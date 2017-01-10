10 حمامات مودرن صغيرة تتمنى أن تحظى بإحداها!

الحوض بوحدته التخزينية الخضراء المقسمة على جزئين وكذلك فرش الحمام الزاهي المتناغم معها بنفس الدرجات اللونية نجحا معًا ببراعة في كسر حدة اللون الرمادي الداكن المستخدم في سيراميك الأرضية والجدران وحوض الاستحمام. تقسيم الحمام أكثر من رائع فكل شئ في موضعه الصحيح!

الحوض يقابل مقعد الحمام وحوض الاستحمام يوازي كلًا منها.. أما عن المساحة الفارغة بمنتصف الحمام والمكسية بفرش على هيئة ورقة شجر خضراء ساحرة توفر قدر من الحرية لمستخدم الحمام حيث يشعر بالبراح في التحرك بين أجزاء الحمام المختلفة.