7 أماكن لا يجب استخدامها في حفظ الأموال في منزلك

إذا كان لديك بعض الأموال والتي تريد توفيرها بدون اللجوء إلى وضعها في البنك لأي سبب من الأسباب. ربما لأنك تريد توافر بعض الكاش معك لسداد مبلغ ما، أو لأنك تريد أموالك أن تبقى في حضرتك. كلنا على دراية أن أفضل مكان لحفظ الأموال هي البنك ولكن أحياناً نضطر لحفظ بعض الأموال الكاش بدلاً من الزيارات اللانهائية لماكينة حفظ الأموال أو للبنك.

في مقال اليوم جئنا لكم بعض الأماكن التي يجب تجنبها عند حفظ الأموال في المنزل. حيث أن كلنا نعلم أنه لا يوجد آمان 100% وقد يكون أي منا معرض لأي سرقة (حفظكم الله). فاللصوص تتوقع أماكن حفظ الأموال المعتادة، والتي يجب عليكم تجنبها.