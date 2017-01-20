7 تصميمات مختلفة لحمامات رخامية فاخرة

لا يختلف اثنان على جمال وأناقة وجاذبية الرخام، فهو من المواد الأعلى شأنا والأكثر قيمة في عالم تصميم الأرضيات والجدران، كما أن وجود الرخام يعطي بالإضافة إلى كل ما سبق رمزا لفخامة المكان لذا يستخدمه كثيرون في تصميم الأرضيات في غرف الاستقبال على وجه التحديد وفي أسطح المطابخ لكونه مادة تتحمل الضغط والحرارة، أما هنا سنعطيكم مثالا آخر على استخدام الرخام بشكل مثالي في تصميم الحمامات لتحولها إلى مكان فاخر وأنيق ورائع فقط بلمسة رخامية وبألوان مختلفة.
تصميم جذاب وأنيق وعصري بشدة، استخدام اللون الأبيض كلون أساسي للتصميم في جميع عناصر الحمام من أرضيات ووحدات صحية وخزائن صممت بشكل عصري، ولكسر الملل الناتج من الأبيض دمج المصمم هذا الجدار الرخامي بلونه الأخضر الداكن ليزيد من جمال وأناقة الحمام خصوصا مع وجود المرايا في أجزاء مختلفة لتعكس هذا اللون الجميل في جميع زوايا الحمام.
هل تبحث عن الرفي والهدوء والرومانسية في حمامك؟
هذا التصميم يناسب ذوقك بالتأكيد، الكافيه المستخدم في جدران الحمام والجزء المحيط بحوض الاستحمام هو لون دافئ ومفعم بالأناقة والهدوء ينقل حمامك إلى مكان مختلف تشعر فيه وكأنك وسط الطبيعة الهادئة للغابات الدافئة، ودائما يظل الأبيض هو أحد العناصر الأساسية التي يلجأ إليها المصممون لتتناسب مع كافة ألوان الرخام المستخدمة وتظهر في النهاية بنفس الأناقة بل إنه يزيد من إظهار جمال ولون الرخام المستخدم بشكل رائع.
هنا استخدم المصمم لون جديد للرخام وتشبيحة مختلفة يغلب عليها الأبيض ويكسر حدتها الرمادي الداكن، وكما نرى فقد استخدم الرخام هذه المرة في الأرضيات والحوائط وحول حوض الاستحمام، تصميم أنيق لعشّاق الأبيض مع الرمادي.
وما أعطي للتصميم لمسة عصرية هي تلك الخزائن البيضاء اللامعة المدمجة مع الحوض لتوفير مساحة جيدة لتخزين أغراض الحمام.
نحتاج جميعا إلى الشعور بالراحة والاسترخاء بعد يوم عمل شاق عن طريق أخذ حمام دافيء، وتصميم الحمام هو ما يمنحنا هذا الشعور بالاسترخاء والراحة فهو البيئة المحيطة التي تقع عليها أعيننا عند الجلوس في حوض الاستحمام!
هذا التصميم مثالا رائعا على كيفية تصميم حمامك ليمنحك شعور المنتجع الصحي الذي تلجأ إليه لراحة جسمك وعقلك، الرخام البني بتشبيحته البيج والمرايا الموجودة على جدرانه ومكان الجاكوزي المنفصل والإضاءات الخافتة كلها عناصر رائعة لتصميم حمام فخم يشبه المنتجعات الصحية.
هناك من يفضل التصميمات ذات اللون الواحد، ولا يوجد أفضل من اللون الأبيض يتناسب مع تصميم الحمام ليعطيه إشراقا مع الإضاءة الطبيعية، استخدم المصمم هنا رخاما باللون الأبيض في الجدران والأرضية، كما أن الوحدات الصحية والخزائن جاءت أيضا بلون أبيض ناصع ، ووجود المرايا وسط الأبيض الطاغي يعطي شعورا للعين باتساع المساحة لذا يمكن اللجوء لمثل هذا التصميم في المساحات الصغيرة.
تصميم بسيط للغاية استخدم الرخام البني في تصميم الجزء السقلي من الجدران مع الإبقاء على الأبيض كعنصر أساسي في باقي المساحة والأدوات أيضا، ولا يمكن أن يكون الحمام أنيقا دون هذه الأبواب الشفافة والمرايا الموجودة.
أخيرا استخدام السيراميك الأبيض والبني في الأرضية أبرز الرخام بشكل أكبر ودمج بين مادتين مختلفتين في نفس المساحة.
اقرأ أيضا: 8 تصميمات أنيقة لأرضيات الحمام
نختم مع هذا التصميم القادم من زمن الملوك، مجرد وجود اللون الذهبي مع البني في تصميم الرخام يجعله تصميم ملكي بامتياز، كما ان استخدام المقابض الذهبية على الخزائن البيضاء واستخدامها أيضا في الصنابير كانت تفاصيل رائعة زادت من أناقة ورقي هذا التصميم الكلاسيكي الفخم.