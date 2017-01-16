منزل مكسيكي مودرن لعائلة جريئة

اليوم سنأخذكم في جولة لإلقاء نظرة على منزل قد تم تصميمه بشكل أنيق ومتميز ليبدو كمنزل من الأفلام. هذا المنزل في موقع محاط بالغابات وقد استفاد المصمم من النوافذ الكبيرة المحيطة بأرجاء الغرف لجلب المشهد الجمالي الرائع للخضرة والطبيعة إلى الداخل والتي تتكامل مع ديكور هذا المنزل الثري بالخامات الطبيعية مثل الخشب والجلد.

يعد هذا المنزل مثالي لاستقبال الضيوف، فقد تم عمل غرفة معيشة كبيرة ومخصصة للضيوف، وأيضاً تم عمل غرفة معيشة داخلية بها تلفاز. تم استخدام أكثر من خامة في الديكور المنزلي، ليعطي الديكور لمسة تنوع وأناقة تجمل الجو العام للمنزل لتحصل على منزل الأحلام، فتعالوا نتعرف على كل غرفة عن قرب.