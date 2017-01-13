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15 تصميم رائع لمسند سرير غرفة نومك

آية منير آية منير
Скандинавское настроение, Ekaterina Donde Design Ekaterina Donde Design غرفة نوم
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حان الوقت لتختار سرير غرفة نومك؟ّ!! .. هل تعتقد أنك اختارت ما يناسبك حقا؟ .. في البداية علينا معرفة أن لكل سرير المسند الخاص به ، يعبر عن شخصيته وشخصية التصميم بأكمله، ولاختيار المسند المناسب عليك تحديد حجم السرير واختيار التصميم والزخارف أو النقوش المناسبة للغرفة ، وحتى تنجح في اختيار المسند المناسب، لذ ستقدم لك هوميفاي اليوم 16 تصميم رائعة لمسند سرير غرفة نومك، بالتأكيد ستجد من بينهم ما يناسبك..

1 – شباك قديم

HOTEL CAL REIET – GUEST HOUSES, Bloomint design Bloomint design غرفة نوم
Bloomint design

HOTEL CAL REIET – GUEST HOUSES

Bloomint design
Bloomint design
Bloomint design

إن كنت من محبى إقتناء الأشياء القديمة وإعادة تصنيعها، إليك هذا التصميم حيث استخدمنا شباك قديم وتم معالجته ودهانه جيدا على هيئة مسند للسرير في غرفة نوم رئيسية على الطراز الريفي المدهش..

2 – ملكية..

Интерьеры загородного дома из клееного бруса, Be In Art Be In Art غرفة نوم
Be In Art

Be In Art
Be In Art
Be In Art

التنجيد هو من الأساليب المستخدمة في الكلاسيكة التقليدية والحديثة، والمعروف عنه تاريخيا أنه سمة القصور والغرف الملكية، إن كنت تبحث على ذلك فستجده بالتأكيد في هذا التصميم..

3 – حائط بأكمله..

Скандинавское настроение, Ekaterina Donde Design Ekaterina Donde Design غرفة نوم
Ekaterina Donde Design

Ekaterina Donde Design
Ekaterina Donde Design
Ekaterina Donde Design

كما ذكرنا في البداية أننا سنقدم لك تشكيلة رائعة لمسند السرير ومن أهمها التصميم لحائط كامل يجمع السرير مع الكومودينو الخاص به، هنا استخدم المصمم الخشب بحالته الطبيعية مع المعالجة الجيدة..

4 – ركن خاص..

FOTORREALISMOS, A|H Decoración e interiorismo A|H Decoración e interiorismo غرفة نوم
A|H Decoración e interiorismo

A|H Decoración e interiorismo
A|H Decoración e interiorismo
A|H Decoración e interiorismo

ومن الأفكار الجديدة أيضا أن تجعل للسرير خصوصية كاملة من خلال تصميم مبتكر، كما هو أمامنا على سبيل المثل حيث تصميم خشبي ضيم ضهر السرير وسقفه ويجعله كركن خاص..

5 – لون جرئ..

Atrevido Ático para Soltera en Colores Blanco, Negro y Naranja, Artur Akopov Artur Akopov غرفة نوم
Artur Akopov

Artur Akopov
Artur Akopov
Artur Akopov

إن كنت تود في ترك لمسة جريئة في غرفة نومك، فإليك هذا التصميم، استخدم فيه المصمم لون جرئ في مسند السرير، ليسكر ملل الألوان المحايدة ويتناغم مع النقوش المتواجدة في السجادة الأنيقة..

6 – إعاددة تدوير

Modern chalet, Бражинская Бражинская غرفة نوم
Бражинская

Бражинская
Бражинская
Бражинская

إعادة التدوير لا تقتصر فقط على الشبابيك والأبواب ولكنها تطرق للألواح الخشبية القديمة وإعادها طلائها بألوان زاهية تناسب تصميمك على الطراز الاسكندينافي..

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7 – شرائح خشبية..

