27 فكرة مختلفة لتقسيم المساحات بطريقة ذكية!

في بعض الأحيان لا تسمح المساحة باستخدام عناصر إضافية للفصل بين الغرف ولا يعني هذا عدم وجود حلول!

في هذه الفكرة قدم المصمم باب زجاجي يفصل بين الغرفتين ولا يشغل حيزا كبيرا كما أن تصميمه جاء متناسبا بشكل جيد مع ديكور وألوان الغرف.