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منزل المنحنيات والإلهام البصري

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
Reforma Casa Ipiranga, Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris منازل
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فيلا رائعة الجمال وهادئة المعالم.. اللون الأبيض بسكونه يكتسحها بالكامل وهي تستلم في صمتٍ رهيب وكأنها تعلم أنه سيكون له الفضل في إطلالتها المبهرة من الداخل والخارج.. تتمتع الفيلا بسمة مميزة تجعلها فريدة في تصميمها عن غيرها من الفلل الا وهي كثرة المنحنيات.. فكل غرفة من غرفها بل كل ركن إن صح القول يحظى بإنحناء إما في السقف أو الجدران أو الأرضية أو الفرش.. شاهد معنا روعة التصميم الداخلي واستمد منها العديد من الأفكار الساحرة!

​واجهة بيضاء لفيلا مذهلة تطل على شارع أسفلتي هادئ

Reforma Casa Ipiranga, Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris منازل
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

واجهة بيضاء لفيلا مذهلة بكل المقاييس تطل على شارع أسفلتي هادئ يؤكد انعزالها عن العالم إلى حد كبير إن مررت من أمامها تمتع نظرك وارتاحت نفسك من جمال المنظر وسحر الاندماج بين المبنى واللمسات الخضراء.. نلمح من البداية منحنيات في تصميم الفيلا الخارجي ودوائر بخامات البناء المختلفة جعلتنا نطلق عليه بيت المنحنيات.

نظرة أقرب لشكل الواجهة.. وأنصاف الدوائر في كل مكان!

Reforma Casa Ipiranga, Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris منازل
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

بالنظر عن قرب لتصميم الواجهة نلاحظ كم أنصاف الدوائر الذي اعتمد عليها المصمم في شكل الفيلا الخارجي.. فالأبواب المعدنية المطلية بالأبيض لتتناغم مع الواجهة، والجدار الجامع بين الحجر والكتل الخرسانية به نفس اللمسة الدائرية، ولاسيما أرضية المدخل المرسومة بالبلاطات وكذلك الشرفة العلوية بانحناءاتها المقتحمة جدار الواجهة الحجري. 

المدخل والإضافات الخضراء

Reforma Casa Ipiranga, Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris حديقة
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

مدخل الفيلا لم يتنازل عن الإنحناءات.. فنلمحها بسهولة في الأسقف والأبواب.. الإضافات الخضراء تألقت هنا وألقت بسحرها على المدخل فجعلته مشرقًا وأكثر حيوية خصوصًا مع تعزيز المدخل بعنصر الإضاءة من خلال السبوتات المنغمسة أسفل الأوراق الخضراء.  

من الداخل.. باحة المنزل وسحر المنظر!

Reforma Casa Ipiranga, Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris حديقة
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

باحة المنزل تجمع أكثر من منظر ساحر، أولها المسبح بإنحناءاته المتكررة ومياهه شديدة الزرقان والمتناغمة مع الفضاء الواسع في السماء.. وثانيها الجلسة الأخاذة المستقرة على ضفافه والمتخذة من تصميم المراكب شكلًا لها ولكنها مصممة بخامة الخوص.. ولا يمكن أن نغفل روعة الأرضية الخشبية وما بجانبها من ساحة خضراء صغيرة تدعم جمال منظر الباحة. 

المسبح.. والمنحنيات!

Reforma Casa Ipiranga, Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris مسبح
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

المسبح أخاذ بكل المقاييس انحناءاته متكررة لكنها متناغمة مع الأسقف والجدران.. أما حافته فلم تخل من المنحنيات أيضًا إلى جانب أنها مزينة بنخبة كبيرة من الأحجار البنية تقتحمها نباتات خضراء صغيرة مذهلة.  

ساحة كبيرة تجمع المعيشة والمطبخ

Reforma Casa Ipiranga, Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris غرفة المعيشة
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

إلى الداخل.. أول ما نصادفه غرفة المعيشة في ساحة كبيرة مشتركة مع المطبخ يجمعهما سقف بديع لم يتخلى عن الإنحناءات، مجوف التصميم تستقر بداخله وحدات الإضاءة لتطل علينا بأضواءها الساحرة كما نرى في الصورة.. المعيشة مكونة من أريكة كبيرة وطويلة تمتد للنافذة الزجاجية تصميمها مريح وتستوعب ما لا يقل عن ستة أفراد.. لنرى بالصورة التالية بقية محتوياتها بشكل أوضح!

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المعيشة عن قرب والمنحنيات مازالت مسيطرة!

Reforma Casa Ipiranga, Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris غرفة الميديا
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

من زاوية أخرى نرى وحدة التلفاز المكملة لجلسة غرفة المعيشة وهي عبارة عن جدار خشبي كبير وعريض تثبت عليه شاشة تلفاز متوسطة الحجم يغلفها لوح أسود مستطيلي يشعر وكأنه جزءًا من الشاشة! الجزء السفلي من وحدة التلفاز مقسم بشكل ذكي ما بين أرفف مفتوحة وأدراج مغلفة تستوعب الكتب والأغراض الأشد خصوصية لقاطني المنزل.

