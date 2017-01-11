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أحدث صيحات الديكور في تصميم الحمامات

آية منير آية منير
Attico contemporaneo , cristina zanni designer cristina zanni designer حمام
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كل يوم هناك جديد في عالم الديكور، والتصميم الداخلي يشهد أجمل وأقوى الصيحات مع الحفاظ على الطابع الأصيل لكل بلد وطراز، واليوم سنغوص معا في بحر التفاصيل الرائعة والجديدة المبتكرة لتصميمات الحمامات من كل الأنماط، هوميفاي تقدم لنا اليوم مجموعة من الأفكار الجديدة والمبتكرة قد تلهمك عند تصميم منزلك..

جدار حجري..

La Matera, Estudio Emilio Maurette Arquitectos Estudio Emilio Maurette Arquitectos حمام
Estudio Emilio Maurette Arquitectos

Estudio Emilio Maurette Arquitectos
Estudio Emilio Maurette Arquitectos
Estudio Emilio Maurette Arquitectos

في الفن الحديث وجد خبراء الديكور أن الأحجار مصدراً للأناقة والجمال والتناغم والاندماج مع الطبيعة , وذلك إذا تم استخدامها وتوظيفها بشكل مثالي فى أغراض تجميلية داخل المنزل , وأصبحت فى عالمنا العصري من الخامات المفضلة لأصحاب الذوق الرفيع .وتتمتع خامة الحجر بصلابة عالية وأناقة كما أنها سهلة التنظيف وتدوم لسنين طويلة بنفس  الرونق.. وهنا في هذا التصميم يمنح الحجر الحمام لمسة جمالية أنيقة، فيمكنك إستخدامه على هيئة جدار واحد، جنبا إلى جنب مع الخشب المطلي بلون الكاكاو..

مرآة كبيرة..

Decoración en Caballito, Estudio Sespede Arquitectos Estudio Sespede Arquitectos حمام
Estudio Sespede Arquitectos

Estudio Sespede Arquitectos
Estudio Sespede Arquitectos
Estudio Sespede Arquitectos

الحل السحري في المساحات الصغيرة هو المرآة، ومفتاح الجمال في حمامك هو مرايتك، ولكن مع احدث صيحات الديكور هو تصميم جادر كامل على هيئة مرآة كبيرة يضيف مساحة بصرية ممتازة للحمام ..

حوض من الطبيعة..

Shades of White, Helô Marques Associados Helô Marques Associados حمام
Helô Marques Associados

Helô Marques Associados
Helô Marques Associados
Helô Marques Associados

وفي طراز البحر المتوسط تظهر احدث صيحات الديكور وتصميم حوض من قلب الطبيعة مستخدما الحجر المنحوت ومعالجته وطلاءه، مع لمسات من اللون الأخضر على هيئة نباتات  أنيقة وإطلالة من الطبيعة الخلابة في منزلك..

نقوش متميزة..

valle dei casali, stefania eugeni stefania eugeni حمام
stefania eugeni

stefania eugeni
stefania eugeni
stefania eugeni

تجدد النقوش الستخدمة في كل ركن في المنزل هو شئ ملفت للانتباه، فا ظهرت في الآونة الأخيرة  أشكال مختلفة ومبتكرة لنقوش ترضي جميع الأذواق، ويمكنك استخدامه بشكل عشوائي أو منتظم كما تريد..

تصميم خاص..

3-к квартира для молодой семьи, BRO Design Studio BRO Design Studio حمام
BRO Design Studio

BRO Design Studio
BRO Design Studio
BRO Design Studio

الخروج عن النمطية هو الاتجاه االغالب في الديكور الحديث، كما عهدنا استخدام الرخام بشكل معين ومرتب في الحمام، ولكن ما رأيك أن تضيفه بشكل مبتكر كما هو أمامنا في هذا التصميم، كلوحة رخامية تزين حمامك وتتركه في اجمل طلاته..

الخشب وجماله..

Piancabella, DF Design DF Design حمام
DF Design

DF Design
DF Design
DF Design

سيظل الخشب يتربع على عرش الخامات والمواد المستخدمة في الديكور الداخلي، فإليك هذا التصميم الجرئ وقد استخدم المصمم الخشب على حالته وبتكوين مبتكر ومختلف، وكأنك تمتلك الطبيعة بمنزلك..

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خطوط حديثة..

Casa 26, Patrícia Azoni Arquitetura + Arte & Design Patrícia Azoni Arquitetura + Arte & Design حمام
Patrícia Azoni Arquitetura + Arte &amp; Design

Patrícia Azoni Arquitetura + Arte & Design
Patrícia Azoni Arquitetura + Arte &amp; Design
Patrícia Azoni Arquitetura + Arte & Design

إن كنت من محبي الحداثة والخطوط العصرية، ستحب هذا التصميم بالتأكيد وحدة حوض عصرية بخطوط جريئة من الخشب المتميز لتخزين أدواتك والحفاظ على نظام حمامك وترتيبه..

ورق جدران حديث..

Attico contemporaneo , cristina zanni designer cristina zanni designer حمام
cristina zanni designer

cristina zanni designer
cristina zanni designer
cristina zanni designer

وللخروج عن التقليدية وكسر الروتين، فمن المعتاذ استخدام السيراميك والرخام فقط في الحمام، ولكن مع تطور عالم الديكور ظهر ورق الجدران وبقوة في الديكورات الداخلية للحمامات، سواء كانت كلاسيكية او عصرية .. إلى أخره، كما أمامنا في هذا التصميم درجات القهوة الناعمة وكأنك تمتلك لوحة فنية في منزلك ، لا تتردد في أن تختار لمساتك الخاصة وتتركها في كل ركن..

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