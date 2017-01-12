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27 فكرة مختلفة لتقسيم المساحات بطريقة ذكية!

Eman Rifaat Eman Rifaat
homify Dining roomAccessories & decoration MDF White
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تعتبر المساحات المفتوحة هي السمة المميزة للتصميمات العصرية وبدلا من استخدام الجدران للفصل بين الغرف هناك الكثير من الأفكار الذكية الأخرى التي تستخدم من اجل تحقيق نفس الغرض وخلق خطوط فاصلة بين المساحات تعطي جزء من الخصوصية وفي نفس الوقت تسمح بالتواصل الجيد بين مختلف الغرف المفتوحة. 

إليكم 27 فكرة مختلفة نستعرضها معكم في هذا الكتاب لتوفير بدائل ذكية لأجل تقسيم وفصل المساحات داخل المنزل.. 

1- أرفف مفتوحة

homify Corridor, hallway & stairsAccessories & decoration Beige
homify

homify
homify
homify

تحديد بداية ونهاية كل غرفة هو أول ما يجب عليكم معرفته من أجل وضع الحد الفاصل بين الغرفتين في المكان المناسب، في هذه الفكرة الأولى استخدم المصمم أرفف مفتوحة لسهولة الاتصال بين المساحتين وعمل فاصل فقط من أجل تقسيم المساحة بين الغرفتين. 

2- باستخدام الجبسوم بورد (ألواح الجبس)

Calderwood, Designscape Architects Ltd Designscape Architects Ltd الممر الحديث، المدخل و الدرج
Designscape Architects Ltd

Calderwood

Designscape Architects Ltd
Designscape Architects Ltd
Designscape Architects Ltd

الجبسوم بورد وسيلة فعّالة في تقسيم المساحات فمن السهل وضعها في أماكن مختلفة كما أنها تبدو كالجدران ولكنها ليست بصلابتها وتسمح باستخدام أبعاد مختلفة عند تصميمها، حل غير مألوف ولكنه فعّال للغاية.

3- جزء من الأثاث

CASA G+M, GRAZIANI & DICEMBRINO GRAZIANI & DICEMBRINO غرفة المعيشة
GRAZIANI &amp; DICEMBRINO

GRAZIANI & DICEMBRINO
GRAZIANI &amp; DICEMBRINO
GRAZIANI & DICEMBRINO

باستخدام قطعة أثاث بحجم مناسب للغرفة مثل هذه القطعة المستخدمة في تعليق شاشة التلفاز، يمكن الفصل بين المساحات بطريقة سهلة، وتتميز هذه الطريقة بسهولة التخلص من قطعة الأثاث هذه ونقلها لمكان آخر في حالة رغبتك في توسعة المساحة مرة أخرى.

4- جدار مكسور

Madeira em pauta para um casal que adora receber, Helô Marques Associados Helô Marques Associados غرفة المعيشة
Helô Marques Associados

Helô Marques Associados
Helô Marques Associados
Helô Marques Associados

يمكن استخدام الجدران أيضا كعامل فصل ولكن بشكل مبتكر وغير تقليدي كهذا التصميم الذي أزال الجزء المركزي من الجدار فسمح بالتواصل بين الغرفتين واستخدم لون مختلف في الجزء السفلي منه ليوهمنا بأنه ليس جدارا واحدا، طريقة ذكية للغاية! 

5- داخل غرفة النوم

Musterhaus Bad Vilbel, ARKITURA GmbH ARKITURA GmbH غرفة نوم
ARKITURA GmbH

ARKITURA GmbH
ARKITURA GmbH
ARKITURA GmbH

تحتاج بعض الغرف أحيانا إلى تقسيم داخلي فيها والذكاء هنا هو استخدام خامات مناسبة للغرفة كالخشب المستخدم هنا من نفس خامة الأرضية فظهر جزء من الغرفة كالمربع المغلّف بالخشب وبذات الوقت استطاع الفصل بين المساحات.

