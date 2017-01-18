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18 فكرة رائعة ركن خاص بعائلتك للتليفزيون.

آية منير آية منير
private apt in Milano, StudioCR34 StudioCR34 غرفة المعيشة
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جميعنا نبحث عن جلسة عائلية دافئة، واليوم التليفزيون عنصر أساسي في أي منزل، وهو ما تجتمع عليه العائلة لمشاهدة ما هو مفضل لديهم، ومع تطور عالم الديكور والبحث عما نحتاجه في حياتنا اليومية، لذا سعى الخبراء بتصميم ركن خاص لعائلتك مزود بتليفزيون ، مع هوميفاي سنقدم لك 18 نموذج لتصميم رائع لركن خاص بعائلتك سنال إعجابك بالتأكيد..

1 – شاشة عرض.

Home Theater, Revellar Marcenaria Revellar Marcenaria غرفة المعيشة Black
Revellar Marcenaria

Revellar Marcenaria
Revellar Marcenaria
Revellar Marcenaria

لمحبي السينما وشاشات العرض ، هل أنت من عشاق الأفلام السينمائية وتود حضورها بشكل مميز، هذا التصميم قد جاء خصيصا لك، باللون الأبيض ونقوش من الأسود واللبني اكتملت سينما بيتك ..

2 – تصميم يناسب كل بيت..

Apartamento da Maria Rita, INÁ Arquitetura INÁ Arquitetura غرفة الميديا
INÁ Arquitetura

INÁ Arquitetura
INÁ Arquitetura
INÁ Arquitetura

في الأغلب نبحث دائما عن تصميمات بسيطة تناسب منازلنا، وتنجح في تحقيق الجانب الوظيفي على أكمل وجه، وهنا كان المصمم أمام منزل بسيط جدا فاكتفى بإضافة مكتبة بسيطة مزودة بأرفف عملية لقطع ديكورية وكتبك المفضلة..

3 – بألوان شبابية..

Home Theater Projeto Executado em 2012, D`Vita - Marcenaria D`Vita - Marcenaria Living roomTV stands & cabinets
D`Vita – Marcenaria

D`Vita - Marcenaria
D`Vita – Marcenaria
D`Vita - Marcenaria

بألوان جريئة وتصميم شبابي يأتي هذا التصميم في إطلالة متميزة، ركن خاص للتلفزيون في غرفة ابنك مزود بمكتبة صغيرة أنيقة وأرفف عملية ..

4 – تصميم تقليدي..

Centro de entretenimiento Diciembre 2015, Idea Interior Idea Interior Multimedia roomFurniture
Idea Interior

Idea Interior
Idea Interior
Idea Interior

مكتبة تقليدية ذات أرفف مفتوحة لكتبك المفضل هو افضل ما تمتلكه في منزلك لركن خاص بالتليفزيون..

5 – ساحة مفتوحة..

Sobrado triplex Integrado, Juliana Lahóz Arquitetura Juliana Lahóz Arquitetura غرفة الميديا
Juliana Lahóz Arquitetura

Juliana Lahóz Arquitetura
Juliana Lahóz Arquitetura
Juliana Lahóz Arquitetura

أما إن كان في منزلك ساحة مفتوحة فبسهولة تستطيع تصميم ركن خاص للتلفزيون مع مقاعد صغيرة سهلة الحركة وتزيين الغرفة بأرفف خشبية أنيقة..

6 – تصميم حديث..

Casa Vila Alpina 02, Márcia Carvalhaes Arquitetura LTDA. Márcia Carvalhaes Arquitetura LTDA. غرفة الميديا
Márcia Carvalhaes Arquitetura LTDA.

Márcia Carvalhaes Arquitetura LTDA.
Márcia Carvalhaes Arquitetura LTDA.
Márcia Carvalhaes Arquitetura LTDA.

بلمسات حديثة وتصميم عصري نجد ركن خاص للتليفزيون يناسب منزلك، لمسات من الخشب مع اللون الأبيض غاية في الأناقة والروعة..

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7 – مكتبة مبتكرة..

Casa Brooklin, Figoli-Ravecca Arquitetos Associados Figoli-Ravecca Arquitetos Associados غرفة الميديا
Figoli-Ravecca Arquitetos Associados

Figoli-Ravecca Arquitetos Associados
Figoli-Ravecca Arquitetos Associados
Figoli-Ravecca Arquitetos Associados

بخطوط حديثة وناعمة يضيف المصمم هذه المكتبة الأنيقة بألوان محايدة مع نظام صوتي خاص ..

8 – الهدوء..

Hogar familiar en Badalona, Dröm Living Dröm Living غرفة المعيشة
Dröm Living

Dröm Living
Dröm Living
Dröm Living

تصميم هادئ وبألوان محايدة وتجويف داخلي بالحائط للتليفزيون، وهو كل ما تحتجه لركن خاص بعائلتك لمشاهدة التليفزيون ..

