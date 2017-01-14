كيف يمكنك تجديد حمامك بأقل التكاليف؟

دائماً ما نربط الحمامات ذات التصميم الجميل بكونها مكلفة مادياً. ولكن ليست هذه قاعدة. هذا الحمام القابع في شقة في Gdansk بولاندا، كان ذو تصميم قديم وغير محبب للنفس، ولكن بفضل أعمال التجديدات التي قام بها فريق RTP Consulting SP، والذين قاموا بتوفير حل بديل ورخيص لتجديد الحمام بشكل كامل ليبدو كأنه حمام جديد تماماً.

الحمام الجديد يتألق باللون الأبيض الذي يغمره مع الخشب الفاتح، ويظهر بشكل مودرن ومعاصر. تم استغلال الحائط الطوبي في خلق ملمس طبيعي ورائع في النهاية، تعالوا بنا نرى عملية التجديد سوياً.