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10 حمامات مودرن صغيرة تتمنى أن تحظى بإحداها!

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
Mediterranes Flair und Urlaubsfeeling , Bad Campioni Bad Campioni حمام
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جولتنا اليوم مخصصة لعشاق التصميمات العصرية تحديدًا بما تحمله من أفكار عملية ولمسات إبداعية بين 10 نماذج لحمامات مودرن صغيرة كلًا منها تمتع بتقسيم رائع واستغلال مذهل للمساحات، أما عن الإكسسوارات والأدوات الصحية.. فاختيارها فاق الوصف نعجز عن مدحه بالكلمات.. شاهد معنا النماذج التالية واختار تصميمك المفضل من بينهم! 

1- الأخضر الفاتح يكسر حدة الرمادي الداكن ببراعة

Sie machen Urlaub - wir renovieren Ihr Bad!, Bad Campioni Bad Campioni حمام
Bad Campioni

Bad Campioni
Bad Campioni
Bad Campioni

الحوض بوحدته التخزينية الخضراء المقسمة على جزئين وكذلك فرش الحمام الزاهي المتناغم معها بنفس الدرجات اللونية نجحا معًا ببراعة في كسر حدة اللون الرمادي الداكن المستخدم في سيراميك الأرضية والجدران وحوض الاستحمام. تقسيم الحمام أكثر من رائع فكل شئ في موضعه الصحيح!

الحوض يقابل مقعد الحمام وحوض الاستحمام يوازي كلًا منها.. أما عن المساحة الفارغة بمنتصف الحمام والمكسية بفرش على هيئة ورقة شجر خضراء ساحرة توفر قدر من الحرية لمستخدم الحمام حيث يشعر بالبراح في التحرك بين أجزاء الحمام المختلفة.  

2- تقسيم مذهل ومساحة مستغلة

Borgo a Mozzano (LU) - IL bagno in Tadelakt, Tadelakt keloe Tadelakt keloe حمام
Tadelakt keloe

Tadelakt keloe
Tadelakt keloe
Tadelakt keloe

بنفس الفكر المبدع صُمِمَ هذا الحمام وبنفس التقسيم المذهل تحلى.. فالحوض وكابينة الاستحمام والبانيو على خط واحد كلًا منهم يستحوذ على مساحة من الحمام تختلف باختلاف حجمه بكل تأكيد ولكن في العموم يتبقى مساحة كافية للتحرك بمرونة يكسيها سيراميك برتقالي يزيد الشعور بالدفء في هذا الحمام.

3- الألوان الفاتحة تناسب الحمامات الصغيرة

Wohlfühlbad, Bad Campioni Bad Campioni حمام
Bad Campioni

Bad Campioni
Bad Campioni
Bad Campioni

لأنه من المعروف أن الألوان الفاتحة تكون أنسب للمساحات الصغيرة لما تضفيه عليها من سعة وبراح، كان اختيار المصمم هنا موفق في الاعتماد على اللون البيج بدرجاته المختلفة في كلًا من الجدران والأرضية.. فاستخدام مثل هذه الألوان فعليًا عزز مساحة الحمام على عكس الألوان الداكنة التي كانت ستضره أكثر مما تفيد بلا أدنى شك.

4- حمام فندقي من الدرجة الأولى أشبه بمسبح صغير!

Mediterranes Flair und Urlaubsfeeling , Bad Campioni Bad Campioni حمام
Bad Campioni

Bad Campioni
Bad Campioni
Bad Campioni

عامل المساحة لم يحجم مصمم هذا الحمام على الإطلاق بل كان دافع له ليفجر ما بداخله من إبداع وهو ما حدث بالفعل.. التصميم مذهل بكل ما تحمله الكلمة من معاني فلا تكاد من روعته تشعر أنه مجرد حمام بل أنه حمام سباحة محدود المساحة أو حمام فندقي صغير أو شئ من هذا القبيل!

التقسيم وتوزيع الأدوات الصحية أكثر من رائع كما هو معتاد علينا من مصممي هوميفاي.. حيث تألق حوض الاستحمام في ساحو بمفرده انقسمت ما بين جزء للاستحمام وجزء آخر للجلوس، في الوقت الذي اختبئ في مقعد الحمام وراء نصف جدار فصله نسبيًا عن بقية أجزاء الحمام.

