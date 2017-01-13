18 غرفة معيشة صغيرة تتعلم منها فن استغلال المساحات!

يمثل هذا التصميم الرائع التطبيق العملي للتعامل مع المساحات الصغيرة.. فالديكورات أخاذة والأثاث مذهل متعدد الأغراص، أريكة المعيشة يمكنها أن تصبح سريرًا مريحًا في ثوانٍ معدودة، أما الهيكل الخشبي المقابل للأريكة، فهو مكتبة ووحدة تلفاز في ذات الوقت ينتهي بمقعد خشبي قريب للغاية من الأرضية يطل على منظر خلاب وتزينه مجموعة وسائد تتناغم مع ديكورات الغرفة ببراعة!