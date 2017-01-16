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جولة سريعة بين أركان منزل غاية في البساطة

آية منير آية منير
Casa Toscana em Serra Negra, Tikkanen arquitetura Tikkanen arquitetura منازل
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مع هوميفاي اليوم نتجول بين أركان منزل غاية في البساطة والروعة، جمع بين أصالة المااضي وجمال الحاضر، نجح TIKKANEN ARQUITETURA في تصميم هذا المنزل والحفاظ على أصالته و أضاف له تصميمات حديثة وعصرية بسيطة تليق بجماله وكلاسيكيته، من الخارج والداخل سنتأمل تفاصيل هذا المنزل الرائع..

منزل بسيط..

Casa Toscana em Serra Negra, Tikkanen arquitetura Tikkanen arquitetura منازل
Tikkanen arquitetura

Tikkanen arquitetura
Tikkanen arquitetura
Tikkanen arquitetura

أول انطباع عن هذا المنزل سيكون البساطة، والهدوء رغم أنك ستعتقد أنه منزل عائلة كبيرة ولكنك حتما ستشعر بالهدوء والراحة من قبل حتى ان تمس قدماك أرضه، تكوين مختلف الارتفاعات وواجهة من الحجر مغطاه بقرميد خشبي..

المدخل الرئيسي..

Casa Toscana em Serra Negra, Tikkanen arquitetura Tikkanen arquitetura منازل
Tikkanen arquitetura

Tikkanen arquitetura
Tikkanen arquitetura
Tikkanen arquitetura

البساطة ثم الهدوء، هم اهم ما يميز هذا التصميم، مدخله الرئيسي خالي من التكلف والابتكار فقط باب خشبي عتيق وشجيرتين من الصبار يرحبان بالضيوف..

الطبيعة الخلابة..

Casa Toscana em Serra Negra, Tikkanen arquitetura Tikkanen arquitetura حديقة
Tikkanen arquitetura

Tikkanen arquitetura
Tikkanen arquitetura
Tikkanen arquitetura

هذا المشهد الخلاب يليق بهذا المنزل الراقي، ترك المصمم الرؤية البصرية مفتوحة أمامك بلا عائق، لتستمتع بالطبيعة الساحرة ..

نافورة مياه..

Casa Toscana em Serra Negra, Tikkanen arquitetura Tikkanen arquitetura منازل
Tikkanen arquitetura

Tikkanen arquitetura
Tikkanen arquitetura
Tikkanen arquitetura

أضاف المصمم للمر الرئيسي للمدخل نافورة مائية بسيطة، محاطة بنباتات جميلة ومتميزة، ليصبح الطريق للمنزل رحلة قصيرة ممتعة ..

إطلالة مختلفة..

Casa Toscana em Serra Negra, Tikkanen arquitetura Tikkanen arquitetura منازل
Tikkanen arquitetura

Tikkanen arquitetura
Tikkanen arquitetura
Tikkanen arquitetura

حين تغيب الشمس يتلألأ المنزل بوحدات إضاءة متميزة وقام المصمم بتوزيعها بشكل مبتكر ومتميز ليبرز جمالها…

الجزء الخاص..

Casa Toscana em Serra Negra, Tikkanen arquitetura Tikkanen arquitetura منازل
Tikkanen arquitetura

Tikkanen arquitetura
Tikkanen arquitetura
Tikkanen arquitetura

وللعائلة الكبيرة جزء خاص بالمنزل مزود بحمام سباحة متميز، جلسة رائعة لحفلة شواء عائلية أو عشاء رومانسي ..

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غرفة المعيشة ..

Casa Toscana em Serra Negra, Tikkanen arquitetura Tikkanen arquitetura غرفة المعيشة
Tikkanen arquitetura

Tikkanen arquitetura
Tikkanen arquitetura
Tikkanen arquitetura

بين الحداثة والأصالة والتقليدية صممت غرفة معيشة هذا المنزل، حافظ المصمم على عناصر المنزل التقليدية، أرضيات ذات تصميم عتيق وجدران حجرية، مع أرائك حديثة بألوان محايدة…

تصميم ملكي..

Casa Toscana em Serra Negra, Tikkanen arquitetura Tikkanen arquitetura غرفة السفرة
Tikkanen arquitetura

Tikkanen arquitetura
Tikkanen arquitetura
Tikkanen arquitetura

ركن الطعام في هذا المنزل يشه كثيرا القصور، طاولة طعام كلاسيكية بمقاعد ذات لون فيروزي مبهج، ودولاب للممتلكات القيمة، وتشكيل وسط جدار حجري بتصميم ملكي/ ونجفة كلاسيكية رائعة..

