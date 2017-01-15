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10 لمسات متميزة لمنزلك ترحب بضيوفك

آية منير آية منير
Crespià, Dröm Living Dröm Living غرفة السفرة
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هل تبحث عن منزل دائما مستعد لاستقبال الضيوف بأحسن حالاته وأن يرحب بهم، وتترك انطباع حسن عنك وعن منزلك، فقط كل ما تحتاجه بعض اللمسات لمنزلك لترحب بضيوفك على أكمل وجه، قليل من التحضيرات التى يجب ألا نغفلها عند الاستعداد لاستقبال أصيوفك في أي وقت..، وبما أن homify  يهتم دائما لأمرك يقدم لك 10 لمسات بسيطة تجعل منزلك أجمل ويرحب بضيوفك ..

1 – منزل نظيف دائما..

Nowoczesny dom w podwarszawskiej miejscowości, Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz غرفة المعيشة
Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz

Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz
Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz
Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz

النظافة والنظام لها أهمية لا غنى عنها في منزلك، فهى أول سمة قد يلاحظها ضيوفك في منزلك، وتترك انطباعا جميلا بداخلهم، حافظ على النظافة الدورية لمنزلك حتى تصبح مهمة سهلة..

2 – ترحيب يليق بضيوفك..

Casa Simples e Confortável, RAC ARQUITETURA RAC ARQUITETURA غرفة المعيشة الطوب White
RAC ARQUITETURA

RAC ARQUITETURA
RAC ARQUITETURA
RAC ARQUITETURA

لا شئ أجمل من أن تجعل منزلك يملؤه الدفء والحميمية حين تستقبل ضيوفك، فهي شروط أساسية للترحاب بهم، لذا اهتم بطريقة استقبالك بهم واجعلها تليق بك وبمنزلك..

3 – غرفة نوم مرتبة..

Ribaroja, MOBIMAR INTERIORISMO MOBIMAR INTERIORISMO غرفة نوم
MOBIMAR INTERIORISMO

MOBIMAR INTERIORISMO
MOBIMAR INTERIORISMO
MOBIMAR INTERIORISMO

إن كنت تمتلك غرفة نوم لضيوفك، فهى أكثر الأماكن التى يجب أن تنال قدر كبير من الاهتمام، فعليك بتنظيفها وترتيبها واختيار أغطية سرير قيمة  ومعطرة وفي حالة ممتازة، بالإضافة إلى نظافة الغرفة بأكملها، ولا تنس ستائر أنيقة تضيف لمسة مميزة للتصميم بأكمله، واجعل لها قدر كافي من الخصوصية لتشعرهم بالأمان..

4 – التفاصيل وروعتها..

Espacios de Diseño. Antilo., Decoraciones Gladys Decoraciones Gladys غرفة نوم
Decoraciones Gladys

Decoraciones Gladys
Decoraciones Gladys
Decoraciones Gladys

التفاصيل هي إضافة لأي تصميم، لذا لا تتردد في الاهتمام بها وخاصة في غرفة نوم ضيوفك، بإضافة زهور أنيقة ووسائد ذات نقوش مميزة وقطع من  الشيكولاتة الفاخرة تجعلك تظهر مرحب بضيوفك على أجمل وجه..

5 – حمام آمن وأنيق..

homify HouseholdPet accessories
homify

homify
homify
homify

الحمام من أهم الأماكن التى تحتاج إلى اهتمام زائد عن باقي غرف المنزل، حتى تحافظ على راحة ضيوفك وأمنهم وسلامتهم، عليك الحفاظ على الفراغ  جاف  لتمنع وقوع حوادث كالانزلاق ونظيف دائما..

6 – مناشف عملية..

Ibiza Campo - Guesthouse, Ibiza Interiors Ibiza Interiors حمام
Ibiza Interiors

Ibiza Interiors
Ibiza Interiors
Ibiza Interiors

لا تنس أن تجعل حمامك مزود بالمناشف والمناديل حتى لا تضع ضيوفك في وضع محرج، وأن تحافظ على الحمام كفراغ مريح..

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7 – مطبخ منظم..

Spazi domestici, Blocco Arreda Blocco Arreda KitchenCabinets & shelves خشب
Blocco Arreda

Blocco Arreda
Blocco Arreda
Blocco Arreda

حافظ على نظافة ونظام المطبخ، ليسهل عليك تحضير الوجبات بسرعة وبشكل محترف، واجعل أكثر المواد استخداما في متناول الأيدي والوصول إليها سهل، حتى يشعر ضيوفك أنهم قادرين على خدمة أنفسهم بدلا من الانتظار تلبية احتياجاتهم، ذلك يزيد احساس الحميمية ..

8 – عدد كبير من المقاعد..

Crespià, Dröm Living Dröm Living غرفة السفرة
Dröm Living

Dröm Living
Dröm Living
Dröm Living

دائما أجعل منزلك مزود بأعداد مناسبة من المقاعد ليتناسب مع عدد كبير من الضيوف، حتى لا تقع في مشكلة ازدحام منزلك وعدم وجود مكان منظم لجلوس الكل لتناول عشاء عائلي رائع..

9 – مشروبات رائعة..

Espaço Gourmet S|M, Argollo & Martins | Arquitetos Associados Argollo & Martins | Arquitetos Associados مسبح
Argollo &amp; Martins | Arquitetos Associados

Argollo & Martins | Arquitetos Associados
Argollo &amp; Martins | Arquitetos Associados
Argollo & Martins | Arquitetos Associados

لا تنس شراء مشروبات ضيوفك المفضلة ذات جودة عالية، واجعلها في مكان يسهل الوصول إليه ولتكن باردة إذا احتاج الأمر… .

10 – مدخل يرحب بضيوفك..

Скандинавское настроение, Ekaterina Donde Design Ekaterina Donde Design الاسكندنافية، الممر، رواق، &، درج
Ekaterina Donde Design

Ekaterina Donde Design
Ekaterina Donde Design
Ekaterina Donde Design

رغم بساطة أي تصميم لمدخل المنزل إلى أنه بلمسات قليلة يمكنه أن يرحب بضيوفك، وخاصة إن كان مزود بأماكن مخصصة للأحذية والمعاطف، مع لوحة تذكارية ليشعر بالنظام من أول لحظة ببيتك..

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