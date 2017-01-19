10 حمامات فريدة من نوعها

لم يعد الحمام اليوم مقتصرا على القيام بالوظيفة الموجود لأجلها، بل أصبح مكانا لإظهار تصميمات متميزة وغير معتادة وبالأخص في التصميمات العصرية والحديثة فهو مساحة لتجربة كل جديد.
اليوم جمعت لكم هوميفاي 10 تصميمات مختلفة بتصميم محترف وعصري، صممت من قبل مجموعة رائعة من المصممين في العالم، سيلهمونك ويعطوك الابداع والجديد الممكن استخدامه في تصميمك الخاص.
استخدمت عناصر من الطبيعة في هذا التصميم، المواد الخشبية الجميلة، والجدران الحجرية القادمة من النمط الريفي مع دمجها وسط أدوات عصرية كالحوض وقاعدة الحمام والفوّاطة، بالإضافة إلى وجود تلك النافذة الزجاجية بالسقف تعطي نظرة على الطبيعة الساحرة وإضاءة طبيعية للحمام.
دمجت مجموعة مختلفة من المواد في هذا التصميم، كهذه الأمواج الموجودة بالجدار والمصنوعة من الطوب، مع الخزائن الخشبية الناعمة والمرآة الموجودة أعلاها لخلق تأثير بصري جيد في المساحة المتاحة.
الخشب والرخام عناصر تقليدية ومستخدمة في تصميم الحمامات بكثرة، وعلى الرغم من ذلك فإن هذا التصميم متميز للغاية لاستخدامه الزجاج في كل ركن من أركانه ما أعطى شعورا بالراحة والاتساع والأناقة.
باستخدام الخشب، وأدوات الحمام الصحية الفريدة مع بلاط الموزاييك تشعر وكأنك في غرفة ساونا وسبا فاخرة للتخلص من عناء اليوم.
وبلمسة أنيقة أنهى المصمم الحمام بوضع حوض الاستحمام على قاعدة خشبية أنيقة تحمل نفس شكل الرمال على البحر ليصبح التصميم مثالي في النهاية.
المساحة المخصصة لهذا الحمام صغيرة جدا لذلك ستكون خيارات الديكور هنا محدودة، ولكن كما نرى أبدع المصمم على الرغم من صغر المساحة في تصميم ديكور انيق وجميل للغاية، باستخدام ألوان واكسسوارات مناسبة يمكنك صنع المستحيل!
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تصميم مميز للغاية، فعلى الرغم من عدم وجود منفذ للإضاءة الطبيعية إلا أن الجدران البيضاء مع الأزهار بلون السماء جعلته مشرقا وكأن الشمس موجودة به 24 ساعة.
هل هذا حوض أم مصباح؟!
لا يمكن نكران أن وجود هذه القطعة جعلت الحمام أنيقا للغاية دون بذل مجهود كبير في اختيار باقي العناصر!
يمكن أن يصبح اللون الأبيض مثالي في تصميم الحمام، فهو لون هاديء وجميل مع الحذر عند استخدامه فقد يصبح التصميم مملا مع الأبيض الكثيف، فمثلا هنا في هذا التصميم الأبيض مستخدم في كل العناصر ولكن تغيير الخامة والملمس في الجدران نقله من تصميم ممل إلى تصميم أنيق ورائع.
التصميمات الفاخرة تجعل الحمام بروح أفضل!
في تصميم هذا الحمام استخدم حوض مزدوج ومرآة ضخمة بالإضافة إلى مساحة واسعة من الفراغ، مع منطقة استحمام محاطة بجدران زجاجية لتعطي هذا الشعور بالاتساع والراحة.
ليس من الضروري استخدام لون واحد في تصميمك، فالمهم هو استخدام ألوان متناسقة وتظهر التصميم النهائي بشكل أنيق وجميل، ففي هذا التصميم استخدم أكثر من لون الأبيض في الأدوات الصحية، والبيج والأصفر والأزرق في الجدران لتظهر في النهاية بشكل أنيق للغاية.