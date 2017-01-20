7 تصميمات مختلفة لحمامات رخامية فاخرة

نحتاج جميعا إلى الشعور بالراحة والاسترخاء بعد يوم عمل شاق عن طريق أخذ حمام دافيء، وتصميم الحمام هو ما يمنحنا هذا الشعور بالاسترخاء والراحة فهو البيئة المحيطة التي تقع عليها أعيننا عند الجلوس في حوض الاستحمام!

هذا التصميم مثالا رائعا على كيفية تصميم حمامك ليمنحك شعور المنتجع الصحي الذي تلجأ إليه لراحة جسمك وعقلك، الرخام البني بتشبيحته البيج والمرايا الموجودة على جدرانه ومكان الجاكوزي المنفصل والإضاءات الخافتة كلها عناصر رائعة لتصميم حمام فخم يشبه المنتجعات الصحية.