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منزل أنيق من دورين ستقع في حبه

Marwa Hasan Marwa Hasan
"PROYECTO LDZ26", PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores غرفة السفرة
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الانسجام، البساطة والإنتباه للتفاصيل مع المثالية، كلها  صفات يتحلى بها هذا المنزل الذي معنا اليوم. فهو مشروع من تصميم porto Architecture & interior design في المكسيك.

هذا المنزل ينغمر بالأناقة والنابعة من البساطة والوضوح في التصميم. فهناك إضاءة ساحرة في كل غرفة وانتباه عالي للتفاصيل والتي تعملان معاً بشكل رائع. في هذا المنزل، كل غرفة تظهر كشخصية واضحة بعناصر بسيطة وألوان مختلفة وذوق رفيع بدون خلق ازدحام ومراعاة العملية وحرية الحركة. فتعالوا معنا في جولة في هذا المنزل الأنيق..

​نبدأ من المدخل

"PROYECTO LDZ26", PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores غرفة المعيشة
PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores

PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores
PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores
PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores

نبدأ جولتنا بأول فراغ يقابلنا بعد الدخول وهو غرفة الاستقبال. فهي صالة عريضة ومضاءة بشكل جيد. تم طلاء الحوائط والسقف باللون الأبيض ماعدا الحائط الرئيسي فقد تم طلاؤه باللون القرمزي الفاتح ليعطى لمسة رائعة للأريكة الرمادية والسجادة المنقوشة. الطاولة المتوسطة مع الطاولة الجانبية، كلاهما  من الحديد والزجاج ويزين الحائط ديكورات رقيقة وبسيطة.

​تراس ملحق بالغرفة

"PROYECTO LDZ26", PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores غرفة المعيشة
PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores

PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores
PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores
PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores

على الجانب الآخر من غرفة المعيشة يمكننا أن نرى تراس كبير يتسع لمجلس عائلي ومربوط بالفراغ الداخلي من خلال باب زجاجي منزلق. والذي يسمح بمرور الضوء الطبيعي والإتصال بالخارج.

​غرفة طعام أنيقة

"PROYECTO LDZ26", PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores غرفة السفرة
PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores

PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores
PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores
PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores

على الجانب الآخر من غرفة المعيشة نرى غرفة الطعام والتي يفصل بينهما فتحة أرش. غرفة الطعام تصل الجزء الخارجي بالداخلي في هذا المنزل، كما نرى فإن تصميمها أنيق ومتميز فالطاولة مكونة من تصميم بسيط، لوح زجاجي سميك مرتكز على قاعدة خشبية، يلتف حولها 10 كراسي من الخشب والقطيفة. خلف الطاولة يوجد دولاب خشبي للتخزين ذو تصميم أنيق وبسيط. ما يميز هذه الغرفة ويعطيها حيوية هي الاكسسوارات المكونة من اللوحة الملونة والنبتة الموضوعة بجانبها في ركن الغرفة.

غرفة الطعام تتسع للعائلة بأكملها

"PROYECTO LDZ26", PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores غرفة السفرة
PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores

PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores
PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores
PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores

​المطبخ مودرن وعملي

"PROYECTO LDZ26", PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores مطبخ
PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores

PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores
PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores
PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores

في هذه الشقة تم فصل المطبخ عن باقي العناصر فهو على الطراز الأوروبي تم عملة في غرفة منفصلة. ولذلك فقد تم إضافة طاولة لتكون مساحة لتناول الإفطار. المطبخ على الطراز المودرن من الخشب مع استخدام الكوريان في سطح العمل في عمل بعض الخزانات لتناسق رائع ودافئ.

​غرفة مكتب

"PROYECTO LDZ26", PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores مكتب عمل أو دراسة
PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores

PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores
PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores
PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores

البيت المكون من ثلاثة غرف نوم، غرفة معيشة، غرفة طعام ومطبخ مع وجود تراس كبير. لكن لا يبقى إلا إضافة غرفة المكتب في ركن من أركانها حتى تكتمل تفاصيلها.

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​غرفة النوم الرئيسية

"PROYECTO LDZ26", PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores غرفة نوم
PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores

PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores
PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores
PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores

نلاحظ أن هذه الغرفة ذات مساحة كبيرة، لها نافذة كبيرة تغمرها بالضوء. طراز هذه الغرفة يميل أكثر للطراز المودرن وأقل للطراز التقليدي. الحائط يأخذ لون قرمزي، ألوان مسند السرير والمفروشات تعد محايدة  مع بعض التفاصيل المودرن.

​غرفة بسيطة

"PROYECTO LDZ26", PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores غرفة الاطفال
PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores

PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores
PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores
PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores

معنا الآن أحد غرف النوم الفردية وهي مزينة بشكل أنيق ولكن بسيط، فهي تبدو على الطراز المكسيكي التقليدي. حائط باللون الطوبي، تصميم أنيق لمسند السرير، ألوان دافئة للمفروشات ووحدة إضاءة جانبية تقليدية.

​أناقة لا حدود لها في الحمام

"PROYECTO LDZ26", PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores حمام
PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores

PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores
PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores
PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores

الحمام يبدو أنيق و ملئ بالإضاءة بفضل البلاطات البيضاء المكسي بها الحائط الداخلي. يظهر التباين في مزج اللون الأبيض بالخشب والبلاطات ذات اللون البيج وأيضاً القاعدة الجرانيتية للحوض والنتيجة حمام بلمسات مودرن ذات طابع خاص.

دعونا نخرج إلى التراس من خلال الباب المنزلق لنستمتع بالمساحة الخارجية. فهنا تم إضافة أثاث خارجي أنيق ليتسع للجلسات العائلية لقمة الاستمتاع

"PROYECTO LDZ26", PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores بلكونة أو شرفة
PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores

PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores
PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores
PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores

​وإذا ابتعدنا قليلاً سنلاحظ أن هذا التراس ما هو إلا جزء من فناء خارجي للمنزل تم اقتطاع جزء منه ليكون حديقة، كما تم إضافة جزء مظلل ليكون تحته مساحة لتناول الطعام وإقامة حفلات شواء متميزة

"PROYECTO LDZ26", PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores بلكونة أو شرفة
PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores

PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores
PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores
PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores
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