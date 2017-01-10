10 حمامات مودرن صغيرة تتمنى أن تحظى بإحداها!

جولتنا اليوم مخصصة لعشاق التصميمات العصرية تحديدًا بما تحمله من أفكار عملية ولمسات إبداعية بين 10 نماذج لحمامات مودرن صغيرة كلًا منها تمتع بتقسيم رائع واستغلال مذهل للمساحات، أما عن الإكسسوارات والأدوات الصحية.. فاختيارها فاق الوصف نعجز عن مدحه بالكلمات.. شاهد معنا النماذج التالية واختار تصميمك المفضل من بينهم!
الحوض بوحدته التخزينية الخضراء المقسمة على جزئين وكذلك فرش الحمام الزاهي المتناغم معها بنفس الدرجات اللونية نجحا معًا ببراعة في كسر حدة اللون الرمادي الداكن المستخدم في سيراميك الأرضية والجدران وحوض الاستحمام. تقسيم الحمام أكثر من رائع فكل شئ في موضعه الصحيح!
الحوض يقابل مقعد الحمام وحوض الاستحمام يوازي كلًا منها.. أما عن المساحة الفارغة بمنتصف الحمام والمكسية بفرش على هيئة ورقة شجر خضراء ساحرة توفر قدر من الحرية لمستخدم الحمام حيث يشعر بالبراح في التحرك بين أجزاء الحمام المختلفة.
بنفس الفكر المبدع صُمِمَ هذا الحمام وبنفس التقسيم المذهل تحلى.. فالحوض وكابينة الاستحمام والبانيو على خط واحد كلًا منهم يستحوذ على مساحة من الحمام تختلف باختلاف حجمه بكل تأكيد ولكن في العموم يتبقى مساحة كافية للتحرك بمرونة يكسيها سيراميك برتقالي يزيد الشعور بالدفء في هذا الحمام.
لأنه من المعروف أن الألوان الفاتحة تكون أنسب للمساحات الصغيرة لما تضفيه عليها من سعة وبراح، كان اختيار المصمم هنا موفق في الاعتماد على اللون البيج بدرجاته المختلفة في كلًا من الجدران والأرضية.. فاستخدام مثل هذه الألوان فعليًا عزز مساحة الحمام على عكس الألوان الداكنة التي كانت ستضره أكثر مما تفيد بلا أدنى شك.
عامل المساحة لم يحجم مصمم هذا الحمام على الإطلاق بل كان دافع له ليفجر ما بداخله من إبداع وهو ما حدث بالفعل.. التصميم مذهل بكل ما تحمله الكلمة من معاني فلا تكاد من روعته تشعر أنه مجرد حمام بل أنه حمام سباحة محدود المساحة أو حمام فندقي صغير أو شئ من هذا القبيل!
التقسيم وتوزيع الأدوات الصحية أكثر من رائع كما هو معتاد علينا من مصممي هوميفاي.. حيث تألق حوض الاستحمام في ساحو بمفرده انقسمت ما بين جزء للاستحمام وجزء آخر للجلوس، في الوقت الذي اختبئ في مقعد الحمام وراء نصف جدار فصله نسبيًا عن بقية أجزاء الحمام.
حمام بسيط التصميم جدرانه بألوان محايدة أبرز ما فيه الحوض الكبير الذي يسع فردين بما يتحلى به من حاملات معدنية تستخدم في تعليق المناشف. في ركن بعيد منفصل نلمح غسالة الملابس وبالجهة الأخرى نلاحظ بالمرآة كابينة زجاجية للاستحمام وخزانة تجمع أغراض الحمام الرفيعة من منطلق الخصوصية.
رغم أنه لا يستحب اللجوء للأرضيات الخشبية في الحمامات نظرًا لأنها عدوة المياه إلا أن هذا لا ينفي جمال إطلالة الحمام والدفء المنتشر بأرجاءه بفضل الخشب واللون البرتقالي المحتل وحدة الحوض وكابينة الاستحمام.. ربما لم يتردد المصمم في الاستعانة بالخشب في الأرضية لاعتماده على كابينة الاستحمام والتي تمنع خروج المياه إلى بقية الحمام بتصميمها العملي والذكي.
اعتمد المصمم هنا أيضًا على الباركية في أرضية الحمام ولكنه جاء هنا في ثوبٍ جديد يختلف عما استخدم بالتصميم السابق. الحوض بتصميمه البيضاوي أكثر من رائع والوحدة الملتحقة به قمة في الرقي! لا تتردد في الاستعانة بالإكسسوارات في حمامك كالمزهريات أو أصص الزرع الصغيرة لأن لها أثر إيجابي في مظهر الحمام وهيئته النهاية.
كثير من التصميمات المذهلة في حمامات ذات مساحات صغيرة أثبتت أن الإبداع لا يُحجمه أو يعوقه شئ! بل بالعكس فهي تكون بمثابة حافز أو تحدي لدى المصمم يكتشف به ذاته وقدراته الكامنة ليتفاجئ بنهاية المطاف أن عقليته الفولازية قادرة على التعامل مع أي مساحة مهما صغرت أو كبرت.. وهو ما ينطبق على التصميم المطروح هنا.
ربما تحتاج لبضع دقائق لتكتشف المادة التي تغلف سقف الحمام! إلى ان تستكشف أنها مادة لامعة تشبه المرىة تعكس ديكورات الحمام! عادة ما يلجأ المصممون للمرايا كإكسسوار أساسي في الحمامات وخصوصًا الحمامات صغيرة المساحة وذلك لما لها من قدرة سحرية على تعزيز المساحة بما تخلقه من شعور وهمي بانعكاساتها المزيفة!
قد لا يختلف تصميم هذا النموذج كثيرًا عن نظيره المطروح هنا في رقم (5) إلا في لمسات بسيطة ومع ذلك تشعر بأن روح هذا الحمام مختلفة ربما ذلك نابع من الألوان المحايدة في كل تفصيلة من تفاصيله والتي جعلته يبدو مريح لأعين الناظرين ويستحق لقب بيت الراحة عن جدارة!
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