10 مطابخ كبيرة لجمع شمل العائلة

يوجد نوعان مختلفان من تصميمات المطابخ وفقا لحجمها توزيع العناصر بها وشكلها، الأول هي المطابخ المخصصة من أجل إعداد الطعام فقط، والنوع الثاني هي المطابخ التي عندما تنظر إليها تجد مكانا لإعداد الطعام وآخر لتناوله وآخر لجلسة عائلية فالتصميم يعطي وظائف مختلفة للمطبخ.
كتاب الأفكار هذا يعرض لكم مجموعة متميزة من تصميمات المطابخ بالنوع الثاني، مطابخ مريحة وعملية تصلح لكثير من الوظائف بغض النظر عن المساحة المخصصة لها.
أول مثال هو نموذج لمطبخ ضيق ولكنه مستغل بشكل رائع، وعلى الرغم من وجود نافذة إلا أنه لا يزال في حاجة إلى ضوء إضافي بسبب طوله، وبالطبع لن نجد لون مثالي لهذه المساحة بخلاف اللون الأبيض، لذلك ظهر المطبخ بشكله الحالي المشرق والأنيق.
جدران المطبخ أيضا باللون الأبيض وما زادها أناقة هي تلك الخطوط الزرقاء الموجودة بين الجزئين العلوي والسفلي.
الآن في كثير من التصميمات يتم دمج غرفة السفرة مع المطبخ في مساحة واحدة، وهي فكرة جيدة لجعل المطبخ مكان تجمع عائلي، ومع ذلك فإن استخدام طرق مختلفة لفصل المساحات بين الغرفتين يزيد من جمال التصميم دون إلغاء فكرة التواصل.
هنا استخدم المصمم البلاط بنقوش جميلة كطريقة للفصل بين المساحتين.
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في المثال السابق رأينا المطبخ مع غرفة السفرة تفصلها أرضية مختلفة، في هذا التصميم تم دمج المطبخ مع غرفة السفرة وغرفة المعيشة أيضا في آن واحد!
المساحة الواسعة تسمح للمصمم أن يفعل ذلك دون الشعور بأي انزعاج عند رؤية ثلاث غرف في نفس المساحة، وبنفس الطريقة السابقة هناك خدع بسيطة تفصل بين الغرف مثل استخدام جدران مختلفة في غرفة المعيشة والمطبخ.
الأبواب الزجاجية من أفضل الوسائل المستخدمة لدمج المساحة الخارجية مع الغرف من الداخل، ووجود شرفة بجانب المطبخ سمح برؤية واضحة للحديقة واتصال رائع بين المساحتين، فمن السهل الآن الاستمتاع مع العائلة في الصيف وطهي وجبات عائلية.
يفضل دمج غرفة المعيشة مع المطبخ في الشقق ذات المساحات الصغيرة، فالمطبخ الموجود بهذا التصميم صغير وضيق للغاية ولكنه غير مزعج بسبب دمجه مع غرفة أخرى أعطت شعورا للعين بوجود مساحة واسعة.
اللون المفضل في تصميم المطابخ هو
الأبيض لأنه يعطي شعورا دائم بالنظافة والإشراق.
ومع ذلك فاستخدام الأبيض بكثافة في التصميم يشعرك بالملل، والطريقة الأفضل للتخلص من هذا الشعور هو استخدام النباتات الخضراء في زوايا المطبخ المختلفة، مع استخدام الإضاءة وانعكاساتها بشكل جيد في الديكور كما هو واضح في هذا التصميم.
لإدخال الراحة وشعور الألفة داخل مطبخك هناك طريقة سهلة لفعل ذلك وهي استخدام الخشب والأثاث المصمم بطراز قديم وكلاسيكي، فالخشب هو أفضل المواد التي تعطي أريحية ودفء للغرف وخصوصا للمطبخ الذي نشعر فيه بالحنين إلى عائلاتنا والتجمعات التي كنا نفعلها في بيت العائلة.
تصميم بسيط وأنيق وفاخر للمطبخ!
خزائن بيضاء لامعة وبسيطة ومقاعد ومصابيح تحمل ذات الصفات، ومع ذلك فالتصميم بأكمله ليس بسيطا كما يبدو، فهذا الجدار الذهبي أضاف لمسة فاخرة وفريدة للتصميم.
التصميم الرائع هو من تكون التفاصيل الصغيرة هي البطل فيه، على سبيل المثال السبورة الموجودة في جزء من جدار هذا المطبخ هي تفصيلة صغيرة وبسيطة للغاية لكنها صنعت فارقا كبيرا في ظهور الشكل النهائي بهذه الاناقة.
الخشب هو واحد من المواد التي تضيف دفئا للمكان الموجود به، والمطبخ الخشبي أول ما نراه نفكر في النمط الريفي في التصميم، ولكن يمكن أن يصبح الخشب داخل التصميمات الحديثة والمعاصرة عند دمجه مع الأسود كهذا التصميم.
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