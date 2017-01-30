5 أفكار ستجعلكم لا تحتاجون خادمة لتنظيف البيت

يهتم العديد من الناس بالديكور الداخلي للمنازل، بفضل انتشار العديد من الأفكار المميزة، والمناسبة لمساحات المنازل المختلفة. كما نعلم أن الاهتمام بتصميم المنزل يعكس الذوق الشخصي لكل فرد، كما أنه أول ما يكون انطباع عن الأشخاص في حال إقامة حفلات أو الجلوس مع الأهل والأصدقاء، من خلال تفاصيل الديكور الخاصة بالمنزل.

لا يفضل العديد من الناس جلب خادمة إلى المنزل للمساعدة في التنظيف والأعمال الأخرى. لذا، يواجه العديدون مشكلة كبيرة بين رغبتهم في الحصول على منزل أنيق ومنسق واستخدام قطع أثاث مميزة، وبين سهولة تنظيف المنزل دون الحاجة إلى خادمة. وفيما يلي استعراض لبعض الصور من داخل أحد المنازل تُعطي بعض الأفكار التي تمكنك من الحفاظ على الأثاث نظيفًا وبحالة جيدة دون الحاجة لاستدعاء خادمة. في الأسطر القليلة القادة سنقوم بعرض عدد من الأفكار التي عليك تنفيذها أثناء تصميم منزلك مما يدفعك للاستغناء عن الخادمة لتقوم بكافة أعمالك المنزلية بمفردك: