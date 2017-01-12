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14 فكرة رائعة لإضاءة مدخل منزلك بشكل متميز

آية منير آية منير
EXTERIORES, JUNOR ARQUITECTOS JUNOR ARQUITECTOS منازل
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إن كنت تبحث عن نجاح تصميم منزلك، فهو الإضاءة سواء كانت طبيعية أو صناعية وأيا كان نتحدث عن التصميم الداخلي أو الخارجي لمنزلك، اليوم سنتطرق فقط إلى التصميم الخارجي وخاصة المدخل الرئيسي لمنزلك، هوميفاي تقدم لك اليوم 14 فكرة رائعة لإضاءة مدخل منزلك بشكل متميز ويرحب بضيوفك على أكمل وجه، لمسات قليلة قد تحول منزلك إلى تحفة فنية تلفت أنظار كل من يراه ..

1 – إضاءات مبتكرة ..

N邸新築, 株式会社 鳴尾工務店 株式会社 鳴尾工務店 منازل الطوب Brown
株式会社　鳴尾工務店

株式会社　鳴尾工務店
株式会社　鳴尾工務店
株式会社　鳴尾工務店

دائما نعتقد أن المكان الوحيد لوحدات الإضاءة هي الأسقف أو الجدران ولكن مع هذا التصميم ستجد عكس ذلك ، وحدات إضاءة مثبتة على الأرض لتعكس جمال الحجر.

2 – شرفة أنيقة..

Casa La Escondida, fc3arquitectura fc3arquitectura شبابيك
fc3arquitectura

fc3arquitectura
fc3arquitectura
fc3arquitectura

مع خطوات مضيئة للمدخل الرئيسي وشرفة علوية تزينه بوحدة إضاءة أنيقة، ستجد تكوين متميز لمدخل منزلك يلف انتباه ضيوفك ويرحب بهم..

3 – مصابيح معلقة..

CUMBRES MADEIRA, Superficie Actual Superficie Actual مسبح
Superficie Actual

CUMBRES MADEIRA

Superficie Actual
Superficie Actual
Superficie Actual

ستجد الكثير من الاختيارات المناسبة لهذا التصميم ويتطابق مع ذوقك الشخصي، فقط كل ما تحتاجه اختيار زوج من المصابيح المعلقة لتضئ مدخلك بقوة ..

4 – إضاءة غير مباشرة..

homify جدران
homify

homify
homify
homify

إن كنت تبحث عن لمسة ذكية لمدخل بيتك، فيمكنك إضاءته بطريقة غير مباشر بلون جرئ لتجعله مختلف تماما عن غيره..

5 – على الطراز الريفي..

Diseño y Construcción de Casa Caracol en Paine por ALIWEN, ALIWEN arquitectura & construcción sustentable - Santiago ALIWEN arquitectura & construcción sustentable - Santiago أبواب خشبية
ALIWEN arquitectura &amp; construcción sustentable – Santiago

ALIWEN arquitectura & construcción sustentable - Santiago
ALIWEN arquitectura &amp; construcción sustentable – Santiago
ALIWEN arquitectura & construcción sustentable - Santiago

من بين التفاصيل الثمينة لهذا التصميم على الطراز الريفي، نباتات مبهجة وأخشاب وأحجار طبيعية تأتى الإضاءة لتتوج هذا المشهد وتعلن جماله وأناقته..

6 – لمسة بسيطة ..

CASA IVANNA, OBRA BLANCA OBRA BLANCA شبابيك
OBRA BLANCA

OBRA BLANCA
OBRA BLANCA
OBRA BLANCA

مع مصابيح السقف المثبتة تترك لمسة بسيطة لمدخل منزلك ولكنها فعالة لتحافظ عليه مشرق ..

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7 – درجات السلم..

PASEO DE LAS CORDILLERAS 11, lomas de angelopolis, bageti proyectos bageti proyectos جدران صناعة الفخار Wood effect
bageti proyectos

bageti proyectos
bageti proyectos
bageti proyectos

طريقة بسيطة وجديدة في إضاءة درجات السلم الخاصة بمدخل منزلك، لتصنع طريق متميز وبتكلفة بسيطة ..

8 – خطوط حديثة..

Villa Luisa, Matteo Gattoni - Architetto Matteo Gattoni - Architetto أبواب رئيسية
Matteo Gattoni – Architetto

Matteo Gattoni - Architetto
Matteo Gattoni – Architetto
Matteo Gattoni - Architetto

ولمحبي الطراز الحديث وخطوط مستقيمة واضحة، إليك هذا التصميم لإضاءة مدخل منزلك عن طريق خطوط ضوئية على جانب واحد للطريق إلى المنزل وإطار مضئ للباب الرئيسي..

9 – ممر متميز..

vivenda unifamilar MORENO, cm espacio & arquitectura srl cm espacio & arquitectura srl شبابيك
cm espacio &amp; arquitectura srl

cm espacio & arquitectura srl
cm espacio &amp; arquitectura srl
cm espacio & arquitectura srl

إن كانت الإضاءة من أولوياتك في تصميم منزلك، ففي هذا التصميم ستجد عدة طرق رائعة لإضاءة الممر الرئيسي للمدخل، إضاءات مثبتة على الأرض، واللعب بالظلال والتحكم بالوحدات المضيئة..

10 – الإضاءات الدافئة..

EXTERIORES, JUNOR ARQUITECTOS JUNOR ARQUITECTOS منازل
JUNOR ARQUITECTOS

JUNOR ARQUITECTOS
JUNOR ARQUITECTOS
JUNOR ARQUITECTOS

مع اختيار الألوان والمواد المستخدمة في الواجهة الرئيسية لمنزلك عليك أيضا اختيار الإضاءة المناسبة لها لذا في هذا التصميم لجأنا إلى الإضاءات ذات الألوان الدافئة..

11 – مصدر إضاءة واحدة يكفي..

homify أبواب رئيسية
homify

homify
homify
homify

12 – لوحة فنية..

Detalhe do pórtico da entrada principal Santos Arquitetura شبابيك
Santos Arquitetura

Detalhe do pórtico da entrada principal

Santos Arquitetura
Santos Arquitetura
Santos Arquitetura

نجح المصمم في إخراج هذه اللوحة الفنية بكامل أناقتها وروعتها، حيث كل عنصر فيها كافي لجعلها أجمل وأرقى، إضاءات ذات انعكاسات مدروسة وخاصة مع النخيلات الصغيرة ..

13 – إضاءات سيمائية..

Talar del Lago II, estudio|44 estudio|44 شبابيك
estudio|44

estudio|44
estudio|44
estudio|44

لمحبي الإثارة والتشويق هذا التصميم سينال إعجابكم ، ما بين النباتات كانت أماكن المصابيح والتى اتسمت بإطلالة سينماية..

14 – مصباح مودرن..

八潮の家, TAMAI ATELIER TAMAI ATELIER شبابيك
TAMAI ATELIER

TAMAI ATELIER
TAMAI ATELIER
TAMAI ATELIER

لمنزلك الحديث يأتي هذا التصميم في نهاية جولتنا لينال إعجابك، مصباح عصري ذو تصميم مبتكر ليضئ ما حوله من كل الاتجاهات ويخلق هالة رائعة تلفت انتباهك وتضئ مدخلك بشكل متميز وراقي..

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