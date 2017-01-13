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تصميمات عصرية لجزيرة المطبخ تصلح للمساحات الصغيرة

Eman Rifaat Eman Rifaat
La Casa de las Sirenas, Ancona + Ancona Arquitectos Ancona + Ancona Arquitectos مطبخ
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جزيرة المطبخ من العناصر المفيدة جدا في المطابخ فمكانها المتوسط يسمح باستخدامها في أغراض كثيرة ومختلفة، قد تكون مكانا لوضع الموقد أو الحوض أو مكانا للجلوس مع بعض الكراسي البسيطة من حولها. 

والمعروف أن جزيرة المطبخ لا تصلح إلا في تصميم المطابخ الكبيرة، أما المساحات الصغيرة فليس لها حظ في احتوائها على هذا العنصر المهم، ولكن هوميفاي في هذا الكتاب ستقدم لكم تصميمات يمكنكم وضعها في مطبخكم الصغير والقضاء على هذا الاعتقاد القديم. 

1- محور المطبخ

homify KitchenBench tops سيراميك Red
homify

homify
homify
homify

على الرغم من أن جزيرة المطبخ ليست أحد منتجات التصميمات العصرية فهي موجودة من سنوات طويلة وفي أنماط مختلفة للتصميم، ولكننا سنركز هنا على التصميمات العصرية والصغيرة للمطابخ والتي يمكن معها دمج جزيرة المطبخ وجعلها جزء مهم في الديكور، في هذا التصميم على سبيل المثال نجد الجزيرة مستطيلة بألوان حيادية وحيوية لتحقيق التوازن والتأثير المراد منها.

2- استخدامها من أجل الموقد

CASA RR8, Grupo Arsciniest Grupo Arsciniest مطبخ
Grupo Arsciniest

Grupo Arsciniest
Grupo Arsciniest
Grupo Arsciniest

في المطابخ الصغيرة من الصعب جدا وأحيانا من المستحيل إيجاد مساحة لتصميم جزيرة المطبخ، ولكن ما هو ممكن استبدال بعض العناصر ودمجها في الجزيرة كالموقد، لا تشتري موقد كامل يأخذ مساحة كبيرة بل يمكنك دمج الموقد داخل جزيرة المطبخ كما في هذا التصميم وبهذا يمكنك صنع الجزيرة الخاص بك بالإضافة إلى جعل تصميمك أكثر عصرية وجاذبية! 

3- طاولة جانبية أم جزيرة؟

Casa GC55, Taller Estilo Arquitectura Taller Estilo Arquitectura مطبخ
Taller Estilo Arquitectura

Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura

أيضا في هذه المساحة الصغيرة لا يمكن توفير طاولة جانبية وفي نفس الوقت تصميم جزيرة في منتصف المطبخ، ففي هذه الحالة من ستختار؟ 

في الحقيقة الجزيرة هي  الأهم ولكن بقليل من الذكاء يمكن استخدامها كطاولة أيضا لتناول الفطور أو المشروبات السريعة بتخصيص مقاعد على الجانب الآخر منها وبهذا فقد تم استغلال المساحة بأفضل شكل ممكن.

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4- من أجل تناول الطعام

Casa Caritas No.58, ARQUIPLAN ARQUIPLAN مطبخ
ARQUIPLAN

ARQUIPLAN
ARQUIPLAN
ARQUIPLAN

هذه الفكرة أيضا تعرض عليكم استبدل قطعة أثاث أخرى بجزيرة المطبخ، هذه المرة يمكنكم استبدال طاولة الطعام المنفصلة داخل المطبخ بهذه الجزيرة الرائعة ، قد تكون فكرة غير مفيدة لبعض الناس ولكنها ستنال إعجاب بعضكم بكل تأكيد.

5- الجزيرة هي أهم عنصر!

