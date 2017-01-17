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10 أفكار عصرية ستحب أن تضيفها لمطبخك..

آية منير آية منير
APARTAMENTO SAÚDE - SP, Natali de Mello - Arquitetura e Arte Natali de Mello - Arquitetura e Arte KitchenAccessories & textiles
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المطبخ من اكثر الأماكن حيوية في المنزل، وكلما أضفنا له من لمسات متطورة وأعطيناه قدر كبير من الاهتمام زاد شعورنا بالراحة، ومع تطور عالم الديكور ظهرت الكثير من الأساليب الحديثة لتوفير خدمات مميزة وإضافة تفاصيل تجعل مهمتك أسهل في مطبخ منزلك..

مع هوميفاي اليوم سنقدم لك 10 افكار حديثة وعصرية بالتأكيد امتلاكها في مطبخك سيغير مجرى حياتك وستحب تواجدك فيه لأطول مدة ممكنة، وكما تعودنا من هوميفاي البحث عن راحتك هي مهمتها الأولى، إليكم هذه المجموعة الرائعة ونعدك بالمزيد..

1 – لوحة مغناطيسية..

APARTAMENTO SAÚDE - SP, Natali de Mello - Arquitetura e Arte Natali de Mello - Arquitetura e Arte KitchenAccessories & textiles
Natali de Mello – Arquitetura e Arte

Natali de Mello - Arquitetura e Arte
Natali de Mello – Arquitetura e Arte
Natali de Mello - Arquitetura e Arte

إضافة لوحة مغناطيسية لمطبخك من أكثر اللمسات ذكاء وعملية، ستحبها بالتأكيد، لأنها توفر الوقت والمجهود عليك في التخزين والترتيب، بالإضافة للشكل الجمالي التى تضيفه لمطبخك، كلوحة عشوائية جميلة بداخله، وتجعل كل ادواتك في متناول يدك دون فقد أو تزاحم.. 

مرونته وسهولة تنفيذه أهم ما يميزه، يمكنك بسهوة اختيار تصميم يناسب لمطبخك ولن تجد عائق في تنفيذه مهما كانت المساحة المخصصة لها ، فيمكنك بسهولة تصميمه على هيئة جادر كامل أو لوحة صغيرة أو شريط مغناطيسي .. 

2 – مقاعد ذات تصميم خاص..

Baa Bar Stool Baa Stool KitchenTables & chairs
Baa Stool

Baa Bar Stool

Baa Stool
Baa Stool
Baa Stool

إن كنت من محبي إقتناء القطع الديكورية ذات التصميم المختلف والراقي، بنعومة ورقة صمم هذا المقعد، لتتناول وجبة إفطارك اللذية مع مشروبك الخاص صباحا، وأنت تستمتع بجمال التصميم وألوانه المبهجة..

3 – لوحة تذكارية..

David Mellor Minimal Cutlery Hand Pulled Screen Print Lane KitchenAccessories & textiles
Lane

David Mellor Minimal Cutlery Hand Pulled Screen Print

Lane
Lane
Lane

لكل وجبة مقاديرها الخاصة، وأنت لك لمستك الخاصة أيضا، ولكن حين نطهو الوجبة في كل مرة نحتاج ما يذكرنا بهذه الحيل اللذيذة والتى تضيف مذاق خاص للأكلة، وأحيانا لا نجد من الوقت ما يسمح لنبحث قليلا عما نريد، لذا صمم لوحتك الخاصة لتذكيرك بما تنساه دوما، كقطعة ديكورية أنيقة تميز تصميمك ..

4 – أرفف مزخرفة..

