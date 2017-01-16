مطبخ اقتصادي يضم كل ما قد يخطر ببالك!

تم تصميم المطبخ على شكل L بخامة الخشب وذلك في الوحدات السفلية، أما الوحدات العلوية فلم تتبع نفس مبدأ التصميم السفلي.. يحظى المطبخ بنافذة كبيرة بإطار خشبي في الجدار الرئيسي له توفر للمطبخ إضاءة طبيعية من ناحية وتجعله صحيًا من ناحية أخرى حيث توفر له تهوية سليمة طوال الوقت وتزيل أي رائحة غير مرغوب بها.

نلمح الوحدات التخزينية السفلية جميعها مغطاة بالكامل بخامة الجرانيت الطبيعي، ومطعمة بمقابض معدنية طويلة ورفيعة تعزز المنظر الجمالي النهائي للمطبخ. لم يكتمل تجهيز المطبخ بعد، فنلاحظ انعدام وجود أية إكسسوارات أو أغراض فعلية من أغراضه المعروفة لذا لا يظهر لنا بالتأكيد بالإطلالة المتوقعة.