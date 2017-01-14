كيف يمكنك تجديد حمامك بأقل التكاليف؟

دائماً ما نربط الحمامات ذات التصميم الجميل بكونها مكلفة مادياً. ولكن ليست هذه قاعدة. هذا الحمام القابع في شقة في Gdansk بولاندا، كان ذو تصميم قديم وغير محبب للنفس، ولكن بفضل أعمال التجديدات التي قام بها فريق RTP Consulting SP، والذين قاموا بتوفير حل بديل ورخيص لتجديد الحمام بشكل كامل ليبدو كأنه حمام جديد تماماً.
الحمام الجديد يتألق باللون الأبيض الذي يغمره مع الخشب الفاتح، ويظهر بشكل مودرن ومعاصر. تم استغلال الحائط الطوبي في خلق ملمس طبيعي ورائع في النهاية، تعالوا بنا نرى عملية التجديد سوياً.
من أجل الحصول على تصميم جديد يجب عليك هدم البلاطات القديمة تماماً أولاً للحصول على تصميم معاصر. هذه خطوة قد تكون صعبة ومستهلكة للوقت ولكن لا غنى عنها لتصميم جيد وأنيق.
كمانرى فإن الحائط الطوبي يظهر أمامنا في الخلفية والذي سيتم استغلاله في النهاية.
بعد الهدم وتنظيف الأسطح الداخلية من الكسر تم استخدام ألواح جبسية لتكون أساس للبلاطات الجديدة وطاقم الحمام. مع استغلال هذه الأسطح في تخبئة كل الوصلات داخلها والحصول على سطح أملس ورائع.
الآن كما نرى فإن الحمام بعد تجديده، تم تكسيته بألواح من الألوان الفاتحة وألواح الخشب الفاتح. فهل تصدق التحول الرهيب الذي حدث لهذا الحمام؟
تم وضع كرسي من اللون الأزرق الداكن في الحمام في الركن المستغل كخزانة ليضيف لمسة اللون الأزرق في الحمام ويكون لمسة ديكورية تعبر عن الستايل وباليتة الألوان. كما كان السقف المائل عمل في صالح الحمام حيث يأتي الشباك بإضاءة طبيعية تغمره وتزيد من جماله.
الألواح البسيطة والتي تكسي الحائط تتماشى بشكل أنيق مع طاقم الحمام الأبيض. كما تم إضافة كشافات علوية موزعة بشكل جيد في هذا الجزء من الحمام، وتم إنهاء الحمام بسجادة ذات خطوط طولية بألوان الأزرق.
البساطة تندمج مع اللمسات المتميزة لتكون هذا التصميم الأنيق. حيث حرص المصممين على الإهتمام بتفاصيل الحمام وإدخال لمسات حميمية تثير الدفئ في نفس ساكني، مثل الحائط الطوب الأبيض، الخزانة الملحقة بالحوض باللون الأبيض الناعم، بالإضافة للسلم المستغلة درجاته كأرفف للتخزين.
لا نهتم كثيراً بعمل مساحات تخزينة في الحمامات على الرغم من كثرة الأغراض المستخدمة والتي يمكن أن تكون الفوضى في الحمام من اكسسوارات ومستحضرات تجميل وغيره. ولذلك فقد فقد تم استخدام سلم قديم مطلي باللون الأسود ليتباين مع الحمام ذو الألوان الفاتحة ويكسر برودها. كما يتيح مساحة إضافية للتخزين في سلال وصناديق بشكل منظم.
وفي النهاية لا يسعنا سوى أن نسلط الضوء على أجمل ما في هذا الحمام وهو التصميم الرائع للمرايات الدائرية فهي أنيقة وفريدة من نوعها وتعطي هذا الحمام لمسة خاصة. يتناسب أهمية مع المرآة، وجود وحدات الإضاءة والمتدلية من فوق ركن الحوض بشكل أنيق وتتناسب مع تصميم المرايات كما أنها تضئ المساحة بشكل جيد وبتركيز عالي.
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