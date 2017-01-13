منزل أنيق من دورين ستقع في حبه

الانسجام، البساطة والإنتباه للتفاصيل مع المثالية، كلها صفات يتحلى بها هذا المنزل الذي معنا اليوم. فهو مشروع من تصميم porto Architecture & interior design في المكسيك.
هذا المنزل ينغمر بالأناقة والنابعة من البساطة والوضوح في التصميم. فهناك إضاءة ساحرة في كل غرفة وانتباه عالي للتفاصيل والتي تعملان معاً بشكل رائع. في هذا المنزل، كل غرفة تظهر كشخصية واضحة بعناصر بسيطة وألوان مختلفة وذوق رفيع بدون خلق ازدحام ومراعاة العملية وحرية الحركة. فتعالوا معنا في جولة في هذا المنزل الأنيق..
نبدأ جولتنا بأول فراغ يقابلنا بعد الدخول وهو غرفة الاستقبال. فهي صالة عريضة ومضاءة بشكل جيد. تم طلاء الحوائط والسقف باللون الأبيض ماعدا الحائط الرئيسي فقد تم طلاؤه باللون القرمزي الفاتح ليعطى لمسة رائعة للأريكة الرمادية والسجادة المنقوشة. الطاولة المتوسطة مع الطاولة الجانبية، كلاهما من الحديد والزجاج ويزين الحائط ديكورات رقيقة وبسيطة.
على الجانب الآخر من غرفة المعيشة يمكننا أن نرى تراس كبير يتسع لمجلس عائلي ومربوط بالفراغ الداخلي من خلال باب زجاجي منزلق. والذي يسمح بمرور الضوء الطبيعي والإتصال بالخارج.
على الجانب الآخر من غرفة المعيشة نرى غرفة الطعام والتي يفصل بينهما فتحة
أرش. غرفة الطعام تصل الجزء الخارجي بالداخلي في هذا المنزل، كما نرى فإن تصميمها أنيق ومتميز فالطاولة مكونة من تصميم بسيط، لوح زجاجي سميك مرتكز على قاعدة خشبية، يلتف حولها 10 كراسي من الخشب والقطيفة. خلف الطاولة يوجد دولاب خشبي للتخزين ذو تصميم أنيق وبسيط. ما يميز هذه الغرفة ويعطيها حيوية هي الاكسسوارات المكونة من اللوحة الملونة والنبتة الموضوعة بجانبها في ركن الغرفة.
في هذه الشقة تم فصل المطبخ عن باقي العناصر فهو على الطراز الأوروبي تم عملة في غرفة منفصلة. ولذلك فقد تم إضافة طاولة لتكون مساحة لتناول الإفطار. المطبخ على الطراز المودرن من الخشب مع استخدام الكوريان في سطح العمل في عمل بعض الخزانات لتناسق رائع ودافئ.
البيت المكون من ثلاثة غرف نوم، غرفة معيشة، غرفة طعام ومطبخ مع وجود تراس كبير. لكن لا يبقى إلا إضافة غرفة المكتب في ركن من أركانها حتى تكتمل تفاصيلها.
نلاحظ أن هذه الغرفة ذات مساحة كبيرة، لها نافذة كبيرة تغمرها بالضوء. طراز هذه الغرفة يميل أكثر للطراز المودرن وأقل للطراز التقليدي. الحائط يأخذ لون قرمزي، ألوان مسند السرير والمفروشات تعد محايدة مع بعض التفاصيل المودرن.
معنا الآن أحد غرف النوم الفردية وهي مزينة بشكل أنيق ولكن بسيط، فهي تبدو على الطراز المكسيكي التقليدي. حائط باللون الطوبي، تصميم أنيق لمسند السرير، ألوان دافئة للمفروشات ووحدة إضاءة جانبية تقليدية.
الحمام يبدو أنيق و ملئ بالإضاءة بفضل البلاطات البيضاء المكسي بها الحائط الداخلي. يظهر التباين في مزج اللون الأبيض بالخشب والبلاطات ذات اللون البيج وأيضاً القاعدة الجرانيتية للحوض والنتيجة حمام بلمسات مودرن ذات طابع خاص.