6- تواصل طفيف

Liva Serie , Speicherofen Bernhard Schleicher e.K. Speicherofen Bernhard Schleicher e.K. Living roomFireplaces & accessories
Speicherofen Bernhard Schleicher e.K.

Liva Serie

Speicherofen Bernhard Schleicher e.K.
Speicherofen Bernhard Schleicher e.K.
Speicherofen Bernhard Schleicher e.K.

مشكلة الجدران المصمتة أنها لا تسمح بالتواصل بين الغرف الموجودة في مساحة واحدة، ولكن يمكن تجربة هذا الحل إذا وجدت مساحة جيدة على جانبي الجدار الفاصل تسمح ببعض التواصل. 

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7- استخدام الزوايا

APARTMENT “VERBI”, Polygon arch&des Polygon arch&des غرفة المعيشة
Polygon arch&amp;des

APARTMENT “VERBI”

Polygon arch&des
Polygon arch&amp;des
Polygon arch&des

في المنطقة المراد الفصل فيها بين غرفتين يمكن تثبيت جدار عمودي صغير على أحد الجدران الأساسية وسيكون بمثابة الحد الفاصل بين الغرفتين.

8- استغلال العواميد

E+P HOME, enrico massaro architetto enrico massaro architetto غرفة المعيشة
enrico massaro architetto

enrico massaro architetto
enrico massaro architetto
enrico massaro architetto

إذا كان لديك عمود داخل المساحة المراد فصلها يمكن استغلاله بشكل مثالي في عملية الفصل وتعليق أرفف على جانبيه كما هو ظاهر في هذا التصميم الذي حول شكل ديكور المكان للأفضل بفضل هذا العمود الذي يعتبره الجميع عامل مزعج في أي غرفة.

9- الأبواب المنزلقة

casa vintage, Laura Canonico Architetto Laura Canonico Architetto الممر الحديث، المدخل و الدرج
Laura Canonico Architetto

Laura Canonico Architetto
Laura Canonico Architetto
Laura Canonico Architetto

باستخدام الأبواب المنزلقة يمكن الحفاظ على التواصل  الجيد بين جميع الغرف، كما يمكن استخدام خامات مختلفة في صنعها ومنها الزجاج أو الخشب.

10- مكتبة وفاصل!

homify Dining roomAccessories & decoration MDF White
homify

homify
homify
homify

إذا كنت من محبي الكتب ستجذبك هذه الفكرة بالتأكيد! 

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11- باب زجاجي

porte in vetro di design, bellinvetro bellinvetro Windows & doorsDoors
bellinvetro

bellinvetro
bellinvetro
bellinvetro

في بعض الأحيان لا تسمح المساحة باستخدام عناصر إضافية للفصل بين الغرف ولا يعني هذا عدم وجود حلول! 

في هذه الفكرة قدم المصمم باب زجاجي يفصل بين الغرفتين ولا يشغل حيزا كبيرا كما أن تصميمه جاء متناسبا بشكل جيد مع ديكور وألوان الغرف.

12- أماكن وضع الأثاث!

HOUSE FV, M N A - Matteo Negrin M N A - Matteo Negrin Living roomSofas & armchairs
M N A – Matteo Negrin

M N A - Matteo Negrin
M N A – Matteo Negrin
M N A - Matteo Negrin

لا تريد شراء أغراض جديدة للفصل بين الغرف؟! 

بهذه الفكرة لن تضطر لذلك، فقط بتغيير أماكن الأثاث وجعلها مقابلة لبعضها من الخلف يمكن بسهولة خلق حاجز وهمي بين الغرفتين كما هو ظاهر في هذه الصورة. 

