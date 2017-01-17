شقة على مساحة 66 متر تدهشك بعبقرية تصميمها!

رغم صِغَر مساحة المطبخ وعدد الوحدات القليل إلا أن تصميمه قمة في الأناقة والترتيب يرجع ذلك إلى اللون الرمادي الداكن المتناسق مع ديكورات غرفتي المعيشة والسفرة وفرشهما، ثانيًا سبوتات الإضاءة المختلفة التي ركزت إحداها على إنارة الجزء العلوي من الوحدات والأخرى على الصف السفلي من الوحدات والتي تسمح بكل تأكيد من توفير إضاءة تساعد مستخدم المطبخ على إعداد الطعام والقيام بأعماله اليومية بسهولة، ثالثًا احتواء الوحدات التخزينية ذاتها على الأجهزة الكهربائية الخاصة بالمطبخ والطهي مما جعله مرتبًا ومنمقًا لا فوضى تشيع فيه!