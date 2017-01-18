18 فكرة رائعة ركن خاص بعائلتك للتليفزيون.

جميعنا نبحث عن جلسة عائلية دافئة، واليوم التليفزيون عنصر أساسي في أي منزل، وهو ما تجتمع عليه العائلة لمشاهدة ما هو مفضل لديهم، ومع تطور عالم الديكور والبحث عما نحتاجه في حياتنا اليومية، لذا سعى الخبراء بتصميم ركن خاص لعائلتك مزود بتليفزيون ، مع هوميفاي سنقدم لك 18 نموذج لتصميم رائع لركن خاص بعائلتك سنال إعجابك بالتأكيد..
لمحبي السينما وشاشات العرض ، هل أنت من عشاق الأفلام السينمائية وتود حضورها بشكل مميز، هذا التصميم قد جاء خصيصا لك، باللون الأبيض ونقوش من الأسود واللبني اكتملت سينما بيتك ..
في الأغلب نبحث دائما عن تصميمات بسيطة تناسب منازلنا، وتنجح في تحقيق الجانب الوظيفي على أكمل وجه، وهنا كان المصمم أمام منزل بسيط جدا فاكتفى بإضافة مكتبة بسيطة مزودة بأرفف عملية لقطع ديكورية وكتبك المفضلة..
بألوان جريئة وتصميم شبابي يأتي هذا التصميم في إطلالة متميزة، ركن خاص للتلفزيون في غرفة ابنك مزود بمكتبة صغيرة أنيقة وأرفف عملية ..
مكتبة تقليدية ذات أرفف مفتوحة لكتبك المفضل هو افضل ما تمتلكه في منزلك لركن خاص بالتليفزيون..
أما إن كان في منزلك ساحة مفتوحة فبسهولة تستطيع تصميم ركن خاص للتلفزيون مع مقاعد صغيرة سهلة الحركة وتزيين الغرفة بأرفف خشبية أنيقة..
بلمسات حديثة وتصميم عصري نجد ركن خاص للتليفزيون يناسب منزلك، لمسات من الخشب مع اللون الأبيض غاية في الأناقة والروعة..
بخطوط حديثة وناعمة يضيف المصمم هذه المكتبة الأنيقة بألوان محايدة مع نظام صوتي خاص ..
تصميم هادئ وبألوان محايدة وتجويف داخلي بالحائط للتليفزيون، وهو كل ما تحتجه لركن خاص بعائلتك لمشاهدة التليفزيون ..
إن كنت من محبي امتلاك قطع الأثاث فريدة من نوعها، فإليك هذه المكتبة مصمم بابتكار لتناسب التصميم الهندسة للفراغ المخصص لها وتساعدك على الاستغلال الأمثل لكل ركن في منزلك وتخصيص ركن خاص بعائلتك لمشاهدة التليفزيون..
للباحثين عن الأناقة والفخامة بخطوط بسيطة، تصميم هادئ مكون فقط من مكتبة خاصة وأريكة ناعم بلون محادية مع وسادات ذات نقوش وزخارف ساحرة..
كل ما تحتاجه هو جدار مخصص للتليفزيون وبدون أي إضافات ستجد ما تبحث عنه لركن خاص لعائلتك لمشاهدة اجمل الأفلام… .
ما رأيك أن تضيف لمنزلك فاصل أنيق بلون محايد مخصص للتليفزيون كلمسة مبتكرة غير معتادة في منزلك ويمكنك به فصل الفراغات الداخلية بشكل عملي وأنيق..
البساطة دائما تنتصر وتجعل من التصميم مناسب لأغلبية الأذواق خاصة محبي الطراز الحديث والمينيمال..
ولمحبي الكلاسيكية أيضا جئنا لهم بهذا التصميم، لتمتلك بمنزلك ركن خاص بعائلتك بلمسات كلاسيكية من الخشب وإضاءات خاصة تجعله منه لوحة فنية تود ان تمتلكها بمنزلك..
إن كنت تبحث عن تصميم مركب وله استخدامات عديدة، فإليك هذه الفكرة مكتبة ذات أرفف مفتوحة وتليفزيون ومدفأة معا في تصميم واحد..
من المفاهيم الخاطئة أنك لتضيف لمنزلك قدر كبير من الفخامة فلا طريق سوى التفاصيل، ولكن هذا التصميم سيغير لك هذا التفكير، فخامة لا مثيل لها وبأقل اتفاصيل وبخطوط ناعمة وألوان محايدة ..
الأزرق وروعته سيبهرك في هذا التصميم، ويترك تأثير ساحر لا مثيل له بداخلك، برغم بساطة التصميم إلا أن الأزرق جعل له قيمة كبيرة..
وعلى الطراز الحديث سنختم جولتنا، وبألوان محايد وخطوط عصرية ستقع في غرام هذا التصميم..
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