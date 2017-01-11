أحدث صيحات الديكور في تصميم الحمامات

وللخروج عن التقليدية وكسر الروتين، فمن المعتاذ استخدام السيراميك والرخام فقط في الحمام، ولكن مع تطور عالم الديكور ظهر ورق الجدران وبقوة في الديكورات الداخلية للحمامات، سواء كانت كلاسيكية او عصرية .. إلى أخره، كما أمامنا في هذا التصميم درجات القهوة الناعمة وكأنك تمتلك لوحة فنية في منزلك ، لا تتردد في أن تختار لمساتك الخاصة وتتركها في كل ركن..

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