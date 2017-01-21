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45 خزانة مطبخ مودرن مميزة

جحا جحا
Palace Court: Bayswater, Roselind Wilson Design Roselind Wilson Design مطبخ ذو قطع مدمجة
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لقد جمعنا لكم في هذا المقال مجموعة مميزة من تصاميم الخزانات وكابينات المطابخ المودرن و المينيمال و الريفي! فنحن في هوميفاي نحرص على تقديم ما هو أفضل لقراءنا الاعزاء.

سنتناول في هذه المجموعة العديد من التصميمات والاحجام والالوان كي تناسب جميع أذواقككم.  كما يمكنكم التواصل معنا في حال أحببتم ان تشاهدوا المزيد من التصاميم أو أردتم تنفيذ مشاريع في بيوتكم، فنحن هنا لتقديم الأفكار والمساعدة في تنفيذ المشاريع من خلال شبكة الخبراء لدينا في العديد من دول العالم.

نترككم الآن لمشاهدة هذه التشكيلة الرائعة..

1. بسيطة التصميم لكن جريئة اللون

Kitchen Roselind Wilson Design مطبخ ذو قطع مدمجة red kitchen,kitchen,contemporary kitchen,kitchen island
Roselind Wilson Design

Kitchen

Roselind Wilson Design
Roselind Wilson Design
Roselind Wilson Design

2. مواد متعددة

OPEN HOUSE | MELINA ROMANO, Casa de Valentina Casa de Valentina KitchenAccessories & textiles
Casa de Valentina

Casa de Valentina
Casa de Valentina
Casa de Valentina

3. للمطابخ الضيقة

Apartamento Tangerina, Emmilia Cardoso Designers Associados Emmilia Cardoso Designers Associados مطبخ
Emmilia Cardoso Designers Associados

Emmilia Cardoso Designers Associados
Emmilia Cardoso Designers Associados
Emmilia Cardoso Designers Associados

4. استغلال المساحات من خلال الأرفف

Residência Vale do Itamaracá, Cria Arquitetura Cria Arquitetura مطبخ
Cria Arquitetura

Cria Arquitetura
Cria Arquitetura
Cria Arquitetura

5. مطبخ صغير لكن أنيق

Remodelação T4 . Bairro de Alvalade, Lisboa, atelier B-L atelier B-L مطبخ
atelier B-L

atelier B-L
atelier B-L
atelier B-L

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6. تمايز الألوان

APARTAMENTO MB – Tristeza/ Porto Alegre, Ambientta Arquitetura Ambientta Arquitetura مطبخ
Ambientta Arquitetura

Ambientta Arquitetura
Ambientta Arquitetura
Ambientta Arquitetura

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7. بساطة أنيقة

Apartamento DOM, Flávio Monteiro Arquitetos Associados Flávio Monteiro Arquitetos Associados مطبخ MDF White
Flávio Monteiro Arquitetos Associados

Flávio Monteiro Arquitetos Associados
Flávio Monteiro Arquitetos Associados
Flávio Monteiro Arquitetos Associados

8. استخدام عنصر الخشب

Lapa | Decorados, SESSO & DALANEZI SESSO & DALANEZI مطبخ
SESSO &amp; DALANEZI

SESSO & DALANEZI
SESSO &amp; DALANEZI
SESSO & DALANEZI

9. نمط ريفي مع استخدام عنصر الاسمنت

Projeto, FLAVIO BERREDO ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO FLAVIO BERREDO ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO مطبخ
FLAVIO BERREDO ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO

FLAVIO BERREDO ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO
FLAVIO BERREDO ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO
FLAVIO BERREDO ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO

10. خزانة ذكية التصميم

Orford | A classic country kitchen with coastal inspiration Davonport مطبخ خشب
Davonport

Orford | A classic country kitchen with coastal inspiration

Davonport
Davonport
Davonport

11. كلها من الخشب!! رائعة اللون

南鹿島のいえ, shu建築設計事務所 shu建築設計事務所 مطبخ خشب Wood effect
shu建築設計事務所

shu建築設計事務所
shu建築設計事務所
shu建築設計事務所

12. عنصري الالوان والاضاءة

Apartamento do Homem Moderno - Morar Mais por Menos Vitoria 2015, Cristiane Locatelli Arquitetos & Associados Cristiane Locatelli Arquitetos & Associados مطبخ
Cristiane Locatelli Arquitetos &amp; Associados

