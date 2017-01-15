7 طرق مختلفة لوضع الميكروويف في المطبخ

أصبح الميكروويف الآن عنصر أساسي في كل مطبخ ولا يختلف عن الموقد والفرن والثلاجة وغسالة الأطباق وباقي الاجهزة الرئيسية في أهميته، بدون هذه الأجهزة ستصبح حياتنا أكثر صعوبة مما هي عليه الآن ولن نستطيع التواجد في المطبخ بشكل مريح!
ومن مزايا الميكروويف انه جهاز قابل للحركة والوضع في أماكن مختلفة مهما تغير شكله أو حجمه ولهذا السبب يمكنكم الاستفادة من هذه الاقتراحات السبعة المختلفة لوضع الميكروويف في مطبخكم حسب تصميمه ومساحته.
يمكن وضع الميكروويف بسهولة جنبا إلى جنب مع الفرن لذلك فالوحدات المدمجة المستخدمة في هذا المطبخ حل مثالي يوفر مساحة كبيرة ولا يترك مجالا للأتربة والغبار للتراكم على الأجهزة من الخارج والداخل، صممت هذه الوحدة بشكل رأسي حيث وضع الميكروويف أعلى الفرن.
باستخدام الوحدات المدمجة كما في التصميم السابق يمكن وضع الميكروويف والفرن ولكن هذه المرة على خط واحد بشكل أفقي بدلا من وضعهم فوق بعض حسب تصميم ومساحة مطبخك، هذه الطريقة مبتكرة وغير متعارف عليها كالطريقة السابقة لذا من الممكن أن تكون مفضلة لمحبي التجديد والبعد عن الأشكال التقليدية.
في المطابخ الحديثة المقسمة لوحدات قابلة للتغيير يمكننا توفير مساحة وفراغ في المكان الذي نفضله وهذه أهم ميزة في التصميمات العصرية، لوضع الميكروويف في مطبخك المصمم على الطراز العصري يمكنك استخدام الكابينة العلوية وتوفير مساحة تحت أحد الخزن الموجودة كما في هذا التصميم.
إذا كان مطبخك على شكل حرف U أو حرف L ستواجه مشكلة الزوايا الغير مستغلة بشكل مثالي، فهي تشغل مساحة واسعة وغير عملية عند وضع أي أدوات فيها فتضيع تلك المساحة عبثا، والمشكلة أننا نبحث عن حلول غير عملية لهذه المساحة فتشعر بالإحباط عندما لا تجدي نفعا، أو نستخدمها في وضع الديكورات والاكسسوارات المختلفة للمطبخ ونهتم بالجانب الجمالي وننسى الجانب العملي، لذا ما رأيك في استغلال هذه المساحة في وضع الميكروويف بهذه الطريقة؟
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الرفوف هي فكرة جيدة أيضا في المطابخ، ويمكن وضع الرفوف في أماكن مختلفة من المطبخ كوضعها مباشرة فوق الطاولة بدون كابينة فوقها كما في الصورة والفكرة من هذا الحصول على تهوية جيدة للعناصر الموجودة على الرفوف وعلى طاولة المطبخ مثل الميكروويف بالإضافة إلى توفير مساحة جيدة وواسعة.
بالإضافة إلى ذلك يجب الأخذ في الاعتبار الارتفاع الموضوع عليه الميكروويف فليس من المناسب وضعه على رف علوي لن يستطيع الجميع الوصول إليه بسهولة.
إذا كنت من محبي النمط التبسيطي أو المينيمال ستجد ضالتك في هذا التصميم، فعشاق هذا النمط لا يريدون رؤية أشياء كثيرة من حولهم لذا فوضع الميكروويف داخل أحد خزائن المطبخ هو الحل المثالي لهم مع الأخذ في الاعتبار أن تكون الخزنة مصممة لتكفي ارتفاع وعرض الجهاز حتى لا يتسبب ذلك في تلفه.
يمكن ان تكون الطاولة هي المكان المثالي لوضع الميكروويف، فعلى الجانب الآخر منها فراغ يمكن استخدامه في تخزين عدد كبير ومختلف من أدوات المطبخ إذا صممت بهذا الشكل الأنيق والرائع والأكثر عملية عن شكلها التقليدي المصمت.