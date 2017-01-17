9 أفكار لمجالس من تركيا على الطراز الكلاسيكي

تصميم المجالس تتطلب بعض الإنتباه للتفاصيل حيث أنها مكان استقبال الضيوف، وكلنا يرغب أن يشعرضيوفنا ومن يزورنا بالأمان والراحة. فالراحة تبدأ من الأثاث والإضاءة المناسبين. أما الحوائط فيمكن استغلالها في نشر شعور السلام بالإهتمام بالتفاصيل وتوزيع الاكسسوارات بشكل جميل ومتناسب مع الجو العام والطراز الذي وقع إختيارك عليه. فيجب الإهتمام بكل التفاصيل من الألوان، الملمس، من السقف وحتى الأرضية.
اليوم جئنا لكم ب7 أفكار لمجالس من تركيا لتعطيكم أفكار وتلهمكم عن كيفية تصميم مجالس بأفكار غير معتادة أو تقليدية على الطراز الكلاسيكي.
أغلبنا يتجهه للألوان النترابية في الطراز الكلاسيكي ولكن إذا أردت توفير جو من الهدوء في منزلك يمكنك الاستغناء عن الألوان في الخلفية لراحة بصرية. هنا، تم عمل تصميم على الطراز الكلاسيكي بألوان محايدة ممتزجه مع الخشب. بتصميمات بسيطة مع استخدام الاكسسوارات بألوان وأشكال مختلفة وبشكل كبير لإثراء الجو العام للغرفة.
اللون الأحمر له سحر خاص محاكي للخامات الطبيعية في دفئها ورونقها. ففي هذه الغرفة تم مزج عدد من النقشات والخامات للحصول على لمسة عتيقة تضيف الكثير من الأناقة على الطراز الكلاسيكي.
تم التركيز في هذا التصميم على التناسق بين الألوان والملمس في القماش سواء كان في قماش الأثاث أو في المفروشات. فتم مزج القماش السادة بأكثر من لون مع الأقمشة المنقوشة للحصول على نتيجة مذهلة وفارهه لمجلس كلاسيكي ومعاصر.
لا تكتمل أناقة أي غرفة بدون الإضاءة، فللإضاءة القدرة على تغير اللمسات النهائية لأي غرفة . فهنا تم توزيع الكشافات في كل مكان وإضافة إضاءة ليد على جانب الحائط. أيضاً الإضاءة الرئيسية تم إختيارها بعناية بحيث تضئ بشكل جيد كما أنها تتناسب مع الجو العام للأثاث وللغرفة أيضاً.
إختيار باليتة الألوان دائماً ما تصنع فارق في النهاية. فبتخطيطها بشكل جيد يمكنك أن تحصل على تصميم لا يشوبه شائبة. ولا تنسى الإكسسوارات فهي ما تضيف اللمسة النهائية المطلوبة، فهنا تم لاستعانة بالإكسسوارات الفضية لتعطي لمسة نهاية مدهشة.
ما يميز أي مجلس هو تصميمه بشكل أنيق ومنظم بدقة وبراعة. فهنا تم إختيار حائط ليكون بؤرة بصرية لهذا المجلس عن طريق ورق الحائط ذو التصميم الأنيق و اللون المتباين مع باقي الغرفة، أيضاً تم عمل مدفئة على هذا الحائط بالإضافة لوجود عمودين على الجانبين وبعض التفاصيل الإضافية.
يمكنك تغير الشكل العام للغرفة باستخدام إضاءة مناسبة وأنيقة. فالإضاءة الليد، بالإضافة للنجف المتدلي والأنيق يساهم في توزيع الإضاءة بشكل رائع. فهناك عناصر لإضاءة الغرفة بشكل غير مباشر وعناصر أخرى موجهه على بعض العناصر الفنية أو الأثاث الذي قد يحتاج توجيه مثل الطاولات.