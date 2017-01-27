الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

الرخام عنوان الفخامة.. إليكم 20 تصميم مختلف لأرضيات رخامية رائعة

Eman Rifaat Eman Rifaat
TODO PARA LA DECORACIÓN EN PIEDRA /MÁRMOL, D&L Stonedel D&L Stonedel Balconies, verandas & terracesAccessories & decoration
Loading admin actions …

إذا أردت إضافة الفخامة إلى منزك عليك باستخدام الرخام، فكما هو منتشر في تصميمات المطابخ يكثر استخدام الرخام لتغطية أسطح المطابخ، ولكن ليس هذا هو الاستخدام الوحيد بل إن الرخام من أفضل المواد استخداما في الأرضيات كذلك ليعطي رفاهية وجمالا منقطع النظير.

من مزايا الرخام سهولة تنظيفه وأشكاله الجميلة كما انه من أمتن الخامات الموجودة والمستخدمة في الأرضيات، لذا نقدم لكم مجموعة من الأشكال المختلفة والمتنوعة لتصميم أرضيات رخامية تعطي لكم اختيارات واسعة عند تصميم منازلكم.. 

1- مدخل المنزل

TODO PARA LA DECORACIÓN EN PIEDRA /MÁRMOL, D&L Stonedel D&L Stonedel Balconies, verandas & terracesAccessories & decoration
D&amp;L Stonedel

D&L Stonedel
D&amp;L Stonedel
D&L Stonedel

عنوان المنزل هو مدخله والرخام من أفضل وأمتن الخامات المستخدمة كما يوجد في مدخل هذا المنزل العصري الرائع، أرضية رخامية باللون الرمادي تلائم الحديقة من حولها وباقي تصميم الواجهة الرائع.

2- مدخل آخر استخدم الرخام فيه وسط النباتات وعلى السلم ليعطي فخامة وأناقة على الرغم من صغر مساحة المدخل.

TODO PARA LA DECORACIÓN EN PIEDRA /MÁRMOL, D&L Stonedel D&L Stonedel Balconies, verandas & terracesAccessories & decoration
D&amp;L Stonedel

D&L Stonedel
D&amp;L Stonedel
D&L Stonedel

3- حديقة المنازل الفخمة لا يجب أن تكون أرضيتها خالية من الرخام، كما نرى في هذه الحديقة الرائعة الأرضية الموجودة تحت مكان الجلوس من الرخام البيج ليتناسب مع لون التصميم الخارجي للفيلا بشكل رائع.

TODO PARA LA DECORACIÓN EN PIEDRA /MÁRMOL, D&L Stonedel D&L Stonedel Balconies, verandas & terracesAccessories & decoration
D&amp;L Stonedel

D&L Stonedel
D&amp;L Stonedel
D&L Stonedel

اقرأ أيضا: 20 تصميم آمن وعصري لأسوار وبوابات المنازل

4- المربعات الرخامية الصغيرة لها شعور رائع أيضا عند رؤيتها، فهي تشعرك بالمدن القديمة في أوربا والتي كانت أرضيات الشوارع بها مصنوعة من هذه المربعات الفاخرة الرخامية العريقة.

TODO PARA LA DECORACIÓN EN PIEDRA /MÁRMOL, D&L Stonedel D&L Stonedel Balconies, verandas & terracesAccessories & decoration
D&amp;L Stonedel

D&L Stonedel
D&amp;L Stonedel
D&L Stonedel

5- مرة أخرى الرخام بطل هذا التصميم الرائع لأرضية المسبح، فهو واحد من أكثر المواد الثمينة والفاخرة التي نعرفها.

TODO PARA LA DECORACIÓN EN PIEDRA /MÁRMOL, D&L Stonedel D&L Stonedel Balconies, verandas & terracesAccessories & decoration
D&amp;L Stonedel

D&L Stonedel
D&amp;L Stonedel
D&L Stonedel

6- السلالم الداخلية للمنازل والقصور الفخمة من أكثر المساحات التي يتناسب معها الرخام مهما اختلفت أشكاله وأنواعه، هنا يظهر الرخام بلونه الأوف وايت الرائع بتصميم سلم مميز.

TODO PARA LA DECORACIÓN EN PIEDRA /MÁRMOL, D&L Stonedel D&L Stonedel Balconies, verandas & terracesAccessories & decoration
D&amp;L Stonedel

D&L Stonedel
D&amp;L Stonedel
D&L Stonedel

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

7- هنا مثال آخر لسلم رخامي لامع باللون الزيتي مع البيج، تصميم كلاسيكي غاية في الجمال.

TODO PARA LA DECORACIÓN EN PIEDRA /MÁRMOL, D&L Stonedel D&L Stonedel Corridor, hallway & stairsStairs
D&amp;L Stonedel

D&L Stonedel
D&amp;L Stonedel
D&L Stonedel

8- أرضية رخامية لقصر فخم تنظق بالجمال والأناقة والملكية، وكأنه قصر ملكي!، النقوش الموجودة على الأرضية الرخامية جعلت التصميم من اكثر التصميمات فخامة ورفاهية وأناقة.