Cristiane Locatelli Arquitetos & Associados
Cristiane Locatelli Arquitetos &amp; Associados
Cristiane Locatelli Arquitetos & Associados

13. القليل من اللون الجريء

Яркий, сложный, всеми любимый Ход Конем, YOUSUPOVA YOUSUPOVA مطبخ
YOUSUPOVA

YOUSUPOVA
YOUSUPOVA
YOUSUPOVA

14. مودرن مع استخدام الستيل (المعدن) في تصميم كل الواجهات

renovation in North Italy, Vegni Design Vegni Design مطبخ
Vegni Design

Vegni Design
Vegni Design
Vegni Design

15. كلاسيكي

Casa em Jurerê Internacional - SC - Brasil, Samara Barbosa Arquitetura Samara Barbosa Arquitetura مطبخ
Samara Barbosa Arquitetura

Samara Barbosa Arquitetura
Samara Barbosa Arquitetura
Samara Barbosa Arquitetura

12. تصميم عملي

ARL, Adriana Pierantoni Arquitetura & Design Adriana Pierantoni Arquitetura & Design مطبخ
Adriana Pierantoni Arquitetura &amp; Design

Adriana Pierantoni Arquitetura & Design
Adriana Pierantoni Arquitetura &amp; Design
Adriana Pierantoni Arquitetura & Design

16. للمطابخ الصغيرة الجانبية

apto cobre/blue, Casa100 Arquitetura Casa100 Arquitetura مطبخ
Casa100 Arquitetura

Casa100 Arquitetura
Casa100 Arquitetura
Casa100 Arquitetura

17. مودرن وعملي

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

18. ألوان مميزة

Residência Goiânia/GO, Donakaza Donakaza مطبخ
Donakaza

Donakaza
Donakaza
Donakaza

19. ريفي مناسب للعائلات الكبيرة

Casale SpecialUmbria.com, Marcello Gavioli Marcello Gavioli مطبخ
Marcello Gavioli

Marcello Gavioli
Marcello Gavioli
Marcello Gavioli

20. كلاسيكي مع اضاءة مودرن

Cocinas Gamahogar , Gamahogar Gamahogar KitchenLighting
Gamahogar

Gamahogar
Gamahogar
Gamahogar

21. استخدام لون واحد

Apartamento jovem e descolado no bairro da Mooca, Márcio Campos Arquitetura + Interiores Márcio Campos Arquitetura + Interiores مطبخ Blue
Márcio Campos Arquitetura + Interiores

Márcio Campos Arquitetura + Interiores
Márcio Campos Arquitetura + Interiores
Márcio Campos Arquitetura + Interiores

22. تصميم كلاسيكي

Minicucina L 145 , LA BOTTEGA DEL FALEGNAME LA BOTTEGA DEL FALEGNAME مطبخ خشب متين Green
LA BOTTEGA DEL FALEGNAME

LA BOTTEGA DEL FALEGNAME
LA BOTTEGA DEL FALEGNAME
LA BOTTEGA DEL FALEGNAME

23. المطابخ المفتوحة

Casa Ming, LGZ Taller de arquitectura LGZ Taller de arquitectura مطبخ خشب Wood effect
LGZ Taller de arquitectura

LGZ Taller de arquitectura
LGZ Taller de arquitectura
LGZ Taller de arquitectura

24. الاضاءة القوية

Apartamento Santana, Veridiana França Arquitetura de Interiores Veridiana França Arquitetura de Interiores مطبخ
Veridiana França Arquitetura de Interiores

Veridiana França Arquitetura de Interiores
Veridiana França Arquitetura de Interiores
Veridiana França Arquitetura de Interiores

25. على شكل زاوية

homify مطبخ رخام White
homify

homify
homify
homify

26. تصميم ذكي آخر

Bespoke oak larder homify مطبخ
homify

Bespoke oak larder

homify
homify
homify

27. صغير الحجم لكن منظم بدقة

Apartamento Saldanha_Reabilitação Arquitectura + Design Interiores, Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores مطبخ
Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores

Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores
Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores
Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores

