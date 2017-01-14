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10 غرفة نوم مزدوجة تشعر فيها وكأنك بفندق

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
HOTEL EXE CENTRAL , Tiendas On Tiendas On غرفة نوم
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جولتنا اليوم بين 10 غرف نوم مزدوجة تشعر في كل واحدة منهم أنك داخل غرفة بإحدى الفنادق الفاخرة منها ما صمم وفق النمط العصري ومنها ما صمم وفق النمط المينيمال التبسيطي ومنها ما صمم وفق النمط البحري وغيرهم.. لنبدأ جولتنا الآن!

1- الهدوء يكتسح الغرفة بسبب الألوان المحايدة!

Retrofit Casa Swiss Park Campinas, Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris غرفة نوم
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

حالة من الهدوء تكتسح الغرفة بشكل غريب ناتجة بكل تأكيد عن استخدام الألوان المحايدة من مزيج الأبيض مع درجات الرمادي المختلفة. تنعم الغرفة بمساحة معقولة تكفي لاستيعاب ديكورات الغرفة بالكامل ومع ذلك استطاع المصمم بذكاء أن يضاعف مساحتها من خلال إضافة مرآة في المساحة الخلفية للسرير استعاض بها عن المسند فعززت الشعور بالبراح!

تبدو الغرفة فاخرة وفندقية من الدرجة الأولى هذا فضلًا عن كونها مريحة وتدعو للاسترخاء بتصميمها الأخاذ لابد أن قاطنها سيشعر بالنعاس بمجرد وقوفه على أعتابها! ولا يمكن أن نغفل عظمة عنصر الإضاءة الذي تألق هنا في كلًا من السقف والأباجورات.

2- غرفة بسيطة لكنها مذهلة بروح النمط البحري

Vivienda Palafrugell, Brick Serveis d'Interiorisme S.L. Brick Serveis d'Interiorisme S.L. غرفة نوم
Brick Serveis d&#39;Interiorisme S.L.

Brick Serveis d'Interiorisme S.L.
Brick Serveis d&#39;Interiorisme S.L.
Brick Serveis d'Interiorisme S.L.

غرفة نوم مثيرة للإعجاب مصممة على نمط البحر المتوسط.. الخشب يغلف أرجاءها المختلفة فنلمحه في السقف بألواح كبيرة متعامدة على بعضها البعض وكذلك في باركيه الأرضية وفي الديكورات بشكل عام.

زين ديكورات الغرفة بشكل كبير ذلك القماش القطني بلونه البيج الفاتح الذي صنعت منه مظلة بسيطة وأنيقة للسرير تحاوطه من كل جانب بمجرد انسدالها على الأرض تفصل من بداخلها عن العالم الخارجي بأسره وهو المطلوب تمامًا!

3- غرفة بديكورات راقية رغم بساطة تصميمها

Georgetown Townhouse, Hinson Design Group Hinson Design Group غرفة نوم
Hinson Design Group

Hinson Design Group
Hinson Design Group
Hinson Design Group

غرفة فندقية من الطراز الأول تفاصيلها راقية وفاخرة ومع ذلك بسيطة التصميم.. الغرفة مصممة وفق للنمط الحداثي الذي عادة ما يتبع في الفنادق في الوقت الذي أحيانًا ما ينوب عنه المينيمال أي التبسيطي والذي يسيطر الخشب على ديكوراته.

الإضاءة والفرش كانا من أهم عوامل إظهار جمال الغرفة، سواء الإضاءة المثبتة بالسقف أو الموضوعة فوق الكومود كلاهما صنع الفارق فضلًا عن السجادة التي تحلت بنفس ألوان الغرفة وتناغمت معها بشدة.

4- غرفة مرفهةُ من الدرجة الأولى

Clássico ao Luxo, Mariane e Marilda Baptista - Arquitetura & Interiores Mariane e Marilda Baptista - Arquitetura & Interiores غرفة نوم
Mariane e Marilda Baptista – Arquitetura &amp; Interiores

Mariane e Marilda Baptista - Arquitetura & Interiores
Mariane e Marilda Baptista – Arquitetura &amp; Interiores
Mariane e Marilda Baptista - Arquitetura & Interiores

غرفة مرفهة كجناح رئيسي كبير بإحدى الفنادق الفخمة تنعم بمساحتين عمليتين ومدمجتين، الأولى مخصصة للنوم والاسترخاء تغلب عليها أجواء هادئة بفضل اللون الأبيض.. والثانية تحوى جلسة مريحة بمقعد كلاسيكي التصميم أمامه جدار كبير يتكون من مرايا متلاحمة بجانب بعضها البعض يعكس أناقة الجزء الآخر من الغرفة.