المعيشة من زاوية أوضح تسير في خط واحد مع وحدة التلفاز

Reforma Casa Ipiranga, Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris غرفة الميديا
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

من هذه الزاوية نجد كيف تسير الأريكة ووحدة التلفاز على نفس الخط فكلاهما يبدأ من نفس نقطة البداية وكلاهما ينتهي أيضًا عند نفس نقطة النهاية ألا وهي الجدران الزجاجية!

المطبخ بلمسات حمراء ووحدات إضاءة ذهبية

Reforma Casa Ipiranga, Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris مطبخ
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

اللمسات الحمراء في كلًا من بار المطبخ والمقاعد المحيطة به وكذلك الكؤوس جميعها جعلته أكثر إشراقًا وأكمل تلك الإطلالة المبهرة وحدات الإضاءة الثلاث المتدليين من السقف بخيط رفيع بلونها الذهبي البراق لتصل بالقرب من البار.

المطبخ بالكامل

Reforma Casa Ipiranga, Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris مطبخ
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

نظرة عامة للمطبخ بالكامل بما يشمله من وحدات عملية وذكية دمجت معها الأجهزة الكهربائية بشكل منمق.. ولا يمكن أن نغفل الدور الذي أضفته الإكسسوارات والإضاءة واللمسة الحمراء التي أشارنا إليها مسبقًا.

غسالة الملابس أسفل حوض المطبخ متلاحمة مع وحداته

Reforma Casa Ipiranga, Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris حديقة
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

غرفة شبابية بألوان رمادية

Reforma Casa Ipiranga, Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris غرفة نوم
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

غرفة شبابية يغلب عليها هذا الطابع من تصميمها الداخلي تسيطر الألوان الرمادية بدرجاتها المختلفة على فرشها بالكامل من ستائر وفرش ووسائد وسجاد الأمر الذي حقق ترابطًا وتناغمًا بين جميع ما بها من ديكورات! 

المكتب وانحناءات أخرى

Reforma Casa Ipiranga, Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris غرفة نوم
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

مكتب أنيق من حيث الشكل يتسم بنفس الإنحناءات المسيطرة على الفيلا لم ينتبه مصممه لأمران في غاية الأهمية يمكنهما أن يعتبرا أخطاء ديكورية فادحة، أولهما وجود المكتب لا أمام مرآة والتي بلا أدنى شك تشكل عامل مشتت بالنسبة لمستخدمه وثانيهما التلفاز والذي لا يقل خطورة عن المرآة! 

جناح النوم الرئيسي

Reforma Casa Ipiranga, Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris غرفة نوم
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

غرفة نوم هادئة المعالم يغلب عليها اللون الأبيض فقط زينتها وسائد ملونة بالأحمر الدافئ والرمادي الداكن مما أحدث تناقضًا واضحًا في الفرش.. ينسجم فرش السرير بأكمله مع الستائر التي اختيرت بنفس الألوان مما انعكس على إطلالة الغرفة المبهرة! 

غرفة أطفال بمزيج الأبيض والوردي.. لا تناسب إلا الفتيات

Reforma Casa Ipiranga, Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris غرفة الاطفال
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

خزانة الملابس هي بطلة الرواية

Reforma Casa Ipiranga, Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris غرفة الاطفال
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

خزانة الملابس الخاصة بهذه الغرفة كانت العنصر الأكثر بروزًا وتألقًا على الإطلاق والفضل يرجع للألواح العاكسة التي غلفتها وزينتها في ذات الوقت.. تغليف المرايا لخزانة الملابس عزز مساحة الغرفة وجعلها تبدو أكبر بكل تأكيد!

سقف دائري مجوف ودوائر ملونة في الجدران

Reforma Casa Ipiranga, Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris غرفة الاطفال
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

سقف دائري مجوف تحتله سبوتات مخفية يوفر إضاءة خافتة للغرفة، أما الدوائر الأخرى مختلفة الأحجام، فهي مخصصة هنا فقط لوضع ألعاب الأطفال المختلفة وهو ما تحقق فعليًا على أرض الواقع!

مكتب طفولي بألوان وردية

Reforma Casa Ipiranga, Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris غرفة الاطفال
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

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الحمام الأول.. بدرجات البيج والنيلي

Reforma Casa Ipiranga, Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris حمام
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

الحمام الثاني: أبيض x أسود

Reforma Casa Ipiranga, Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris حمام
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

حمام ثالث تأثر بمنحنيات الفيلا!

Reforma Casa Ipiranga, Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris حمام
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

حوض فاخر قمة في الأناقة تأثر بشكل واضح بالإنحناءات التي تغمر الفيلا! صُمِمَ بخامة الرخام المعروفة بفخامتها وتكلفتها المرتفعة زينه من الجانب الأيسر جدار مدهش مزركش ومزهرية زجاجية راقية بها نباتات خضراء تنعكس بجمالها على المرآة العريضة التي تعتلي الحوض مباشرة.

إلى الخارج مرة أخرى .. وجلستين مختلفتين

Reforma Casa Ipiranga, Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris منازل
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

صور أخرى لهذا المشروع

Reforma Casa Ipiranga, Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris منازل
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

Reforma Casa Ipiranga, Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris غرفة نوم
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

Reforma Casa Ipiranga, Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris منازل
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

Reforma Casa Ipiranga, Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris منازل
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

Reforma Casa Ipiranga, Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris منازل
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

Reforma Casa Ipiranga, Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris غرفة الميديا
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
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