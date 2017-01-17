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فيلا ملكية بتصميم تركي مستوحى من التاريخ

Eman Rifaat Eman Rifaat
homify منازل
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قديما كانت التصميمات التاريخية على عهد الرومان والفراعنة والعثمانيين تتسم بالفخامة والأناقة في آن واحد، وأكثر المتأثرين بالتصميمات العريقة هم الأتراك فنجد هذا الطابع الفخم والكلاسيكي ينطق بالجمال في تصميماتهم المختلفة. 

الجولة هذه المرة في أحد التصميمات لفيلا تركية كلاسيكية والجميل فيها أنك لن تجد نفسك غريبا وسط ثقافة مختلفة فهو تصميم يناسب كل الثقافات وستشعر فيها وكأنك في أحد قصور اليونانيين أو الفراعنة القدماء ولكن بقليل من اللمسات والألوان الحديثة التي تذكرك دائما أنك لا زلت في عام 2017 ولم تركب آلة الزمن وتعود إلى العصور القديمة.

واجهة من التاريخ القديم

homify منازل
homify

homify
homify
homify

نبدأ جولتنا من مدخل الفيلا الرائع والذي لا يحتاج إلى كلمات تعبر عن بساطته وعودته بنا إلى التاريخ القديم بسلاسة كبيرة، الشرفات المتماثلة في المنتصف والتصميم بأكمله يحمل تماثلا كبيرا وكأنك تنظر إلى مرآة فكلا الجانبين يشبه الآخر تماما في كل التفاصيل وهذا ما اتسمت به القصور قديما. 

أيضا الألوان هنا تتحدث عن نفسها البيج أو البني الفاتح مع الأسود من أفضل الاختيارات التي يمكن استخدامها في واجهات المنازل الفخمة.

أثاث فخم

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

كل قطعة أثاث في هذه الصالة مختارة بعناية شديدة، وعلى الرغم من الازدحام الموجود بالتفاصيل الكثيرة إلا أن هناك سلاسة تجعل العين متقبلة لكل التفاصيل الموجودة.

الأريكة باللون الزيتي مع خطوط زرقاء رقيقة في الوسادات الصغيرة، الكرسي بخطوطه الطولية جانب المدفأة والمرآة الموجودة أعلاها، والمكتبة التي تزين جدارا كاملا خلف المدفأة بالإضافة إلى الاكسسوارات والورود التي أضافت بهجة إلى التصميم، كلها عناصر جاذبة وألوانها مريحة للعين على الرغم من كثرتها. وأخيرا لا يمكن أن نترك هذه الصالة دون أن نذكر البطل فيها وهي النجفة الرائعة والفخمة الموجودة في المنتصف بلونها الذهبي البرّاق ظهرت بقوة وفرضت نفسها وسط هذا الكم الكبير من العناصر الأخرى.

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​الأزرق والذهبي

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

تداخل الألوان من الممكن أن مع التصميم أو ضده، وهذا التصميم نجح بشدة في دمج لونين رائعين في غرفة واحدة هما الأزرق والذهبي، لونين كلاسيكيان يتناسبان للغاية مع النمط المتبع في تصميم الفيلا. 

بالإضافة إلى ذلك الحائط المقابل لمدخل الغرفة بلونه البني والصور الفوتوغرافية الموزعة بشكل منتظم عليه جعله وكأنه لوحة وتصميما منفردا بذاته، فكرة رائعة لاستخدام الجدران في إضافة جمال وفن للمكان، واخيرا لو لاحظتم معي ان الجدار الموجود خلف الكنبة هو عبارة عن مرآة تعطي اتساعا وراحة للمكان كما أنه لا يمكن نكران الجانب الجمالي الذي تضفيه المرآة على أي مكان توجد به.

​مدخل على الحديقة

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

هذه الغرفة الصغيرة لها مدخل مباشرة على الحديقة بباب زجاجي يسمح بدخول الإضاءة الطبيعية التي تعطي إشراقا وحيوية للغرفة بالإضافة إلى المنظر الأخضر المطلة عليه والذي يجعل منها مكانا للاسترخاء والهدوء الذهني. 

الستائر المستخدمة اتخذت نفس اللونين الأزرق والبيج وهي ذات الألوان الأساسية في التصميم.

ركن خاص

homify راهرو سبک کلاسیک، راهرو و پله
homify

homify
homify
homify

هذا الركن الموجود في مدخل الدور الثاني يذكرني بالملوك، كرسي فخم وأنيق مع منضدة صغيرة هو مكان مثالي لقراءة كتاب أو الاستمتاع بكوب من القهوة. 

أما هذه اللوحة الأنيقة الموجودة على السلم فهي تذكرني بلوحات واكسسوارت رايتها في قصر توب كابي في اسطنبول، وكما نلاحظ لم يتخلى المصمم عن الأزرق والبيج الألوان الأساسية في تصميمه.

ثقافة مختلفة

homify Living roomSofas & armchairs
homify

homify
homify
homify

الطاولة الموجودة في هذه الغرفة توحي بأنها قادمة من التراث الصيني القديم من القارة الآسيوية، ثقافة مختلفة بتصميمات مختلفة ولكنها مثالية أيضا مع الديكور التركي الكلاسيكي القريب من التراث العربي. 

كما يمكن استبدال هذه اللوحة المعبرة عن الثقافة الصينية إن كنت لا تفضلها في التصميم بلوحة أخرى من التراق العربي القديم والأصيل.

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مطبخ كالقصور!

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

اللون الأبيض دائما هو سيد الألوان ولا يستطيع أي نمط في التصميم رفض التعامل معه، وفي هذا المطبخ كان الأبيض هو اللون الأساسي المستخدم والذي يظهر بشكل لامع في جميع الخزن وكأنه مرآة باللون الأبيض! 

أحد أهم عناصر جمال وفخامة هذا المطبخ هو ورق الحائط المستخدم بلونه الأسود ونقوشاته الرائعة على الجدران بالإضافة إلى لمسة الأسود الموجودة في رخامة سطح المطبخ، هذا التداخل من اللون الأسود زاد التصميم وضوحا وأناقة.

حمام أنيق

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

لا يمكن أن يكون الحمام في هذه الفيلا كالحمامات العادية! 

الحمام اتخذ شكلا أنيقا للغاية باستخدام المرآة والحوض اللامع وأهم ما أظهر جماله هو هذه النافذة التي سمحت بدخول الإضاءة الطبيعية بسلاسة لتعطيه جانبا مشرقا.

الاستجمام عنوانها

homify حمام
homify

homify
homify
homify

مرآة ومنضدة خشبية باللون الذهبي وسط جدران من الموزاييك الأزرق الأنيق مع كرسي مريح وشموع دافئة، هو المكان الأمثل للحصول على جلسة تدليك أو مساج بعد يوم مرهق.

جزيرة منفصلة!

homify مسبح
homify

homify
homify
homify

في ليلة حالمة ورومانسية لا يمكن اختيار مكان أفضل من هذا لتناول العشاء مع شريك حياتك.

تصميم رائع للمسبح وإضاءة متميزة وهادئة لكل جوانب المكان الذي يمكن استغلاله في التجمعات العائلية والعزومات بالإضافة إلى الجلسات الهادئة التي تريح أعصابك.

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

homify مسبح
homify

homify
homify
homify
شقة على مساحة 66 متر تدهشك بعبقرية تصميمها!
ما رأيك بهذا المسبح؟

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