جولة سريعة بين أركان منزل غاية في البساطة

مع هوميفاي اليوم نتجول بين أركان منزل غاية في البساطة والروعة، جمع بين أصالة المااضي وجمال الحاضر، نجح TIKKANEN ARQUITETURA في تصميم هذا المنزل والحفاظ على أصالته و أضاف له تصميمات حديثة وعصرية بسيطة تليق بجماله وكلاسيكيته، من الخارج والداخل سنتأمل تفاصيل هذا المنزل الرائع..
أول انطباع عن هذا المنزل سيكون البساطة، والهدوء رغم أنك ستعتقد أنه منزل عائلة كبيرة ولكنك حتما ستشعر بالهدوء والراحة من قبل حتى ان تمس قدماك أرضه، تكوين مختلف الارتفاعات وواجهة من الحجر مغطاه بقرميد خشبي..
البساطة ثم الهدوء، هم اهم ما يميز هذا التصميم، مدخله الرئيسي خالي من التكلف والابتكار فقط باب خشبي عتيق وشجيرتين من الصبار يرحبان بالضيوف..
هذا المشهد الخلاب يليق بهذا المنزل الراقي، ترك المصمم الرؤية البصرية مفتوحة أمامك بلا عائق، لتستمتع بالطبيعة الساحرة ..
أضاف المصمم للمر الرئيسي للمدخل نافورة مائية بسيطة، محاطة بنباتات جميلة ومتميزة، ليصبح الطريق للمنزل رحلة قصيرة ممتعة ..
حين تغيب الشمس يتلألأ المنزل بوحدات إضاءة متميزة وقام المصمم بتوزيعها بشكل مبتكر ومتميز ليبرز جمالها…
وللعائلة الكبيرة جزء خاص بالمنزل مزود بحمام سباحة متميز، جلسة رائعة لحفلة شواء عائلية أو عشاء رومانسي ..
بين الحداثة والأصالة والتقليدية صممت غرفة معيشة هذا المنزل، حافظ المصمم على عناصر المنزل التقليدية، أرضيات ذات تصميم عتيق وجدران حجرية، مع أرائك حديثة بألوان محايدة…
ركن الطعام في هذا المنزل يشه كثيرا القصور، طاولة طعام كلاسيكية بمقاعد ذات لون فيروزي مبهج، ودولاب للممتلكات القيمة، وتشكيل وسط جدار حجري بتصميم ملكي/ ونجفة كلاسيكية رائعة..
وفي الليالي الباردة تجتمع العائلة في ركن خاص حول المدفأة الريفية، يتناولون مشروب دافئ وبتجاذبون اطراف الحديث، جو عائلي دافئ نبحث عنه في ظل عصر التكنولوجيا..
ورغم تقليدية التصميم إلا أنه بلمسات حديثة ترك المصمم المطبخ في أجمل إطلالة، حافظ المصمم على الجدار الحجري مع توزيع ذكي لوحدات التخزين وشفاط كهربي معدن وطاولة تقليدية تتوسط الفراغ..
للعائلتنا اليوم لم ينس المصمم أن يضيف لهم منطقة خاصة بحفلات الشواء مزود بفرن بتصميم ريفي أنيق، ومطبخ مفتوح لإعداد أشهي المأكولات..
تصميم كلاسيكي بسيط لغرفة نوم مزدوجة، بألوان أغطية مبهجة، وتصميم معدني بتشكيلات رائعة
الفيرفورجيه ، البساطة كما ذكرنا هي مفتاح التصميم بأكمله اليوم..
بتصميم تقليدي آخر تأتي هذه الغرفة، مزدوجة أيضا ولكن هذه المرة قطع أثاث خشبية، بتفاصيل بسيطة وأسقف خشبية مميزة..
من منا لا يتمنى مثل هذه الجلسة في بيته، خاصة وإن كنت تسكن وسط الطبيعة بجمالها وسحرها، استغل المصمم هذا المشهد وصمم جلسة مفتوحة على الطبيعة مع جدران من الزجاج للحفاظ على جزء من الخصوصية، لتتناول إفطارك مع مشروبك المفضل وسط عائلتك الحبيبة..
هنا المصمم ادرك أهمية التفاصيل، وما لها من اهمية في اي لوحة فنية، لذا أضاف لمسات مختلفة وفي كل ركن، حتى وإن كانت تفاصيل قليلة وصغيرة ولكن تصنع فارق في اللوحة باكملها، كمزهرية صغيرة على أعتاب شباك الحمام الرئيسي..
وأن تترك لمسات ناعمة ذات جمال خاص، تضيف لمنزلك معاني كثيرة وتحمل جانب وظيفي مهم، كمقبض حديدي بلون ذهبي للدرج الداخلي..
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