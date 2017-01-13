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18 غرفة معيشة صغيرة تتعلم منها فن استغلال المساحات!

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
MM apartment, Studio ro+ca Studio ro+ca غرفة المعيشة
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جولتنا اليوم ستكون بين 18 نموذج مختلف لغرفة معيشة عصرية تتحلى بلمسات إبداعية تفوق الوصف مصممة على مساحة صغيرة ستتعلم منها فن استغلال المساحات وكيف توزع الأثاث والديكورات بالغرفة بطريقة سليمة لا تبرز صغر مساحتها وكذلك الأساسيات التي لا غنى عنها بأي غرفة معيشة.. لنبدأ الآن! 

1- غُرفة متكاملة يتوفر بها أساسيات الجلسة المريحة

Arquitetura Interiores de Residência, studio VIVADESIGN POR FLAVIA PORTELA ARQUITETURA + INTERIORES studio VIVADESIGN POR FLAVIA PORTELA ARQUITETURA + INTERIORES غرفة الميديا
studio VIVADESIGN POR FLAVIA PORTELA ARQUITETURA + INTERIORES

studio VIVADESIGN POR FLAVIA PORTELA ARQUITETURA + INTERIORES
studio VIVADESIGN POR FLAVIA PORTELA ARQUITETURA + INTERIORES
studio VIVADESIGN POR FLAVIA PORTELA ARQUITETURA + INTERIORES

كل ما تحتاجه بعد يوم عمل شاق وطويل أو في عطلة نهاية أسبوع هو مقعد مريح، وشاشة تلفزيون في أجواء هادئة تريح فيها أعصابك وتجدد طاقتك ولا بأس بتناول وجبة خفيفة أثناء مشاهدة فيلم ممتع مع هذا التصميم المتكامل. 

2- تصميم بسيط وديكورات متناسقة

REFORMA VIVIENDA, Garmendia Cordero arquitectos Garmendia Cordero arquitectos غرفة المعيشة
Garmendia Cordero arquitectos

REFORMA VIVIENDA

Garmendia Cordero arquitectos
Garmendia Cordero arquitectos
Garmendia Cordero arquitectos

غرفة معيشة بتصميم بسيط مكونة من أريكة سوداء مريحة ومقعدين متباعدين أحدهما بنفس اللون الأسود والآخر أصفر زاهي اللون.. أما الأريكة استقر التلفزيون على مكتبة خشبية مكون من رف واحد فقط تحتوي قدر لا بأس به من الكتب.

3- غرفة معيشة مُدمَجة لم يعوقها صِغَر المساحة

homify غرفة المعيشة Beige
homify

homify
homify
homify

غرفة معيشة صغيرة مندمجة مع بقية غرف المنزل، فـ خلفها نجد غرفة النوم وبيمينها نلمح المطبخ وبيسارها نجد الشرفة بجلسة أخرى مريحة! صغر مساحة المعيشة لم يحجم فكر المصمم على الإطلاق بل أنه خلق تحديًا له لاستغلال مثل تلك المساحة في إخراج تصميم عملي ومذهل لغرفة المعيشة وهو ما نجح في تطبيقه.

4- كل شئ مثالي ..

Casa en Paracuellos del Jarama, Canexel Canexel غرفة المعيشة
Canexel

Canexel
Canexel
Canexel

ديكورات هادئة وأنيقة.. أرضية خشبية تنشر الدفء.. وجدران فاتحة اللون تعزز عنصر المساحة.. غرفة معيشة متكاملة ومثالية لا ينقسها شئ! فما الذي تحتاجه الأسرة في هذه الغرفة أكثر من أريكة مريحة وطاولة كبيرة تستوعب الماكولات والمسليات والمشروبات وشاشة تلفاز كبيرة تشعرك وكأنك بإحدى السنيمات.

5- غرفة دافئة وأثاث متعدد الأغراض!

Casa Ming, LGZ Taller de arquitectura LGZ Taller de arquitectura غرفة المعيشة خشب Wood effect
LGZ Taller de arquitectura

LGZ Taller de arquitectura
LGZ Taller de arquitectura
LGZ Taller de arquitectura

يمثل هذا التصميم الرائع التطبيق العملي للتعامل مع المساحات الصغيرة.. فالديكورات أخاذة والأثاث مذهل متعدد الأغراص، أريكة المعيشة يمكنها أن تصبح سريرًا مريحًا في ثوانٍ معدودة، أما الهيكل الخشبي المقابل للأريكة، فهو مكتبة ووحدة تلفاز في ذات الوقت ينتهي بمقعد خشبي قريب للغاية من الأرضية يطل على منظر خلاب وتزينه مجموعة وسائد تتناغم مع ديكورات الغرفة ببراعة! 