5- غرفة جميلة بفضل اللمسات الإبداعية

Casa Bali, IE Arquitetura + Interiores IE Arquitetura + Interiores غرفة نوم
IE Arquitetura + Interiores

IE Arquitetura + Interiores
IE Arquitetura + Interiores
IE Arquitetura + Interiores

لمسات عديدة جعلت هذه الغرفة تتربع على عرش الفخامة.. أولها مساحتها الشاسعة وما تستوعبه من ديكورات، ثانيها إضاءتها المذهلة التي جعلت كل جزء يعبر عن ذاته بشكل مستقل ويظهر بإطلالته المطلوبة، ثالثها الفرش المستخدم بها وعلى رأسه السجادة الدائرية الفاخرة كثيفة الشعر الناعم في مقدمة الغرفة والتي تشعرك بأن هذا الجزء من الغرفة مرتفع قليلًا عن غيره.

وأخيرًا تلك اللمسات الإبداعية المتمثلة في اللوحة الضخمة المرتكنة على الجدار الأيسر برسومها المدهشة وألوانها المبهجة ولا يمكن أن نغفل روعة الإضافة الخضراء التي نلمحها جهة اليمين وتصنع توازن مبهر بين الديكورات.

6- الإضافة الحمراء.. دفء وأناقة ما بعدها أناقة!

HOTEL EXE CENTRAL , Tiendas On Tiendas On غرفة نوم
Tiendas On

Tiendas On
Tiendas On
Tiendas On

عندما نتحدث عن النمط التبسيطي في الديكور لابد وأن نشير إلى التصميم البسيط واللمسات الخشبية.. وهو ما نجده في تصميم الغرفة، فهي مكونة من سرير بسيط وأنيق جمع بين الألوان الأبيض والرمادي والأحمر والذي انسجم فرشه كثيرًا مع الجدار اللامع بخلفية السرير.

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7- غرفة نوم بتصميم غير عادي!

There has never been a development in Marbella like this project, care4home care4home غرفة نوم
care4home

care4home
care4home
care4home

غرفة نوم بتصميم غير عادي يخرج عن أي مألوف صادفناه من قبل.. هي فعلًا أشبه بالنماذج التي نراها بالفنادق الفخمة.. بداية من السرير الدائري بإضاءته السفلية المذهلة، مرورًا بالسقف المعلق النصف دائري المنسجم مع تصميم السرير تمامًا، نهاية بالمساحة الفضاء المتبقية من الغرفة والمستغلة بشكل أخاذ.

8- غرفة نوم متكاملة وشاملة

Casa Xixim, Specht Architects Specht Architects غرفة نوم
Specht Architects

Casa Xixim

Specht Architects
Specht Architects
Specht Architects

غرفة نوم كاملة متكاملة بها كل ما يحلم المرء بأنه يجده بغرفته الخاصة مصممة على النمط الاستوائي بإحدى ولايات المكسيك.. الحيوية تسكن كل ركن فيها والبهجة تشع منها! أما المنظر الخلاب الذي تطل عليه فـ كفيل أن يجعلها غرفة فندقية مميزة.

9- غرفة عصرية بلمسات كلاسيكية

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

غرفة فندقية أخرى تشبه في تصميمها الغرفة رقم 1 مع اختلاف الألوان فقط، فهي هنا أكثر دفئًا وحيوية بفضل الألوان البنية بدرجاتها المختلفة الفاتحة والداكنة وما بينهما. الغرفة مصممة على النمط الحداثي ولكنك لابد أن تشعر فيها بروح كلاسيكية نابعة من خامة الستائر وتصميمها، وفرش السرير ولاسيما وحدات الإضاءة.

10- غرفة نوم منمقة بحس ريفي أنيق

SÍTIO OURO PRETO, Beth Marquez Interiores Beth Marquez Interiores غرفة نوم
Beth Marquez Interiores

Beth Marquez Interiores
Beth Marquez Interiores
Beth Marquez Interiores

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