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15 فكرة مدهشة لإنارة جدران منزلك الداخلية

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
Casa Tierra , Serrano Monjaraz Arquitectos Serrano Monjaraz Arquitectos جدران
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الإضاءة هي ذلك العنصر الهام المكمل لديكورات أي منزل.. فهي تساعد كثيرًا في منح أي تصميم داخلي مظهرًا فريدًا بكل المقاييس بقدرتها السحرية وطرقها الإبداعية المتعددة! وهو ما سنتطرق إليه اليوم في هذا المقال حيث سنعرض لكم عدة أفكار مدهشة لإضاءة الجدران الداخلية للمنازل والتي يمكنها أن تكون دليلك المثالي في اختيار إضاءة منزلك الداخلية بكل بساطة!  

1- صف من الأضواء يتأرجح صعودًا وهبوطًا

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D&L Stonedel
D&amp;L Stonedel
D&L Stonedel

مجموعة أباليك صغيرة نجحت في أن تولد معًا إضاءة كافية للجدار بشكل خاص ولغرفة تناول الطعام بشكل عام متراصة في خط واحد ومثبتة على العديد من الأحجار تتأرجح صعودًا وهبوطًا وتنشر الضوء في اتجاهات مختلفة! 

2- السبوتات تسير مع الأحجار خطوة بخطوة

CAROLCO 2, GF ARQUITECTOS GF ARQUITECTOS جدران
GF ARQUITECTOS

GF ARQUITECTOS
GF ARQUITECTOS
GF ARQUITECTOS

جدار مُذهل من الأحجار الملونة جمع بين درجات الرمادي اللونية وكذلك البني في وقت واحد في حالة من التناغم رهيبة.. تعزيز إطلالته بالإضاءة كان أمرًا مطلوبًا لتظهر روعته وجمال بروزاته التي تخترق الجدار الأسمنتي المطلي بالأبيض الصريح.

3- من الأسفل إلى الأعلى.. مساحة مضاءة تمتد أسفل الدرج!

residencia Gallardo, Excelencia en Diseño Excelencia en Diseño جدران حجر Amber/Gold
Excelencia en Diseño

Excelencia en Diseño
Excelencia en Diseño
Excelencia en Diseño

السبوتات هنا تحاصر الجدار الملون من كل جانب أي من الأعلى والأسفل.. فهي متراصة في خط مستقيم خصوصًا السبوتات السفلية حيث نلاحظها تسير مع الجدار خطوة بخطوة بإنحناءاته إلى ما وراء الدرج في الوقت ذاته نلمحها بحلقاتها الدائرية الفضية تتسلقه بأضواءها وتزيده سحرًا وجمالًا.

4- إضاءة شاعرية في قلب جدار أسود مهيب!

Casa CH, GLR Arquitectos GLR Arquitectos جدران
GLR Arquitectos

GLR Arquitectos
GLR Arquitectos
GLR Arquitectos

جدار داخلي مُذهل بفضل عاملين لا ثالث لهما، أولًا: اللون الأسود الذي مده بالهيبة والفخامة، وثانيًا: الإضاءة الشاعرية الموزعة استراتيجيًا في قلب الجدار المجوف وتلقي بأضواءها الصفراء سحرًا خاصًا على الزهور الملونة.. ذلك الجدار المهيب جزءًا من غرفة تناول طعام أنيقة وأخاذة مكونة ببساطة من طاولة خشبية مستديرة تتمتع بكثير من الأناقة والرقي.

5- جدران مذهلة والسبب: التوزيع الأمثل للأضواء

homify جدران اللوح Brown
homify

homify
homify
homify

جدارين مُذهلين بغرفة المعيشة يتمتع كلاهما بمصادر إضاءة ساحرة توجه الأضواء بشكل أخاذ وسليم وتوزعها التوزيع الأمثل الذي يظهر جمال التصميم الداخلي للغرفة وكذلك ديكوراتها الرائعة رغم بساطتها.

6- من السقف إلى الجدران

homify جدران
homify

homify
homify
homify

ركز المُصمم هنا الإضاءة في سقف المنزل بشكل عملي وذكي خرج به عن المألوف.. فالإضاءة بدأت بالسقف في خطوط مستقيمة متوازية ومنتظمة تنتقل من غرفة لأخرى ببراعة تصل بانعكاساتها الساحرة إلى الجدران. 

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7- الأضواء والمرايا وسحر لا ينتهي

700, URBN URBN جدران
URBN

URBN
URBN
URBN

إن كنت لا تريد الاستعانة بالعديد من وحدات الإضاءة وفي الوقت ذاته تريد الحصول على أجواء مشرقة.. اتجه إلى المرايا لأنها ستحقق لك ما تريد فهي تعزز بقدرتها العبقرية وانعكاساتها الساحرة مصادر الإضاءة المتاحة فعليًا وتضاعف العدد دون أن يشعر أحد.. وهو ما حدث في النموذج المطروح أمامنا.

