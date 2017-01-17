10 أفكار عصرية ستحب أن تضيفها لمطبخك..

المطبخ من اكثر الأماكن حيوية في المنزل، وكلما أضفنا له من لمسات متطورة وأعطيناه قدر كبير من الاهتمام زاد شعورنا بالراحة، ومع تطور عالم الديكور ظهرت الكثير من الأساليب الحديثة لتوفير خدمات مميزة وإضافة تفاصيل تجعل مهمتك أسهل في مطبخ منزلك..
مع هوميفاي اليوم سنقدم لك 10 افكار حديثة وعصرية بالتأكيد امتلاكها في مطبخك سيغير مجرى حياتك وستحب تواجدك فيه لأطول مدة ممكنة، وكما تعودنا من هوميفاي البحث عن راحتك هي مهمتها الأولى، إليكم هذه المجموعة الرائعة ونعدك بالمزيد..
إضافة لوحة مغناطيسية لمطبخك من أكثر اللمسات ذكاء وعملية، ستحبها بالتأكيد، لأنها توفر الوقت والمجهود عليك في التخزين والترتيب، بالإضافة للشكل الجمالي التى تضيفه لمطبخك، كلوحة عشوائية جميلة بداخله، وتجعل كل ادواتك في متناول يدك دون فقد أو تزاحم..
مرونته وسهولة تنفيذه أهم ما يميزه، يمكنك بسهوة اختيار تصميم يناسب لمطبخك ولن تجد عائق في تنفيذه مهما كانت المساحة المخصصة لها ، فيمكنك بسهولة تصميمه على هيئة جادر كامل أو لوحة صغيرة أو شريط مغناطيسي ..
إن كنت من محبي إقتناء القطع الديكورية ذات التصميم المختلف والراقي، بنعومة ورقة صمم هذا المقعد، لتتناول وجبة إفطارك اللذية مع مشروبك الخاص صباحا، وأنت تستمتع بجمال التصميم وألوانه المبهجة..
لكل وجبة مقاديرها الخاصة، وأنت لك لمستك الخاصة أيضا، ولكن حين نطهو الوجبة في كل مرة نحتاج ما يذكرنا بهذه الحيل اللذيذة والتى تضيف مذاق خاص للأكلة، وأحيانا لا نجد من الوقت ما يسمح لنبحث قليلا عما نريد، لذا صمم لوحتك الخاصة لتذكيرك بما تنساه دوما، كقطعة ديكورية أنيقة تميز تصميمك ..
نحتاج دوما لمساحات خاصة لتخزين مختلف أدوات الطهي سواء كانت اطعمة أو غيره، وأحيانا نلجأ للأرفف أكثر من الأدراج لسهولة وصولنا لما نريد، بالإضافة إلى اختيار قطع ديكورية خاصة على ذوقك الخاص، تميز مطبخك وتترك لمستك الخاصة، ولكن يختلف تصميم الأرفف كما تريد سواء كانت وحدة منفصلة أو مجرد أرفف مفتوحة بسيطة ، أو مزودة بزخارف أنيقة مميزة..
قم بزرع نباتات ذات رائحة جذابة كالنعناع والريحان وإكليل الجبل وأيضا يمكنك زرع البقدونس وغيرها من النباتات التى تحتاجها كثير في أطعمتنا، بل تضيف لمطبخك مظهر أنيق خلاب من قلب الطبيعة وتجعل طعامك ذو مذاق شهي وذكي لأنك ستجد كل ما تحتاجه طازجا ولا حاجة لشراءه من الأسواق..
تعرف العالم مؤخرا على اهمية إعادة تدوير القمامة وخاصة من المنازل، ولتتم هذه العملية بنجاح يجب فصلها من البداية بشكل ذكي حتى نحافظ على هذه الثروة العظيمة، لذا هوميفاي تقدم لك هذا النموذج لسلة المهملات المقسمة بشكل سهل لفصل مخلفاتنا والحفاظ على كل نوع منفصل عن باقية العناصر لنسهل عملية التصنيع..
ما رأيك أن تصمم وحدات إضاءة بنفسك؟ إن كنت من هواة الاعمال اليدوية فستجد بالتأكيد الكثير من الأفكار التى قد تحب أن تنفذها في منزلك، كهذا النمذج بزجاجات قديمة استطاع المصمم أن يجعل منها وحدات إضاءة رائعة..
بألوان ونقوش رائعة، اترك لمستك الخاصة على جدار مطبخك واجعل من كل وحدة سيراميك لوحة مليئة بالتفاصيل الرائعة والتى ستجعل من الفراغ بأكمله كلوحة فنية جذابة..
لتخزين الخضروات الجافة بطريقة صحية ومنظمة وجميلة أيضا، فإليك فكرة سلال من الخوص أنيقة ومميزة ويمكن أن تخزن بسهولة في أي مكان..
نلجأ للألوان الفاتحة في المطابخ لنزيد من المساحة البصرية، ونجعله مشرق وحيوي دائما، ولكن سحر الألوان الداكنة لا يضاهيه شئ آخر، اختيار لون الأخضر الداكن كان جرئ ينم عن شخصية صاحب التصميم، ولكن ترك المطبخ في إطلالة مختلفة ومتميزة
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