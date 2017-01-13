تصميمات عصرية لجزيرة المطبخ تصلح للمساحات الصغيرة

جزيرة المطبخ من العناصر المفيدة جدا في المطابخ فمكانها المتوسط يسمح باستخدامها في أغراض كثيرة ومختلفة، قد تكون مكانا لوضع الموقد أو الحوض أو مكانا للجلوس مع بعض الكراسي البسيطة من حولها.

والمعروف أن جزيرة المطبخ لا تصلح إلا في تصميم المطابخ الكبيرة، أما المساحات الصغيرة فليس لها حظ في احتوائها على هذا العنصر المهم، ولكن هوميفاي في هذا الكتاب ستقدم لكم تصميمات يمكنكم وضعها في مطبخكم الصغير والقضاء على هذا الاعتقاد القديم.