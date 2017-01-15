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7 طرق مختلفة لوضع الميكروويف في المطبخ

Eman Rifaat Eman Rifaat
Beleza intemporal, FABRI FABRI مطبخ Wood effect
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أصبح الميكروويف الآن عنصر أساسي في كل مطبخ ولا يختلف عن الموقد والفرن والثلاجة وغسالة الأطباق وباقي الاجهزة الرئيسية في أهميته، بدون هذه الأجهزة ستصبح حياتنا أكثر صعوبة مما هي عليه الآن ولن نستطيع التواجد في المطبخ بشكل مريح! 

ومن مزايا الميكروويف انه جهاز قابل للحركة والوضع في أماكن مختلفة مهما تغير شكله أو حجمه ولهذا السبب يمكنكم الاستفادة من هذه الاقتراحات السبعة المختلفة لوضع الميكروويف في مطبخكم حسب تصميمه ومساحته. 

بشكل رأسي

Beleza intemporal, FABRI FABRI مطبخ Wood effect
FABRI

FABRI
FABRI
FABRI

يمكن وضع الميكروويف بسهولة جنبا إلى جنب مع الفرن لذلك فالوحدات المدمجة المستخدمة في هذا المطبخ حل مثالي يوفر مساحة كبيرة ولا يترك مجالا للأتربة والغبار للتراكم على الأجهزة من الخارج والداخل، صممت هذه الوحدة بشكل رأسي حيث وضع الميكروويف أعلى الفرن. 

على خط واحد

Casa PL, Atelier d'Arquitetura Lopes da Costa Atelier d'Arquitetura Lopes da Costa مطبخ
Atelier d&#39;Arquitetura Lopes da Costa

Atelier d'Arquitetura Lopes da Costa
Atelier d&#39;Arquitetura Lopes da Costa
Atelier d'Arquitetura Lopes da Costa

باستخدام الوحدات المدمجة كما في التصميم السابق يمكن وضع الميكروويف والفرن ولكن هذه المرة على خط واحد بشكل أفقي بدلا من وضعهم فوق بعض حسب تصميم ومساحة مطبخك، هذه الطريقة مبتكرة وغير متعارف عليها كالطريقة السابقة لذا من الممكن أن تكون مفضلة لمحبي التجديد والبعد عن الأشكال التقليدية.

في الخزانة العلوية

Edifício Gaivotas, Pureza Magalhães, Arquitectura e Design de Interiores Pureza Magalhães, Arquitectura e Design de Interiores KitchenBench tops
Pureza Magalhães, Arquitectura e Design de Interiores

Pureza Magalhães, Arquitectura e Design de Interiores
Pureza Magalhães, Arquitectura e Design de Interiores
Pureza Magalhães, Arquitectura e Design de Interiores

في المطابخ الحديثة المقسمة لوحدات قابلة للتغيير يمكننا توفير مساحة وفراغ في المكان الذي نفضله وهذه أهم ميزة في التصميمات العصرية، لوضع الميكروويف في مطبخك المصمم على الطراز العصري يمكنك استخدام الكابينة العلوية وتوفير مساحة تحت أحد الخزن الموجودة كما في هذا التصميم.

في الزاوية

Apartamento T3, Decoracoes Gina, Lda Decoracoes Gina, Lda KitchenBench tops
Decoracoes Gina, Lda

Decoracoes Gina, Lda
Decoracoes Gina, Lda
Decoracoes Gina, Lda

إذا كان مطبخك على شكل حرف U أو حرف L ستواجه مشكلة الزوايا الغير مستغلة بشكل مثالي، فهي تشغل مساحة واسعة وغير عملية عند وضع أي أدوات فيها فتضيع تلك المساحة عبثا، والمشكلة أننا نبحث عن حلول غير عملية لهذه المساحة فتشعر بالإحباط عندما لا تجدي نفعا، أو نستخدمها في وضع الديكورات والاكسسوارات المختلفة للمطبخ ونهتم بالجانب الجمالي وننسى الجانب العملي، لذا ما رأيك في استغلال هذه المساحة في وضع الميكروويف بهذه الطريقة؟

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على أحد الرفوف

villa sul lago, isabella maruti architetto isabella maruti architetto KitchenElectronics
isabella maruti architetto

isabella maruti architetto
isabella maruti architetto
isabella maruti architetto

الرفوف هي فكرة جيدة أيضا في المطابخ، ويمكن وضع الرفوف في أماكن مختلفة من المطبخ كوضعها مباشرة فوق الطاولة بدون كابينة فوقها كما في الصورة والفكرة من هذا الحصول على تهوية جيدة للعناصر الموجودة على الرفوف وعلى طاولة المطبخ مثل الميكروويف بالإضافة إلى توفير مساحة جيدة وواسعة. 

بالإضافة إلى ذلك يجب الأخذ في الاعتبار الارتفاع الموضوع عليه الميكروويف فليس من المناسب وضعه على رف علوي لن يستطيع الجميع الوصول إليه بسهولة.

داخل الخزانة!

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

إذا كنت من محبي النمط التبسيطي أو المينيمال ستجد ضالتك في هذا التصميم، فعشاق هذا النمط لا يريدون رؤية أشياء كثيرة من حولهم لذا فوضع الميكروويف داخل أحد خزائن المطبخ هو الحل المثالي لهم مع الأخذ في الاعتبار أن تكون الخزنة مصممة لتكفي ارتفاع وعرض الجهاز حتى لا يتسبب ذلك في تلفه.

تحت الطاولة

Casa DO, XYZ Arquitectos Associados XYZ Arquitectos Associados مطبخ
XYZ Arquitectos Associados

XYZ Arquitectos Associados
XYZ Arquitectos Associados
XYZ Arquitectos Associados

يمكن ان تكون الطاولة هي المكان المثالي لوضع الميكروويف، فعلى الجانب الآخر منها فراغ يمكن استخدامه في تخزين عدد كبير ومختلف من أدوات المطبخ إذا صممت بهذا الشكل الأنيق والرائع والأكثر عملية عن شكلها التقليدي المصمت. 

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