ركن دافئ..

Casa Toscana em Serra Negra, Tikkanen arquitetura Tikkanen arquitetura غرفة المعيشة
Tikkanen arquitetura

Tikkanen arquitetura
Tikkanen arquitetura
Tikkanen arquitetura

وفي الليالي الباردة تجتمع العائلة في ركن خاص حول المدفأة الريفية، يتناولون مشروب دافئ وبتجاذبون اطراف الحديث، جو عائلي دافئ نبحث عنه في ظل عصر التكنولوجيا..

مطبخ تقليدي لمسة حديثة…

Casa Toscana em Serra Negra, Tikkanen arquitetura Tikkanen arquitetura مطبخ
Tikkanen arquitetura

Tikkanen arquitetura
Tikkanen arquitetura
Tikkanen arquitetura

ورغم تقليدية التصميم إلا أنه بلمسات حديثة ترك المصمم المطبخ في أجمل إطلالة، حافظ المصمم على الجدار الحجري مع توزيع ذكي لوحدات التخزين وشفاط كهربي معدن وطاولة تقليدية تتوسط الفراغ..

حفلة شواء في الهواء الطلق..

Casa Toscana em Serra Negra, Tikkanen arquitetura Tikkanen arquitetura مطبخ
Tikkanen arquitetura

Tikkanen arquitetura
Tikkanen arquitetura
Tikkanen arquitetura

للعائلتنا اليوم لم ينس المصمم أن يضيف لهم منطقة خاصة بحفلات الشواء مزود بفرن بتصميم ريفي أنيق، ومطبخ مفتوح لإعداد أشهي المأكولات..

غرفة نوم مزدوجة..

Casa Toscana em Serra Negra, Tikkanen arquitetura Tikkanen arquitetura غرفة نوم
Tikkanen arquitetura

Tikkanen arquitetura
Tikkanen arquitetura
Tikkanen arquitetura

تصميم كلاسيكي بسيط لغرفة نوم مزدوجة، بألوان أغطية مبهجة، وتصميم معدني بتشكيلات رائعة الفيرفورجيه ، البساطة كما ذكرنا هي مفتاح التصميم بأكمله اليوم..

غرفة أخرى..

Casa Toscana em Serra Negra, Tikkanen arquitetura Tikkanen arquitetura غرفة نوم
Tikkanen arquitetura

Tikkanen arquitetura
Tikkanen arquitetura
Tikkanen arquitetura

بتصميم تقليدي آخر تأتي هذه الغرفة، مزدوجة أيضا ولكن هذه المرة قطع أثاث خشبية، بتفاصيل بسيطة وأسقف خشبية مميزة..

الاستمتاع بالطبيعية..

Casa Toscana em Serra Negra, Tikkanen arquitetura Tikkanen arquitetura بلكونة أو شرفة
Tikkanen arquitetura

Tikkanen arquitetura
Tikkanen arquitetura
Tikkanen arquitetura

من منا لا يتمنى مثل هذه الجلسة في بيته، خاصة وإن كنت تسكن وسط الطبيعة بجمالها وسحرها، استغل المصمم هذا المشهد وصمم جلسة مفتوحة على الطبيعة مع جدران من الزجاج للحفاظ على جزء من الخصوصية، لتتناول إفطارك مع مشروبك المفضل وسط عائلتك الحبيبة..

التفاصيل دوما تصنع فارق..

Casa Toscana em Serra Negra, Tikkanen arquitetura Tikkanen arquitetura حمام
Tikkanen arquitetura

Tikkanen arquitetura
Tikkanen arquitetura
Tikkanen arquitetura

هنا المصمم ادرك أهمية التفاصيل، وما لها من اهمية في اي لوحة فنية، لذا أضاف لمسات مختلفة وفي كل ركن، حتى وإن كانت تفاصيل قليلة وصغيرة ولكن تصنع فارق في اللوحة باكملها، كمزهرية صغيرة على أعتاب شباك الحمام الرئيسي..

لمسات ناعمة..

Casa Toscana em Serra Negra, Tikkanen arquitetura Tikkanen arquitetura Corridor, hallway & stairsStairs
Tikkanen arquitetura

Tikkanen arquitetura
Tikkanen arquitetura
Tikkanen arquitetura

وأن تترك لمسات ناعمة ذات جمال خاص، تضيف لمنزلك معاني كثيرة وتحمل جانب وظيفي مهم، كمقبض حديدي بلون ذهبي للدرج الداخلي..

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