Vintage Mutfak Rafı, Pons Home Design Pons Home Design KitchenCabinets & shelves
Pons Home Design

Pons Home Design
Pons Home Design
Pons Home Design

نحتاج دوما لمساحات خاصة لتخزين مختلف أدوات الطهي سواء كانت اطعمة أو غيره، وأحيانا نلجأ للأرفف أكثر من الأدراج لسهولة وصولنا لما نريد، بالإضافة إلى اختيار قطع ديكورية خاصة على ذوقك الخاص، تميز مطبخك وتترك لمستك الخاصة، ولكن يختلف تصميم الأرفف كما تريد سواء كانت وحدة منفصلة أو مجرد أرفف مفتوحة بسيطة ، أو مزودة بزخارف أنيقة مميزة..

5 – فواحة بمطبخك..

Albox MATT / Koyu Mavi & Beyaz, albox albox KitchenCabinets & shelves
albox

albox
albox
albox

قم بزرع نباتات ذات رائحة جذابة كالنعناع والريحان وإكليل الجبل وأيضا يمكنك زرع البقدونس وغيرها من النباتات التى تحتاجها كثير في أطعمتنا، بل تضيف لمطبخك مظهر أنيق خلاب من قلب الطبيعة وتجعل طعامك ذو مذاق شهي وذكي لأنك ستجد كل ما تحتاجه طازجا ولا حاجة لشراءه من الأسواق..

6 – أفكار خاصة بسلة المهملات..

Pull out waste bins Urban Myth KitchenStorage
Urban Myth

Pull out waste bins

Urban Myth
Urban Myth
Urban Myth

تعرف العالم مؤخرا على اهمية إعادة تدوير القمامة وخاصة من المنازل، ولتتم هذه العملية بنجاح يجب فصلها من البداية بشكل ذكي حتى نحافظ على هذه الثروة العظيمة، لذا هوميفاي تقدم لك هذا النموذج لسلة المهملات المقسمة بشكل سهل لفصل مخلفاتنا والحفاظ على كل نوع منفصل عن باقية العناصر لنسهل عملية التصنيع..

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7 – وحدات إضاءة من تصميمك..

homify KitchenLighting
homify

homify
homify
homify

ما رأيك أن تصمم وحدات إضاءة بنفسك؟ إن كنت من هواة الاعمال اليدوية فستجد بالتأكيد الكثير من الأفكار التى قد تحب أن تنفذها في منزلك، كهذا النمذج بزجاجات قديمة استطاع المصمم أن يجعل منها وحدات إضاءة رائعة..

8 – اترك لمساتك..

Adesivo de azulejo hidráulico para cozinha ZAP KitchenAccessories & textiles
ZAP

Adesivo de azulejo hidráulico para cozinha

ZAP
ZAP
ZAP

بألوان ونقوش رائعة، اترك لمستك الخاصة على جدار مطبخك واجعل من كل وحدة سيراميك لوحة مليئة بالتفاصيل الرائعة والتى ستجعل من الفراغ بأكمله كلوحة فنية جذابة..

9 – تخزين صحي

Kitchen island butchers block top Country Interiors KitchenCabinets & shelves
Country Interiors

Kitchen island butchers block top

Country Interiors
Country Interiors
Country Interiors

لتخزين الخضروات الجافة بطريقة صحية ومنظمة وجميلة أيضا، فإليك فكرة سلال من الخوص أنيقة ومميزة ويمكن أن تخزن بسهولة في أي مكان..

10 – سحر الألوان الداكنة..

Olea , Bodrum Femaş Mobilya Bodrum Femaş Mobilya KitchenCabinets & shelves خشب Green
Bodrum Femaş Mobilya

Bodrum Femaş Mobilya
Bodrum Femaş Mobilya
Bodrum Femaş Mobilya

نلجأ للألوان الفاتحة في المطابخ لنزيد من المساحة البصرية، ونجعله مشرق وحيوي دائما، ولكن سحر الألوان الداكنة لا يضاهيه شئ آخر، اختيار لون الأخضر الداكن كان جرئ ينم عن شخصية صاحب التصميم، ولكن ترك المطبخ في إطلالة مختلفة ومتميزة

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منزل المنحنيات والإلهام البصري
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