8- إضاءة خافتة بالجزء السفلي من الجدار

RESIDENCIA SAVOTINO, TREVINO.CHABRAND | Architectural Studio TREVINO.CHABRAND | Architectural Studio جدران
TREVINO.CHABRAND | Architectural Studio

TREVINO.CHABRAND | Architectural Studio
TREVINO.CHABRAND | Architectural Studio
TREVINO.CHABRAND | Architectural Studio

جدار من الأحجار البركانية في مدخل المنزل تشعر وكأنه في حالة من الجمود بسبب الدرجات اللونية الرمادية المنغمسة في بحرٍ من الأحجار البيضاء الصغيرة.. تدَخُل المصمم وتزويد الجدار بالإضاءة الخاتفة خصوصًا في الجزء السفلي منه أكسبه دفئًا وجمالًا لا توصفه كلمات وجعلته متوازنًا لأبعد الحدود.  

9- إضاءة متدلية من السقف قريبة للغاية من الجدار

Departamento , Alejandra Zavala P. Alejandra Zavala P. جدران
Alejandra Zavala P.

Alejandra Zavala P.
Alejandra Zavala P.
Alejandra Zavala P.

ثلاث وحدات إضاءة رائعة متدلية من سقف بار المطبخ بواسطة أحبال رفيعة تجعلها قريبة للغاية من الجدار فتنعكس بأضواءها عليه وتمده بمزيد من السحر في الوقت الذي تقوم فيه بدور مماثل مع الرخام الأنيق الذي يدنوها مباشرة!

10- جدار متعدد الثقوب

Casa Tierra , Serrano Monjaraz Arquitectos Serrano Monjaraz Arquitectos جدران
Serrano Monjaraz Arquitectos

Serrano Monjaraz Arquitectos
Serrano Monjaraz Arquitectos
Serrano Monjaraz Arquitectos

جدار كبير غير نمطي بالمرة به العديد من الثقوب في شكل دوائر فارغة صممها خبير الديكور لتكون مقرًا لوحدات الإضاءة.. تم توزيع الإضاءة بذلك الجدار على مستويات مختلفة بمعنى أن لكل مجموعة دوائر مكبس خاص بها للإضاءة يسمح لك بإنارة البعض إن شئت أو بإنارةة الكل إن شئت أيضًا، ومن هذا المنطلق نجد جزءًا مضاءًا وجزءًا مظلمًا تشعر وكأنه فارغ!

11- البنفسج.. أفضل اختيار للإضاءة الخافتة

Lounge Club Diez, Serrano Monjaraz Arquitectos Serrano Monjaraz Arquitectos جدران
Serrano Monjaraz Arquitectos

Serrano Monjaraz Arquitectos
Serrano Monjaraz Arquitectos
Serrano Monjaraz Arquitectos

البنفسجي والأخضر والأصفر.. ألوان يرشحها لك هوميفاي لإضاءة الجدران الداخلية بمنزلك لما لكل منها سحر خاص عند استخدامه.. هنا اختار المصمم لون البنفسج ليكسي الجدار الممتد إلى آخر الرواق والذي عزز حالة الهدوء والسكون الواقعة هنا بكل تأكيد. 

12- كيف تحقق الاستفادة القصوى من ضوء النهار؟

Casa L , Serrano Monjaraz Arquitectos Serrano Monjaraz Arquitectos جدران
Serrano Monjaraz Arquitectos

Serrano Monjaraz Arquitectos
Serrano Monjaraz Arquitectos
Serrano Monjaraz Arquitectos

لا أحد ينكر أهمية الضوء الاصطناعي بكل تأكيد.. ولكننا هنا نتحدث فقط عن كيفية تحقيق الاستفادة القصوى من ضوء النهار والذي يتسم بالعديد من السمات والمزايا، التي تحفزك على عدم الاستهانة به، على رأسها أنه يجعل المنزل الخاص بكل صحيًا وفي الوقت ذاته تمنحه حالة من الدفء لا يضاهيها شئ!

الجدران الزجاجية هي أكثر طريقة تمكنك من الاستفادة من ضوء الشمس لأنها تنجح في تمريرها إلى داخل المنزل، فضلًا عن أنها تجعل هيئته أكثر إشراقة وحيوية. 

13- لمبات صغيرة ولكن..

homify جدران اللوح Brown
homify

homify
homify
homify

لا نلمح إضاءة في هذه الغرفة إلا من خلال عدة بؤر مركزة فوق التابلوهات الملونة التي تعتلي الأريكة الرئيسية للمعيشة.. فقط 3 لمبات بيضاء مثبتين على خط مستقيم صغير يمدون الغرفة بالإضاءة ببراعة رغم حجمهم غير المرئي!  

14- إضاءة متفرقة!

Design House 2014, Germán Velasco Arquitectos Germán Velasco Arquitectos جدران
Germán Velasco Arquitectos

Germán Velasco Arquitectos
Germán Velasco Arquitectos
Germán Velasco Arquitectos

اعتمد المصمم هنا في إضاءة هذا المنزل على مصادر إضاءة متفرقة! فكل جدار أو زاوية لها وحدة إضاءة مستقلة تمدها بضوء كافي لها. 

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15- إضاءة مركزة

Eráldica Diseño , ERÁLDICA ERÁLDICA جدران
ERÁLDICA

ERÁLDICA
ERÁLDICA
ERÁLDICA
10 أفكار رائعة لوضع شاشات التليفزيون في غرف المعيشة الصغيرة
ما رأيك بالأفكار المطروحة هنا لإضاءة جدران منزلك الداخلية؟ رأيك يعني لنا الكثير

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