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منزل مكسيكي مودرن لعائلة جريئة

Marwa Hasan Marwa Hasan
Residencia Toronjos, Olivia Aldrete Haas Olivia Aldrete Haas الممر الحديث، المدخل و الدرج
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اليوم سنأخذكم في جولة لإلقاء نظرة على منزل قد تم تصميمه بشكل أنيق ومتميز ليبدو كمنزل من الأفلام. هذا المنزل في موقع محاط بالغابات وقد استفاد المصمم من النوافذ الكبيرة المحيطة بأرجاء الغرف لجلب المشهد الجمالي الرائع للخضرة والطبيعة إلى الداخل والتي تتكامل مع ديكور هذا المنزل الثري بالخامات الطبيعية مثل الخشب والجلد.

يعد هذا المنزل مثالي لاستقبال الضيوف، فقد تم عمل غرفة معيشة كبيرة ومخصصة للضيوف، وأيضاً تم عمل غرفة معيشة داخلية بها تلفاز. تم استخدام أكثر من خامة في الديكور المنزلي، ليعطي الديكور لمسة تنوع وأناقة تجمل الجو العام للمنزل لتحصل على منزل الأحلام، فتعالوا نتعرف على كل غرفة عن قرب.

​المدخل

Residencia Toronjos, Olivia Aldrete Haas Olivia Aldrete Haas غرفة المعيشة
Olivia Aldrete Haas

Olivia Aldrete Haas
Olivia Aldrete Haas
Olivia Aldrete Haas

القطع الفنية الحديثة هي أحد أكثر الطرق دينامكية وإثارة لتزيين منزلك، والذي يؤكد على ذوق رفيع لساكني المنزل.

صالة التوزيع الفنية

Residencia Toronjos, Olivia Aldrete Haas Olivia Aldrete Haas غرفة المعيشة
Olivia Aldrete Haas

Olivia Aldrete Haas
Olivia Aldrete Haas
Olivia Aldrete Haas

أكثر ما يميز هذا البيت هو الإختلاف في الإنتقال من فراغ إلى آخر والتي تم تصميمه بذوق رفيع. فهنا تم الإنتقال من المدخل إلى فراغ توزيع والذي تم تزين كل حوائطه بلوحات فنية متميزة كما تم استخدام مقسم للغرفة ذو تصميم طبيعي من جذوع الأشجار.

​غرفة المعيشة

Residencia Toronjos, Olivia Aldrete Haas Olivia Aldrete Haas غرفة المعيشة
Olivia Aldrete Haas

Olivia Aldrete Haas
Olivia Aldrete Haas
Olivia Aldrete Haas

كما ذكرنا من قبل فقد تم عمل غرفة معيشة مخصصة للضيوف وكما نرى فبهذا الديكور الدافئ فإن الضيوف ستنبهر بكل تأكيد. الأرائك تم وضعها بحيث تواجهة النافذة الكبيرة للاستمتاع بالمشهد الرائع المحيط بالمنزل.

باقي ديكور الغرف يؤدي لإضافة أناقة وخاصة بألوان الحوائط المتباينة ومع وجود خزانات عملية لتخزين الأغراض المتنوعة والحد من الفوضى.

Residencia Toronjos, Olivia Aldrete Haas Olivia Aldrete Haas غرفة المعيشة
Olivia Aldrete Haas

Olivia Aldrete Haas
Olivia Aldrete Haas
Olivia Aldrete Haas

​غرفة الطعام

Residencia Toronjos, Olivia Aldrete Haas Olivia Aldrete Haas غرفة السفرة
Olivia Aldrete Haas

Olivia Aldrete Haas
Olivia Aldrete Haas
Olivia Aldrete Haas

في نفس الفراغ نلاحظ وجود غرفة الطعام على الجانب الآخر لتجعل هذا الفراغ المكان المثالي لاستقبال الضيوف. تم استخدام لون محايد ليغلب على أثاث غرفة الطعام وتم مزجه بشكل أنيق مع اللون الموف الفاتح في السجادة. ولم ينسى المصمم تجميل الغرفة بالشموع وعيدان الزهور الجافة، ولوحة فنية جميلة.

