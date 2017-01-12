15 فكرة مدهشة لإنارة جدران منزلك الداخلية

لا أحد ينكر أهمية الضوء الاصطناعي بكل تأكيد.. ولكننا هنا نتحدث فقط عن كيفية تحقيق الاستفادة القصوى من ضوء النهار والذي يتسم بالعديد من السمات والمزايا، التي تحفزك على عدم الاستهانة به، على رأسها أنه يجعل المنزل الخاص بكل صحيًا وفي الوقت ذاته تمنحه حالة من الدفء لا يضاهيها شئ!

الجدران الزجاجية هي أكثر طريقة تمكنك من الاستفادة من ضوء الشمس لأنها تنجح في تمريرها إلى داخل المنزل، فضلًا عن أنها تجعل هيئته أكثر إشراقة وحيوية.