15 فكرة مدهشة لإنارة جدران منزلك الداخلية

الإضاءة هي ذلك العنصر الهام المكمل لديكورات أي منزل.. فهي تساعد كثيرًا في منح أي تصميم داخلي مظهرًا فريدًا بكل المقاييس بقدرتها السحرية وطرقها الإبداعية المتعددة! وهو ما سنتطرق إليه اليوم في هذا المقال حيث سنعرض لكم عدة أفكار مدهشة لإضاءة الجدران الداخلية للمنازل والتي يمكنها أن تكون دليلك المثالي في اختيار إضاءة منزلك الداخلية بكل بساطة!
مجموعة أباليك صغيرة نجحت في أن تولد معًا إضاءة كافية للجدار بشكل خاص ولغرفة تناول الطعام بشكل عام متراصة في خط واحد ومثبتة على العديد من الأحجار تتأرجح صعودًا وهبوطًا وتنشر الضوء في اتجاهات مختلفة!
جدار مُذهل من الأحجار الملونة جمع بين درجات الرمادي اللونية وكذلك البني في وقت واحد في حالة من التناغم رهيبة.. تعزيز إطلالته بالإضاءة كان أمرًا مطلوبًا لتظهر روعته وجمال بروزاته التي تخترق الجدار الأسمنتي المطلي بالأبيض الصريح.
السبوتات هنا تحاصر الجدار الملون من كل جانب أي من الأعلى والأسفل.. فهي متراصة في خط مستقيم خصوصًا السبوتات السفلية حيث نلاحظها تسير مع الجدار خطوة بخطوة بإنحناءاته إلى ما وراء الدرج في الوقت ذاته نلمحها بحلقاتها الدائرية الفضية تتسلقه بأضواءها وتزيده سحرًا وجمالًا.
جدار داخلي مُذهل بفضل عاملين لا ثالث لهما، أولًا: اللون الأسود الذي مده بالهيبة والفخامة، وثانيًا: الإضاءة الشاعرية الموزعة استراتيجيًا في قلب الجدار المجوف وتلقي بأضواءها الصفراء سحرًا خاصًا على الزهور الملونة.. ذلك الجدار المهيب جزءًا من غرفة تناول طعام أنيقة وأخاذة مكونة ببساطة من طاولة خشبية مستديرة تتمتع بكثير من الأناقة والرقي.
جدارين مُذهلين بغرفة المعيشة يتمتع كلاهما بمصادر إضاءة ساحرة توجه الأضواء بشكل أخاذ وسليم وتوزعها التوزيع الأمثل الذي يظهر جمال التصميم الداخلي للغرفة وكذلك ديكوراتها الرائعة رغم بساطتها.
ركز المُصمم هنا الإضاءة في سقف المنزل بشكل عملي وذكي خرج به عن المألوف.. فالإضاءة بدأت بالسقف في خطوط مستقيمة متوازية ومنتظمة تنتقل من غرفة لأخرى ببراعة تصل بانعكاساتها الساحرة إلى الجدران.
إن كنت لا تريد الاستعانة بالعديد من وحدات الإضاءة وفي الوقت ذاته تريد الحصول على أجواء مشرقة.. اتجه إلى المرايا لأنها ستحقق لك ما تريد فهي تعزز بقدرتها العبقرية وانعكاساتها الساحرة مصادر الإضاءة المتاحة فعليًا وتضاعف العدد دون أن يشعر أحد.. وهو ما حدث في النموذج المطروح أمامنا.
جدار من الأحجار البركانية في مدخل المنزل تشعر وكأنه في حالة من الجمود بسبب الدرجات اللونية الرمادية المنغمسة في بحرٍ من الأحجار البيضاء الصغيرة.. تدَخُل المصمم وتزويد الجدار بالإضاءة الخاتفة خصوصًا في الجزء السفلي منه أكسبه دفئًا وجمالًا لا توصفه كلمات وجعلته متوازنًا لأبعد الحدود.
ثلاث وحدات إضاءة رائعة متدلية من سقف بار المطبخ بواسطة أحبال رفيعة تجعلها قريبة للغاية من الجدار فتنعكس بأضواءها عليه وتمده بمزيد من السحر في الوقت الذي تقوم فيه بدور مماثل مع الرخام الأنيق الذي يدنوها مباشرة!
جدار كبير غير نمطي بالمرة به العديد من الثقوب في شكل دوائر فارغة صممها خبير الديكور لتكون مقرًا لوحدات الإضاءة.. تم توزيع الإضاءة بذلك الجدار على مستويات مختلفة بمعنى أن لكل مجموعة دوائر مكبس خاص بها للإضاءة يسمح لك بإنارة البعض إن شئت أو بإنارةة الكل إن شئت أيضًا، ومن هذا المنطلق نجد جزءًا مضاءًا وجزءًا مظلمًا تشعر وكأنه فارغ!
البنفسجي والأخضر والأصفر.. ألوان يرشحها لك هوميفاي لإضاءة الجدران الداخلية بمنزلك لما لكل منها سحر خاص عند استخدامه.. هنا اختار المصمم لون البنفسج ليكسي الجدار الممتد إلى آخر الرواق والذي عزز حالة الهدوء والسكون الواقعة هنا بكل تأكيد.
لا أحد ينكر أهمية الضوء الاصطناعي بكل تأكيد.. ولكننا هنا نتحدث فقط عن كيفية تحقيق الاستفادة القصوى من ضوء النهار والذي يتسم بالعديد من السمات والمزايا، التي تحفزك على عدم الاستهانة به، على رأسها أنه يجعل المنزل الخاص بكل صحيًا وفي الوقت ذاته تمنحه حالة من الدفء لا يضاهيها شئ!
الجدران الزجاجية هي أكثر طريقة تمكنك من الاستفادة من ضوء الشمس لأنها تنجح في تمريرها إلى داخل المنزل، فضلًا عن أنها تجعل هيئته أكثر إشراقة وحيوية.
لا نلمح إضاءة في هذه الغرفة إلا من خلال عدة بؤر مركزة فوق التابلوهات الملونة التي تعتلي الأريكة الرئيسية للمعيشة.. فقط 3 لمبات بيضاء مثبتين على خط مستقيم صغير يمدون الغرفة بالإضاءة ببراعة رغم حجمهم غير المرئي!
اعتمد المصمم هنا في إضاءة هذا المنزل على مصادر إضاءة متفرقة! فكل جدار أو زاوية لها وحدة إضاءة مستقلة تمدها بضوء كافي لها.
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