شقة على مساحة 66 متر تدهشك بعبقرية تصميمها!

نعرض لكم اليوم منزل فريد من نوعه مقام على مساحة 66 متر مربع فقط ترى فيه روعة التصميم وفن التعامل مع المساحات الصغيرة تحتله الألوان المحايدة بالكامل سواء في تصميمه الداخلي أو في ديكوراته مما ساعد على خلق حالة من ترابط بين العنصرين ليطل علينا في النهاية بمظهر أخاذ لا تكاد تصدق أنه مؤسس على تلك المساحة المحدودة!
السفرة والمعيشة والمطبخ معًا في ساحة واحدة مفتوحة تتناسق ديكوراتها بشدة مع بعضها البعض بنفس الألوان المحايدة وهي الرمادي والبيج وكذلك الأبيض والذي انتهز قوته وكونه ملك الألوان في السيطرة الكاملة على جميع الجدران والأسقف؛ الأمر الذي عزز عامل المساحة وجعلك تشعر بالبراح رغم أن مساحة الشقة ما هي إلا 66 متر مربع!
تتنوع الخامات المستخدمة في هذه الساحة المشتركة إلى حد كبير، فأولًا الأحجار التي تكسي الجدران الرئيسية والخشب الذي يفترش الأرضية وما ينشره من أجواء دافئة والجلد الذي يعتلي أحد الأرائك المنتمية لغرفة المعيشة وكذلك غرفة تناول الطعام باللون البيج الناعم ودرجات الرمادي الهادئة.
توزيع الديكورات بالشقة موفق إلى أبعد الحدود وحجم قطع الأثاث ذاتها متناسب جدًا مع المساحة.. لا يمكن أن نغفل ما أضافته الإضاءة الخافتة لمظهر الجدار الحجري الذي يعتلي أريكة المعيشة الجلدية وكذلك اللمسة العصرية التي أصافتها وحدة الإضاءة غريبة التصميم للشقة بشكلها المميز!
من هذه الزاوية تظهر لنا أريكة واحدة من أرائك غرفة المعيشة تطل علينا بفرشها الجلدي الفاخر باللون البيج الناعم والمريح تزينها وسائد رمادية تزيد الترابط بين اللونين المستخدم بكافة أرجاء المنزل.. تتمتع تلك الساحة الجامعة بين المعيشة والسفرة والمطبخ معًا بـنـافذة زجاجية توفر إضاءة طبيعية من روح الشمس تعزز نظيرتها الاصطناعية للمنزل كما يضمن وجود تلك النافذة حصول المنزل على تهوية صحية لأرجاءه المختلفة.
ننتقل للأريكة الثانية الأكبر حجمًا والمنتمية لغرفة المعيشة.. تحظى الأريكة بنفس الألوان المسيطرة على ديكورات المنزل ألا وهم البيج والرمادي ولكنها تعتمد على الرمادي كـ لون أساسي والبيج كـ لون فرعي يظهر في الوسائد فقط. صِغَر مساحة المنزل لم يمنع المصمم من الاهتمام بالإكسسوارات على الإطلاق، بل استعان بتابلوه أنيق بإطار عريض جمع بين ذات اللونين.
رغم صِغَر مساحة المطبخ وعدد الوحدات القليل إلا أن تصميمه قمة في الأناقة والترتيب يرجع ذلك إلى اللون الرمادي الداكن المتناسق مع ديكورات غرفتي المعيشة والسفرة وفرشهما، ثانيًا سبوتات الإضاءة المختلفة التي ركزت إحداها على إنارة الجزء العلوي من الوحدات والأخرى على الصف السفلي من الوحدات والتي تسمح بكل تأكيد من توفير إضاءة تساعد مستخدم المطبخ على إعداد الطعام والقيام بأعماله اليومية بسهولة، ثالثًا احتواء الوحدات التخزينية ذاتها على الأجهزة الكهربائية الخاصة بالمطبخ والطهي مما جعله مرتبًا ومنمقًا لا فوضى تشيع فيه!
غرفة النوم هادئة ومريحة بسرير عصري أنيق للغاية يكتسي بأقمشة رمادية تنوعت خاماتها وتحلت بالفخامة زينتها مجموعة وسائد بنقوش مختلفة.. تحظى الغرفة بنافذة كبيرة بالطرف الأيمن منها تنجح في تمرير قدر كبير من ضوء الشمس لها والذي يجعلها صحية ذات تهوية سليمة طوال الوقت.
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