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10 حمامات فريدة من نوعها

Eman Rifaat Eman Rifaat
Nightingale Decor, Hollywood Hills, Erika Winters® Design Erika Winters® Design حمام
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لم يعد الحمام اليوم مقتصرا على القيام بالوظيفة الموجود لأجلها، بل أصبح مكانا لإظهار تصميمات متميزة وغير معتادة وبالأخص في التصميمات العصرية والحديثة فهو مساحة لتجربة كل جديد.

اليوم جمعت لكم هوميفاي 10 تصميمات مختلفة بتصميم محترف وعصري، صممت من قبل مجموعة رائعة من المصممين في العالم، سيلهمونك ويعطوك الابداع والجديد الممكن استخدامه في تصميمك الخاص.

1- داخل الطبيعة

Chalet DAG, Chevallier Architectes Chevallier Architectes حمام
Chevallier Architectes

Chevallier Architectes
Chevallier Architectes
Chevallier Architectes

استخدمت عناصر من الطبيعة في هذا التصميم، المواد الخشبية الجميلة، والجدران الحجرية القادمة من النمط الريفي مع دمجها وسط أدوات عصرية كالحوض وقاعدة الحمام والفوّاطة، بالإضافة إلى وجود تلك النافذة الزجاجية بالسقف تعطي نظرة على الطبيعة الساحرة وإضاءة طبيعية للحمام.

2- عناصر ومواد مختلفة

APARTAMENT - NEPTUN PARK - GDAŃSK, Anna Serafin Architektura Wnętrz Anna Serafin Architektura Wnętrz حمام
Anna Serafin Architektura Wnętrz

Anna Serafin Architektura Wnętrz
Anna Serafin Architektura Wnętrz
Anna Serafin Architektura Wnętrz

دمجت مجموعة مختلفة من المواد في هذا التصميم، كهذه الأمواج الموجودة بالجدار والمصنوعة من الطوب، مع الخزائن الخشبية الناعمة والمرآة الموجودة أعلاها لخلق تأثير بصري جيد في المساحة المتاحة.

3- تصميم زجاجي

Rancho San Francisco Lopez Duplan Arquitectos حمام
Lopez Duplan Arquitectos

Rancho San Francisco

Lopez Duplan Arquitectos
Lopez Duplan Arquitectos
Lopez Duplan Arquitectos

الخشب والرخام عناصر تقليدية ومستخدمة في تصميم الحمامات بكثرة، وعلى الرغم من ذلك فإن هذا التصميم متميز للغاية لاستخدامه الزجاج في كل ركن من أركانه ما أعطى شعورا بالراحة والاتساع والأناقة.

4- سبا في منزلك!

Luxus Raum, Haacke Haus GmbH Co. KG Haacke Haus GmbH Co. KG حمام
Haacke Haus GmbH Co. KG

Haacke Haus GmbH Co. KG
Haacke Haus GmbH Co. KG
Haacke Haus GmbH Co. KG

باستخدام الخشب، وأدوات الحمام الصحية الفريدة مع بلاط الموزاييك تشعر وكأنك في غرفة ساونا وسبا فاخرة للتخلص من عناء اليوم.

وبلمسة أنيقة أنهى المصمم الحمام بوضع حوض الاستحمام على قاعدة خشبية أنيقة تحمل نفس شكل الرمال على البحر ليصبح التصميم مثالي في النهاية.

5- ديكور أنيق

Mozaiki z płytek, Deeco Deeco حمام
Deeco

Deeco
Deeco
Deeco

المساحة المخصصة لهذا الحمام صغيرة جدا لذلك ستكون خيارات الديكور هنا محدودة، ولكن كما نرى أبدع المصمم على الرغم من صغر المساحة في تصميم ديكور انيق وجميل للغاية، باستخدام ألوان واكسسوارات مناسبة يمكنك صنع المستحيل!

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6- الأزهار

Санузел гостевой в загородном коттедже, Гурьянова Наталья Гурьянова Наталья حمام
Гурьянова Наталья

Гурьянова Наталья
Гурьянова Наталья
Гурьянова Наталья

تصميم مميز للغاية، فعلى الرغم من عدم وجود منفذ للإضاءة الطبيعية إلا أن الجدران البيضاء مع الأزهار بلون السماء جعلته مشرقا وكأن الشمس موجودة به 24 ساعة. 

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7- استخدام أمثل للإضاءة

Nightingale Decor, Hollywood Hills, Erika Winters® Design Erika Winters® Design حمام
Erika Winters® Design

Erika Winters® Design
Erika Winters® Design
Erika Winters® Design

هل هذا حوض أم مصباح؟! 

لا يمكن نكران أن وجود هذه القطعة جعلت الحمام أنيقا للغاية دون بذل مجهود كبير في اختيار باقي العناصر! 

8- الحمام الأبيض

Dom na Różanym Potoku , Neostudio Architekci Neostudio Architekci حمام
Neostudio Architekci

Neostudio Architekci
Neostudio Architekci
Neostudio Architekci

يمكن أن يصبح اللون الأبيض مثالي في تصميم الحمام، فهو لون هاديء وجميل مع الحذر عند استخدامه فقد يصبح التصميم مملا مع الأبيض الكثيف، فمثلا هنا في هذا التصميم الأبيض مستخدم في كل العناصر ولكن تغيير الخامة والملمس في الجدران نقله من تصميم ممل إلى تصميم أنيق ورائع.

9- تصميم فاخر

homify حمام
homify

homify
homify
homify

التصميمات الفاخرة تجعل الحمام بروح أفضل!

في تصميم هذا الحمام استخدم حوض مزدوج ومرآة ضخمة بالإضافة إلى مساحة واسعة من الفراغ، مع منطقة استحمام محاطة بجدران زجاجية لتعطي هذا الشعور بالاتساع والراحة.

10- تناسق الألوان

Apartament Helenów, REFORM Konrad Grodziński REFORM Konrad Grodziński حمام
REFORM Konrad Grodziński

REFORM Konrad Grodziński
REFORM Konrad Grodziński
REFORM Konrad Grodziński

ليس من الضروري استخدام لون واحد في تصميمك، فالمهم هو استخدام ألوان متناسقة وتظهر التصميم النهائي بشكل أنيق وجميل، ففي هذا التصميم استخدم أكثر من لون الأبيض في الأدوات الصحية، والبيج والأصفر والأزرق في الجدران لتظهر في النهاية بشكل أنيق للغاية.

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هل يمكن أن تجعل حمامك أبيضا بالكامل؟

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