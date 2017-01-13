18 غرفة معيشة صغيرة تتعلم منها فن استغلال المساحات!

جولتنا اليوم ستكون بين 18 نموذج مختلف لغرفة معيشة عصرية تتحلى بلمسات إبداعية تفوق الوصف مصممة على مساحة صغيرة ستتعلم منها فن استغلال المساحات وكيف توزع الأثاث والديكورات بالغرفة بطريقة سليمة لا تبرز صغر مساحتها وكذلك الأساسيات التي لا غنى عنها بأي غرفة معيشة.. لنبدأ الآن!
كل ما تحتاجه بعد يوم عمل شاق وطويل أو في عطلة نهاية أسبوع هو مقعد مريح، وشاشة تلفزيون في أجواء هادئة تريح فيها أعصابك وتجدد طاقتك ولا بأس بتناول وجبة خفيفة أثناء مشاهدة فيلم ممتع مع هذا التصميم المتكامل.
غرفة معيشة بتصميم بسيط مكونة من أريكة سوداء مريحة ومقعدين متباعدين أحدهما بنفس اللون الأسود والآخر أصفر زاهي اللون.. أما الأريكة استقر التلفزيون على مكتبة خشبية مكون من رف واحد فقط تحتوي قدر لا بأس به من الكتب.
غرفة معيشة صغيرة مندمجة مع بقية غرف المنزل، فـ خلفها نجد غرفة النوم وبيمينها نلمح المطبخ وبيسارها نجد الشرفة بجلسة أخرى مريحة! صغر مساحة المعيشة لم يحجم فكر المصمم على الإطلاق بل أنه خلق تحديًا له لاستغلال مثل تلك المساحة في إخراج تصميم عملي ومذهل لغرفة المعيشة وهو ما نجح في تطبيقه.
ديكورات هادئة وأنيقة.. أرضية خشبية تنشر الدفء.. وجدران فاتحة اللون تعزز عنصر المساحة.. غرفة معيشة متكاملة ومثالية لا ينقسها شئ! فما الذي تحتاجه الأسرة في هذه الغرفة أكثر من أريكة مريحة وطاولة كبيرة تستوعب الماكولات والمسليات والمشروبات وشاشة تلفاز كبيرة تشعرك وكأنك بإحدى السنيمات.
يمثل هذا التصميم الرائع التطبيق العملي للتعامل مع المساحات الصغيرة.. فالديكورات أخاذة والأثاث مذهل متعدد الأغراص، أريكة المعيشة يمكنها أن تصبح سريرًا مريحًا في ثوانٍ معدودة، أما الهيكل الخشبي المقابل للأريكة، فهو مكتبة ووحدة تلفاز في ذات الوقت ينتهي بمقعد خشبي قريب للغاية من الأرضية يطل على منظر خلاب وتزينه مجموعة وسائد تتناغم مع ديكورات الغرفة ببراعة!
غرفة معيشة بألوان محايدة في الأرضية والجدران والديكورات.. تصميمها عصري بطابع رسمي أقرب لتصميمات ساحات الاستقبال المنتمية لمكاتب العمل الكبرى.. أما وحدة التلفاز الخاصة بها فهي مكونة من صفي من الأرفف المغلقة أحدهما بالجزء العلوي من الجدار والآخر بالجزء السفلي!
المساحات الصغيرة لا تعني نهاية العالم.. ولكننا بحاجة إلى التعامل معها بشكل سليم كما هو في الغرفة المطروحة هنا والمكونة من أريكة بيضاء اللون بوسائد مريحة أمامها لوحة خشبية عريضة تضم جهاز التلفزيون وكذلك مدفأة!
غرفة أنيقة من الدرجة الأولى بتصميم فندقي رائع مكونة من ركنة على شكل حرف L بها نخبة كبيرة من الوسائد التي توفر جلسة مريحة لقاطني المنزل أمام التلفاز.. تألقت هنا وحدة التلفاز بشكل كبير حيث صُمِمَت خصيصًا له في الوقت الذي يعتليها رفين بأحجام مختلفة أحدهما على شكل حرف L هو الآخر ولكنه مقلوبًا!
إن كنت من عُشاق الألوان المحايدة وتصمم على أن تجعلها عنوانًا لديكورات منزلك بالكامل.. فلا بأس بذلك! ولكنه سيكون عليك إضافة لمسة زاهية اللون تكسر حدة الهدوء النابع من نتاج اللونين الأبيض والبيج معًا كالأحمر مثلًا أو الأصفر كما هو واضح في النموذج المعروض أمامنا.
الخشب يحتل الغرفة بالكامل من أثاث وديكورات وإكسسوارات مما يمد الغرفة بأجواء دافئة ناتجة عن كثرة استخدامه.. جدار واحد فقط يفصل غرفتي السفرة والمعيشة عن بعضهم البعض بتصميم عملي وذكي.. أما الديكورات فهي ساحرة بأقل تقدير سترغب في تطبيق إحداها بمنزل الحلم.
الأرفف الخشبية التي تحيط بالتلفاز.. الركنة الصغيرة التي تبعد عنها بخطوة واحدة تقريبًا.. الخشب ودفئه.. الأحجار وأناقتها.. الإكسسوارات الرفيعة التي تزين أرجاء الغرفة بالكامل.. والإضاءة الخافتة بالسقف والجدران.. جميعها لمسات تحالفت لإنتاج هذا التصميم المبهر!
تصميم عملي وذكي لغرفة المعيشة يجمعها بالمطبخ في ساحة صغيرة جدًا لدرجة أن البار الخشبي المخصص لإعداد الطعام استخدمه المصمم أيضًا كوحدة تلفاز!
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ساحة مبهرة تضم المعيشة والسفرة والمطبخ معًا على أرض واحدة بديكورات متناسقة لأبعد الحدود وتصميم أخاذ لا تشعر فيه بصغر المساحة أو سوء توزيع الأثاث!
إذا كانت غرفة المعيشة الخاصة بك لا تحظى إلا بمساحة صغيرة، في الوقت الذي تحظى فيه بارتفاع كبير، يمكنك استغلال الأمر في تصميم مكتبة ضخمة كالموضحة هنا تمتد للسقف وتستوعب كل ما تملكه من كتب ومراجع قيمة.
غرفة معيشة صغيرة في ركن بعيد منفصل عن بقية المنزل مُكونة فقط من أريكة بسيطة ومجموعة أرفف للكتب والإكسسوارات الرفيعة ووحدة تلفاز صغيرة تكاد تلتحم بالأرضية.. ومع ذلك هي مدمجة مع بقية المنزل نتيجة عدم وجود جدران أو أبواب تفصلها فعليًا عن بقية الغرف!
الأريكة بلونها الوردي الزاهي جعل الغرفة تتألق وكذلك تصميم الطاولة المبتكر! أما الإضاءة الجانبية للجدار ووحدة التلفاز الطويلة والممتدة إلى غرفة المكتب فكلاهما أكمل روعة المنظر.
غرفة معيشة أسفل الدرج وحدة التلفاز الخاصة بها مندمجة مع مكتبة جانبية تتخذ من المساحة السفلية للدرج مقرًا لها تضم العديد والعديد من الأرفف المفتوحة التي تحوى كم هائل من الكتب!
الكتب المتراصة بأرفف المكتبتين المفتوحة والمغلقة بألوانهم المتنوعة كانت بمثابة إكسسوارات زينت الغرفة وتناغمت مع الوسائد الملونة المزينة للأريكة الرئيسية للمعيشة.