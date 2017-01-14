20 تصميم رائع لمطابخ حديثة بسيطة

المطبخ هو عنوان البيت وأساسه، لذا إن اهتممنا قليلا بتصميمه وأطقلنا لأحلامنا العنان ووظفنا منها ما يصلح لمنزلنا، ستجد هذا ينعكس بالتأكيد على منزلك ككل، فالمطبخ نقصي فيه أغلب أوقاتنا لتحضير وجباتنا الشهية، وتناول الفطور في الصباح الباكر مع مشروب دافئ، وتتجمع فيه العائلة لتناول وجبة الغداء وتتهادى أطراف الحديث، فإن كنت تمتلك مساحة كبيرة لمطبخك، بالتأكيد أنت محظوظ، وتمتلك هدية بمنزلك، فعليك التخطيط الجيد ودراسة كل ركن لتنجح في استغلاله بشكل ذكي، اليوم سنقدم لك 20 تصميم رائع لمطابخ عى الطراز الحديث لمحبي البساطة والجرأة والجنون، خطوط عصرية وإضاءة فنية ولمسات متميزة.. مع هوميفاي اليوم ستجد ما تبحث عنه..
مزيج رائع لألوان تتربع على عرش قلوبنا جميعا، الأحمر هو من أكثر الألوان المستخدمة في المطابخ والمطاعم، لأنها تناسب ذلك بالتأكيد أما عن الأسود فهو بلون الأناقة والفخامة بالتأكيد..
يمكنك مع الحداثة والعصرية ترك لمسات من التقليدية المفضلة عند البعض منا، كما هو امامنا استخدام تصميم عصري رائع مع لمسات من الخشب تقليدية و إضافة مدخنة ريفية لتضيف الحميمية والدفء للتصميم..
تصميم حديث بخشب داكن اللون ولكن اختار المصمم أن يضيف الفسيفساء الرائعة، ما بين الأحمر والأبيض والوردي تتجمع كل عوامل الجمال..
اللون الأبيض بطل الرواية يحكي تفاصيلها بدقة الاختيار وأناقة كل عنصر، أرضيات بنمط ريفي وبألوان محايدة، وتصميم مبتكر لوحدات التخزين مع بار أنيق من الخشب البني، ولا تنس لمسات من الألوان المبهجة..
تصميم أنيق بكل معاني الكلمة من الخشب ذو ألوان ناعمة مع الإضاءة غير المباشرة ليتألق بلمعان رخام الأرضيات..
إن كنت تحب الأرفف المفتوحة وتجد فيها من الجمال المفضل لك، هذا التصميم يحقق لك ما تتمناه، أرفف منظمة وعملية مزودة بصناديق للتخزين، مع أرفف للزجاجات مثبتة على الجدران..
الأبيض هو من أكثر الألوان التى حولها الكثير من التساؤلات من حيث استخدامها في تصميم المطبخ، ولكن مع تطور التكنولوجيا توفرت الكثير من وسائل الحماية والتنظيف والتى تحافظ على الأبيض برونقه لفترات اطول..
لا تنس نصيبك من تصميم المطبخ، فإن كانت المساحة تسمح فأمامك هذا التصميم البسيط ليوفر لك جلسة هادئة تتناول وجبة إفطارك مع جريدة الصباح ومشروبك الساخن..
بألوان مشرقة ومبهجة تترك لمساتك في أركان مميزة لمطبخك، ونقوش وزخارف مفضلة لك، لتجعل عيناك تجد ما تبحث عن تفاصيله طالما رأته..
النباتات لها مفعول السحر في أي تصميم سواء كان داخليا أو خارجيا، وأمامنا مطبخ هادئ بسيط ولكن بلمسات بسيطة من اللون الأخضر يضيف له حيوية لا مثيل لها..
من منا لا يحلم بمساحة شاسعة يستطيع أن يصمم مطبخه كما يحلم دوما، هنا المصمم استغل المساحة بشكل رائع ومتميز واختار الأبيض ليعزز ويبرز جمال اللمسات الرائعة ..
يمكنك فصل الفراغات المفتوحة عن طريق اختلاف الخامات المستخدمة سواء في الأرضيات أو الجدران أو كما في التصميم امامنا في الأسقف، خلق المصمم بالخشب ركن خاص للمطبخ مع اختيار وحدات إضاءة تضيف أناقة متميزة مع بار بسيط..
إن كنت من محبي الدمج بين الفراغات وتعدد الوظائف للتصميم، فهنا المصمم نجح في دمج المطبخ مع غرفة الطعام مع ركن خاص للاسترخاء في انتظار وجبتك المفضلة..
وكلما كان التصميم حديث، كلما قلت تفاصيله واللمسات كانت أجمل والإضاءة أكثر ابتكار ..
تصميم سينمائي لأصحاب الذوق الرفيع ومحبي الغموض والإثارة..
تصميم لأصحاب الذوق الرفيع والرقة والبساطة، اختيارات دقيقة لكل عنصر حتى النجفة الصغيرة كانت إضافة مميزة..
للفراغات ذات تصميم مستطيل الشكل، يأتي المطبخ الخطي ليحقق الاستغلال الأمثل لها مع الحفاظ على الجانب الجمالي دون التفريط فيه.
لا تترد في استخدام الأسود كخطوة جريئة، لون الفخامة والأناقة المطلقة مع الاهتمام بالإضاءة وبلمسات بسيطة ستقع في غرام هذا التصميم..
نلجأ جميعا للألوان المحايدة كنوع من الاطمئنان، فهي تواكب كل صيحات الموضة وتناسب جميع الأذواق ولكن لا تنس أن تترك لمستك في عنصر قوي كالأرضيات..
في النهاية مع تطور عالم الديكور يظهر كل يوم ما هو جديد في عالم الخامات ، جمع المصمم هنا مجموعة من اجمل الخامات على الإطلاق أضافت قيمة عالية للتصميم وتركت بصمة أنيقة في المنزل..
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