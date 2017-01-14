أفكار لم تخطر على بالك لمدخل المنزل!

مدخل المنزل هو بوابة العبور الأولى داخله، وهو غرفة قائمة بذاتها على الرغم من أن الجميع يتجاهله في التصميم إلا أنه من أهم الأماكن التي يجب العناية بها فهو ما يعبر عن ذوقك ويعطي الانطباع الأول للضيوف.
كتاب الأفكار هذا يعرض لكم مجموعة من الأفكار المختلفة لمدخل المنزل بغض النظر عن المساحة والتقسيم، كما سنكتشف مجموعة مختلفة من أنماط التصميم في هذه المساحة تناسب أذواق مختلفة ستجدون منها ما يعجبكم بالتأكيد..
لمسات بسيطة يمكن أن تصنع تصميم راقي وساحر كما فعل هذا التصميم، فقد استخدم أثاث بسيط للغاية مع ورق حائط بنقوش رقيقة ومرآة غير تقليدية مع بعض الاكسسوارات الملونة.
هذه المرة يقابلنا مدخل واسع وكبير استخدم فيه المصمم عناصر متماثلة من الخشب لكلا الجانبين الأيمن والأيسر من المدخل بترتيب رائع وأنيق، استخدام الخشب والمعدن معا اختيار مثالي وراقي لهذا المدخل الذي سيبهر ضيوفك بالتأكيد.
البلاط بالأبيض والأسود، والمصابيح المدلّاة من السقف، والأبواب، وخزانة الملابس، والشماعات جميعها بألوان مختلفة ولكنها متناسقة للغاية.
أما المرآة الطولية وورق الحائط الجذّاب سوف يلفت نظرك بمجرد رؤيته، هذا المدخل رائع وجريء.
بطل هذا المدخل هو هذا المصباح الدائري المتلأليء الذي يجذب انتباه الناظرين إليه مباشرة بعد خلق هذا الجو الراقي في المكان، بالإضافة إلى ذلك فتركيبة الألوان هنا بتداخل الأزرق مع الأبيض والأسود يعطي المدخل شخصية قوية ومتفردة.
سلال الخوص والمزهريات والزينة الخشبية كلها عناصر جعلت مدخل المنزل يتميز بالعراقة والرقي في عناصره.
هذا المدخل لا يتميز فقط بالباب الخشبي مع اللون الأبيض الطاغي على التصميم، بل ما يجعله جذابا أكثر هذه النباتات الخضراء الموجودة على النافذة وكان لها مفعول السحر، هذه هي المكونات الرئيسي لأي مدخل مميز وصغير مصمم على الطراز الاسكندنافي.
إذا كان مدخل المنزل مفتوحا على غرفة الاستقبال أو المعيشة فاستخدام الألوان وسيلة سهلة للفصل بين المساحات في هذه الحالة، هنا المدخل باللون الأزرق وغرفة المعيشة بالأبيض.
فكرة أخرى للفصل بين المدخل وغرفة المعيشة المجاورة باستخدام حائط مفرّغ ومقسم إلى أرفف يسمح برؤية واضحة وفي نفس الوقت يستخدم بشكل رئيسي في ديكور المدخل والغرفة الأخرى، ويمكن تطبيق هذه الفكرة على المساحات الصغيرة والكبيرة.
لا توجد وسيلة أفضل لاستقبال ضيوفك من استخدام لوحات فنية على طول المدخل، اللوحات من أكثر العناصر الجاذبة للانتباه وتخطف العين بمجرد رؤيتها، في هذا التصميم أخذت اللوحات نفس اللون الذهبي المنعكس من الأرضية الخشبية فكان التناسق رائع.
التفاصيل المعمارية المتعلقة بالتصميم يمكن أن تصنع فارقا كبيرا في جمال الشكل النهائي للمدخل حتى وإن لم تكن المساحة على الأرض كبيرة، ففي هذا التصميم على سبيل المثال جاء الجمال والإبداع من هذا القضبان المعدنية الرائعة على السلم والتي لا تشغل أي حيز على الأرض.
اتخذ هذا المدخل النمط الريفي في جميع عناصره التي تذكرنا بالطبيعة، فاستخدام عناصر من الطبيعة لها تأثير مختلف ورائع في مدخل المنزل والذي يؤثر على مناخ التصميم في المنزل بشكل عام.
النمط الانتقائي له تأثير مختلف على العين فهو مرح وحيوي للغاية، النباتات الموجودة بلونها الأخضر والنقوش المنتظمة على الحائط والمرآة الدائرية والألوان مع الخشب كلها عناصر تعطي التصميم طاقة إيجابية.
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