9 – تصميم خاص..

Appartamento a Verona, Pierangelo Laterza Pierangelo Laterza غرفة المعيشة
Pierangelo Laterza

Pierangelo Laterza
Pierangelo Laterza
Pierangelo Laterza

إن كنت من محبي امتلاك قطع الأثاث فريدة من نوعها، فإليك هذه المكتبة مصمم بابتكار لتناسب التصميم الهندسة للفراغ المخصص لها وتساعدك على الاستغلال الأمثل لكل ركن في منزلك وتخصيص ركن خاص بعائلتك لمشاهدة التليفزيون..

10 -- أناقة لا مثيل لها..

private apt in Milano, StudioCR34 StudioCR34 غرفة المعيشة
StudioCR34

StudioCR34
StudioCR34
StudioCR34

للباحثين عن الأناقة والفخامة بخطوط بسيطة، تصميم هادئ مكون فقط من مكتبة خاصة وأريكة ناعم بلون محادية مع وسادات ذات نقوش وزخارف ساحرة..

11 – جدار بالكامل..

ORT DER RUHE, ONE!CONTACT - Planungsbüro GmbH ONE!CONTACT - Planungsbüro GmbH غرفة المعيشة
ONE!CONTACT – Planungsbüro GmbH

ONE!CONTACT - Planungsbüro GmbH
ONE!CONTACT – Planungsbüro GmbH
ONE!CONTACT - Planungsbüro GmbH

كل ما تحتاجه هو جدار مخصص للتليفزيون وبدون أي إضافات ستجد ما تبحث عنه لركن خاص لعائلتك لمشاهدة اجمل الأفلام… .

12 – فاصل أنيق..

RK44, Studiozwart Architecten BNA Studiozwart Architecten BNA غرفة المعيشة
Studiozwart Architecten BNA

Studiozwart Architecten BNA
Studiozwart Architecten BNA
Studiozwart Architecten BNA

ما رأيك أن تضيف لمنزلك فاصل أنيق بلون محايد مخصص للتليفزيون كلمسة مبتكرة غير معتادة في منزلك ويمكنك به فصل الفراغات الداخلية بشكل عملي وأنيق..

13 – البساطة ..

Appartamento Residenziale - Brianza - 2013 - 01, Galleria del Vento Galleria del Vento غرفة المعيشة
Galleria del Vento

Galleria del Vento
Galleria del Vento
Galleria del Vento

البساطة دائما تنتصر وتجعل من التصميم مناسب لأغلبية الأذواق خاصة محبي الطراز الحديث والمينيمال..

14 – الكلاسيكية الحديثة..

BB Interior - Project, BB Interior BB Interior غرفة المعيشة
BB Interior

BB Interior
BB Interior
BB Interior

ولمحبي الكلاسيكية أيضا جئنا لهم بهذا التصميم، لتمتلك بمنزلك ركن خاص بعائلتك بلمسات كلاسيكية من الخشب وإضاءات خاصة تجعله منه لوحة فنية تود ان تمتلكها بمنزلك..

15 – تليفزيون ومدفأة..

Woonvilla Blaricum, Kabaz Kabaz غرفة المعيشة
Kabaz

Kabaz
Kabaz
Kabaz

إن كنت تبحث عن تصميم مركب وله استخدامات عديدة، فإليك هذه الفكرة مكتبة ذات أرفف مفتوحة وتليفزيون ومدفأة معا في تصميم واحد..

16 – فخامة بخطوط بسيطة..

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

من المفاهيم الخاطئة أنك لتضيف لمنزلك قدر كبير من الفخامة فلا طريق سوى التفاصيل، ولكن هذا التصميم سيغير لك هذا التفكير، فخامة لا مثيل لها وبأقل اتفاصيل وبخطوط ناعمة وألوان محايدة ..

17 – الأزرق الملكي..

Lisbon Blues, Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro غرفة المعيشة
Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro

Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro
Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro
Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro

الأزرق وروعته سيبهرك في هذا التصميم، ويترك تأثير ساحر لا مثيل له بداخلك، برغم بساطة التصميم إلا أن الأزرق جعل له قيمة كبيرة..

18 – ألوان محايدة..

Apartamento Publicitária, Johnny Thomsen Arquitetura e Design Johnny Thomsen Arquitetura e Design غرفة المعيشة
Johnny Thomsen Arquitetura e Design

Johnny Thomsen Arquitetura e Design
Johnny Thomsen Arquitetura e Design
Johnny Thomsen Arquitetura e Design

وعلى الطراز الحديث سنختم جولتنا، وبألوان محايد وخطوط عصرية ستقع في غرام هذا التصميم..

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