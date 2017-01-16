الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

7 أفكار غير عادية للمنازل الصغيرة

Eman Rifaat Eman Rifaat
Selfgreen Light, Solid Interior Design Solid Interior Design HouseholdPlants & accessories
Loading admin actions …

ديكور المنزل هو إعادة ترتيب وتنظيم العناصر بشكل جاذب وممتع للعين، وفي المنازل الكبيرة تكون هذه الترتيبات سهلة وبسيطة لتوفر مساحة كبيرة، وكلما قلت مساحة المنزل كلما كان تزيينه بديكور جميل أصعب بكثير حيث يجب وضع أفكار مبتكرة وديناميكية بعيدة عن الأفكار التقليدية أو سيصبح هذا المنزل الصغير خرابة لا تستطيع العيش بها! 

ولهذا السبب فأنت تحتاج إلى أفكار فعّالة وأثاث عملي من أجل ديكور جيد لمنزلك الصغير، وفي هذا الصدد ستساعدك هوميفاي ببعض الأفكار الديناميكية التي تم تنفيذها في منازل صغيرة تشبه منزلك حتى يمكنك الاستفادة من بعضها عند تصميم منزلك الخاص والحصول على نتيجة مبهرة في النهاية.

1- أرفف على السقف

Casa m+l, Laura Marini Architetto Laura Marini Architetto مطبخ
Laura Marini Architetto

Laura Marini Architetto
Laura Marini Architetto
Laura Marini Architetto

إذا كانت مساحة منزلك محدودة يمكنك الاستعانة بأفكار مبتكرة لجعله أكثر جاذبية وعملية، فهذا الرف القريب من السقف يمكن استخدامه كمكان لتخزين احتياجات مختلفة او استخدامه كمكتبة، فكرة الرفوف القريبة من السقف هي فكرة مبتكرة وجيدة للغاية. 

كما يمكن استخدام هذه الأرفف أيضا من أجل الزينة ووضع اكسسوارات مختلفة تساعد في ديكور المنزل، فمساحته الصغيرة لن تسمح بوجود أماكن كثيرة لوضع الديكورات المختلفة.

2- نباتات على النجفة

Selfgreen Light, Solid Interior Design Solid Interior Design HouseholdPlants & accessories
Solid Interior Design

Solid Interior Design
Solid Interior Design
Solid Interior Design

يصعب عليك في منزلك الصغير استخدام النباتات بكثرة على الأرض أو في الزوايا لصغر المساحة، وبدلا من ذلك يمكن استخدام النجف المعلّق كزينة في نفس الوقت ومنه ستحصل على إضاءة ونباتات خضراء في آن واحد! 

في هذا التصميم الرائع تم تنفيذ هذه الفكرة العبقرية حيث وضع المصمم ثلاث أواني من الزرع موزعة حول المصباح في منتصف الغرفة فكانت عنصر مثالي في الغرفة تجذب النظر بجمالها وأناقتها.

3- منطقة الزينة

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

أول شيء عليك القيام به في منزلك الصغير عندما لا تجد مكانا لوضع الاكسسوارات أن تخلق مكانا مخصصا لها وعرضها بشكل مناسب وجذّاب، وبهذه الطريقة يمكنك الإبداع كما تريد في عرض ديكورك الخاص دون أخذ مساحة واسعة من المنزل، ومن أفضل الغرف التي يمكن تخصيص جزء منها غرفة المعيشة كالموجودة بالصورة والتي خصص منها جدار من اجل الديكورات الرائعة والملونة التي زادت الغرفة أناقة وإشراقا وحيوية.

اقرأ أيضا: اكتشف عالم الإكسسوارات المنزلية في 10 صور فقط!

4- مكان خاص للمكتبة

Suadiye Evi , İdea Mimarlık İdea Mimarlık غرفة المعيشة
İdea Mimarlık

İdea Mimarlık
İdea Mimarlık
İdea Mimarlık

فكرة أخرى لتزيين المنطقة المخصصة للديكور وهي وضع مكتبة ورفوف بداخل الحائط، فالمكتبات تحتل مساحات كبيرة من المنازل وفي حالة المساحات الصغيرة سيكون هذا حل مثالي لعشاق  القراءة، ويمكن دمجها في هذه الحالة مع الغرف المختلفة وعلى رأسها غرفة المعيشة كهذا التصميم الرائع والكلاسيكي لغرفة معيشة باللون الذهبي.

5- غرفة بديلة

ultra modern, Nox Nox غرفة نوم
Nox

Nox
Nox
Nox

إذا كنت تريد تصميم منزل مفتوح المساحات فأنت بحاجة إلى إنشاء بعض المساحات الخاصة به كما في هذا التصميم، فقد وضع المصمم مساحة خاصة بالسرير تفضل بين المكتب وغرفة المعيشة، تصميم مناسب للشباب في بداية حياتهم، فعلى الرغم من أنها غرفة واحدة لكنها واسعة وتسمح بوجود ثلاث مناطق منفصلة بداخلها مع النجاح في ظهور الديكور بشكل ناجح في النهاية.

6- طاولة متعددة الأغراض

Princess Sarah, Ben Rawlinson Bespoke Furniture Ben Rawlinson Bespoke Furniture Dressing roomSeating
Ben Rawlinson Bespoke Furniture

Princess Sarah

Ben Rawlinson Bespoke Furniture
Ben Rawlinson Bespoke Furniture
Ben Rawlinson Bespoke Furniture

لا تمتلك مساحة كافية في المنزل؟! هذه الفكرة ستناسبك بالتأكيد! 

أحد الأفكار البديلة التي يمكن استخدامها في المنازل الصغيرة هو الأثاث متعدد الاغراض والوظائف سوف يوفر لك الميزانية والراحة والمساحة في نفس الوقت، هذه الطاولة مثال حي على ذلك، يمكن استخدامها كطاولة لتناول الطعام، ومكان لتخزين الماكياج والاكسسوارات الخاصة بالمرأة، مع مرآة أيضا في نهايتها، ستكون فكرة رائعة عند تصميم منزلك الصغير.

7- القليل من الأثاث

KEFIR HOME, IK-architects IK-architects غرفة نوم
IK-architects

IK-architects
IK-architects
IK-architects

من أجل استخدام مثالي لأبعاد غرفتك يمكن تقليل الأثاث إلى أقل ما يمكن مع استخدام عناصر أخرى للفرش والديكور في آن واحد، فكما وضح هذا التصميم يمكن تقسيم غرفتك إلى مناطق منطقة السرير استخدم فيها مرتبة فقط على الأرضية بشكل بسيط، والمناطق الاخرى خالية إلا من بعض القطع القليلة من الأثاث.

جولة سريعة بين أركان منزل غاية في البساطة
ما هي أكثر فكرة أعجبتكم؟

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Edit SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً