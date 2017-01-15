10 لمسات متميزة لمنزلك ترحب بضيوفك

هل تبحث عن منزل دائما مستعد لاستقبال الضيوف بأحسن حالاته وأن يرحب بهم، وتترك انطباع حسن عنك وعن منزلك، فقط كل ما تحتاجه بعض اللمسات لمنزلك لترحب بضيوفك على أكمل وجه، قليل من التحضيرات التى يجب ألا نغفلها عند الاستعداد لاستقبال أصيوفك في أي وقت..، وبما أن homify يهتم دائما لأمرك يقدم لك 10 لمسات بسيطة تجعل منزلك أجمل ويرحب بضيوفك ..
النظافة والنظام لها أهمية لا غنى عنها في منزلك، فهى أول سمة قد يلاحظها ضيوفك في منزلك، وتترك انطباعا جميلا بداخلهم، حافظ على النظافة الدورية لمنزلك حتى تصبح مهمة سهلة..
لا شئ أجمل من أن تجعل منزلك يملؤه الدفء والحميمية حين تستقبل ضيوفك، فهي شروط أساسية للترحاب بهم، لذا اهتم بطريقة استقبالك بهم واجعلها تليق بك وبمنزلك..
إن كنت تمتلك غرفة نوم لضيوفك، فهى أكثر الأماكن التى يجب أن تنال قدر كبير من الاهتمام، فعليك بتنظيفها وترتيبها واختيار أغطية سرير قيمة ومعطرة وفي حالة ممتازة، بالإضافة إلى نظافة الغرفة بأكملها، ولا تنس ستائر أنيقة تضيف لمسة مميزة للتصميم بأكمله، واجعل لها قدر كافي من الخصوصية لتشعرهم بالأمان..
التفاصيل هي إضافة لأي تصميم، لذا لا تتردد في الاهتمام بها وخاصة في غرفة نوم ضيوفك، بإضافة زهور أنيقة ووسائد ذات نقوش مميزة وقطع من الشيكولاتة الفاخرة تجعلك تظهر مرحب بضيوفك على أجمل وجه..
الحمام من أهم الأماكن التى تحتاج إلى اهتمام زائد عن باقي غرف المنزل، حتى تحافظ على راحة ضيوفك وأمنهم وسلامتهم، عليك الحفاظ على الفراغ جاف لتمنع وقوع حوادث كالانزلاق ونظيف دائما..
لا تنس أن تجعل حمامك مزود بالمناشف والمناديل حتى لا تضع ضيوفك في وضع محرج، وأن تحافظ على الحمام كفراغ مريح..
حافظ على نظافة ونظام المطبخ، ليسهل عليك تحضير الوجبات بسرعة وبشكل محترف، واجعل أكثر المواد استخداما في متناول الأيدي والوصول إليها سهل، حتى يشعر ضيوفك أنهم قادرين على خدمة أنفسهم بدلا من الانتظار تلبية احتياجاتهم، ذلك يزيد احساس الحميمية ..
دائما أجعل منزلك مزود بأعداد مناسبة من المقاعد ليتناسب مع عدد كبير من الضيوف، حتى لا تقع في مشكلة ازدحام منزلك وعدم وجود مكان منظم لجلوس الكل لتناول عشاء عائلي رائع..
لا تنس شراء مشروبات ضيوفك المفضلة ذات جودة عالية، واجعلها في مكان يسهل الوصول إليه ولتكن باردة إذا احتاج الأمر… .
رغم بساطة أي تصميم لمدخل المنزل إلى أنه بلمسات قليلة يمكنه أن يرحب بضيوفك، وخاصة إن كان مزود بأماكن مخصصة للأحذية والمعاطف، مع لوحة تذكارية ليشعر بالنظام من أول لحظة ببيتك..
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