المطبخ

Residencia Toronjos, Olivia Aldrete Haas Olivia Aldrete Haas غرفة السفرة
Olivia Aldrete Haas

Olivia Aldrete Haas
Olivia Aldrete Haas
Olivia Aldrete Haas

تم تصميم المطبخ من أكثر الأشكال الديكورية الغير تقليدية ولكن النتيجة مطبخ يأخذ العقل. فهذا المطبخ والمبني تصميمه على التباين والانسجام أرضيتة من رخام أنيق، تم استخدام الخشب في بعض الخزانات  وأيضاً في الجزيرة الوسطى (لإعداد الطعام والمستخدمه كطاولة إفطار) مع تباين في إضافة اللون الأبيض إلى باليتة الألوان. والتي يزيد المطبخ أناقة هي الكراسي التي تلتف حول بار الإفطار ذات التصميم المستقبلي الأنيق.

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​غرفة المعيشة الداخلية

Residencia Toronjos, Olivia Aldrete Haas Olivia Aldrete Haas غرفة المعيشة
Olivia Aldrete Haas

Olivia Aldrete Haas
Olivia Aldrete Haas
Olivia Aldrete Haas

تم عمل غرفة معيشة إضافية للاستخدام اليومي ولمشاهدة التلفاز حتى لا تستهلك الغرفة الخارجية وتتأثر أناقتها. هذه الغرفة تبدو دافئة وأنيقة كما أنها مليئة بمساحات تخزينية.

أثاث هذه الغرفة مزيج بين العتاقة والعصرية والمتمثل في الطاوولات الجانبية من جذوع الأشجار لا سيما السجاده المصنوعة من جلد الحيوانات

Residencia Toronjos, Olivia Aldrete Haas Olivia Aldrete Haas غرفة المعيشة
Olivia Aldrete Haas

Olivia Aldrete Haas
Olivia Aldrete Haas
Olivia Aldrete Haas

​غرفة النوم

Residencia Toronjos, Olivia Aldrete Haas Olivia Aldrete Haas غرفة نوم
Olivia Aldrete Haas

Olivia Aldrete Haas
Olivia Aldrete Haas
Olivia Aldrete Haas

غرفة النوم كما يظهر أمامنا فإنها كبيرة وتتسع لعمل ركن للقراءة قبل النوم أو مساحة لشرب القهوة في الصباح مع الاستمتاع بالمنظر الخلاب. تم عمل أرضية غرفة النوم من الخشب كما تم اختيار الأثاث بلمسة عتاقة متميزة تظهر في كل التفاصيل.

​الحمام

Residencia Toronjos, Olivia Aldrete Haas Olivia Aldrete Haas حمام
Olivia Aldrete Haas

Olivia Aldrete Haas
Olivia Aldrete Haas
Olivia Aldrete Haas

أما الحمام فهو يظهر أمامنا بشكل ثري وأنيق والمتمثل في الرخام المستخدم في الحوض وعلى الحائط المجاور له حتى السقف ليضيف خصوصية للمرحاض. فقد أضاف ملمس وروعة للحمام وأعطاه أناقة وراحة  متميزة.

Residencia Toronjos, Olivia Aldrete Haas Olivia Aldrete Haas غرفة المعيشة
Olivia Aldrete Haas

Olivia Aldrete Haas
Olivia Aldrete Haas
Olivia Aldrete Haas

Residencia Toronjos, Olivia Aldrete Haas Olivia Aldrete Haas غرفة المعيشة
Olivia Aldrete Haas

Olivia Aldrete Haas
Olivia Aldrete Haas
Olivia Aldrete Haas
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