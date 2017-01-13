منزل أنيق من دورين ستقع في حبه

الانسجام، البساطة والإنتباه للتفاصيل مع المثالية، كلها صفات يتحلى بها هذا المنزل الذي معنا اليوم. فهو مشروع من تصميم porto Architecture & interior design في المكسيك.

هذا المنزل ينغمر بالأناقة والنابعة من البساطة والوضوح في التصميم. فهناك إضاءة ساحرة في كل غرفة وانتباه عالي للتفاصيل والتي تعملان معاً بشكل رائع. في هذا المنزل، كل غرفة تظهر كشخصية واضحة بعناصر بسيطة وألوان مختلفة وذوق رفيع بدون خلق ازدحام ومراعاة العملية وحرية الحركة. فتعالوا معنا في جولة في هذا المنزل الأنيق..