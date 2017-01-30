5 أفكار ستجعلكم لا تحتاجون خادمة لتنظيف البيت

يهتم العديد من الناس بالديكور الداخلي للمنازل، بفضل انتشار العديد من الأفكار المميزة، والمناسبة لمساحات المنازل المختلفة. كما نعلم أن الاهتمام بتصميم المنزل يعكس الذوق الشخصي لكل فرد، كما أنه أول ما يكون انطباع عن الأشخاص في حال إقامة حفلات أو الجلوس مع الأهل والأصدقاء، من خلال تفاصيل الديكور الخاصة بالمنزل.
لا يفضل العديد من الناس جلب خادمة إلى المنزل للمساعدة في التنظيف والأعمال الأخرى. لذا، يواجه العديدون مشكلة كبيرة بين رغبتهم في الحصول على منزل أنيق ومنسق واستخدام قطع أثاث مميزة، وبين سهولة تنظيف المنزل دون الحاجة إلى خادمة. وفيما يلي استعراض لبعض الصور من داخل أحد المنازل تُعطي بعض الأفكار التي تمكنك من الحفاظ على الأثاث نظيفًا وبحالة جيدة دون الحاجة لاستدعاء خادمة. في الأسطر القليلة القادة سنقوم بعرض عدد من الأفكار التي عليك تنفيذها أثناء تصميم منزلك مما يدفعك للاستغناء عن الخادمة لتقوم بكافة أعمالك المنزلية بمفردك:
تشكل قطع الأثاث مشكلة كبيرة أمام التنظيف مما يسبب إرهاق لربة المنزل ويجعلها تشعر دائمًا أن عملية التنظيف عملية مرهقة تحتاج لنقل أثاث ثقيل، لكن من الأفضل أن يتم استخدام قطع أثاث سهلة النقل مثل الأرائك الصغيرة، وكما نرى في هذا التصميم أن المقاعد والطاولات مزودة بأرجل مرتفعة عن الأرض ليسهل التنظيف أسفلها دون الحاجة لتحريكها. نلاحظ أيضًا أنه في هذا التصميم تم تفضيل عدم استخدام سجادة لأن الأرضية الخشبية لا تبرز أي أتربة كما ذكرنا سابقًا. تم استغلال الكثير من المساحات لوضع الكتب والمجلات ليبقى منزلك دائمًا بعيد عن الفوضى وتراكمها، ففي هذا التصميم قد تم الاستعانة بالرف السفلي من الطاولة وكذلك المكتبة المعلقة على أحد الجدران لترتيب الكتب والمجلات بطريقة أكثر تنظيمًا.
بقاء أغراضكِ مرتبة وتخزينها بطريقة منظمة من أهم الأسباب التي تجعل منزلكِ نظيفًا وفي غاية الأناقة. فكما نرى في هذا النموذج المميز لغرفة النوم أنه قد تم استغلال جزء من مساحتها لتصميم غرفة ملابس صغيرة مزودة بعدد كبير من الأرفف وصناديق التخزين لتبقي أغراضك بعيدة كل البعد عن الفوضى وعدم النظام مما يجعل عملية التنظيف سهلة للغاية يمكن لربة المنزل القيام بها بمفردها.
يتضح في هذا النموذج أن استخدام الأرضيات الخشبية لا يجعلك دائمًا في حاجة للتنظيف، حيث أن ألوانها الهادئة لا تبرز أية أتربة عليها وتبدو دائمًا لامعة وأنيقة. الأسطح المستوية لها دور كبير في جعلك تتخلى عن التنظيف المستمر واستدعاء الخادمة يوميًا، فكما نرى في هذا التصميم أنه تم الاتجاه لجعل كافة الأسطح مستوية حتى الأرفف الجانبية الموجودة أعلى الطاولة دون إضافة أية تفاصيل إضافية تشكل صعوبة في التنظيف مما يجعلك تتخلى عن استدعاء الخادمة والقيام بتنظيفها على فترات متباعدة بكل سهولة، والجدير بالذكر أيضًا أن اللون الأبيض له تأثير كبير في إعطاءك الشعور المستمر بنظافة المنزل وأناقته.
عند تصميم غرف النوم الفرعية سواء الخاصة بالأبناء أو الخاصة بالضيوف، ينبغي الاهتمام بأن تكون ألوانها بعيدة عن الألوان الفاتحة التي تحتاج إلى تنظيف مستمر، وفي هذا النموذج المميز تم تصميم الغرفة بالكامل بدرجات اللون الرمادي المحايد، وكما نرى أيضًا أنه تم استخدام أثاث حجمه متوسط لكي يسهل التنظيف أسفله من خلال ارتفاعه عن الأرض عدة سنتيمترات. وكما ذكرنا مسبقًا أن عنصر الخشب من الأشياء الهامة التي يجب عليك إدخالها في تصميم منزلك لأنه عنصر سهل التنظيف لا يجعلك دائمًا في حاجة إلى مساعدة أحد الخادمات.
كما نعلم أن الحمام من أهم الغرف المنزلية التي تحتاج إلى تنظيف مستمر، ولكن بالتأكيد تحتاج ربة المنزل أن تبقيه نظيفًا بشكل يومي. عند تصميم حمام منزلك يفضل أن تبقيه بعيدًا عن التفاصيل الديكورية الكثيرة، فكما نرى في هذا التصميم أن المرآة تم تنفيذها لتكون ملتصقة بالحائط الحجري فلن تكون ربة المنزل في حاجة إلى تنظيف ما ورائها. تم تصميم كافة الأسطح أيضًا لتكون مستوية بشكل كافي ليجعلها سهلة التنظيف من قِبل ربة المنزل فقط دون الحاجة للاستعانة بالخادمة، كما تم استغلال المساحة أسفل الحوض بطريقة مبتكرة من خلال تصميم طاولة خشبية لاستخدامها في أغراض تخزين المنظفات. ألوان الحمام محايدة وأنيقة لا تبرز آثار الأتربة بسهولة.
تفضلوا بقراءة المقال التالي، أناقة اللون الأبيض في تصميم المطابخ المعاصرة.