تصميمات عصرية لجزيرة المطبخ تصلح للمساحات الصغيرة

جزيرة المطبخ من العناصر المفيدة جدا في المطابخ فمكانها المتوسط يسمح باستخدامها في أغراض كثيرة ومختلفة، قد تكون مكانا لوضع الموقد أو الحوض أو مكانا للجلوس مع بعض الكراسي البسيطة من حولها.
والمعروف أن جزيرة المطبخ لا تصلح إلا في تصميم المطابخ الكبيرة، أما المساحات الصغيرة فليس لها حظ في احتوائها على هذا العنصر المهم، ولكن هوميفاي في هذا الكتاب ستقدم لكم تصميمات يمكنكم وضعها في مطبخكم الصغير والقضاء على هذا الاعتقاد القديم.
على الرغم من أن جزيرة المطبخ ليست أحد منتجات التصميمات العصرية فهي موجودة من سنوات طويلة وفي أنماط مختلفة للتصميم، ولكننا سنركز هنا على التصميمات العصرية والصغيرة للمطابخ والتي يمكن معها دمج جزيرة المطبخ وجعلها جزء مهم في الديكور، في هذا التصميم على سبيل المثال نجد الجزيرة مستطيلة بألوان حيادية وحيوية لتحقيق التوازن والتأثير المراد منها.
في المطابخ الصغيرة من الصعب جدا وأحيانا من المستحيل إيجاد مساحة لتصميم جزيرة المطبخ، ولكن ما هو ممكن استبدال بعض العناصر ودمجها في الجزيرة كالموقد، لا تشتري موقد كامل يأخذ مساحة كبيرة بل يمكنك دمج الموقد داخل جزيرة المطبخ كما في هذا التصميم وبهذا يمكنك صنع الجزيرة الخاص بك بالإضافة إلى جعل تصميمك أكثر عصرية وجاذبية!
أيضا في هذه المساحة الصغيرة لا يمكن توفير طاولة جانبية وفي نفس الوقت تصميم جزيرة في منتصف المطبخ، ففي هذه الحالة من ستختار؟
في الحقيقة الجزيرة هي الأهم ولكن بقليل من الذكاء يمكن استخدامها كطاولة أيضا لتناول الفطور أو المشروبات السريعة بتخصيص مقاعد على الجانب الآخر منها وبهذا فقد تم استغلال المساحة بأفضل شكل ممكن.
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هذه الفكرة أيضا تعرض عليكم استبدل قطعة أثاث أخرى بجزيرة المطبخ، هذه المرة يمكنكم استبدال طاولة الطعام المنفصلة داخل المطبخ بهذه الجزيرة الرائعة ، قد تكون فكرة غير مفيدة لبعض الناس ولكنها ستنال إعجاب بعضكم بكل تأكيد.
تماما كما ذكرنا من الممكن أن تكون الجزيرة هي البطل في مطبخكم، موجودة في مركز المطبخ وتحتوي على الموقد وفي الجانب الآخر بعض المقاعد، استخدامات متعددة تجعل منها أهم عنصر في هذا التصميم.
التصميمات العصرية تتميز بالإبداع، يمكن تصميم جزيرة للمطبخ على مساحة واسعة تتعدى حدود مطبخكم كهذه الجزيرة، فالشفاط الموجود فوقها يعتبر بمثابة نهاية المطبخ وما بعده خارج الحدود ويمكن حينها استخدامها كطاولة أو أي استخدام آخر تريده.
تذكر أن الجزيرة وحدها لا يمكن أن تفي بكل ما تحتاجه في مطبخك، لذا من المهم الحفاظ على التصميم المحيط بها في باقي المطبخ لتوفير كل ما تحتاجه في المساحة المتاحة لديك دون إهدار للموارد.
التصميمات السابقة وفرت لنا تخيلا واضحا عن بعض الأشكال الممكن تصميمها في المطابخ الصغيرة، ولكن ما لم نذكره سابقا هو الأهمية الكبيرة لاختيار خامة الجزيرة والمواد التي تصنع منها، فيجب اختيار الخامة بعناية كباقي أجزاء المطبخ فالخامات هي أهم عناصر التصميم.
يمكنك جعل جزيرتك أكبر كلما أردت ذلك فهذه أحد مزايا المساحات الصغيرة، فلست مجبرا على اختيار أبعاد ثابتة بل يمكن استخدام جزء ثابت وآخر يمكن التحكم فيه حسب الحاجة كما في هذا التصميم.
نركز دائما على الجانب العملي التي تستخدم جزيرة المطبخ في توفيره، ولكن هذا لا يقلل من أهمية اختيار الأشكال والألوان بعناية شديدة حتى في المساحات الصغيرة، فكل ما تراه العين هو ما نحكم به على التصميم في النهاية!
نختتم بنصيحة مهمة للغاية عند اختيار جزيرة المطبخ في المساحات الصغيرة وهي التركيز على طول الجزيرة بدلا من العرض حتى تستغل المساحة بشكل جيد، سأترككم مع هذا التصميم الأخير والذي سيوضح لكم أكثر.