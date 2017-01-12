27 فكرة مختلفة لتقسيم المساحات بطريقة ذكية!

تعتبر المساحات المفتوحة هي السمة المميزة للتصميمات العصرية وبدلا من استخدام الجدران للفصل بين الغرف هناك الكثير من الأفكار الذكية الأخرى التي تستخدم من اجل تحقيق نفس الغرض وخلق خطوط فاصلة بين المساحات تعطي جزء من الخصوصية وفي نفس الوقت تسمح بالتواصل الجيد بين مختلف الغرف المفتوحة.
إليكم 27 فكرة مختلفة نستعرضها معكم في هذا الكتاب لتوفير بدائل ذكية لأجل تقسيم وفصل المساحات داخل المنزل..
تحديد بداية ونهاية كل غرفة هو أول ما يجب عليكم معرفته من أجل وضع الحد الفاصل بين الغرفتين في المكان المناسب، في هذه الفكرة الأولى استخدم المصمم أرفف مفتوحة لسهولة الاتصال بين المساحتين وعمل فاصل فقط من أجل تقسيم المساحة بين الغرفتين.
الجبسوم بورد وسيلة فعّالة في تقسيم المساحات فمن السهل وضعها في أماكن مختلفة كما أنها تبدو كالجدران ولكنها ليست بصلابتها وتسمح باستخدام أبعاد مختلفة عند تصميمها، حل غير مألوف ولكنه فعّال للغاية.
باستخدام قطعة أثاث بحجم مناسب للغرفة مثل هذه القطعة المستخدمة في تعليق شاشة التلفاز، يمكن الفصل بين المساحات بطريقة سهلة، وتتميز هذه الطريقة بسهولة التخلص من قطعة الأثاث هذه ونقلها لمكان آخر في حالة رغبتك في توسعة المساحة مرة أخرى.
يمكن استخدام الجدران أيضا كعامل فصل ولكن بشكل مبتكر وغير تقليدي كهذا التصميم الذي أزال الجزء المركزي من الجدار فسمح بالتواصل بين الغرفتين واستخدم لون مختلف في الجزء السفلي منه ليوهمنا بأنه ليس جدارا واحدا، طريقة ذكية للغاية!
تحتاج بعض الغرف أحيانا إلى تقسيم داخلي فيها والذكاء هنا هو استخدام خامات مناسبة للغرفة كالخشب المستخدم هنا من نفس خامة الأرضية فظهر جزء من الغرفة كالمربع المغلّف بالخشب وبذات الوقت استطاع الفصل بين المساحات.
مشكلة الجدران المصمتة أنها لا تسمح بالتواصل بين الغرف الموجودة في مساحة واحدة، ولكن يمكن تجربة هذا الحل إذا وجدت مساحة جيدة على جانبي الجدار الفاصل تسمح ببعض التواصل.
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في المنطقة المراد الفصل فيها بين غرفتين يمكن تثبيت جدار عمودي صغير على أحد الجدران الأساسية وسيكون بمثابة الحد الفاصل بين الغرفتين.
إذا كان لديك عمود داخل المساحة المراد فصلها يمكن استغلاله بشكل مثالي في عملية الفصل وتعليق أرفف على جانبيه كما هو ظاهر في هذا التصميم الذي حول شكل ديكور المكان للأفضل بفضل هذا العمود الذي يعتبره الجميع عامل مزعج في أي غرفة.
باستخدام الأبواب المنزلقة يمكن الحفاظ على التواصل الجيد بين جميع الغرف، كما يمكن استخدام خامات مختلفة في صنعها ومنها الزجاج أو الخشب.
إذا كنت من محبي الكتب ستجذبك هذه الفكرة بالتأكيد!
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في بعض الأحيان لا تسمح المساحة باستخدام عناصر إضافية للفصل بين الغرف ولا يعني هذا عدم وجود حلول!
في هذه الفكرة قدم المصمم باب زجاجي يفصل بين الغرفتين ولا يشغل حيزا كبيرا كما أن تصميمه جاء متناسبا بشكل جيد مع ديكور وألوان الغرف.
لا تريد شراء أغراض جديدة للفصل بين الغرف؟!
بهذه الفكرة لن تضطر لذلك، فقط بتغيير أماكن الأثاث وجعلها مقابلة لبعضها من الخلف يمكن بسهولة خلق حاجز وهمي بين الغرفتين كما هو ظاهر في هذه الصورة.
