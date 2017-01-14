20 تصميم رائع لمطابخ حديثة بسيطة

المطبخ هو عنوان البيت وأساسه، لذا إن اهتممنا قليلا بتصميمه وأطقلنا لأحلامنا العنان ووظفنا منها ما يصلح لمنزلنا، ستجد هذا ينعكس بالتأكيد على منزلك ككل، فالمطبخ نقصي فيه أغلب أوقاتنا لتحضير وجباتنا الشهية، وتناول الفطور في الصباح الباكر مع مشروب دافئ، وتتجمع فيه العائلة لتناول وجبة الغداء وتتهادى أطراف الحديث، فإن كنت تمتلك مساحة كبيرة لمطبخك، بالتأكيد أنت محظوظ، وتمتلك هدية بمنزلك، فعليك التخطيط الجيد ودراسة كل ركن لتنجح في استغلاله بشكل ذكي، اليوم سنقدم لك 20 تصميم رائع لمطابخ عى الطراز الحديث لمحبي البساطة والجرأة والجنون، خطوط عصرية وإضاءة فنية ولمسات متميزة.. مع هوميفاي اليوم ستجد ما تبحث عنه..