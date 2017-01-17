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9 أفكار لمجالس من تركيا على الطراز الكلاسيكي

Marwa Hasan Marwa Hasan
homify غرفة المعيشة
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تصميم المجالس تتطلب بعض الإنتباه للتفاصيل حيث أنها مكان استقبال الضيوف، وكلنا يرغب أن يشعرضيوفنا ومن يزورنا بالأمان والراحة. فالراحة تبدأ من الأثاث والإضاءة المناسبين. أما الحوائط فيمكن استغلالها في نشر شعور السلام بالإهتمام بالتفاصيل وتوزيع الاكسسوارات بشكل جميل ومتناسب مع الجو العام والطراز الذي وقع إختيارك عليه. فيجب الإهتمام بكل التفاصيل من الألوان، الملمس، من السقف وحتى الأرضية. 

اليوم جئنا لكم ب7 أفكار لمجالس من تركيا لتعطيكم أفكار وتلهمكم عن كيفية تصميم مجالس بأفكار غير معتادة أو تقليدية على الطراز الكلاسيكي.

​1.ألوان محايدة

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

أغلبنا يتجهه للألوان النترابية في الطراز الكلاسيكي ولكن إذا أردت توفير جو من الهدوء في منزلك يمكنك الاستغناء عن الألوان في الخلفية لراحة بصرية. هنا، تم عمل تصميم على الطراز الكلاسيكي بألوان محايدة ممتزجه مع الخشب. بتصميمات بسيطة مع استخدام الاكسسوارات بألوان وأشكال مختلفة وبشكل كبير لإثراء الجو العام للغرفة.

​2.لمسة طبيعية وسحر اللون الأحمر

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

اللون الأحمر له سحر خاص محاكي للخامات الطبيعية في دفئها ورونقها. ففي هذه الغرفة تم مزج عدد من النقشات والخامات للحصول على لمسة عتيقة تضيف الكثير من الأناقة على الطراز الكلاسيكي.

​3.عظمة

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

تم التركيز في هذا التصميم على التناسق بين الألوان والملمس في القماش سواء كان في قماش الأثاث أو في المفروشات. فتم مزج القماش السادة بأكثر من لون مع الأقمشة المنقوشة للحصول على نتيجة مذهلة وفارهه لمجلس كلاسيكي ومعاصر.

​4.إضاءة عملية وأنيقة

A. MORİTA EVİ ANTALYA, Mimoza Mimarlık Mimoza Mimarlık غرفة المعيشة
Mimoza Mimarlık

Mimoza Mimarlık
Mimoza Mimarlık
Mimoza Mimarlık

لا تكتمل أناقة أي غرفة بدون الإضاءة، فللإضاءة القدرة على تغير اللمسات النهائية لأي غرفة . فهنا تم توزيع الكشافات في كل مكان وإضافة إضاءة ليد على جانب الحائط. أيضاً الإضاءة الرئيسية تم إختيارها بعناية بحيث تضئ بشكل جيد كما أنها تتناسب مع الجو العام للأثاث وللغرفة أيضاً.

​5.باليتة ألوان

Feng Shui Uygulama, Meral Akçay Konsept ve Mimarlık Meral Akçay Konsept ve Mimarlık غرفة المعيشة
Meral Akçay Konsept ve Mimarlık

Meral Akçay Konsept ve Mimarlık
Meral Akçay Konsept ve Mimarlık
Meral Akçay Konsept ve Mimarlık

إختيار باليتة الألوان دائماً ما تصنع فارق في النهاية. فبتخطيطها بشكل جيد يمكنك أن تحصل على تصميم لا يشوبه شائبة. ولا تنسى الإكسسوارات فهي ما تضيف اللمسة النهائية المطلوبة، فهنا تم لاستعانة بالإكسسوارات الفضية لتعطي لمسة نهاية مدهشة.

​6.تفاصيل أنيقة

Avantgarde Boutique, Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko غرفة المعيشة
Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko

Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko
Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko
Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko

ما يميز أي مجلس هو تصميمه بشكل أنيق ومنظم بدقة وبراعة. فهنا تم إختيار حائط ليكون بؤرة بصرية لهذا المجلس عن طريق ورق الحائط ذو التصميم الأنيق و اللون المتباين مع باقي الغرفة، أيضاً تم عمل مدفئة على هذا الحائط بالإضافة لوجود عمودين على الجانبين وبعض التفاصيل الإضافية.

​7.أناقة وفخامة

D.M.U. ARNAVUTKÖY EVİ II , Kerim Çarmıklı İç Mimarlık Kerim Çarmıklı İç Mimarlık غرفة المعيشة
Kerim Çarmıklı İç Mimarlık

Kerim Çarmıklı İç Mimarlık
Kerim Çarmıklı İç Mimarlık
Kerim Çarmıklı İç Mimarlık

يمكنك تغير الشكل العام للغرفة باستخدام إضاءة مناسبة وأنيقة. فالإضاءة الليد، بالإضافة للنجف المتدلي والأنيق يساهم في توزيع الإضاءة بشكل رائع. فهناك عناصر لإضاءة الغرفة بشكل غير مباشر وعناصر أخرى موجهه على بعض العناصر الفنية أو الأثاث الذي قد يحتاج توجيه مثل الطاولات.

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