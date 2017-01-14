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كيف يمكنك تجديد حمامك بأقل التكاليف؟

Marwa Hasan Marwa Hasan
Remont łazienki małym kosztem, ANIEA ANIEA حمام
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دائماً ما نربط الحمامات ذات التصميم الجميل بكونها مكلفة مادياً. ولكن ليست هذه قاعدة. هذا الحمام القابع في شقة في Gdansk بولاندا، كان ذو تصميم قديم وغير محبب للنفس، ولكن بفضل أعمال التجديدات التي قام بها فريق  RTP Consulting SP، والذين قاموا بتوفير حل بديل ورخيص لتجديد الحمام بشكل كامل ليبدو كأنه حمام جديد تماماً. 

الحمام الجديد يتألق باللون الأبيض الذي يغمره مع الخشب الفاتح، ويظهر بشكل مودرن ومعاصر. تم استغلال الحائط الطوبي في خلق ملمس طبيعي ورائع في النهاية، تعالوا بنا نرى عملية التجديد سوياً.

​قبل: الهدم مطلوب

Remont łazienki małym kosztem, ANIEA ANIEA حمام
ANIEA

ANIEA
ANIEA
ANIEA

من أجل الحصول على تصميم جديد يجب عليك هدم البلاطات القديمة تماماً أولاً للحصول على تصميم معاصر. هذه خطوة قد تكون صعبة ومستهلكة للوقت ولكن لا غنى عنها لتصميم جيد وأنيق.

​قبل:في أثناء الهدم

Remont łazienki małym kosztem, ANIEA ANIEA حمام
ANIEA

ANIEA
ANIEA
ANIEA

كمانرى فإن الحائط الطوبي يظهر أمامنا في الخلفية والذي سيتم استغلاله في النهاية.

​أثناء التجديد

Remont łazienki małym kosztem, ANIEA ANIEA حمام
ANIEA

ANIEA
ANIEA
ANIEA

بعد الهدم وتنظيف الأسطح الداخلية من الكسر تم استخدام ألواح جبسية لتكون أساس للبلاطات الجديدة وطاقم الحمام. مع استغلال هذه الأسطح في تخبئة كل الوصلات داخلها والحصول على سطح أملس ورائع.

​بعد:ألوان فاتحة

Remont łazienki małym kosztem, ANIEA ANIEA حمام
ANIEA

ANIEA
ANIEA
ANIEA

الآن كما نرى فإن الحمام بعد تجديده، تم تكسيته بألواح من الألوان الفاتحة وألواح الخشب الفاتح. فهل تصدق التحول الرهيب الذي حدث لهذا الحمام؟ 

بعد: ألوان وإضاءة

Remont łazienki małym kosztem, ANIEA ANIEA حمام
ANIEA

ANIEA
ANIEA
ANIEA

تم وضع كرسي من اللون الأزرق الداكن في الحمام في الركن المستغل كخزانة ليضيف لمسة اللون الأزرق في الحمام ويكون لمسة ديكورية تعبر عن الستايل وباليتة الألوان. كما كان السقف المائل عمل في صالح الحمام حيث يأتي الشباك بإضاءة طبيعية تغمره وتزيد من جماله.

بعد:أناقة

Remont łazienki małym kosztem, ANIEA ANIEA حمام
ANIEA

ANIEA
ANIEA
ANIEA

الألواح البسيطة والتي تكسي الحائط تتماشى بشكل أنيق مع طاقم الحمام الأبيض. كما تم إضافة كشافات علوية موزعة بشكل جيد في هذا الجزء من الحمام، وتم إنهاء الحمام بسجادة ذات خطوط طولية بألوان الأزرق.

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​بعد: لمسات حميمة

Remont łazienki małym kosztem, ANIEA ANIEA حمام
ANIEA

ANIEA
ANIEA
ANIEA

البساطة تندمج مع اللمسات المتميزة لتكون هذا التصميم الأنيق. حيث حرص المصممين على الإهتمام بتفاصيل الحمام وإدخال لمسات حميمية تثير الدفئ في نفس ساكني، مثل الحائط الطوب الأبيض، الخزانة الملحقة بالحوض باللون الأبيض الناعم، بالإضافة للسلم المستغلة درجاته كأرفف للتخزين.

​بعد: أرفف للتخزين

Remont łazienki małym kosztem, ANIEA ANIEA حمام
ANIEA

ANIEA
ANIEA
ANIEA

لا نهتم كثيراً بعمل مساحات تخزينة في الحمامات على الرغم من كثرة الأغراض المستخدمة والتي يمكن أن تكون الفوضى في الحمام من اكسسوارات ومستحضرات تجميل وغيره. ولذلك فقد فقد تم استخدام سلم قديم مطلي باللون الأسود ليتباين مع الحمام ذو الألوان الفاتحة ويكسر برودها. كما يتيح مساحة إضافية للتخزين في سلال وصناديق بشكل منظم.

​بعد: مرايات وإضاءة

Remont łazienki małym kosztem, ANIEA ANIEA حمام
ANIEA

ANIEA
ANIEA
ANIEA

وفي النهاية لا يسعنا سوى أن نسلط الضوء على أجمل ما في هذا الحمام  وهو التصميم الرائع للمرايات الدائرية  فهي أنيقة وفريدة من نوعها وتعطي هذا الحمام لمسة خاصة. يتناسب أهمية مع المرآة، وجود وحدات الإضاءة والمتدلية من فوق ركن الحوض بشكل أنيق وتتناسب مع تصميم المرايات كما أنها تضئ المساحة بشكل جيد وبتركيز عالي.

إقرأ أيضاً: قبل وبعد.. شاهد التغيير الجذري في هذا الحمام!

أناقة الابتكار في تصميم هذا المنزل الرائع
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