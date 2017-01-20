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تصميم مميز لمنزل مودرن بسيط ومبتكر

Mai Elkholy Mai Elkholy
Residência, Arch & Design Studio Arch & Design Studio منازل
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يلجأ الكثير من الأشخاص في هذه الأوقات لتصميم منزله على غرار النمط المودرن، لأنه نمط بسيط يجمع بين البساطة والأناقة، يتم خلالها استخدام قطع الأثاث صغيرة الحجم ذو الألوان الهادئة مع القليل من الألوان الجريئة لإعطاء لمسة ساحرة على المنزل

إذا كنت تريد تجديد منزلك واحصل على تصميم جديد وفريد من نوعه، يمكنك الإطلاع على هذا المحتوى الذي يقوم بعرض نموذج مميز مُصمم على غرار النمط المودرن الأنيق ويظهر في تصميمه مدى الدقة في اختيار تفاصيل ديكور المنزل ابتداءً من تصميم الواجهة الخارجية وكذلك اختيار الأثاث والألوان وغير ذلك.

أناقة التصميم المعماري لواجهة المنزل

Residência, Arch & Design Studio Arch & Design Studio منازل
Arch &amp; Design Studio

Arch & Design Studio
Arch &amp; Design Studio
Arch & Design Studio

كما نرى في هذا النموذج الرائع، نلاحظ أنه تم تصميم هذا المنزل بشكل هندسي في غاية التميز. حيث نلاحظ أنه تم الاتجاه لحدوث بعض التدرج في الهندسة المعمارية، كما تم طلاء الواجهة باللون البيج المحايد المميز، والجدير بالذكر هنا أيضًا أن واجهة هذا المنزل المميز دليل قاطع على أناقة التصميم الداخلي.

الفناء الخلفي للمنزل

Residência, Arch & Design Studio Arch & Design Studio منازل
Arch &amp; Design Studio

Arch & Design Studio
Arch &amp; Design Studio
Arch & Design Studio

الفناء الخلفي للمنزل لا يجب إهماله على الإطلاق، لأنه يعتبر جزء من المنزل، تم تصميم الفناء الخلفي هنا ليكون في غاية البساطة، حيث تم الاستعانة بباب خشبي صغير يؤدي لداخل المنزل وكذلك تم تصميم نافذة مستطيلة زجاجية لتهوية المنزل وكذلك للحصول على الإضاءة.

الاعتماد على الإضاءة الطبيعية في غرفة المعيشة من أهم الأشياء التي أعطتها هذا المظهر الأنيق

Residência, Arch & Design Studio Arch & Design Studio غرفة المعيشة
Arch &amp; Design Studio

Arch & Design Studio
Arch &amp; Design Studio
Arch & Design Studio

في هذا النموذج لجانب آخر من غرفة المعيشة, نلاحظ أن الاعتماد على الإضاءة الطبيعية من أهم عوامل الشعور بالراحة في هذه الغرفة المميزة، فقد تم تصميم نافذة الغرفة لتكون كبيرة من الزجاج لإدخال الضوء وكذلك للتهوية، وكذلك نلاحظ أيضًا أنه تم استخدام ثرية بسيطة من الكريستال، كما أضاف أصيص الزرع الأخضر لمسة مميزة على أجواء هذه الغرفة الدافئة.

غرفة المعيشة المصممة على غرار النمط المودرن البسيط

Residência, Arch & Design Studio Arch & Design Studio غرفة المعيشة
Arch &amp; Design Studio

Arch & Design Studio
Arch &amp; Design Studio
Arch & Design Studio

تصميم رائع لغرفة معيشة غير تقليدية، على الرغم أن هذه الغرفة مساحتها صغيرة على حدٍ ما، لكن تم تصميمها بطريقة في غاية الابتكار، فقد تم طلاء جدرانها باللون الأبيض ويتم الابتعاد عن الشعور بضيق المساحة، كما تم وضع أريكة مريحة باللون الأبيض أيضًا. كما تم تصميم جزء من الحائط الخشبي تعليق شاشة التلفزيون، وكذلك تم وضع طاولة خشبية أسفل الشاشة تم استخدامها لوضع بعض الاكسسوارات الملونة وأيضًا بعض اللوحات الفنية الصغيرة. في نهاية الغرفة نجد أنه تم كسر روتين اللون الأبيض من خلال وضع اثنين من المقاعد المودرن الصغيرة الملونة بألوان داكنة، وتم وضع وسادة على الأريكة مزخرفة بألوان مشابهة للون المقاعد.

غرفة طعام مفتوحة على المطبخ

Residência, Arch & Design Studio Arch & Design Studio غرفة السفرة
Arch &amp; Design Studio

Arch & Design Studio
Arch &amp; Design Studio
Arch & Design Studio

في هذا المنزل تم دمج غرفة الطعام في المطبخ بطريقة رائعة، فأمام المطبخ مباشرةً تم وضع طاولة زجاجية مربعة صغيرة مزودة بمقاعد مُنجدة باللون البني، وتم وضع بعض وحدات الإضاءة المنخفضة فوق الطاولة. كما تم استخدام مزهرية صغيرة تحتوي على أزهار بلون مختلف عن لون الجدران وكذلك عن لون الأثاث لإضافة طابع ولمسة جديدة على أجواء المنزل.

تصميم المطبخ

Residência, Arch & Design Studio Arch & Design Studio مطبخ
Arch &amp; Design Studio

Arch & Design Studio
Arch &amp; Design Studio
Arch & Design Studio

تم تصميم هذا المطبخ الرائع بطريقة مبتكرة ويتم استغلال مساحته الاستغلال الأمثل. فقد تم تصميم الخزانات باللون الأبيض وتحتوي على عدد كبير من الأدراج لتستخدم في أغراض التخزين، كما تم استخدام جزء من الحائط الموجود أعلى الموقد من الرخام المزخرف الأنيق، كما تم استخدام رخام باللون الأسود لمنع الشعور بأي ملل.

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تصميم الحمام البسيط

Residência, Arch & Design Studio Arch & Design Studio حمام
Arch &amp; Design Studio

Arch & Design Studio
Arch &amp; Design Studio
Arch & Design Studio

حمام هذا المنزل يتميز بالبساطة ولكنه في غاية الأناقة أيضًا، حيث تم تصميمه بالكامل سيراميك أبيض باستثناء حائط واحد صغير تم تصميمه بسيراميك مزخرف للحصول على مزيد من الأناقة في الحمام. لا يحتوي هذا الحمام على حوض استحمام بانيو حيث تم تصميم كابينة زجاجية مخصصة للاستحمام مما يتناسب مع مساحة الحمام الصغيرة.

تفضلوا بقراءة المقال التالي، أناقة اللون الأبيض في تصميم المطابخ المعاصرة.

Residência, Arch & Design Studio Arch & Design Studio غرفة المعيشة
Arch &amp; Design Studio

Arch & Design Studio
Arch &amp; Design Studio
Arch & Design Studio
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تصميم مميز لمنزل مودرن بسيط ومبتكر

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