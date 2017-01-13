15 تصميم رائع لمسند سرير غرفة نومك

حان الوقت لتختار سرير غرفة نومك؟ّ!! .. هل تعتقد أنك اختارت ما يناسبك حقا؟ .. في البداية علينا معرفة أن لكل سرير المسند الخاص به ، يعبر عن شخصيته وشخصية التصميم بأكمله، ولاختيار المسند المناسب عليك تحديد حجم السرير واختيار التصميم والزخارف أو النقوش المناسبة للغرفة ، وحتى تنجح في اختيار المسند المناسب، لذ ستقدم لك هوميفاي اليوم 16 تصميم رائعة لمسند سرير غرفة نومك، بالتأكيد ستجد من بينهم ما يناسبك..
إن كنت من محبى إقتناء الأشياء القديمة وإعادة تصنيعها، إليك هذا التصميم حيث استخدمنا شباك قديم وتم معالجته ودهانه جيدا على هيئة مسند للسرير في غرفة نوم رئيسية على الطراز الريفي المدهش..
التنجيد هو من الأساليب المستخدمة في الكلاسيكة التقليدية والحديثة، والمعروف عنه تاريخيا أنه سمة القصور والغرف الملكية، إن كنت تبحث على ذلك فستجده بالتأكيد في هذا التصميم..
كما ذكرنا في البداية أننا سنقدم لك تشكيلة رائعة لمسند السرير ومن أهمها التصميم لحائط كامل يجمع السرير مع الكومودينو الخاص به، هنا استخدم المصمم الخشب بحالته الطبيعية مع المعالجة الجيدة..
ومن الأفكار الجديدة أيضا أن تجعل للسرير خصوصية كاملة من خلال تصميم مبتكر، كما هو أمامنا على سبيل المثل حيث تصميم خشبي ضيم ضهر السرير وسقفه ويجعله كركن خاص..
إن كنت تود في ترك لمسة جريئة في غرفة نومك، فإليك هذا التصميم، استخدم فيه المصمم لون جرئ في مسند السرير، ليسكر ملل الألوان المحايدة ويتناغم مع النقوش المتواجدة في السجادة الأنيقة..
إعادة التدوير لا تقتصر فقط على الشبابيك والأبواب ولكنها تطرق للألواح الخشبية القديمة وإعادها طلائها بألوان زاهية تناسب تصميمك على الطراز الاسكندينافي..
في تكوين حديث صمم مسند هذا السرير على شكل شرائح خشبية متساوية ومتوازية، تناسب تصميم الغرفة بأكملها وتضيف لمسة أنيقة لها..
اللجوء إلى التقليدية دائما هو الحل الأمن، اختيار مناسب لمحبي الهدوء والمثالية والبساطة، مع لمسة عصرية وأنيقة بأغطية ذات نقوش هندسية ملونة..
من أجمل وأرق التصميمات هي التشكيلات المعدنية ذات الرسومات الناعمة
الفيرفورجيه، مطلي باللون الأبيض لتصميم هادئ وأنيق يناسب أصحاب الذوق الرفيع..
لإرضاء جميع الأذواق اختيار محايد وتصميم حديث لمسند سرير، استخدم المصمم الجلد الطبيعي المعالج باللون الرمادي وإضاءة خلفية غير مباشرة ذات لون برتقالي لتضيف حميمية ودفء..
عدنا لإعادة التدوير مرة أخرى واصنع مسند سريرك بنفسك، بخطوات بسيطة وبأدوات وخامات غير مكلفة اصنع مسند سرير بتصميم جرئ ستحبه بالتأكيد..
لمحبي الأناقة والزخارف ها هي الفرصة لتضيف لغرفتك ما تحب، مسند سرير بزخارف ناعمة وتصميم اسكندينافي ولا أروع..
من قلب الطبيعة صمم لوحتك الخاصة، أخشاب طبيعية معالجة جيدا وبتصميم عشوائي ناعم فريد من نوعه..
بمسند سريرك أضف لغرفتك أرفف عملية لتنظيم كتبك المفضلة أو قطع ديكورية تزينها..
وفي النهاية للغرف المزدوجة يأتي هذا التصميم بعنوان التوازن والتماثل، لون جرئ ليكسر الملل والروتين ..
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