يمكن وضع حدود وعلامات بأرضية الغرف تفصل بينهم جميعا، فمثلا صنع المصمم حد فاصل في الأرضية وجعل غرفة أعلى من غرفة، تفاصيل بسيطة لا تحتاج إلى مجهود في التصميم والتنفيذ.
يمكن وضع أبواب منزلقة على الجدران وجعلها جزء من تصميم الجدار كما في هذا التصميم، عندها يمكن التحكم في فتحها وغلقها كما تريد.
استخدام عناصر من الأثاث هي أفضل وسيلة للفصل بين المساحات المختلفة دون جهد وأموال إضافية، وجزيرة المطبخ أحد الحلول المعروفة في هذا الشأن.
جدار ليس بجدار، تعتمد هذه الفكرة على تقسيم الجدار بفراغات كثيرة ومنتظمة تسمح برؤية واضحة بين الغرفتين لذا فهو في مكانه كالجدار ولكنه يعمل كفاصل بسيط بين الغرف مع استغلال هذه المساحات المفتوحة كرفوف يمكن وضع ما شئت عليها.
تقسيم المساحات لا يتوقف داخل المنزل فقط بل يعبر لخارجه أيضا، هنا مثلا باستخدام هذا الباب المنزلق الخشبي الذي يسمح برؤية واضحة لما يحدث خارج الغرفة كما يسمح بعبور الضوء وأشعة الشمس للغرفة من الداخل.
هذه أيضا من الأفكار الفعّالة والتي لا تحتاج إلى أي مجهود إضافي، فقط بتركيب الستارة المفضلة لديك يمكن الفصل بين الأماكن التي تريدها مع سهولة فتح وغلق الستارة، فكرة سهلة للغاية!
في بعض الأحيان لا تجد احتياجاتك بشكل دقيق في المتاجر فتلجأ لشراء ما يفق مع جزء بسيط من احتياجاتك، فما رأيك أن تجرب هذه المرة صنع رفوف بسيطة يدويا داخل المنزل تناسب احتياجات تصميمك الخاص؟!
هذا التصميم يلهمكم..
باستخدام الأبواب سهلة الفتح والغلق يمكنك غلق المطبخ وقتما تريد من أجل الحفاظ على المنزل من الروائح وفتحه وقت تناول الطعام ليصبح جزء من غرفة السفرة مرة أخرى!
الطاولة الجانبية للمطبخ أو ما يطلق عليها
شبه جزيرة المطبخ كافية للفصل بين المطبخ والغرفة المجاورة له كما يمكن استخدامها بأشكال متعددة لتناول الفطور أو وضع الاكسسوارات ..الخ.
الغرض الأساسي من غرفة النوم هو النوم!
ومع ذلك هناك الكثير ممن يحبون إضافة مكان للجلوس من أجل القراءة أو القيام بأنشطة مختلفة مع شريك حياتك وهنا يمكن الفصل بين السرير لمنحه الخصوصية والاجزاء الاخرى من الغرفة.
من أفضل طرق الفصل اللوحات المتحركة التي تعمل بشكل أساسي في ديكور المكان وفي نفس الوقت هي عامل فصل غير مرئي عند الحاجة، وتستخدم هذه الفكرة بكثرة للفصل بين قطع الأثاث أكثر من الفصل بين الغرف.
نفس الفكرة السابقة ولكن هذه المرة باستخدام قطعة أثاث كالمكتبة يمكن تحريكها ذهابا وإيابا.
تغطية البلاط بالسجاد او أي خامة أخرى حيلة ذكية للفصل بين المساحات كما أنها غير مرئية ولن تزعجك على الإطلاق.
من الممكن أن يكون لديك شك في أن هذه الأطر تحتوي على زجاج بداخلها، ولكنها الحقيقة!
حيلة ذكية للفصل والحفاظ على التواصل المرئي بين الغرف المختلفة.
إذا كنت تمتلك مساحة كبيرة في غرفة المعيشة خصص مكعبا للمطبخ في نهاية الغرفة وضعه داخل إطار مكعب آخر من الزجاج لتوفير تواصل جيد بين الغرفتين.
يمكنكم أيضا مشاهدة هذا التصميم المبتكر لشقة دون جدران داخلية!