6- غرفة معيشة عصرية النقوش تكسي أرضيتها!

Hogar familiar en Badalona, Dröm Living Dröm Living غرفة المعيشة
Dröm Living

Dröm Living
Dröm Living
Dröm Living

غرفة معيشة بألوان محايدة في الأرضية والجدران والديكورات.. تصميمها عصري بطابع رسمي أقرب لتصميمات ساحات الاستقبال المنتمية لمكاتب العمل الكبرى.. أما وحدة التلفاز الخاصة بها فهي مكونة من صفي من الأرفف المغلقة أحدهما بالجزء العلوي من الجدار والآخر بالجزء السفلي! 

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7- أبرز ما في الغرفة.. جدار خشبي عريض يجمع التلفاز بالمدفأة!

Transversal Expression, Susanna Cots Interior Design Susanna Cots Interior Design غرفة المعيشة
Susanna Cots Interior Design

Transversal Expression

Susanna Cots Interior Design
Susanna Cots Interior Design
Susanna Cots Interior Design

المساحات الصغيرة لا تعني نهاية العالم.. ولكننا بحاجة إلى التعامل معها بشكل سليم كما هو في الغرفة المطروحة هنا والمكونة من أريكة بيضاء اللون بوسائد مريحة أمامها لوحة خشبية عريضة تضم جهاز التلفزيون وكذلك مدفأة!

8- أناقة 100%

Reforma piso, LCB studio LCB studio غرفة المعيشة White
LCB studio

LCB studio
LCB studio
LCB studio

غرفة أنيقة من الدرجة الأولى بتصميم فندقي رائع مكونة من ركنة على شكل حرف L بها نخبة كبيرة من الوسائد التي توفر جلسة مريحة لقاطني المنزل أمام التلفاز.. تألقت هنا وحدة التلفاز بشكل كبير حيث صُمِمَت خصيصًا له في الوقت الذي يعتليها رفين بأحجام مختلفة أحدهما على شكل حرف L هو الآخر ولكنه مقلوبًا!  

9- الألوان الزاهية إضافة مطلوبة لغرف المعيشة

VIVIENDA EN CENTRO A CORUÑA, GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS DEL NOROESTE S.L. GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS DEL NOROESTE S.L. غرفة المعيشة
GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS DEL NOROESTE S.L.

GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS DEL NOROESTE S.L.
GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS DEL NOROESTE S.L.
GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS DEL NOROESTE S.L.

إن كنت من عُشاق الألوان المحايدة وتصمم على أن تجعلها عنوانًا لديكورات منزلك بالكامل.. فلا بأس بذلك! ولكنه سيكون عليك إضافة لمسة زاهية اللون تكسر حدة الهدوء النابع من نتاج اللونين الأبيض والبيج معًا كالأحمر مثلًا أو الأصفر كما هو واضح في النموذج المعروض أمامنا. 

10- الخشب يكتسح الغرفة

MS apartment, Studio ro+ca Studio ro+ca غرفة المعيشة
Studio ro+ca

Studio ro+ca
Studio ro+ca
Studio ro+ca

الخشب يحتل الغرفة بالكامل من أثاث وديكورات وإكسسوارات مما يمد الغرفة بأجواء دافئة ناتجة عن كثرة استخدامه.. جدار واحد فقط يفصل غرفتي السفرة والمعيشة عن بعضهم البعض بتصميم عملي وذكي.. أما الديكورات فهي ساحرة بأقل تقدير سترغب في تطبيق إحداها بمنزل الحلم. 

11- نموذج تقع في غرامه من أول وهلة!

Projeto Apartamento Jardins MBD, Ambienta Arquitetura Ambienta Arquitetura غرفة المعيشة
Ambienta Arquitetura

Ambienta Arquitetura
Ambienta Arquitetura
Ambienta Arquitetura

الأرفف الخشبية التي تحيط بالتلفاز.. الركنة الصغيرة التي تبعد عنها بخطوة واحدة تقريبًا.. الخشب ودفئه.. الأحجار وأناقتها.. الإكسسوارات الرفيعة التي تزين أرجاء الغرفة بالكامل.. والإضاءة الخافتة بالسقف والجدران.. جميعها لمسات تحالفت لإنتاج هذا التصميم المبهر!  

