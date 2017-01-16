7 أفكار غير عادية للمنازل الصغيرة

ديكور المنزل هو إعادة ترتيب وتنظيم العناصر بشكل جاذب وممتع للعين، وفي المنازل الكبيرة تكون هذه الترتيبات سهلة وبسيطة لتوفر مساحة كبيرة، وكلما قلت مساحة المنزل كلما كان تزيينه بديكور جميل أصعب بكثير حيث يجب وضع أفكار مبتكرة وديناميكية بعيدة عن الأفكار التقليدية أو سيصبح هذا المنزل الصغير خرابة لا تستطيع العيش بها!
ولهذا السبب فأنت تحتاج إلى أفكار فعّالة وأثاث عملي من أجل ديكور جيد لمنزلك الصغير، وفي هذا الصدد ستساعدك هوميفاي ببعض الأفكار الديناميكية التي تم تنفيذها في منازل صغيرة تشبه منزلك حتى يمكنك الاستفادة من بعضها عند تصميم منزلك الخاص والحصول على نتيجة مبهرة في النهاية.
إذا كانت مساحة منزلك محدودة يمكنك الاستعانة بأفكار مبتكرة لجعله أكثر جاذبية وعملية، فهذا الرف القريب من السقف يمكن استخدامه كمكان لتخزين احتياجات مختلفة او استخدامه كمكتبة، فكرة الرفوف القريبة من السقف هي فكرة مبتكرة وجيدة للغاية.
كما يمكن استخدام هذه الأرفف أيضا من أجل الزينة ووضع اكسسوارات مختلفة تساعد في ديكور المنزل، فمساحته الصغيرة لن تسمح بوجود أماكن كثيرة لوضع الديكورات المختلفة.
يصعب عليك في منزلك الصغير استخدام النباتات بكثرة على الأرض أو في الزوايا لصغر المساحة، وبدلا من ذلك يمكن استخدام النجف المعلّق كزينة في نفس الوقت ومنه ستحصل على إضاءة ونباتات خضراء في آن واحد!
في هذا التصميم الرائع تم تنفيذ هذه الفكرة العبقرية حيث وضع المصمم ثلاث أواني من الزرع موزعة حول المصباح في منتصف الغرفة فكانت عنصر مثالي في الغرفة تجذب النظر بجمالها وأناقتها.
أول شيء عليك القيام به في منزلك الصغير عندما لا تجد مكانا لوضع الاكسسوارات أن تخلق مكانا مخصصا لها وعرضها بشكل مناسب وجذّاب، وبهذه الطريقة يمكنك الإبداع كما تريد في عرض ديكورك الخاص دون أخذ مساحة واسعة من المنزل، ومن أفضل الغرف التي يمكن تخصيص جزء منها غرفة المعيشة كالموجودة بالصورة والتي خصص منها جدار من اجل الديكورات الرائعة والملونة التي زادت الغرفة أناقة وإشراقا وحيوية.
فكرة أخرى لتزيين المنطقة المخصصة للديكور وهي وضع مكتبة ورفوف بداخل الحائط، فالمكتبات تحتل مساحات كبيرة من المنازل وفي حالة المساحات الصغيرة سيكون هذا حل مثالي لعشاق القراءة، ويمكن دمجها في هذه الحالة مع الغرف المختلفة وعلى رأسها غرفة المعيشة كهذا التصميم الرائع والكلاسيكي لغرفة معيشة باللون الذهبي.
إذا كنت تريد تصميم منزل مفتوح المساحات فأنت بحاجة إلى إنشاء بعض المساحات الخاصة به كما في هذا التصميم، فقد وضع المصمم مساحة خاصة بالسرير تفضل بين المكتب وغرفة المعيشة، تصميم مناسب للشباب في بداية حياتهم، فعلى الرغم من أنها غرفة واحدة لكنها واسعة وتسمح بوجود ثلاث مناطق منفصلة بداخلها مع النجاح في ظهور الديكور بشكل ناجح في النهاية.
لا تمتلك مساحة كافية في المنزل؟! هذه الفكرة ستناسبك بالتأكيد!
أحد الأفكار البديلة التي يمكن استخدامها في المنازل الصغيرة هو الأثاث متعدد الاغراض والوظائف سوف يوفر لك الميزانية والراحة والمساحة في نفس الوقت، هذه الطاولة مثال حي على ذلك، يمكن استخدامها كطاولة لتناول الطعام، ومكان لتخزين الماكياج والاكسسوارات الخاصة بالمرأة، مع مرآة أيضا في نهايتها، ستكون فكرة رائعة عند تصميم منزلك الصغير.
من أجل استخدام مثالي لأبعاد غرفتك يمكن تقليل الأثاث إلى أقل ما يمكن مع استخدام عناصر أخرى للفرش والديكور في آن واحد، فكما وضح هذا التصميم يمكن تقسيم غرفتك إلى مناطق منطقة السرير استخدم فيها مرتبة فقط على الأرضية بشكل بسيط، والمناطق الاخرى خالية إلا من بعض القطع القليلة من الأثاث.