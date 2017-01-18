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10 مطابخ كبيرة لجمع شمل العائلة

Eman Rifaat Eman Rifaat
Recuperação de uma habitação rural em Melgaço, Davide Domingues Arquitecto Davide Domingues Arquitecto مطبخ
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يوجد نوعان مختلفان من تصميمات المطابخ وفقا لحجمها توزيع العناصر بها وشكلها، الأول هي المطابخ المخصصة من أجل إعداد الطعام فقط، والنوع الثاني هي المطابخ التي عندما تنظر إليها تجد مكانا لإعداد الطعام وآخر لتناوله وآخر لجلسة عائلية فالتصميم يعطي وظائف مختلفة للمطبخ.

كتاب الأفكار هذا يعرض لكم مجموعة متميزة من تصميمات المطابخ بالنوع الثاني، مطابخ مريحة وعملية تصلح لكثير من الوظائف بغض النظر عن المساحة المخصصة لها.

أزرق وأبيض

Apartamento Graça, Espaço Mínimo Espaço Mínimo مطبخ
Espaço Mínimo

Espaço Mínimo
Espaço Mínimo
Espaço Mínimo

أول مثال هو نموذج لمطبخ ضيق ولكنه مستغل بشكل رائع، وعلى الرغم من وجود نافذة إلا أنه لا يزال في حاجة إلى ضوء إضافي بسبب طوله، وبالطبع لن نجد لون مثالي لهذه المساحة بخلاف اللون الأبيض، لذلك ظهر المطبخ بشكله الحالي المشرق والأنيق. 

جدران المطبخ أيضا باللون الأبيض وما زادها أناقة هي تلك الخطوط الزرقاء الموجودة بين الجزئين العلوي والسفلي. 

2- استخدام الأرض في فصل المساحات

ARTILHARIA UM, Lisboa, LAVRADIO DESIGN LAVRADIO DESIGN مطبخ
LAVRADIO DESIGN

LAVRADIO DESIGN
LAVRADIO DESIGN
LAVRADIO DESIGN

الآن في كثير من التصميمات يتم دمج غرفة السفرة مع المطبخ في مساحة واحدة، وهي فكرة جيدة لجعل المطبخ مكان تجمع عائلي، ومع ذلك فإن استخدام طرق مختلفة لفصل المساحات بين الغرفتين يزيد من جمال التصميم دون إلغاء فكرة التواصل. 

هنا استخدم المصمم البلاط بنقوش جميلة كطريقة للفصل بين المساحتين. 

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3- مطبخ مع غرفة معيشة

Recuperação de uma habitação rural em Melgaço, Davide Domingues Arquitecto Davide Domingues Arquitecto مطبخ
Davide Domingues Arquitecto

Davide Domingues Arquitecto
Davide Domingues Arquitecto
Davide Domingues Arquitecto

في المثال السابق رأينا المطبخ مع غرفة السفرة تفصلها أرضية مختلفة، في هذا التصميم تم دمج المطبخ مع غرفة السفرة وغرفة المعيشة أيضا في آن واحد! 

المساحة الواسعة تسمح للمصمم أن يفعل ذلك دون الشعور بأي انزعاج عند رؤية ثلاث غرف في نفس المساحة، وبنفس الطريقة السابقة هناك خدع بسيطة تفصل بين الغرف مثل استخدام جدران مختلفة في غرفة المعيشة والمطبخ.

4- نظرة على الحديقة

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

الأبواب الزجاجية من أفضل الوسائل المستخدمة لدمج المساحة الخارجية مع الغرف من الداخل، ووجود شرفة بجانب المطبخ سمح برؤية واضحة للحديقة واتصال رائع بين المساحتين، فمن السهل الآن الاستمتاع مع العائلة في الصيف وطهي وجبات عائلية.

5- مطبخ صغير وواسع

Mini T1, José Tiago Rosa José Tiago Rosa مطبخ
José Tiago Rosa

José Tiago Rosa
José Tiago Rosa
José Tiago Rosa

يفضل دمج غرفة المعيشة مع المطبخ في الشقق ذات المساحات الصغيرة، فالمطبخ الموجود بهذا التصميم صغير وضيق للغاية ولكنه غير مزعج بسبب دمجه مع غرفة أخرى أعطت شعورا للعين بوجود مساحة واسعة.

6- أناقة الأبيض

QUINTA DA MARINHA RESIDENCE - Where the woods meet the ocean..., DZINE & CO, Arquitectura e Design de Interiores DZINE & CO, Arquitectura e Design de Interiores مطبخ
DZINE &amp; CO, Arquitectura e Design de Interiores

DZINE & CO, Arquitectura e Design de Interiores
DZINE &amp; CO, Arquitectura e Design de Interiores
DZINE & CO, Arquitectura e Design de Interiores

اللون المفضل في تصميم المطابخ هو الأبيض لأنه يعطي شعورا دائم بالنظافة والإشراق. 

ومع ذلك فاستخدام الأبيض بكثافة في التصميم يشعرك بالملل، والطريقة الأفضل للتخلص من هذا الشعور هو استخدام النباتات الخضراء في زوايا المطبخ المختلفة، مع استخدام الإضاءة وانعكاساتها بشكل جيد في الديكور كما هو واضح في هذا التصميم.

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7- لمسة ريفية

Apartamento Saldanha_Reabilitação Arquitectura + Design Interiores, Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores مطبخ
Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores

Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores
Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores
Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores

لإدخال الراحة وشعور الألفة داخل مطبخك هناك طريقة سهلة لفعل ذلك وهي استخدام الخشب والأثاث المصمم بطراز قديم وكلاسيكي، فالخشب هو أفضل المواد التي تعطي أريحية ودفء للغرف وخصوصا للمطبخ الذي نشعر فيه بالحنين إلى عائلاتنا والتجمعات التي كنا نفعلها في بيت العائلة. 

8- ذهب لامع

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

تصميم بسيط وأنيق وفاخر للمطبخ! 

خزائن بيضاء لامعة وبسيطة ومقاعد ومصابيح تحمل ذات الصفات، ومع ذلك فالتصميم بأكمله ليس بسيطا كما يبدو، فهذا الجدار الذهبي أضاف لمسة فاخرة وفريدة للتصميم. 

9- تفاصيل صغيرة

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

التصميم الرائع هو من تكون التفاصيل الصغيرة هي البطل فيه، على سبيل المثال السبورة الموجودة في جزء من جدار هذا المطبخ هي تفصيلة صغيرة وبسيطة للغاية لكنها صنعت فارقا كبيرا في ظهور الشكل النهائي بهذه الاناقة.

10- تصميم معاصر بالخشب

Beleza intemporal, FABRI FABRI مطبخ Wood effect
FABRI

FABRI
FABRI
FABRI

الخشب هو واحد من المواد التي تضيف دفئا للمكان الموجود به، والمطبخ الخشبي أول ما نراه نفكر  في النمط الريفي في التصميم، ولكن يمكن أن يصبح الخشب داخل التصميمات الحديثة والمعاصرة عند دمجه مع الأسود كهذا التصميم.

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