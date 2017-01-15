7 أماكن لا يجب استخدامها في حفظ الأموال في منزلك

إذا كان لديك بعض الأموال والتي تريد توفيرها بدون اللجوء إلى وضعها في البنك لأي سبب من الأسباب. ربما لأنك تريد توافر بعض الكاش معك لسداد مبلغ ما، أو لأنك تريد أموالك أن تبقى في حضرتك. كلنا على دراية أن أفضل مكان لحفظ الأموال هي البنك ولكن أحياناً نضطر لحفظ بعض الأموال الكاش بدلاً من الزيارات اللانهائية لماكينة حفظ الأموال أو للبنك.
في مقال اليوم جئنا لكم بعض الأماكن التي يجب تجنبها عند حفظ الأموال في المنزل. حيث أن كلنا نعلم أنه لا يوجد آمان 100% وقد يكون أي منا معرض لأي سرقة (حفظكم الله). فاللصوص تتوقع أماكن حفظ الأموال المعتادة، والتي يجب عليكم تجنبها.
حفظ الأموال تحت مرتبة سريرك ليس بأمر جديد، فهو أمر شائع جداً أن يضع الناس أموالهم في هذا المكان. ولذلك يجب عليك أن تحذر حيث يلجأ اللصوص أول شئ إلى هذا المكان. فهو سريع وسهل بالنسبة لهم. فلا تضعوا أية مجوهرات، أوراق مهمة أو أموال تحت المرتبة.
المحافظ وحقائب اليد هي أول ما قد يحاول اللص البحث عن أموال بها، حيث أنه مكان مؤكد من حيث وجود أموال به. فإبقى ما تحتاج من أموال فقط في حقيبتك أو محفظتك حتى لا تفقد كل شئ.
لا تظن أنك عند تخزين الأموال في وسط الدرج بجانب المنتجات التجميلية، المكياج أوالعطور أنها صعبة في العثور عليها. فهذا المكان قد ينبئ بوجود مجوهرات وأشياء ثمينة مما يجعله هدف من أهداف اللصوص.
حتى إذا كان لديك الكثير من الأموال فإن دفنها في حديقة منزلك ليس بقرار مثالي، فلا تدري من قد يراقبك أو يراك في أثناء دفنك لها، ففي نهاية المطاف حديقة منزلك تعد مساحة خارجية وقد تكون عرضة لعيون الجيران أو المارة. كما أنها قد تكون معرضة لنبش القطط أو الكلاب أو المطر وقد يؤدي ذلك لإفساد أموالك.
قد تظن أن سلال الغسيل المتسخ لن تكون هدف للصوص ولكن الحقيقة هي أنه إذا كان لديه الوقت فسيتمكن من البحث في كل الأماكن حتى سلال الغسيل المتسخ!
لا تترك أية مجوهرات في صناديق الكومود بجانب سريرك. فهذا المكان يعد من الأماكن الواضحة، نعم يمكنك استخدام هذه الصناديق وأنت في المنزل ولكن إذا كنت في رحلة قد تستغرق بضعة أيام فيجب عليك البعد عن وضع أي شئ ثمين في هذا المكان لسلامة مقتنياتك.
هذه ليست هوليوود، فتخزين أي شئ خلف الصور والإطارات المعلقة يمكن أن يكتشف بسهولة من جانب اللصوص، فهم يعرفون هذه الخبايا مع الأسف.
بالبعد عن هذه الأماكن يمكنك إيجاد مكان سري في منزلك لا يمكنه أن يخطر على بال أي أحد ولاسيما اللصوص.