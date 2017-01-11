أحدث صيحات الديكور في تصميم الحمامات

كل يوم هناك جديد في عالم الديكور، والتصميم الداخلي يشهد أجمل وأقوى الصيحات مع الحفاظ على الطابع الأصيل لكل بلد وطراز، واليوم سنغوص معا في بحر التفاصيل الرائعة والجديدة المبتكرة لتصميمات الحمامات من كل الأنماط، هوميفاي تقدم لنا اليوم مجموعة من الأفكار الجديدة والمبتكرة قد تلهمك عند تصميم منزلك..
في الفن الحديث وجد خبراء الديكور أن الأحجار مصدراً للأناقة والجمال والتناغم والاندماج مع الطبيعة , وذلك إذا تم استخدامها وتوظيفها بشكل مثالي فى أغراض تجميلية داخل المنزل , وأصبحت فى عالمنا العصري من الخامات المفضلة لأصحاب الذوق الرفيع .وتتمتع خامة الحجر بصلابة عالية وأناقة كما أنها سهلة التنظيف وتدوم لسنين طويلة بنفس الرونق.. وهنا في هذا التصميم يمنح الحجر الحمام لمسة جمالية أنيقة، فيمكنك إستخدامه على هيئة جدار واحد، جنبا إلى جنب مع الخشب المطلي بلون الكاكاو..
الحل السحري في المساحات الصغيرة هو المرآة، ومفتاح الجمال في حمامك هو مرايتك، ولكن مع احدث صيحات الديكور هو تصميم جادر كامل على هيئة مرآة كبيرة يضيف مساحة بصرية ممتازة للحمام ..
وفي طراز البحر المتوسط تظهر احدث صيحات الديكور وتصميم حوض من قلب الطبيعة مستخدما الحجر المنحوت ومعالجته وطلاءه، مع لمسات من اللون الأخضر على هيئة نباتات أنيقة وإطلالة من الطبيعة الخلابة في منزلك..
تجدد النقوش الستخدمة في كل ركن في المنزل هو شئ ملفت للانتباه، فا ظهرت في الآونة الأخيرة أشكال مختلفة ومبتكرة لنقوش ترضي جميع الأذواق، ويمكنك استخدامه بشكل عشوائي أو منتظم كما تريد..
الخروج عن النمطية هو الاتجاه االغالب في الديكور الحديث، كما عهدنا استخدام الرخام بشكل معين ومرتب في الحمام، ولكن ما رأيك أن تضيفه بشكل مبتكر كما هو أمامنا في هذا التصميم، كلوحة رخامية تزين حمامك وتتركه في اجمل طلاته..
سيظل الخشب يتربع على عرش الخامات والمواد المستخدمة في الديكور الداخلي، فإليك هذا التصميم الجرئ وقد استخدم المصمم الخشب على حالته وبتكوين مبتكر ومختلف، وكأنك تمتلك الطبيعة بمنزلك..
إن كنت من محبي الحداثة والخطوط العصرية، ستحب هذا التصميم بالتأكيد وحدة حوض عصرية بخطوط جريئة من الخشب المتميز لتخزين أدواتك والحفاظ على نظام حمامك وترتيبه..
وللخروج عن التقليدية وكسر الروتين، فمن المعتاذ استخدام السيراميك والرخام فقط في الحمام، ولكن مع تطور عالم الديكور ظهر ورق الجدران وبقوة في الديكورات الداخلية للحمامات، سواء كانت كلاسيكية او عصرية .. إلى أخره، كما أمامنا في هذا التصميم درجات القهوة الناعمة وكأنك تمتلك لوحة فنية في منزلك ، لا تتردد في أن تختار لمساتك الخاصة وتتركها في كل ركن..
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