28. خزانة متعددة الاستخدام

Hillcrest, De Rosee Sa De Rosee Sa KitchenStorage
De Rosee Sa

Hillcrest

De Rosee Sa
De Rosee Sa
De Rosee Sa

29. اللون الابيض يسيطر

Remodelação Interior de Apartamento - Porto, Germano de Castro Pinheiro, Lda Germano de Castro Pinheiro, Lda مطبخ
Germano de Castro Pinheiro, Lda

Germano de Castro Pinheiro, Lda
Germano de Castro Pinheiro, Lda
Germano de Castro Pinheiro, Lda

30. نمط صناعي

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

31. اللون الاصفر يصنع الفرق

APARTAMENTO APINAGÉS, Zoom Urbanismo Arquitetura e Design Zoom Urbanismo Arquitetura e Design مطبخ
Zoom Urbanismo Arquitetura e Design

Zoom Urbanismo Arquitetura e Design
Zoom Urbanismo Arquitetura e Design
Zoom Urbanismo Arquitetura e Design

32. للمطابخ الكبيرة

CASA RETIRO DAS PEDRAS, Mutabile Arquitetura Mutabile Arquitetura مطبخ
Mutabile Arquitetura

Mutabile Arquitetura
Mutabile Arquitetura
Mutabile Arquitetura

33. منيمال

Devies Cook Company , Txell Alarcon Txell Alarcon KitchenLighting
Txell Alarcon

Devies Cook Company

Txell Alarcon
Txell Alarcon
Txell Alarcon

34. كلاسيكي مميز

Property Renovation, Hartley Quinn WIlson Limited Hartley Quinn WIlson Limited مطبخ
Hartley Quinn WIlson Limited

Property Renovation

Hartley Quinn WIlson Limited
Hartley Quinn WIlson Limited
Hartley Quinn WIlson Limited

35. تناغم الالوان

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

36. خزانات غير مرئية

Cocina con isla, Trestrastos Trestrastos مطبخ
Trestrastos

Trestrastos
Trestrastos
Trestrastos

37. المطابخ المفتوحة

Residência TF, ÓBVIO: escritório de arquitetura ÓBVIO: escritório de arquitetura مطبخ
ÓBVIO: escritório de arquitetura

ÓBVIO: escritório de arquitetura
ÓBVIO: escritório de arquitetura
ÓBVIO: escritório de arquitetura

38. بسيط لكن مميز

N1 Kitchen by British Standard British Standard by Plain English مطبخ خشب Multicolored
British Standard by Plain English

N1 Kitchen by British Standard

British Standard by Plain English
British Standard by Plain English
British Standard by Plain English

39. عملي

homify غرفة السفرة
homify

homify
homify
homify

40. تصميم غير معتاد

Cocina y pantry en Design House en DWM, MARIANGEL COGHLAN MARIANGEL COGHLAN مطبخ
MARIANGEL COGHLAN

MARIANGEL COGHLAN
MARIANGEL COGHLAN
MARIANGEL COGHLAN

41. توظيف الاضاءة

Loft Tropical - Casa Cor 2014, Gisele Taranto Arquitetura Gisele Taranto Arquitetura مطبخ
Gisele Taranto Arquitetura

Gisele Taranto Arquitetura
Gisele Taranto Arquitetura
Gisele Taranto Arquitetura

42. منظم و انيق

MOEMA BR, Lembi Arquitetura Lembi Arquitetura
Lembi Arquitetura

Lembi Arquitetura
Lembi Arquitetura
Lembi Arquitetura

43. للمساحات الضيقة

CASA EG, ROMERO DE LA MORA ROMERO DE LA MORA مطبخ
ROMERO DE LA MORA

ROMERO DE LA MORA
ROMERO DE LA MORA
ROMERO DE LA MORA

44. نمط ريفي

Casa GC55, Taller Estilo Arquitectura Taller Estilo Arquitectura مطبخ
Taller Estilo Arquitectura

Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura

45. عملي

GIĘTA LINIA, Anchal Anna Kuk-Dutka Anchal Anna Kuk-Dutka مطبخ
Anchal Anna Kuk-Dutka

Anchal Anna Kuk-Dutka
Anchal Anna Kuk-Dutka
Anchal Anna Kuk-Dutka
رحلة عبر الزمن: 8 تصميمات كلاسيكية لبلاط المطابخ

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