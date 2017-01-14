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أفكار لم تخطر على بالك لمدخل المنزل!

Eman Rifaat Eman Rifaat
Furniture Hire Cheshire, Heatons Home Styling Heatons Home Styling Dining roomTables
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مدخل المنزل هو بوابة العبور الأولى داخله، وهو غرفة قائمة بذاتها على الرغم من أن الجميع يتجاهله في التصميم إلا أنه من أهم الأماكن التي يجب العناية بها فهو ما يعبر عن ذوقك ويعطي الانطباع الأول للضيوف.

كتاب الأفكار هذا يعرض لكم مجموعة من الأفكار المختلفة لمدخل المنزل بغض النظر عن المساحة والتقسيم، كما سنكتشف مجموعة مختلفة من أنماط التصميم في هذه المساحة تناسب أذواق مختلفة ستجدون منها ما يعجبكم بالتأكيد..

بسيط ورائع

homify HouseholdAccessories & decoration
homify

homify
homify
homify

لمسات بسيطة يمكن أن تصنع تصميم راقي وساحر كما فعل هذا التصميم، فقد استخدم أثاث بسيط للغاية مع ورق حائط بنقوش رقيقة ومرآة غير تقليدية مع بعض الاكسسوارات الملونة.

واسع وأنيق

Entrance staged for sale with hired furniture and accessories. Heatons Home Styling Dining roomTables
Heatons Home Styling

Entrance staged for sale with hired furniture and accessories.

Heatons Home Styling
Heatons Home Styling
Heatons Home Styling

هذه المرة يقابلنا مدخل واسع وكبير استخدم فيه المصمم عناصر متماثلة من الخشب لكلا الجانبين الأيمن والأيسر من المدخل بترتيب رائع وأنيق، استخدام الخشب والمعدن معا اختيار مثالي وراقي لهذا المدخل الذي سيبهر ضيوفك بالتأكيد.

رائع جدا!

Квартира в Москве 100м2 (дизайнер Мария Соловьёва-Сосновик), Фотограф Анна Киселева Фотограф Анна Киселева إنتقائي، أسلوب، الرواق، رواق، &، درج
Фотограф Анна Киселева

Фотограф Анна Киселева
Фотограф Анна Киселева
Фотограф Анна Киселева

البلاط بالأبيض والأسود، والمصابيح المدلّاة من السقف، والأبواب، وخزانة الملابس، والشماعات جميعها بألوان مختلفة ولكنها متناسقة للغاية. 

أما المرآة الطولية وورق الحائط الجذّاب سوف يلفت نظرك بمجرد رؤيته، هذا المدخل رائع وجريء.

مثال للرقي

La casa dei miei sogni, Alessandro Corina Interior Designer Alessandro Corina Interior Designer الممر الأبيض، الرواق، أيضا، درج
Alessandro Corina Interior Designer

Alessandro Corina Interior Designer
Alessandro Corina Interior Designer
Alessandro Corina Interior Designer

بطل هذا المدخل هو هذا المصباح الدائري المتلأليء الذي يجذب انتباه الناظرين إليه مباشرة بعد خلق هذا الجو الراقي في المكان، بالإضافة إلى ذلك فتركيبة الألوان هنا بتداخل الأزرق مع الأبيض والأسود يعطي المدخل شخصية قوية ومتفردة.

عريق وأنيق

Entrance Troinex, LAdesign LAdesign Corridor, hallway & stairsLighting
LAdesign

LAdesign
LAdesign
LAdesign

سلال الخوص والمزهريات والزينة الخشبية كلها عناصر جعلت مدخل المنزل يتميز بالعراقة والرقي في عناصره. 

نمط اسكندنافي

Industrial rivisitato, Design for Love Design for Love الغرف
Design for Love

Design for Love
Design for Love
Design for Love

هذا المدخل لا يتميز فقط بالباب الخشبي مع اللون الأبيض الطاغي على التصميم، بل ما يجعله جذابا أكثر هذه النباتات الخضراء الموجودة على النافذة وكان لها مفعول السحر، هذه هي المكونات الرئيسي لأي مدخل مميز وصغير مصمم على الطراز الاسكندنافي.

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ألوان مختلفة

Interno domestico_Caserta2016, maps_architetti maps_architetti الممر الحديث، المدخل و الدرج سيراميك Turquoise
maps_architetti

maps_architetti
maps_architetti
maps_architetti

إذا كان مدخل المنزل مفتوحا على غرفة الاستقبال أو المعيشة فاستخدام الألوان وسيلة سهلة للفصل بين المساحات في هذه الحالة، هنا المدخل باللون الأزرق وغرفة المعيشة بالأبيض.

الجدار المفرّغ

CASA L+L, Studio Associato Casiraghi Studio Associato Casiraghi الممر والمدخل خشب White
Studio Associato Casiraghi

Studio Associato Casiraghi
Studio Associato Casiraghi
Studio Associato Casiraghi

فكرة أخرى للفصل بين المدخل وغرفة المعيشة المجاورة باستخدام حائط مفرّغ ومقسم إلى أرفف يسمح برؤية واضحة وفي نفس الوقت يستخدم بشكل رئيسي في ديكور المدخل  والغرفة الأخرى، ويمكن تطبيق هذه الفكرة على المساحات الصغيرة والكبيرة.

عمل فني

Ristrutturazione abitazione RT a Bologna, Studio Sabatino Architetto Studio Sabatino Architetto الممر الحديث، المدخل و الدرج
Studio Sabatino Architetto

Studio Sabatino Architetto
Studio Sabatino Architetto
Studio Sabatino Architetto

لا توجد وسيلة أفضل لاستقبال ضيوفك من استخدام لوحات فنية على طول المدخل، اللوحات من أكثر العناصر الجاذبة للانتباه وتخطف العين بمجرد رؤيتها، في هذا التصميم أخذت اللوحات نفس اللون الذهبي المنعكس من الأرضية الخشبية فكان التناسق رائع.

تفاصيل التصميم

House 10, Opera s.r.l. Opera s.r.l. الممر والمدخل
Opera s.r.l.

Opera s.r.l.
Opera s.r.l.
Opera s.r.l.

التفاصيل المعمارية المتعلقة بالتصميم يمكن أن تصنع فارقا كبيرا في جمال الشكل النهائي للمدخل حتى وإن لم تكن المساحة على الأرض كبيرة، ففي هذا التصميم على سبيل المثال جاء الجمال والإبداع من هذا القضبان المعدنية الرائعة على السلم والتي لا تشغل أي حيز على الأرض. 

نمط ريفي

Restauro di una casa molto antica in Francia, Archimania Archimania إنتقائي، أسلوب، الرواق، رواق، &، درج
Archimania

Archimania
Archimania
Archimania

اتخذ هذا المدخل النمط الريفي في جميع عناصره التي تذكرنا بالطبيعة، فاستخدام عناصر من الطبيعة لها تأثير مختلف ورائع في مدخل المنزل والذي يؤثر على مناخ التصميم في المنزل بشكل عام. 

نمط انتقائي

HALL Movelvivo Interiores Corridor, hallway & stairsAccessories & decoration Wood effect
Movelvivo Interiores

HALL

Movelvivo Interiores
Movelvivo Interiores
Movelvivo Interiores

النمط الانتقائي له تأثير مختلف على العين فهو مرح وحيوي للغاية، النباتات الموجودة بلونها الأخضر والنقوش المنتظمة على الحائط والمرآة الدائرية والألوان مع الخشب كلها عناصر تعطي التصميم طاقة إيجابية. 

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