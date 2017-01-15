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7 أماكن لا يجب استخدامها في حفظ الأموال في منزلك

Marwa Hasan Marwa Hasan
CASA MONÉ, NIVEL TRES ARQUITECTURA NIVEL TRES ARQUITECTURA غرفة نوم
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إذا كان لديك بعض الأموال والتي تريد توفيرها بدون اللجوء إلى وضعها في البنك لأي سبب من الأسباب. ربما لأنك تريد توافر بعض الكاش معك لسداد مبلغ ما، أو لأنك تريد أموالك أن تبقى في حضرتك. كلنا على دراية أن أفضل مكان لحفظ الأموال هي البنك ولكن أحياناً نضطر لحفظ بعض الأموال الكاش بدلاً من الزيارات اللانهائية لماكينة حفظ الأموال أو للبنك. 

في مقال اليوم جئنا لكم بعض الأماكن التي يجب تجنبها عند حفظ الأموال في المنزل. حيث أن كلنا نعلم أنه لا يوجد آمان 100% وقد يكون أي منا معرض لأي سرقة (حفظكم الله). فاللصوص تتوقع أماكن حفظ الأموال المعتادة، والتي يجب عليكم تجنبها.

​1.تحت السرير

Casa Santiago 49, Taller Estilo Arquitectura Taller Estilo Arquitectura غرفة نوم
Taller Estilo Arquitectura

Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura

حفظ الأموال تحت مرتبة سريرك ليس بأمر جديد، فهو أمر شائع جداً أن يضع الناس أموالهم في هذا المكان. ولذلك يجب عليك أن تحذر حيث يلجأ اللصوص أول شئ إلى هذا المكان. فهو سريع وسهل بالنسبة لهم. فلا تضعوا أية مجوهرات، أوراق مهمة أو أموال تحت المرتبة.

​2.المحافظ وحقائب اليد

homify غرفة الملابس خشب White
homify

homify
homify
homify

المحافظ وحقائب اليد هي أول ما قد يحاول اللص البحث عن أموال بها، حيث أنه مكان مؤكد من حيث وجود أموال به. فإبقى ما تحتاج من أموال فقط في حقيبتك أو محفظتك حتى لا تفقد كل شئ.

​3.في درج السراحة

Departamento ASL , ARCO Arquitectura Contemporánea ARCO Arquitectura Contemporánea غرفة الملابس
ARCO Arquitectura Contemporánea

ARCO Arquitectura Contemporánea
ARCO Arquitectura Contemporánea
ARCO Arquitectura Contemporánea

لا تظن أنك عند تخزين الأموال في وسط الدرج بجانب المنتجات التجميلية، المكياج أوالعطور أنها صعبة في العثور عليها. فهذا المكان قد ينبئ بوجود مجوهرات وأشياء ثمينة مما يجعله هدف من أهداف اللصوص.

​4.دفن الأموال في حديقة منزلك

JARDINES, FERNANDA GASTELUM FERNANDA GASTELUM حديقة
FERNANDA GASTELUM

FERNANDA GASTELUM
FERNANDA GASTELUM
FERNANDA GASTELUM

حتى إذا كان لديك الكثير من الأموال فإن دفنها في حديقة منزلك ليس بقرار مثالي، فلا تدري من قد يراقبك أو يراك في أثناء دفنك لها، ففي نهاية المطاف حديقة منزلك تعد مساحة خارجية وقد تكون عرضة لعيون الجيران أو المارة. كما أنها قد تكون معرضة لنبش القطط أو الكلاب أو المطر وقد يؤدي ذلك لإفساد أموالك.

​5.في سلال الغسيل

CASA DECOR MADRID 2016, DEULONDER arquitectura domestica DEULONDER arquitectura domestica مطبخ White
DEULONDER arquitectura domestica

DEULONDER arquitectura domestica
DEULONDER arquitectura domestica
DEULONDER arquitectura domestica

قد تظن أن سلال الغسيل المتسخ لن تكون هدف للصوص ولكن الحقيقة هي أنه إذا كان لديه الوقت فسيتمكن من البحث في كل الأماكن حتى سلال الغسيل المتسخ!

​6.في صندوق المجوهرات على الكومود

CASA MONÉ, NIVEL TRES ARQUITECTURA NIVEL TRES ARQUITECTURA غرفة نوم
NIVEL TRES ARQUITECTURA

NIVEL TRES ARQUITECTURA
NIVEL TRES ARQUITECTURA
NIVEL TRES ARQUITECTURA

لا تترك أية مجوهرات في صناديق الكومود بجانب سريرك. فهذا المكان يعد من الأماكن الواضحة، نعم يمكنك استخدام هذه الصناديق وأنت في المنزل ولكن إذا كنت في رحلة قد تستغرق بضعة أيام فيجب عليك البعد عن وضع أي شئ ثمين في هذا المكان لسلامة مقتنياتك.

​7.الصور المعلقة

Polanco Penthouse, Gantous Arquitectos Gantous Arquitectos غرفة المعيشة
Gantous Arquitectos

Polanco Penthouse

Gantous Arquitectos
Gantous Arquitectos
Gantous Arquitectos

هذه ليست هوليوود، فتخزين أي شئ خلف الصور والإطارات المعلقة يمكن أن يكتشف بسهولة من جانب اللصوص، فهم يعرفون هذه الخبايا مع الأسف. 

بالبعد عن هذه الأماكن يمكنك إيجاد مكان سري في منزلك لا يمكنه أن يخطر على بال أي أحد ولاسيما اللصوص.

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هل لديك افكار أخرى لأماكن لا يجب حفظ الأموال بها؟

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