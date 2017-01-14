أفكار لم تخطر على بالك لمدخل المنزل!

مدخل المنزل هو بوابة العبور الأولى داخله، وهو غرفة قائمة بذاتها على الرغم من أن الجميع يتجاهله في التصميم إلا أنه من أهم الأماكن التي يجب العناية بها فهو ما يعبر عن ذوقك ويعطي الانطباع الأول للضيوف.

كتاب الأفكار هذا يعرض لكم مجموعة من الأفكار المختلفة لمدخل المنزل بغض النظر عن المساحة والتقسيم، كما سنكتشف مجموعة مختلفة من أنماط التصميم في هذه المساحة تناسب أذواق مختلفة ستجدون منها ما يعجبكم بالتأكيد..