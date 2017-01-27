الرخام عنوان الفخامة.. إليكم 20 تصميم مختلف لأرضيات رخامية رائعة

إذا أردت إضافة الفخامة إلى منزك عليك باستخدام الرخام، فكما هو منتشر في تصميمات المطابخ يكثر استخدام الرخام لتغطية أسطح المطابخ، ولكن ليس هذا هو الاستخدام الوحيد بل إن الرخام من أفضل المواد استخداما في الأرضيات كذلك ليعطي رفاهية وجمالا منقطع النظير.

من مزايا الرخام سهولة تنظيفه وأشكاله الجميلة كما انه من أمتن الخامات الموجودة والمستخدمة في الأرضيات، لذا نقدم لكم مجموعة من الأشكال المختلفة والمتنوعة لتصميم أرضيات رخامية تعطي لكم اختيارات واسعة عند تصميم منازلكم..