Roble, MARIANGEL COGHLAN MARIANGEL COGHLAN مطبخ
MARIANGEL COGHLAN

MARIANGEL COGHLAN
MARIANGEL COGHLAN
MARIANGEL COGHLAN

تماما كما ذكرنا من الممكن أن تكون الجزيرة هي البطل في مطبخكم، موجودة في مركز المطبخ وتحتوي على الموقد وفي الجانب الآخر بعض المقاعد، استخدامات متعددة تجعل منها أهم عنصر في هذا التصميم. 

6- المساحة الأكبر من نصيب الجزيرة!

Kupuri , BR ARQUITECTOS BR ARQUITECTOS مطبخ
BR ARQUITECTOS

BR ARQUITECTOS
BR ARQUITECTOS
BR ARQUITECTOS

التصميمات العصرية تتميز بالإبداع، يمكن تصميم جزيرة للمطبخ على مساحة واسعة تتعدى حدود مطبخكم كهذه الجزيرة، فالشفاط الموجود فوقها يعتبر بمثابة نهاية المطبخ وما بعده خارج الحدود ويمكن حينها استخدامها كطاولة أو أي استخدام آخر تريده.

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7- الحفاظ على باقي التصميم

Showroom, Avianda Kitchen Design Avianda Kitchen Design مطبخ زجاج Blue
Avianda Kitchen Design

Avianda Kitchen Design
Avianda Kitchen Design
Avianda Kitchen Design

تذكر أن الجزيرة وحدها لا يمكن أن تفي بكل ما تحتاجه في مطبخك، لذا من المهم الحفاظ على التصميم المحيط بها في باقي المطبخ لتوفير كل ما تحتاجه في المساحة المتاحة لديك دون إهدار للموارد.

8- اختيار المادة بعناية

La Casa de las Sirenas, Ancona + Ancona Arquitectos Ancona + Ancona Arquitectos مطبخ
Ancona + Ancona Arquitectos

Ancona + Ancona Arquitectos
Ancona + Ancona Arquitectos
Ancona + Ancona Arquitectos

التصميمات السابقة وفرت لنا تخيلا واضحا عن بعض الأشكال الممكن تصميمها في المطابخ الصغيرة، ولكن ما لم نذكره سابقا هو الأهمية الكبيرة لاختيار خامة الجزيرة والمواد التي تصنع منها، فيجب اختيار الخامة بعناية كباقي أجزاء المطبخ فالخامات هي أهم عناصر التصميم. 

9- جزيرة قابلة للتمدد

Diseño de proyectos y espacios, Eurekaa Eurekaa مطبخ
Eurekaa

Eurekaa
Eurekaa
Eurekaa

يمكنك جعل جزيرتك أكبر كلما أردت ذلك فهذه أحد مزايا المساحات الصغيرة، فلست مجبرا على اختيار أبعاد ثابتة بل يمكن استخدام جزء ثابت وآخر يمكن التحكم فيه حسب الحاجة كما في هذا التصميم.

10- الشكل مهم للغاية

Mi cocina GRANGE, Grange México Grange México مطبخ ذو قطع مدمجة خشب متين Green
Grange México

Grange México
Grange México
Grange México

نركز دائما على الجانب العملي التي تستخدم جزيرة المطبخ في توفيره، ولكن هذا لا يقلل من أهمية اختيار الأشكال والألوان بعناية شديدة حتى في المساحات الصغيرة، فكل ما تراه العين هو ما نحكم به على التصميم في النهاية! 

11- التركيز على الطول بدلا من العرض

Departamento en Santa Fe, MAAD arquitectura y diseño MAAD arquitectura y diseño مطبخ
MAAD arquitectura y diseño

MAAD arquitectura y diseño
MAAD arquitectura y diseño
MAAD arquitectura y diseño

نختتم بنصيحة مهمة للغاية عند اختيار جزيرة المطبخ في المساحات الصغيرة وهي التركيز على طول الجزيرة بدلا من العرض حتى تستغل المساحة بشكل جيد، سأترككم مع هذا التصميم الأخير والذي سيوضح لكم أكثر. 

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ما رأيكم في استبدال طاولة الطعام بجزيرة المطبخ؟

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