13- وضع حدود

OPEN SPACE IN VILLA, Erina Home Staging Erina Home Staging راهرو سبک کلاسیک، راهرو و پله
Erina Home Staging

Erina Home Staging
Erina Home Staging
Erina Home Staging

يمكن وضع حدود وعلامات بأرضية الغرف تفصل بينهم جميعا، فمثلا صنع المصمم حد فاصل في الأرضية وجعل غرفة أعلى من غرفة، تفاصيل بسيطة لا تحتاج إلى مجهود في التصميم والتنفيذ. 

14- جدران متحركة!

Soluzione scorrevole esterno parete senza binario a vista, Phi Porte Phi Porte Windows & doorsDoors خشب
Phi Porte

Phi Porte
Phi Porte
Phi Porte

يمكن وضع أبواب منزلقة على الجدران وجعلها جزء من تصميم الجدار كما في هذا التصميم، عندها يمكن التحكم في فتحها وغلقها كما تريد.

15- استخدام جزيرة المطبخ

Attico in centro a Milano, D3 Architetti Associati D3 Architetti Associati مطبخ
D3 Architetti Associati

D3 Architetti Associati
D3 Architetti Associati
D3 Architetti Associati

استخدام عناصر من الأثاث هي أفضل وسيلة للفصل بين المساحات المختلفة دون جهد وأموال إضافية، وجزيرة المطبخ أحد الحلول المعروفة في هذا الشأن.

16- يبدو مثل الجدار ولكنه ليس كذلك!

homify Living roomShelves
homify

homify
homify
homify

جدار ليس بجدار، تعتمد هذه الفكرة على تقسيم الجدار بفراغات كثيرة ومنتظمة تسمح برؤية واضحة بين الغرفتين لذا فهو في مكانه كالجدار ولكنه يعمل كفاصل بسيط بين الغرف مع استغلال هذه المساحات المفتوحة كرفوف يمكن وضع ما شئت عليها.

17- مساحة داخلية وخارجية

PATMOS, MOVI ITALIA SRL MOVI ITALIA SRL الممر الحديث، المدخل و الدرج
MOVI ITALIA SRL

MOVI ITALIA SRL
MOVI ITALIA SRL
MOVI ITALIA SRL

تقسيم المساحات لا يتوقف داخل المنزل فقط بل يعبر لخارجه أيضا، هنا مثلا باستخدام هذا الباب المنزلق الخشبي الذي يسمح برؤية واضحة لما يحدث خارج الغرفة كما يسمح بعبور الضوء وأشعة الشمس للغرفة من الداخل. 

18- باستخدام الستائر

Nymphe, Élitis Élitis HouseholdTextiles
Élitis

Élitis
Élitis
Élitis

هذه أيضا من الأفكار الفعّالة والتي لا تحتاج إلى أي مجهود إضافي، فقط بتركيب الستارة المفضلة لديك يمكن الفصل بين الأماكن التي تريدها مع سهولة فتح وغلق الستارة، فكرة سهلة للغاية! 

19- تصميم يدوي

K2, Kriptonite Kriptonite Living roomShelves
Kriptonite

K2

Kriptonite
Kriptonite
Kriptonite

في بعض الأحيان لا تجد احتياجاتك بشكل دقيق في المتاجر فتلجأ لشراء ما يفق مع جزء بسيط من احتياجاتك، فما رأيك أن تجرب هذه المرة صنع رفوف بسيطة يدويا داخل المنزل تناسب احتياجات تصميمك الخاص؟!
هذا التصميم يلهمكم..

20- فصل المطبخ

MODO, MOVI ITALIA SRL MOVI ITALIA SRL HouseholdRoom dividers & screens زجاج Metallic/Silver
MOVI ITALIA SRL

MOVI ITALIA SRL
MOVI ITALIA SRL
MOVI ITALIA SRL

باستخدام الأبواب سهلة الفتح  والغلق يمكنك غلق المطبخ وقتما تريد من أجل الحفاظ على المنزل من الروائح وفتحه وقت تناول الطعام ليصبح جزء من غرفة السفرة مرة أخرى! 

