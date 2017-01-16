جولة سريعة بين أركان منزل غاية في البساطة

مع هوميفاي اليوم نتجول بين أركان منزل غاية في البساطة والروعة، جمع بين أصالة المااضي وجمال الحاضر، نجح TIKKANEN ARQUITETURA في تصميم هذا المنزل والحفاظ على أصالته و أضاف له تصميمات حديثة وعصرية بسيطة تليق بجماله وكلاسيكيته، من الخارج والداخل سنتأمل تفاصيل هذا المنزل الرائع..