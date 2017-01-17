9 أفكار لمجالس من تركيا على الطراز الكلاسيكي

تصميم المجالس تتطلب بعض الإنتباه للتفاصيل حيث أنها مكان استقبال الضيوف، وكلنا يرغب أن يشعرضيوفنا ومن يزورنا بالأمان والراحة. فالراحة تبدأ من الأثاث والإضاءة المناسبين. أما الحوائط فيمكن استغلالها في نشر شعور السلام بالإهتمام بالتفاصيل وتوزيع الاكسسوارات بشكل جميل ومتناسب مع الجو العام والطراز الذي وقع إختيارك عليه. فيجب الإهتمام بكل التفاصيل من الألوان، الملمس، من السقف وحتى الأرضية.

اليوم جئنا لكم ب7 أفكار لمجالس من تركيا لتعطيكم أفكار وتلهمكم عن كيفية تصميم مجالس بأفكار غير معتادة أو تقليدية على الطراز الكلاسيكي.