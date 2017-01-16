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مطبخ اقتصادي يضم كل ما قد يخطر ببالك!

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
Cocina Lyn, Almacén de Carpintería Gómez Almacén de Carpintería Gómez KitchenStorage
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الجمع بين الأناقة والعملية في التصميم الداخلي للمطبخ بوحداته التخزينية ليس تحديًا سهلًا.. هنا في هذا المقال نعرض لكم مشروع مطبخ وحداته عملية وذكية إلى أبعد حد مدمجة مع أجهزته الكهربائية المخصصة للطهي وغسيل الصحون.. لنكتشف تفاصيله معًا من الصور الموضحة أدناه!

مساحة كبيرة للتخزين

Cocina Lyn, Almacén de Carpintería Gómez Almacén de Carpintería Gómez KitchenStorage
Almacén de Carpintería Gómez

Almacén de Carpintería Gómez
Almacén de Carpintería Gómez
Almacén de Carpintería Gómez

مطبخ ذكي بمساحة كبيرة للتخزين تسمح باستيعاب كافة أغراضه الرفيعة مقسمة بشكل عملي ما بين أدراج عريضة مختلفة الأحجام واحدة تضم الملاعق والشوك والسكاكين، وأخرى تضم المناشف، وثالثة تستوعب الأواني الكبيرة.. نجد تصميم الوحدات يتمتع بنوع جديد أكثر عملية ألا وهو طويل القامة به حوامل معدنية يثبت بها الزجاجات وأحزمة التوابل وبالتالي يكون المصمم قد بعد كل البعد عن الوحدات التقليدية وجعل كل شيء في متناول يد مستخدم المطبخ عند الطهي.

تصميم مثالي على حرف L وإضاءة طبيعية صحية

Cocina Lyn, Almacén de Carpintería Gómez Almacén de Carpintería Gómez KitchenBench tops
Almacén de Carpintería Gómez

Almacén de Carpintería Gómez
Almacén de Carpintería Gómez
Almacén de Carpintería Gómez

تم تصميم المطبخ على شكل L بخامة الخشب وذلك في الوحدات السفلية، أما الوحدات العلوية فلم تتبع نفس مبدأ التصميم السفلي.. يحظى المطبخ بنافذة كبيرة بإطار خشبي في الجدار الرئيسي له توفر للمطبخ إضاءة طبيعية من ناحية وتجعله صحيًا من ناحية أخرى حيث توفر له تهوية سليمة طوال الوقت وتزيل أي رائحة غير مرغوب بها.

نلمح الوحدات التخزينية السفلية جميعها مغطاة بالكامل بخامة الجرانيت الطبيعي، ومطعمة بمقابض معدنية طويلة ورفيعة تعزز المنظر الجمالي النهائي للمطبخ. لم يكتمل تجهيز المطبخ بعد، فنلاحظ انعدام وجود أية إكسسوارات أو أغراض فعلية من أغراضه المعروفة لذا لا يظهر لنا بالتأكيد بالإطلالة المتوقعة.

الأجهزة مثبتة بشكل نموذجي في قلب الوحدات

Cocina Lyn, Almacén de Carpintería Gómez Almacén de Carpintería Gómez KitchenStorage
Almacén de Carpintería Gómez

Almacén de Carpintería Gómez
Almacén de Carpintería Gómez
Almacén de Carpintería Gómez

الخشب هنا هو بطل الرواية يغلف الوحدات بالكامل.. أما الوحدات التخزينية فـ تحتوي على الأجهزة الكهربائية المخصصة للمطبخ والطهي، وهنا نجد تلك الخزانة الخشبية تضم كلًا من الفرن والميكروويف بشكل ذكي مما يوفر مساحة لبقية المطبخ نظرًا لأنهما لا يستقطعا منه أي مساحة باقتحامهم قلب الخزانة!

الأدراج تضم كل شئ

Cocina Lyn, Almacén de Carpintería Gómez Almacén de Carpintería Gómez KitchenAccessories & textiles
Almacén de Carpintería Gómez

Almacén de Carpintería Gómez
Almacén de Carpintería Gómez
Almacén de Carpintería Gómez

الموقد رقمي مُغطى بلوح زجاجي أسود اللون يتوسط اللوح الجرانيتي الذي يغلف وحدات المطبخ السفلية.. يدنو ذلك الموقد الرقمي عدة أدراج كلًا منها مخصص لنوعية معينة من أغراض المطبخ، فالأول لأدوات المائدة من ملاعق وسكاكين وشوك وغيرها، أما الثاني والثالث فيمكنهما استيعاب الأواني والقدور والمقالي وما إلى غير ذلك.

الحل الأمثل للزاوية

Cocina Lyn, Almacén de Carpintería Gómez Almacén de Carpintería Gómez KitchenAccessories & textiles
Almacén de Carpintería Gómez

Almacén de Carpintería Gómez
Almacén de Carpintería Gómez
Almacén de Carpintería Gómez

بدلًا من الاستعانة بوحدتين تخزينيتين بضلفتين منفصلتين بجانب بعضهم البعض.. استعاض المصمم عنهما بتلك الوحدة الرائعة ذات ضلفة مرنة والموضحة أمامنا هنا في هذا النموذج حيث يعتمد تصميمها المبتكر على المفاصل مما يجعلها تنفتح بسلاسة وتستخدم بشكل عملي في زوايا المطبخ المختلفة.

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​مفاجأة: غسالة الصحون مخبأة داخل إحدى الوحدات!

Cocina Lyn, Almacén de Carpintería Gómez Almacén de Carpintería Gómez KitchenElectronics
Almacén de Carpintería Gómez

Almacén de Carpintería Gómez
Almacén de Carpintería Gómez
Almacén de Carpintería Gómez

كما ذكرنا أعلاه، الأجهزة المنزلية الخاصة بالمطبخ مندمجة مع وحداته، فمنها ما هو ظاهر نلمحه في قلب الوحدات كالفرن والميكروويف ومنها ما هو مخبئ كغسالة الصحون الموضحة أمامنا. هذا الأسلوب من الدمج يقتصد في المساحات ويستغلها بشكل أفضل فلا مزيد من المساحات المستقطعة من المطبخ ولا مزيد من الفوضى مع عمليات الدمج هذه!

10 لمسات متميزة لمنزلك ترحب بضيوفك
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