12- تصميم عملي وذكي

Apartamento LD, Duda Senna Arquitetura e Decoração Duda Senna Arquitetura e Decoração غرفة المعيشة
Duda Senna Arquitetura e Decoração

Duda Senna Arquitetura e Decoração
Duda Senna Arquitetura e Decoração
Duda Senna Arquitetura e Decoração

تصميم عملي وذكي لغرفة المعيشة يجمعها بالمطبخ في ساحة صغيرة جدًا لدرجة أن البار الخشبي المخصص لإعداد الطعام استخدمه المصمم أيضًا كوحدة تلفاز!

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13- ساحة أخرى مشتركة تضم المعيشة بالسفرة والمطبخ

MIESZKANIE WAKACYJNE STYL PROWANSALSKI – AVIATOR – GDAŃSK, Anna Serafin Architektura Wnętrz Anna Serafin Architektura Wnętrz غرفة المعيشة
Anna Serafin Architektura Wnętrz

Anna Serafin Architektura Wnętrz
Anna Serafin Architektura Wnętrz
Anna Serafin Architektura Wnętrz

ساحة مبهرة تضم المعيشة والسفرة والمطبخ معًا على أرض واحدة بديكورات متناسقة لأبعد الحدود وتصميم أخاذ لا تشعر فيه بصغر المساحة أو سوء توزيع الأثاث!

14- الأسود يجتمع مع الخشب في لقاء فريد من نوعه!

Casa Bosques de las Lomas, México Distrito Federal , Nómada Studio Nómada Studio غرفة المعيشة خشب Black
Nómada Studio

Nómada Studio
Nómada Studio
Nómada Studio

إذا كانت غرفة المعيشة الخاصة بك لا تحظى إلا بمساحة صغيرة، في الوقت الذي تحظى فيه بارتفاع كبير، يمكنك استغلال الأمر في تصميم مكتبة ضخمة كالموضحة هنا تمتد للسقف وتستوعب كل ما تملكه من كتب ومراجع قيمة.

15- معيشة منفصلة ومدمجة في الوقت ذاته!

Apartamento Itaim Bibi - 90m², Raphael Civille Arquitetura Raphael Civille Arquitetura غرفة المعيشة
Raphael Civille Arquitetura

Raphael Civille Arquitetura
Raphael Civille Arquitetura
Raphael Civille Arquitetura

غرفة معيشة صغيرة في ركن بعيد منفصل عن بقية المنزل مُكونة فقط من أريكة بسيطة ومجموعة أرفف للكتب والإكسسوارات الرفيعة ووحدة تلفاز صغيرة تكاد تلتحم بالأرضية.. ومع ذلك هي مدمجة مع بقية المنزل نتيجة عدم وجود جدران أو أبواب تفصلها فعليًا عن بقية الغرف!  

16- تناقض الألوان أحيانًا مطلوب!

MM apartment, Studio ro+ca Studio ro+ca غرفة المعيشة
Studio ro+ca

Studio ro+ca
Studio ro+ca
Studio ro+ca

الأريكة بلونها الوردي الزاهي جعل الغرفة تتألق وكذلك تصميم الطاولة المبتكر! أما الإضاءة الجانبية للجدار ووحدة التلفاز الطويلة والممتدة إلى غرفة المكتب فكلاهما أكمل روعة المنظر.

17- غرفة معيشة أسفل الدرج

Appartamento a Verona, Pierangelo Laterza Pierangelo Laterza غرفة المعيشة
Pierangelo Laterza

Pierangelo Laterza
Pierangelo Laterza
Pierangelo Laterza

غرفة معيشة أسفل الدرج وحدة التلفاز الخاصة بها مندمجة مع مكتبة جانبية تتخذ من المساحة السفلية للدرج مقرًا لها تضم العديد والعديد من الأرفف المفتوحة التي تحوى كم هائل من الكتب!

18- غرفة حيوية وديكورات ملونة

Salón en Barcelona: Color y Funcionalidad, Dröm Living Dröm Living غرفة المعيشة
Dröm Living

Dröm Living
Dröm Living
Dröm Living

الكتب المتراصة بأرفف المكتبتين المفتوحة والمغلقة بألوانهم المتنوعة كانت بمثابة إكسسوارات زينت الغرفة وتناغمت مع الوسائد الملونة المزينة للأريكة الرئيسية للمعيشة.

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