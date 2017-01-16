منزل مكسيكي مودرن لعائلة جريئة

اليوم سنأخذكم في جولة لإلقاء نظرة على منزل قد تم تصميمه بشكل أنيق ومتميز ليبدو كمنزل من الأفلام. هذا المنزل في موقع محاط بالغابات وقد استفاد المصمم من النوافذ الكبيرة المحيطة بأرجاء الغرف لجلب المشهد الجمالي الرائع للخضرة والطبيعة إلى الداخل والتي تتكامل مع ديكور هذا المنزل الثري بالخامات الطبيعية مثل الخشب والجلد.
يعد هذا المنزل مثالي لاستقبال الضيوف، فقد تم عمل غرفة معيشة كبيرة ومخصصة للضيوف، وأيضاً تم عمل غرفة معيشة داخلية بها تلفاز. تم استخدام أكثر من خامة في الديكور المنزلي، ليعطي الديكور لمسة تنوع وأناقة تجمل الجو العام للمنزل لتحصل على منزل الأحلام، فتعالوا نتعرف على كل غرفة عن قرب.
القطع الفنية الحديثة هي أحد أكثر الطرق دينامكية وإثارة لتزيين منزلك، والذي يؤكد على ذوق رفيع لساكني المنزل.
أكثر ما يميز هذا البيت هو الإختلاف في الإنتقال من فراغ إلى آخر والتي تم تصميمه بذوق رفيع. فهنا تم الإنتقال من المدخل إلى فراغ توزيع والذي تم تزين كل حوائطه بلوحات فنية متميزة كما تم استخدام مقسم للغرفة ذو تصميم طبيعي من جذوع الأشجار.
كما ذكرنا من قبل فقد تم عمل غرفة معيشة مخصصة للضيوف وكما نرى فبهذا الديكور الدافئ فإن الضيوف ستنبهر بكل تأكيد. الأرائك تم وضعها بحيث تواجهة النافذة الكبيرة للاستمتاع بالمشهد الرائع المحيط بالمنزل.
باقي ديكور الغرف يؤدي لإضافة أناقة وخاصة بألوان الحوائط المتباينة ومع وجود خزانات عملية لتخزين الأغراض المتنوعة والحد من الفوضى.
في نفس الفراغ نلاحظ وجود غرفة الطعام على الجانب الآخر لتجعل هذا الفراغ المكان المثالي لاستقبال الضيوف. تم استخدام لون محايد ليغلب على أثاث غرفة الطعام وتم مزجه بشكل أنيق مع اللون الموف الفاتح في السجادة. ولم ينسى المصمم تجميل الغرفة بالشموع وعيدان الزهور الجافة، ولوحة فنية جميلة.
تم تصميم المطبخ من أكثر الأشكال الديكورية الغير تقليدية ولكن النتيجة مطبخ يأخذ العقل. فهذا المطبخ والمبني تصميمه على التباين والانسجام أرضيتة من رخام أنيق، تم استخدام الخشب في بعض الخزانات وأيضاً في الجزيرة الوسطى (لإعداد الطعام والمستخدمه كطاولة إفطار) مع تباين في إضافة اللون الأبيض إلى باليتة الألوان. والتي يزيد المطبخ أناقة هي الكراسي التي تلتف حول بار الإفطار ذات التصميم المستقبلي الأنيق.
تم عمل غرفة معيشة إضافية للاستخدام اليومي ولمشاهدة التلفاز حتى لا تستهلك الغرفة الخارجية وتتأثر أناقتها. هذه الغرفة تبدو دافئة وأنيقة كما أنها مليئة بمساحات تخزينية.
غرفة النوم كما يظهر أمامنا فإنها كبيرة وتتسع لعمل ركن للقراءة قبل النوم أو مساحة لشرب القهوة في الصباح مع الاستمتاع بالمنظر الخلاب. تم عمل أرضية غرفة النوم من الخشب كما تم اختيار الأثاث بلمسة عتاقة متميزة تظهر في كل التفاصيل.
أما الحمام فهو يظهر أمامنا بشكل ثري وأنيق والمتمثل في الرخام المستخدم في الحوض وعلى الحائط المجاور له حتى السقف ليضيف خصوصية للمرحاض. فقد أضاف ملمس وروعة للحمام وأعطاه أناقة وراحة متميزة.