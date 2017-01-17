فيلا ملكية بتصميم تركي مستوحى من التاريخ

قديما كانت التصميمات التاريخية على عهد الرومان والفراعنة والعثمانيين تتسم بالفخامة والأناقة في آن واحد، وأكثر المتأثرين بالتصميمات العريقة هم الأتراك فنجد هذا الطابع الفخم والكلاسيكي ينطق بالجمال في تصميماتهم المختلفة.

الجولة هذه المرة في أحد التصميمات لفيلا تركية كلاسيكية والجميل فيها أنك لن تجد نفسك غريبا وسط ثقافة مختلفة فهو تصميم يناسب كل الثقافات وستشعر فيها وكأنك في أحد قصور اليونانيين أو الفراعنة القدماء ولكن بقليل من اللمسات والألوان الحديثة التي تذكرك دائما أنك لا زلت في عام 2017 ولم تركب آلة الزمن وتعود إلى العصور القديمة.