21- الطاولة الجانبية كافية!

Casa E, Laboratorio di Progettazione Claudio Criscione Design Laboratorio di Progettazione Claudio Criscione Design مطبخ
Laboratorio di Progettazione Claudio Criscione Design

Laboratorio di Progettazione Claudio Criscione Design
Laboratorio di Progettazione Claudio Criscione Design
Laboratorio di Progettazione Claudio Criscione Design

الطاولة الجانبية للمطبخ أو ما يطلق عليها شبه جزيرة المطبخ كافية للفصل بين المطبخ والغرفة المجاورة له كما يمكن استخدامها بأشكال متعددة لتناول الفطور أو وضع الاكسسوارات ..الخ.

22- هل لديك مناطق مختلفة في غرفة نومك؟

PROJET VOLTAIRE, Agence Transition Interior Design, Architectes: Carla Lopez et Margaux Meza, Transition Interior Design Transition Interior Design غرفة المعيشة
Transition Interior Design

Transition Interior Design
Transition Interior Design
Transition Interior Design

الغرض الأساسي من غرفة النوم هو النوم! 

ومع ذلك هناك الكثير ممن يحبون إضافة مكان للجلوس من أجل القراءة أو القيام بأنشطة مختلفة مع شريك حياتك وهنا يمكن الفصل بين السرير لمنحه الخصوصية والاجزاء الاخرى من الغرفة.

23- اللوحات المتحركة

Design Schiebegardinen | Schiebevorhänge | textile Raumtrenner, Bilderwelten Bilderwelten Windows & doorsCurtains & drapes
Bilderwelten

Bilderwelten
Bilderwelten
Bilderwelten

من أفضل طرق الفصل اللوحات المتحركة التي تعمل بشكل أساسي في ديكور المكان وفي نفس الوقت هي عامل فصل غير مرئي عند الحاجة، وتستخدم هذه الفكرة بكثرة للفصل بين قطع الأثاث أكثر من الفصل بين الغرف. 

24- مكتبة متحركة

Librerie 6mm, Extendo Extendo Living roomShelves
Extendo

Extendo
Extendo
Extendo

نفس الفكرة السابقة ولكن هذه المرة باستخدام قطعة أثاث كالمكتبة يمكن تحريكها ذهابا وإيابا.

25- فصل الأرضيات

Kitchen in Germany, Effegieffe s.n.c. Effegieffe s.n.c. Walls & flooringTiles
Effegieffe s.n.c.

Effegieffe s.n.c.
Effegieffe s.n.c.
Effegieffe s.n.c.

تغطية البلاط بالسجاد او أي خامة أخرى حيلة ذكية للفصل بين المساحات كما أنها غير مرئية ولن تزعجك على الإطلاق.

26- جدران من الزجاج

ATTICO A ROMA, bastianello/costa/marchetti/fabro bastianello/costa/marchetti/fabro
bastianello/costa/marchetti/fabro

bastianello/costa/marchetti/fabro
bastianello/costa/marchetti/fabro
bastianello/costa/marchetti/fabro

من الممكن أن يكون لديك شك في أن هذه الأطر تحتوي على زجاج بداخلها، ولكنها الحقيقة! 

حيلة ذكية للفصل والحفاظ على التواصل المرئي بين الغرف المختلفة.

27- مكعب داخل مكعب

Casa Certosa, Anomia Studio Anomia Studio غرفة المعيشة
Anomia Studio

Anomia Studio
Anomia Studio
Anomia Studio

إذا كنت تمتلك مساحة كبيرة في غرفة المعيشة خصص مكعبا للمطبخ في نهاية الغرفة وضعه داخل إطار مكعب آخر من الزجاج لتوفير تواصل جيد بين الغرفتين. 

يمكنكم أيضا مشاهدة هذا التصميم المبتكر لشقة دون جدران داخلية!

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