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20 تصميم رائع لمطابخ حديثة بسيطة

آية منير آية منير
Cooking Space Revamped, Drawing Hands Studio Drawing Hands Studio مطبخ
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المطبخ هو عنوان البيت وأساسه، لذا إن اهتممنا قليلا بتصميمه وأطقلنا لأحلامنا العنان ووظفنا منها ما يصلح لمنزلنا، ستجد هذا ينعكس بالتأكيد على منزلك ككل، فالمطبخ نقصي فيه أغلب أوقاتنا لتحضير وجباتنا الشهية، وتناول الفطور في الصباح الباكر مع مشروب دافئ، وتتجمع فيه العائلة لتناول وجبة الغداء وتتهادى أطراف الحديث، فإن كنت تمتلك مساحة كبيرة لمطبخك، بالتأكيد أنت محظوظ، وتمتلك هدية بمنزلك، فعليك التخطيط الجيد ودراسة كل ركن لتنجح في استغلاله بشكل ذكي، اليوم سنقدم لك 20 تصميم رائع لمطابخ عى الطراز الحديث لمحبي البساطة والجرأة والجنون، خطوط عصرية وإضاءة فنية ولمسات متميزة.. مع هوميفاي اليوم ستجد ما تبحث عنه..

1 – أحمر وأسود…

Cocinas, Amarillo Interiorismo Amarillo Interiorismo KitchenCabinets & shelves
Amarillo Interiorismo

Amarillo Interiorismo
Amarillo Interiorismo
Amarillo Interiorismo

مزيج رائع لألوان تتربع على عرش قلوبنا جميعا، الأحمر هو من أكثر الألوان المستخدمة في المطابخ والمطاعم، لأنها تناسب ذلك بالتأكيد أما عن الأسود فهو بلون الأناقة والفخامة بالتأكيد..

2 – قليل من التقليدية..

Casa GC55, Taller Estilo Arquitectura Taller Estilo Arquitectura مطبخ
Taller Estilo Arquitectura

Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura

يمكنك مع الحداثة والعصرية ترك لمسات من التقليدية المفضلة عند البعض منا، كما هو امامنا استخدام تصميم عصري رائع مع لمسات من الخشب تقليدية و إضافة مدخنة ريفية لتضيف الحميمية والدفء للتصميم..

3 – فسيفساء رائعة

Cocinas, Amarillo Interiorismo Amarillo Interiorismo KitchenCabinets & shelves
Amarillo Interiorismo

Amarillo Interiorismo
Amarillo Interiorismo
Amarillo Interiorismo

تصميم حديث بخشب داكن اللون ولكن اختار المصمم أن يضيف الفسيفساء الرائعة، ما بين الأحمر والأبيض والوردي تتجمع كل عوامل الجمال..

4- دقة الاختيار..

A-778, DF ARQUITECTOS DF ARQUITECTOS مطبخ
DF ARQUITECTOS

DF ARQUITECTOS
DF ARQUITECTOS
DF ARQUITECTOS

اللون الأبيض بطل الرواية يحكي تفاصيلها بدقة الاختيار وأناقة كل عنصر، أرضيات بنمط ريفي وبألوان محايدة، وتصميم مبتكر لوحدات التخزين مع بار أنيق من الخشب البني، ولا تنس لمسات من الألوان المبهجة..

5 – عنوان الأناقة..

FUENTES / TRENDO, Idea Cubica Idea Cubica مطبخ Grey
Idea Cubica

Idea Cubica
Idea Cubica
Idea Cubica

تصميم أنيق بكل معاني الكلمة من الخشب ذو ألوان ناعمة مع الإضاءة غير المباشرة ليتألق بلمعان رخام الأرضيات..

6 – أرفف عملية..

CASA EG, ROMERO DE LA MORA ROMERO DE LA MORA مطبخ
ROMERO DE LA MORA

ROMERO DE LA MORA
ROMERO DE LA MORA
ROMERO DE LA MORA

إن كنت تحب الأرفف المفتوحة وتجد فيها من الجمال المفضل لك، هذا التصميم يحقق لك ما تتمناه، أرفف منظمة وعملية مزودة بصناديق للتخزين، مع أرفف للزجاجات مثبتة على الجدران..

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7 – الأبيض..

Remodelação Interior de Apartamento - Porto, Germano de Castro Pinheiro, Lda Germano de Castro Pinheiro, Lda مطبخ
Germano de Castro Pinheiro, Lda

Germano de Castro Pinheiro, Lda
Germano de Castro Pinheiro, Lda
Germano de Castro Pinheiro, Lda

الأبيض هو من أكثر الألوان التى حولها الكثير من التساؤلات من حيث استخدامها في تصميم المطبخ، ولكن مع تطور التكنولوجيا توفرت الكثير من وسائل الحماية والتنظيف والتى تحافظ على الأبيض برونقه لفترات اطول..

8 – تعدد الوظائف..

Casa R, Architrek Architrek مطبخ
Architrek

Architrek
Architrek
Architrek

لا تنس نصيبك من تصميم المطبخ، فإن كانت المساحة تسمح فأمامك هذا التصميم البسيط ليوفر لك جلسة هادئة تتناول وجبة إفطارك مع جريدة الصباح ومشروبك الساخن..

9 – البهجة والإشراق..

