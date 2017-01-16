منزل المنحنيات والإلهام البصري

فيلا رائعة الجمال وهادئة المعالم.. اللون الأبيض بسكونه يكتسحها بالكامل وهي تستلم في صمتٍ رهيب وكأنها تعلم أنه سيكون له الفضل في إطلالتها المبهرة من الداخل والخارج.. تتمتع الفيلا بسمة مميزة تجعلها فريدة في تصميمها عن غيرها من الفلل الا وهي كثرة المنحنيات.. فكل غرفة من غرفها بل كل ركن إن صح القول يحظى بإنحناء إما في السقف أو الجدران أو الأرضية أو الفرش.. شاهد معنا روعة التصميم الداخلي واستمد منها العديد من الأفكار الساحرة!