TODO PARA LA DECORACIÓN EN PIEDRA /MÁRMOL, D&L Stonedel D&L Stonedel Balconies, verandas & terracesAccessories & decoration
D&amp;L Stonedel

D&L Stonedel
D&amp;L Stonedel
D&L Stonedel

9- عودة مرة أخرى للتصميمات العصرية مع غرفة معيشة مصممة على النمط التبسيطي أو المينيمال باللون الأبيض النقي المليء بالإشراق والحيوية، أيضا جاءت الأرضية الرخامية بيضاء ناصعة وجميلة.

TODO PARA LA DECORACIÓN EN PIEDRA /MÁRMOL, D&L Stonedel D&L Stonedel Balconies, verandas & terracesAccessories & decoration
D&amp;L Stonedel

D&L Stonedel
D&amp;L Stonedel
D&L Stonedel

10- غرفة معيشة أخرى يغطي الرخام أرضيتها بلونين مختلفين الرمادي مع البيج، أنيقة وبسيطة وعصرية ما يثبت أن الرخام مادة لجميع أنماط التصميم.

TODO PARA LA DECORACIÓN EN PIEDRA /MÁRMOL, D&L Stonedel D&L Stonedel Balconies, verandas & terracesAccessories & decoration
D&amp;L Stonedel

D&L Stonedel
D&amp;L Stonedel
D&L Stonedel

11- أيضا المطابخ لها نصيب من الرخام فليس المكان الوحيد لوضعه على سطح منضدة المطبخ، بل إن الرخام مثالي في الأرضيات وخصوصا المطابخ لسهولة تنظيفه وانسجامه مع البيئة في هذا المكان.

TODO PARA LA DECORACIÓN EN PIEDRA /MÁRMOL, D&L Stonedel D&L Stonedel Balconies, verandas & terracesAccessories & decoration
D&amp;L Stonedel

D&L Stonedel
D&amp;L Stonedel
D&L Stonedel

12- أما في الحمامات فالرخام له رونق مختلف ورائع، فهذا التصميم مثال رائع على إمكانية إضافة الرفاهية والفخامة لحمامك فقط باستخدام الرخام المناسب!

TODO PARA LA DECORACIÓN EN PIEDRA /MÁRMOL, D&L Stonedel D&L Stonedel Balconies, verandas & terracesAccessories & decoration
D&amp;L Stonedel

D&L Stonedel
D&amp;L Stonedel
D&L Stonedel

13- حمام آخر ولكن هذه المرة طبيعي وعصري، فلم يكتفي المصمم باستخدامالرخام في الأرضية بلونين مختلفين بل استخدمه في تصميم حوض الاستحمام ليظهر هذا التصميم وكأنه لوحة مرسومة!

TODO PARA LA DECORACIÓN EN PIEDRA /MÁRMOL, D&L Stonedel D&L Stonedel Balconies, verandas & terracesAccessories & decoration
D&amp;L Stonedel

D&L Stonedel
D&amp;L Stonedel
D&L Stonedel

14- الرخام اللامع يكون رائعا في كثير من تصميم الأرضيات وخصوصا في صالات استقبال المنازل الفخمة والمكاتب أيضا.

TODO PARA LA DECORACIÓN EN PIEDRA /MÁRMOL, D&L Stonedel D&L Stonedel Balconies, verandas & terracesAccessories & decoration
D&amp;L Stonedel

D&L Stonedel
D&amp;L Stonedel
D&L Stonedel

15- أيضا يمكن استخدامه في أرضية الممرات..

TODO PARA LA DECORACIÓN EN PIEDRA /MÁRMOL, D&L Stonedel D&L Stonedel Balconies, verandas & terracesAccessories & decoration
D&amp;L Stonedel

D&L Stonedel
D&amp;L Stonedel
D&L Stonedel

16- رسمة في المنتصف

TODO PARA LA DECORACIÓN EN PIEDRA /MÁRMOL, D&L Stonedel D&L Stonedel Balconies, verandas & terracesAccessories & decoration
D&amp;L Stonedel

D&L Stonedel
D&amp;L Stonedel
D&L Stonedel

17- برتقالي وبيج

TODO PARA LA DECORACIÓN EN PIEDRA /MÁRMOL, D&L Stonedel D&L Stonedel Balconies, verandas & terracesAccessories & decoration
D&amp;L Stonedel

D&L Stonedel
D&amp;L Stonedel
D&L Stonedel

18- أشكال منتظمة وهندسية

TODO PARA LA DECORACIÓN EN PIEDRA /MÁRMOL, D&L Stonedel D&L Stonedel Balconies, verandas & terracesAccessories & decoration
D&amp;L Stonedel

D&L Stonedel
D&amp;L Stonedel
D&L Stonedel

19- مربعات سوداء داخل الرخام الأبيض

TODO PARA LA DECORACIÓN EN PIEDRA /MÁRMOL, D&L Stonedel D&L Stonedel Balconies, verandas & terracesAccessories & decoration
D&amp;L Stonedel

D&L Stonedel
D&amp;L Stonedel
D&L Stonedel

20- نقط سوداء وسط الأبيض اللامع

TODO PARA LA DECORACIÓN EN PIEDRA /MÁRMOL, D&L Stonedel D&L Stonedel Balconies, verandas & terracesAccessories & decoration
D&amp;L Stonedel

D&L Stonedel
D&amp;L Stonedel
D&L Stonedel
منزل ذكي ديكوراته شديدة العصرية!
هل يمكن أن تصمم أرضية مطبخك من الرخام؟

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Edit SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً