFORJE
NATUREL METAL FERFORJE

يمكن استخدام المعدن في توفير الأمان والحماية للسلم الداخلي للمنزل وفي نفس الوقت إعطائه جاذبية كهذا التصميم.

داخل المنزل

FERFORJE LAZER KESİM UYGULAMALARIMIZ, NATUREL METAL FERFORJE NATUREL METAL FERFORJE HouseholdAccessories & decoration
NATUREL METAL FERFORJE

NATUREL METAL FERFORJE
NATUREL METAL FERFORJE
NATUREL METAL FERFORJE

يمكن أيضا استخدام المعادن المفرّغة في أغراض الديكور الداخلي للمنزل كما هو واضح في هذه الصورة التي استخدمت أشكال طبيعية لأوراق الأشجار في رسم لوحة معدنية وفي نفس الوقت صنع حاجز بين غرفتين.

جدار معدني منفصل

FERFORJE LAZER KESİM UYGULAMALARIMIZ, NATUREL METAL FERFORJE NATUREL METAL FERFORJE Office spaces & stores الحديد / الصلب Amber/Gold
NATUREL METAL FERFORJE

NATUREL METAL FERFORJE
NATUREL METAL FERFORJE
NATUREL METAL FERFORJE

وجود جدار بهذا الشكل في ديكور المنزل من الداخل فكرة مبتكرة وأنيقة للمنازل العصرية، فهو لم يستخدم المعدن فقط داخل الجدار بل وضع الألواح المعدنية المفرّغة بشكل منفصل عن بعضها فزادت التصميم تماثلا وجاذبية.

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