Zig Zag bed room キリコ設計事務所 غرفة نوم
キリコ設計事務所

Zig Zag bed room

キリコ設計事務所
キリコ設計事務所
キリコ設計事務所

في تكوين حديث صمم مسند هذا السرير على شكل شرائح خشبية متساوية ومتوازية، تناسب تصميم الغرفة بأكملها وتضيف لمسة أنيقة لها..

8 – سرير تقليدي..

kleine Musterwohnung, Karin Armbrust Karin Armbrust غرفة نوم
Karin Armbrust

Karin Armbrust
Karin Armbrust
Karin Armbrust

اللجوء إلى التقليدية دائما هو الحل الأمن، اختيار مناسب لمحبي الهدوء والمثالية والبساطة، مع لمسة عصرية وأنيقة بأغطية ذات نقوش هندسية ملونة..

9 – أناقة لا مثيل لها..

Дизайн квартиры в скандинавском стиле, Mebius Group Mebius Group غرفة نوم
Mebius Group

Mebius Group
Mebius Group
Mebius Group

من أجمل وأرق التصميمات هي التشكيلات المعدنية ذات الرسومات الناعمة الفيرفورجيه، مطلي باللون الأبيض لتصميم هادئ وأنيق يناسب أصحاب الذوق الرفيع..

10 – تصميم محايد..

Mieszkanie Wilanów, Devangari Design Devangari Design غرفة نوم
Devangari Design

Devangari Design
Devangari Design
Devangari Design

لإرضاء جميع الأذواق اختيار محايد وتصميم حديث لمسند سرير، استخدم المصمم الجلد الطبيعي المعالج باللون الرمادي وإضاءة خلفية غير مباشرة ذات لون برتقالي لتضيف حميمية ودفء..

11 – تصميم جرئ..

Gdańsk, Ul.Chmielna, Raca Architekci Raca Architekci غرفة نوم
Raca Architekci

Raca Architekci
Raca Architekci
Raca Architekci

عدنا لإعادة التدوير مرة أخرى واصنع مسند سريرك بنفسك، بخطوات بسيطة وبأدوات وخامات غير مكلفة اصنع مسند سرير بتصميم جرئ ستحبه بالتأكيد..

12 – زخارف ونقوش..

HAPPY HOME 2014, ROSA PURA HOME STORE ROSA PURA HOME STORE غرفة نوم
ROSA PURA HOME STORE

ROSA PURA HOME STORE
ROSA PURA HOME STORE
ROSA PURA HOME STORE

لمحبي الأناقة والزخارف ها هي الفرصة لتضيف لغرفتك ما تحب، مسند سرير بزخارف ناعمة وتصميم اسكندينافي ولا أروع..

13 – من قلب الطبيعة..

사랑스럽고 다정한 나의 보보뚜 [경주 괘릉리], 윤성하우징 윤성하우징 غرفة نوم
윤성하우징

윤성하우징
윤성하우징
윤성하우징

من قلب الطبيعة صمم لوحتك الخاصة، أخشاب طبيعية معالجة جيدا وبتصميم عشوائي ناعم فريد من نوعه..

14 – أرفف عملية..

Maison au Cap Ferret, Concept Home Setting Concept Home Setting غرفة نوم
Concept Home Setting

Concept Home Setting
Concept Home Setting
Concept Home Setting

بمسند سريرك أضف لغرفتك أرفف عملية لتنظيم كتبك المفضلة أو قطع ديكورية تزينها..

15 – توازن..

SOUTHERN COMFORT, SA&V - SAARANHA&VASCONCELOS SA&V - SAARANHA&VASCONCELOS غرفة نوم
SA&amp;V – SAARANHA&amp;VASCONCELOS

SA&V - SAARANHA&VASCONCELOS
SA&amp;V – SAARANHA&amp;VASCONCELOS
SA&V - SAARANHA&VASCONCELOS

وفي النهاية للغرف المزدوجة يأتي هذا التصميم بعنوان التوازن والتماثل، لون جرئ ليكسر الملل والروتين ..

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