5- حمام بسيط وأنيق

Badsanierung Wörth am Rhein, Bad Campioni Bad Campioni حمام
Bad Campioni

Bad Campioni
Bad Campioni
Bad Campioni

حمام بسيط التصميم جدرانه بألوان محايدة أبرز ما فيه الحوض الكبير الذي يسع فردين بما يتحلى به من حاملات معدنية تستخدم في تعليق المناشف. في ركن بعيد منفصل نلمح غسالة الملابس وبالجهة الأخرى نلاحظ بالمرآة كابينة زجاجية للاستحمام وخزانة تجمع أغراض الحمام الرفيعة من منطلق الخصوصية.

6- البرتقالي والباركية

Badewanne mit Tür und fugenlose Wände, Bad Campioni Bad Campioni حمام
Bad Campioni

Bad Campioni
Bad Campioni
Bad Campioni

رغم أنه لا يستحب اللجوء للأرضيات الخشبية في الحمامات نظرًا لأنها عدوة المياه إلا أن هذا لا ينفي جمال إطلالة الحمام والدفء المنتشر بأرجاءه بفضل الخشب واللون البرتقالي المحتل وحدة الحوض وكابينة الاستحمام.. ربما لم يتردد المصمم في الاستعانة بالخشب في الأرضية لاعتماده على كابينة الاستحمام والتي تمنع خروج المياه إلى بقية الحمام بتصميمها العملي والذكي.

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7- الباركية في ثوبٍ جديد.. ووحدة تخزينية قمة في الرقي

Vom alten Standard zum neuen Traumbad, Bad Campioni Bad Campioni حمام
Bad Campioni

Bad Campioni
Bad Campioni
Bad Campioni

اعتمد المصمم هنا أيضًا على الباركية في أرضية الحمام ولكنه جاء هنا في ثوبٍ جديد يختلف عما استخدم بالتصميم السابق. الحوض بتصميمه البيضاوي أكثر من رائع والوحدة الملتحقة به قمة في الرقي! لا تتردد في الاستعانة بالإكسسوارات في حمامك كالمزهريات أو أصص الزرع الصغيرة لأن لها أثر إيجابي في مظهر الحمام وهيئته النهاية.

8- الإبداع لا يُحَجِمه شئ!

Badewanne mit Tür und fugenlose Wände, Bad Campioni Bad Campioni حمام
Bad Campioni

Bad Campioni
Bad Campioni
Bad Campioni

كثير من التصميمات المذهلة في حمامات ذات مساحات صغيرة أثبتت أن الإبداع لا يُحجمه أو يعوقه شئ! بل بالعكس فهي تكون بمثابة حافز أو تحدي لدى المصمم يكتشف به ذاته وقدراته الكامنة ليتفاجئ بنهاية المطاف أن عقليته الفولازية قادرة على التعامل مع أي مساحة مهما صغرت أو كبرت.. وهو ما ينطبق على التصميم المطروح هنا.

9- سقف لامع غريب وإضاءة تزيد الحمام جمالًا!

Spieglein, Spieglein an der Wand..., Bad Campioni Bad Campioni حمام
Bad Campioni

Bad Campioni
Bad Campioni
Bad Campioni

ربما تحتاج لبضع دقائق لتكتشف المادة التي تغلف سقف الحمام! إلى ان تستكشف أنها مادة لامعة تشبه المرىة تعكس ديكورات الحمام! عادة ما يلجأ المصممون للمرايا كإكسسوار أساسي في الحمامات وخصوصًا الحمامات صغيرة المساحة وذلك لما لها من قدرة سحرية على تعزيز المساحة بما تخلقه من شعور وهمي بانعكاساتها المزيفة!

10- حمام مريح في الشكل والمضمون

​Das komplette Badezimmer — zum Festpreis und mit Termingarantie, Bad Campioni Bad Campioni حمام
Bad Campioni

Bad Campioni
Bad Campioni
Bad Campioni

قد لا يختلف تصميم هذا النموذج كثيرًا عن نظيره المطروح هنا في رقم (5) إلا في لمسات بسيطة ومع ذلك تشعر بأن روح هذا الحمام مختلفة ربما ذلك نابع من الألوان المحايدة في كل تفصيلة من تفاصيله والتي جعلته يبدو مريح لأعين الناظرين ويستحق لقب بيت الراحة عن جدارة!

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