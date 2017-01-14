10 غرفة نوم مزدوجة تشعر فيها وكأنك بفندق

جولتنا اليوم بين 10 غرف نوم مزدوجة تشعر في كل واحدة منهم أنك داخل غرفة بإحدى الفنادق الفاخرة منها ما صمم وفق النمط العصري ومنها ما صمم وفق النمط المينيمال
التبسيطي ومنها ما صمم وفق النمط البحري وغيرهم.. لنبدأ جولتنا الآن!
حالة من الهدوء تكتسح الغرفة بشكل غريب ناتجة بكل تأكيد عن استخدام الألوان المحايدة من مزيج الأبيض مع درجات الرمادي المختلفة. تنعم الغرفة بمساحة معقولة تكفي لاستيعاب ديكورات الغرفة بالكامل ومع ذلك استطاع المصمم بذكاء أن يضاعف مساحتها من خلال إضافة مرآة في المساحة الخلفية للسرير استعاض بها عن المسند فعززت الشعور بالبراح!
تبدو الغرفة فاخرة وفندقية من الدرجة الأولى هذا فضلًا عن كونها مريحة وتدعو للاسترخاء بتصميمها الأخاذ لابد أن قاطنها سيشعر بالنعاس بمجرد وقوفه على أعتابها! ولا يمكن أن نغفل عظمة عنصر الإضاءة الذي تألق هنا في كلًا من السقف والأباجورات.
غرفة نوم مثيرة للإعجاب مصممة على نمط البحر المتوسط.. الخشب يغلف أرجاءها المختلفة فنلمحه في السقف بألواح كبيرة متعامدة على بعضها البعض وكذلك في باركيه الأرضية وفي الديكورات بشكل عام.
زين ديكورات الغرفة بشكل كبير ذلك القماش القطني بلونه البيج الفاتح الذي صنعت منه مظلة بسيطة وأنيقة للسرير تحاوطه من كل جانب بمجرد انسدالها على الأرض تفصل من بداخلها عن العالم الخارجي بأسره وهو المطلوب تمامًا!
غرفة فندقية من الطراز الأول تفاصيلها راقية وفاخرة ومع ذلك بسيطة التصميم.. الغرفة مصممة وفق للنمط الحداثي الذي عادة ما يتبع في الفنادق في الوقت الذي أحيانًا ما ينوب عنه المينيمال أي التبسيطي والذي يسيطر الخشب على ديكوراته.
الإضاءة والفرش كانا من أهم عوامل إظهار جمال الغرفة، سواء الإضاءة المثبتة بالسقف أو الموضوعة فوق الكومود كلاهما صنع الفارق فضلًا عن السجادة التي تحلت بنفس ألوان الغرفة وتناغمت معها بشدة.
غرفة مرفهة كجناح رئيسي كبير بإحدى الفنادق الفخمة تنعم بمساحتين عمليتين ومدمجتين، الأولى مخصصة للنوم والاسترخاء تغلب عليها أجواء هادئة بفضل اللون الأبيض.. والثانية تحوى جلسة مريحة بمقعد كلاسيكي التصميم أمامه جدار كبير يتكون من مرايا متلاحمة بجانب بعضها البعض يعكس أناقة الجزء الآخر من الغرفة.
لمسات عديدة جعلت هذه الغرفة تتربع على عرش الفخامة.. أولها مساحتها الشاسعة وما تستوعبه من ديكورات، ثانيها إضاءتها المذهلة التي جعلت كل جزء يعبر عن ذاته بشكل مستقل ويظهر بإطلالته المطلوبة، ثالثها الفرش المستخدم بها وعلى رأسه السجادة الدائرية الفاخرة كثيفة الشعر الناعم في مقدمة الغرفة والتي تشعرك بأن هذا الجزء من الغرفة مرتفع قليلًا عن غيره.
وأخيرًا تلك اللمسات الإبداعية المتمثلة في اللوحة الضخمة المرتكنة على الجدار الأيسر برسومها المدهشة وألوانها المبهجة ولا يمكن أن نغفل روعة الإضافة الخضراء التي نلمحها جهة اليمين وتصنع توازن مبهر بين الديكورات.
عندما نتحدث عن النمط التبسيطي في الديكور لابد وأن نشير إلى التصميم البسيط واللمسات الخشبية.. وهو ما نجده في تصميم الغرفة، فهي مكونة من سرير بسيط وأنيق جمع بين الألوان الأبيض والرمادي والأحمر والذي انسجم فرشه كثيرًا مع الجدار اللامع بخلفية السرير.
غرفة نوم بتصميم غير عادي يخرج عن أي مألوف صادفناه من قبل.. هي فعلًا أشبه بالنماذج التي نراها بالفنادق الفخمة.. بداية من السرير الدائري بإضاءته السفلية المذهلة، مرورًا بالسقف المعلق النصف دائري المنسجم مع تصميم السرير تمامًا، نهاية بالمساحة الفضاء المتبقية من الغرفة والمستغلة بشكل أخاذ.
غرفة نوم كاملة متكاملة بها كل ما يحلم المرء بأنه يجده بغرفته الخاصة مصممة على النمط الاستوائي بإحدى ولايات المكسيك.. الحيوية تسكن كل ركن فيها والبهجة تشع منها! أما المنظر الخلاب الذي تطل عليه فـ كفيل أن يجعلها غرفة فندقية مميزة.
غرفة فندقية أخرى تشبه في تصميمها الغرفة رقم 1 مع اختلاف الألوان فقط، فهي هنا أكثر دفئًا وحيوية بفضل الألوان البنية بدرجاتها المختلفة الفاتحة والداكنة وما بينهما. الغرفة مصممة على النمط الحداثي ولكنك لابد أن تشعر فيها بروح كلاسيكية نابعة من خامة الستائر وتصميمها، وفرش السرير ولاسيما وحدات الإضاءة.
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