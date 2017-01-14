10 غرفة نوم مزدوجة تشعر فيها وكأنك بفندق

حالة من الهدوء تكتسح الغرفة بشكل غريب ناتجة بكل تأكيد عن استخدام الألوان المحايدة من مزيج الأبيض مع درجات الرمادي المختلفة. تنعم الغرفة بمساحة معقولة تكفي لاستيعاب ديكورات الغرفة بالكامل ومع ذلك استطاع المصمم بذكاء أن يضاعف مساحتها من خلال إضافة مرآة في المساحة الخلفية للسرير استعاض بها عن المسند فعززت الشعور بالبراح!

تبدو الغرفة فاخرة وفندقية من الدرجة الأولى هذا فضلًا عن كونها مريحة وتدعو للاسترخاء بتصميمها الأخاذ لابد أن قاطنها سيشعر بالنعاس بمجرد وقوفه على أعتابها! ولا يمكن أن نغفل عظمة عنصر الإضاءة الذي تألق هنا في كلًا من السقف والأباجورات.