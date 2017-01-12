إن كنت تبحث عن نجاح تصميم منزلك، فهو الإضاءة سواء كانت طبيعية أو صناعية وأيا كان نتحدث عن التصميم الداخلي أو الخارجي لمنزلك، اليوم سنتطرق فقط إلى التصميم الخارجي وخاصة المدخل الرئيسي لمنزلك، هوميفاي تقدم لك اليوم 14 فكرة رائعة لإضاءة مدخل منزلك بشكل متميز ويرحب بضيوفك على أكمل وجه، لمسات قليلة قد تحول منزلك إلى تحفة فنية تلفت أنظار كل من يراه ..
دائما نعتقد أن المكان الوحيد لوحدات الإضاءة هي الأسقف أو الجدران ولكن مع هذا التصميم ستجد عكس ذلك ، وحدات إضاءة مثبتة على الأرض لتعكس جمال الحجر.
مع خطوات مضيئة للمدخل الرئيسي وشرفة علوية تزينه بوحدة إضاءة أنيقة، ستجد تكوين متميز لمدخل منزلك يلف انتباه ضيوفك ويرحب بهم..
ستجد الكثير من الاختيارات المناسبة لهذا التصميم ويتطابق مع ذوقك الشخصي، فقط كل ما تحتاجه اختيار زوج من المصابيح المعلقة لتضئ مدخلك بقوة ..
إن كنت تبحث عن لمسة ذكية لمدخل بيتك، فيمكنك إضاءته بطريقة غير مباشر بلون جرئ لتجعله مختلف تماما عن غيره..
من بين التفاصيل الثمينة لهذا التصميم على الطراز الريفي، نباتات مبهجة وأخشاب وأحجار طبيعية تأتى الإضاءة لتتوج هذا المشهد وتعلن جماله وأناقته..
مع مصابيح السقف المثبتة تترك لمسة بسيطة لمدخل منزلك ولكنها فعالة لتحافظ عليه مشرق ..
طريقة بسيطة وجديدة في إضاءة درجات السلم الخاصة بمدخل منزلك، لتصنع طريق متميز وبتكلفة بسيطة ..
ولمحبي الطراز الحديث وخطوط مستقيمة واضحة، إليك هذا التصميم لإضاءة مدخل منزلك عن طريق خطوط ضوئية على جانب واحد للطريق إلى المنزل وإطار مضئ للباب الرئيسي..
إن كانت الإضاءة من أولوياتك في تصميم منزلك، ففي هذا التصميم ستجد عدة طرق رائعة لإضاءة الممر الرئيسي للمدخل، إضاءات مثبتة على الأرض، واللعب بالظلال والتحكم بالوحدات المضيئة..
مع اختيار الألوان والمواد المستخدمة في الواجهة الرئيسية لمنزلك عليك أيضا اختيار الإضاءة المناسبة لها لذا في هذا التصميم لجأنا إلى الإضاءات ذات الألوان الدافئة..
نجح المصمم في إخراج هذه اللوحة الفنية بكامل أناقتها وروعتها، حيث كل عنصر فيها كافي لجعلها أجمل وأرقى، إضاءات ذات انعكاسات مدروسة وخاصة مع النخيلات الصغيرة ..
لمحبي الإثارة والتشويق هذا التصميم سينال إعجابكم ، ما بين النباتات كانت أماكن المصابيح والتى اتسمت بإطلالة سينماية..
لمنزلك الحديث يأتي هذا التصميم في نهاية جولتنا لينال إعجابك، مصباح عصري ذو تصميم مبتكر ليضئ ما حوله من كل الاتجاهات ويخلق هالة رائعة تلفت انتباهك وتضئ مدخلك بشكل متميز وراقي..
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