إن كنت تبحث عن نجاح تصميم منزلك، فهو الإضاءة سواء كانت طبيعية أو صناعية وأيا كان نتحدث عن التصميم الداخلي أو الخارجي لمنزلك، اليوم سنتطرق فقط إلى التصميم الخارجي وخاصة المدخل الرئيسي لمنزلك، هوميفاي تقدم لك اليوم 14 فكرة رائعة لإضاءة مدخل منزلك بشكل متميز ويرحب بضيوفك على أكمل وجه، لمسات قليلة قد تحول منزلك إلى تحفة فنية تلفت أنظار كل من يراه ..