Apartamento Tangerina, Emmilia Cardoso Designers Associados Emmilia Cardoso Designers Associados مطبخ
Emmilia Cardoso Designers Associados

Emmilia Cardoso Designers Associados
Emmilia Cardoso Designers Associados
Emmilia Cardoso Designers Associados

بألوان مشرقة ومبهجة تترك لمساتك في أركان مميزة لمطبخك، ونقوش وزخارف مفضلة لك، لتجعل عيناك تجد ما تبحث عن تفاصيله طالما رأته..

10 – نباتات جميلة..

House in Belgrano, GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS مطبخ
GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS

House in Belgrano

GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS
GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS
GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS

النباتات لها مفعول السحر في أي تصميم سواء كان داخليا أو خارجيا، وأمامنا مطبخ هادئ بسيط ولكن بلمسات بسيطة من اللون الأخضر يضيف له حيوية لا مثيل لها..

11 – تصميم الأحلام..

QUINTA DA MARINHA RESIDENCE - Where the woods meet the ocean..., DZINE & CO, Arquitectura e Design de Interiores DZINE & CO, Arquitectura e Design de Interiores مطبخ
DZINE &amp; CO, Arquitectura e Design de Interiores

DZINE & CO, Arquitectura e Design de Interiores
DZINE &amp; CO, Arquitectura e Design de Interiores
DZINE & CO, Arquitectura e Design de Interiores

من منا لا يحلم بمساحة شاسعة يستطيع أن يصمم مطبخه كما يحلم دوما، هنا المصمم استغل المساحة بشكل رائع ومتميز واختار الأبيض ليعزز ويبرز جمال اللمسات الرائعة ..

12 – ركن خاص..

Cobertura de luxo, Espaço do Traço arquitetura Espaço do Traço arquitetura مطبخ
Espaço do Traço arquitetura

Espaço do Traço arquitetura
Espaço do Traço arquitetura
Espaço do Traço arquitetura

يمكنك فصل الفراغات المفتوحة عن طريق اختلاف الخامات المستخدمة سواء في الأرضيات أو الجدران أو كما في التصميم امامنا في الأسقف، خلق المصمم بالخشب ركن خاص للمطبخ مع اختيار وحدات إضاءة تضيف أناقة متميزة مع بار بسيط..

13 – فراغات مشتركة..

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

إن كنت من محبي الدمج بين الفراغات وتعدد الوظائف للتصميم، فهنا المصمم نجح في دمج المطبخ مع غرفة الطعام مع ركن خاص للاسترخاء في انتظار وجبتك المفضلة..

14 – تفاصيل أقل..

Loft Tropical - Casa Cor 2014, Gisele Taranto Arquitetura Gisele Taranto Arquitetura مطبخ
Gisele Taranto Arquitetura

Gisele Taranto Arquitetura
Gisele Taranto Arquitetura
Gisele Taranto Arquitetura

وكلما كان التصميم حديث، كلما قلت تفاصيله واللمسات كانت أجمل والإضاءة أكثر ابتكار ..

15 – تصميم سينمائي..

Deseo - Helix Terra Deseo مطبخ
Deseo

Deseo – Helix Terra

Deseo
Deseo
Deseo

تصميم سينمائي لأصحاب الذوق الرفيع ومحبي الغموض والإثارة..

16 – ذوق رفيع..

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

تصميم لأصحاب الذوق الرفيع والرقة والبساطة، اختيارات دقيقة لكل عنصر حتى النجفة الصغيرة كانت إضافة مميزة..

17 – تصميم خطي..

Tiana House, 08023 Architects 08023 Architects مطبخ
08023 Architects

08023 Architects
08023 Architects
08023 Architects

للفراغات ذات تصميم مستطيل الشكل،  يأتي المطبخ الخطي ليحقق الاستغلال الأمثل لها مع الحفاظ على الجانب الجمالي دون التفريط فيه.

18 – الأسود .. لون الفخامة..

House in Kloof Road , Nico Van Der Meulen Architects Nico Van Der Meulen Architects مطبخ
Nico Van Der Meulen Architects

House in Kloof Road

Nico Van Der Meulen Architects
Nico Van Der Meulen Architects
Nico Van Der Meulen Architects

لا تترد في استخدام الأسود كخطوة جريئة، لون الفخامة والأناقة المطلقة مع الاهتمام بالإضاءة وبلمسات بسيطة ستقع في غرام هذا التصميم..

19 – الألوان المحايدة..

PROJET COLOMBES, Agence Transition Interior Design, Architectes: Carla Lopez et Margaux Meza, Transition Interior Design Transition Interior Design مطبخ
Transition Interior Design

Transition Interior Design
Transition Interior Design
Transition Interior Design

نلجأ جميعا للألوان المحايدة كنوع من الاطمئنان، فهي تواكب كل صيحات الموضة وتناسب جميع الأذواق ولكن لا تنس أن تترك لمستك في عنصر قوي كالأرضيات..

20 – خامات مميزة..

Bielsko-Biała, dom - 230m2, razoo-architekci razoo-architekci مطبخ
razoo-architekci

razoo-architekci
razoo-architekci
razoo-architekci

في النهاية مع تطور عالم الديكور يظهر كل يوم ما هو جديد في عالم الخامات ، جمع المصمم هنا مجموعة من اجمل الخامات على الإطلاق أضافت قيمة عالية للتصميم وتركت بصمة أنيقة في المنزل..

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