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أناقة اللون الأبيض في تصميم المطابخ المعاصرة

Mai Elkholy Mai Elkholy
kleine Küche, raumdeuter GbR raumdeuter GbR مطبخ
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الاهتمام بتصميم المطابخ من أهم الأشياء التي ينبغي مراعاتها عند تصميم منزلك لأنه من أهم الأماكن التي تحتاج إلى دقة وتأني عند اختيار تصميمها المناسب، وكما نعلم أنه قد تعددت تصميمات المطابخ بما يتلاءم مع تصميم المنزل الكلي. الجدير بالذكر أي مطبخ يحتاج للكثير من الإعدادات ليأخذ الشكل المثالي الذي تبحث عنه، فبعد الانتهاء من تركيب الأرضية وتصميم الجدران يتم الانتقال لاختيار تصميم الخزانات والطاولات.  

عند الانتقال للحديث عن الألوان، فمن المعروف أن الألوان الهادئة أفضل كثيرًا من الألوان المشرقة خاصة عندما تكون لديك مساحة صغيرة، وكما نعلم أن اللون الأبيض هو أفضل الحلول للقضاء على شعور ضيق المساحة خاصةً في المكان الذي يتم فيه قضاء الكثير من الأوقات، لأنه كما ذكرنا لن يصبح المطبخ مكان لإعداد الطعام فقط بل أصبح مكان لاجتماع العائلة لتناول الوجبات. في هذا المحتوى الشامل، نقوم بعرض عدد من التصميمات المميزه للمطابخ مصممة باللون الأبيض الهادئ الذي يضيف لمسة جمالية رقيقة على المطابخ العصرية.

تصميم مطبخ مودرن تتحقق أناقته من دمج الأبيض مع الأخضر القاتم وعدد من العناصر الأخرى

Marmorplatten, MC-R GmbH MC-R GmbH مطبخ
MC-R GmbH

MC-R GmbH
MC-R GmbH
MC-R GmbH

في هذا التصميم المميز لمطبخ مُصمم على غرار النمط المودرن الأنيق، فنجد أن أناقته الحقيقية تكمن في دمج الألوان وكذلك استخدام عدد كبير من الخامات، فقد تم دمج اللون الأبيض الذي تواجد على أحد الجدران وكذلك تم استخدامه على البار العصري الذي تم وضعه في منتصف المطبخ مع اللون الأخضر القاتم الذي تم استخدامه على الحائط المقابل، الجدير بالذكر أيضًا أن عنصر الخشب الذي تم استخدامه في تصميم جزء من البار وكذلك تم استخدامه على الحائط الأبيض لتصميم عدد من الأرفف لاستخدامها في أغراض التخزين، فنلاحظ أن تصميم هذا المطبخ يُعد تصميم مثالي لدمج الألوان والخامات.

تصميم في غاية الروعة يوضح تناسق الجدران البيضاء مع الخزانات الخشبية

kleine Küche, raumdeuter GbR raumdeuter GbR مطبخ
raumdeuter GbR

raumdeuter GbR
raumdeuter GbR
raumdeuter GbR

على الرغم أن تصميم هذا المطبخ يُعد بسيط، إلا أنه مميز للغاية من خلال القليل من اللمسات المبتكرة، لم يعتمد هذا المطبخ على لون واحد في تصميم الخزانات، فقد تم الاتجاه يجعل الخزانات السفلية من الخشب أما الخزانات العلوية قد تم تصميمها باللون الأبيض لعدم الشعور بالكآبة أو بضيق المساحة، تم استخدام أرضية في غاية التميز تجمع بين اللونين الأبيض والأسود مما يتناسب مع لون الجدران وكذلك مع لون الرخام المستخدم على الطاولة.

تصميم مطبخ في غاية الأناقة على النمط الريفي البسيط

Hofhaus 1890, Lichters Living Lichters Living مطبخ
Lichters Living

Lichters Living
Lichters Living
Lichters Living

كما نرى أن مساحة هذا المطبخ صغيرة للغاية، لكن اللون الأبيض الذي تم استخدامه في طلاء الجدران وكذلك تصميم الخزانات الخشبية عزز الشعور باتساع مساحة المكان. وعند الانتقال لتصميم واجواء المطبخ، نلاحظ أنه صُمم يكون على النمط الريفي البسيط، وظهر هذا من خلال استخدام الخزانات الخشبية التي تم تنفيذها بطريقة مُبتكرة تحتوي على الكثير من الأدراج والأرفف، وظهرت أجواء النمط الريفي أيضًا من خلال الاكسسوارات والأدوات التي تم تعليقها على الجدران. يعتمد هذا المطبخ البسيط على الإضاءة الطبيعية حيث احتوى على نافذة مستطيلة طويلة، كما أن وحدات الإضاءة المستخدمة ذات تصميم مميز إضافة مزيد من أجواء الهدوء على هذا المطبخ الرائع.

تصميم مطبخ عصري مفتوح على شرفة المنزل

Wohnung Dror, Birgit Glatzel Architektin Birgit Glatzel Architektin مطبخ خشب Beige
Birgit Glatzel Architektin

Birgit Glatzel Architektin
Birgit Glatzel Architektin
Birgit Glatzel Architektin

تصميم رائع لمطبخ عصري، على النمط الاسكندنافي الذي يجمع بين البساطة والتميز، اللون الأبيض الذي تم استخدامه في طلاء الخزانات والسقف ودمجه مع لون طلاء الجدران البيج أضاف لمسة ساحرة على هذا المطبخ الصغير، وكما نرى أن هذا المطبخ مفتوح على شرفة المنزل مما يعمل على إضافة أجواء الطبيعة الساحرة على التصميم. وكما نعلم أن النمط الاسكندنافي يتم تحقيقه من خلال الاتجاه لاستخدام الألوان المحايدة واستخدام عنصر الخشب، فقد تم تحقيق كلا منهما عند استخدام اللون البيج وكذلك عند استخدام الأرضية الخشبية وكذلك الطاولة الخشبية الصغيرة المخصصة لتناول الطعام والمشروبات السريعة.

هدوء الأبيض في تصميم المطبخ المودرن متعدد الخزانات

Wohnungseinrichtung nach Maß im Münsterland, Klocke Möbelwerkstätte GmbH Klocke Möbelwerkstätte GmbH مطبخ
Klocke Möbelwerkstätte GmbH

Klocke Möbelwerkstätte GmbH
Klocke Möbelwerkstätte GmbH
Klocke Möbelwerkstätte GmbH

من الواضح أن مساحة هذا المطبخ صغيرة لا تستوعب تصميم أكثر من طاولة رخامية وتصميم خزانات سفلية، فقد تم تصميم الخزانات بطريقة هندسية في غاية الابتكار استغلال كافة المساحات الفارغة. كما نجد أن لون الاكريليك الأبيض اللامع كان عنصر الجذب والأناقة الأول في هذا التصميم.

تصميم مطبخ عصري باللون الأبيض مزود بـ حائط حجري مميز

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

النموذج الأفضل المطبخ المعاصر البسيط ذات المساحة المحدودة، فكان اختيار اللون الأبيض اختيار مثالي للشعور باتساع المساحة، كما أنه أيضًا النموذج المثالي لاستغلال المساحات، فقد تم تصميم حائط بالكامل باللون الأبيض المزود بعدد كبير من الخزانات وتم دمج الأجهزة الكهربائية في حوائط الخزانات، كما أن الحائط الحجري المزود بوحدات إضاءة عليا أضاف لمسة في غاية الأناقة والتميز على هذا التصميم.

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أناقة اللون الأبيض في تصميم المطابخ المعاصرة

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