10 مطابخ كبيرة لجمع شمل العائلة

يوجد نوعان مختلفان من تصميمات المطابخ وفقا لحجمها توزيع العناصر بها وشكلها، الأول هي المطابخ المخصصة من أجل إعداد الطعام فقط، والنوع الثاني هي المطابخ التي عندما تنظر إليها تجد مكانا لإعداد الطعام وآخر لتناوله وآخر لجلسة عائلية فالتصميم يعطي وظائف مختلفة للمطبخ.

كتاب الأفكار هذا يعرض لكم مجموعة متميزة من تصميمات المطابخ بالنوع الثاني، مطابخ مريحة وعملية تصلح لكثير من الوظائف بغض النظر عن المساحة المخصصة لها.