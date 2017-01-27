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10 أفكار مميزة لحديقة منزلك

Mai Elkholy Mai Elkholy
Modern Landscape Design, Matthew Murrey Design Matthew Murrey Design حديقة
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تعد الحدائق من أهم الأماكن التي يجب الاهتمام بها عند تصميم منزلك الكبير، حيث أنها واجهة المنزل الأولى وهي المكان الأول أيضًا لتشعر بأجواء الطبيعة الساحرة في منزلك.

الجدير بالذكر أنه تتعدد أنماط تصميمات الحدائق كما تتعدد تصميمات المنازل. فهناك حدائق تُصمم على غرار الطريقة الكلاسيكية، المودرن وكذلك النمط الاستوائي، الآسيوي وغير ذلك من الأنماط الأخرى. في هذا المحتوى المتميز، نقوم بعرض عدد كبير من تصميمات الحدائق التي يمكنك من خلالها اقتباس العديد من الأفكار لتصميم حديقة منزلك الجديد.

1. الإضاءة الخفية ودورها في أناقة الحدائق

Modern Landscape Design, Matthew Murrey Design Matthew Murrey Design حديقة
Matthew Murrey Design

Matthew Murrey Design
Matthew Murrey Design
Matthew Murrey Design

لعبة الإضاءة في هذا التصميم دور كبير في إظهار تناسق هذه الحديقة، فمن الملاحظ أن هذه الحديقة مُصممة بطريقة متناسقة لتصبح النباتات المتشابهة بجوار بعضها البعض، وفي منتصف المساحة تم وضع أرضية من الحشائش للاستمتاع بأجواء الطبيعة الساحرة.

2. حديقة على غرار النمط الاسكندنافي الهادئ يضفي لون الأزهار الأصفر وأناقة غير متناهية

Navarra 1, Jardinarias Jardinarias حديقة
Jardinarias

Jardinarias
Jardinarias
Jardinarias

نموذج مثالي حديقة على غرار النمط الاسكندنافي البسيط، حيث تم تنسيق الحديقة لتصبح على هيئة تجمعات من النباتات المتنوعة، وكما نلاحظ أن الأرضية الحجرية أضافت لمسة في غاية التميز على هذه المساحة، والجدير بالذكر هنا أيضًا أنه تم الاستعانة بعنصر الخشب من خلال وضع فواصل خشبية في الأرضية لإحداث مزيد من الأجواء التنظيمية.

تم وضع أريكة جلوس خشبية بسيطة للاستمتاع بأجواء هذا المكان الساحر الذي يساعد من يجلس فيه على الشعور بالاسترخاء.

3. تصميم حديقة على جانب الممر المؤدي لمدخل المنزل

Dom w Bielicach, Gzowska&Ossowska Pracownie Architektury Wnętrz Gzowska&Ossowska Pracownie Architektury Wnętrz حديقة
Gzowska&amp;Ossowska Pracownie Architektury Wnętrz

Gzowska&Ossowska Pracownie Architektury Wnętrz
Gzowska&amp;Ossowska Pracownie Architektury Wnętrz
Gzowska&Ossowska Pracownie Architektury Wnętrz

نموذج في غاية التميز لحديقة رائعة، تجعلك تشعر بأجواء الطبيعة الساحرة التي تعزز لديك الشعور بالهدوء والاسترخاء. فقد تم بطريقة مُبتكرة تصميم ممر منحني يؤدي إلى مدخل المنزل وعلى جانبيه تم تصميم هذه الحديقة المتميزة التي تحتوي على الكثير من الألوان وكذلك أنواع متعددة من الأزهار والنباتات.

4. تصميم مبتكر لوضع اكسسوار تدفئة في وسط الحديقة

'Armonie', Barbara Negretti - Garden design - Barbara Negretti - Garden design - حديقة
Barbara Negretti – Garden design –

Barbara Negretti - Garden design -
Barbara Negretti – Garden design –
Barbara Negretti - Garden design -

من المتوقع أن يغير هذا النموذج نظرتك بشكل كامل عن مفهوم الحدائق التقليدية التي تحتوي على اكسسوارات مبتكرة مثل نافورة المياه أو غير ذلك، لكن هنا، تم تصميم حوض حجري مستدير ليكون على هيئة مدفئة مما عمل بالتأكيد على تعزيز أجواء الدفء داخل هذه الحديقة. بالنسبة لنباتات الحديقة فهي متعددة بدرجة كبيرة كما تم الاستعانة ببعض وحدات الإضاءة الخلفية لإضافة لمسة جمالية في غاية التميز.

5. حديقة افتراضية بسيطة على جانبي ممر مبتكر لمنزل على غرار النمط المودرن

Petit jardin de ville., PATXI CASTRO PATXI CASTRO حديقة
PATXI CASTRO

PATXI CASTRO
PATXI CASTRO
PATXI CASTRO

حديقة هذا المنزل ليست حديقة تقليدية على الإطلاق، فقد تم تنفيذها لتصبح على جانبي ممر المنزل المُصمم بطريقة احترافية مُكون من درجات مسطحة باللون الأزرق القاتم واللون البيج، بالنسبة للحديقة فنلاحظ أنها تحتوي على عدد فقليل من النباتات الرقيقة، وكما نرى أيضًا أنه تم تصميم الأرضية لتصبح من الأحجار المُلونة باللون الأبيض الذي يتناسب مع سور المنزل الأبيض.

6. استغلال المساحات في الحدائق الاسكندنافية

homify حديقة
homify

homify
homify
homify

تتميز الحدائق الاسكندنافية باستخدام الألوان المحايدة في الأحجار والخشب ودمجها مع المساحات الخضراء، وفي هذا النموذج تم عمل تصميمات حجرية بالإضافة لممر خشبي للتنقل خلال الحديقة. وتم عمل استراحة صغيرة مُغطاة لحجب أشعة الشمس والأمطار أثناء الاستمتاع بالأجواء الطبيعية.

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7. حديقة عصرية مزودة ببانيو سبا

Área de Lazer na cidade, Stefani Arquitetura Stefani Arquitetura حديقة حجر Green
Stefani Arquitetura

Stefani Arquitetura
Stefani Arquitetura
Stefani Arquitetura

في هذا التصميم تم استغلال مساحة الحديقة لصنع واحة للاستجمام، حيث تم صنع منتجع مُصغر عن طريق إضافة حوض بانيو سبا وبعض المقاعد المريحة للاستمتاع بأشعة الشمس. التصميم العام بالحديقة يغلب عليه استخدام الأخشاب كعنصر مهم في التصميم، وتم استخدام اللون الأبيض في المفروشات لمنح مظهر مريح وجذاب.

8. الحدائق الآسيوية

Jardin japonais et zen, DCPAYSAGE DCPAYSAGE حديقة الحديد / الصلب Wood effect
DCPAYSAGE

DCPAYSAGE
DCPAYSAGE
DCPAYSAGE

في هذا النموذج تم تصميم الحديقة على الطراز الآسيوي والذي يُركز على مدى الراحة المكان والجو المناسب لانتشار الطاقة الإيجابية، حيث يتم استخدام علم الفونغ شوي (علم الطاقة الحيوية) في تصميم الحدائق الآسيوية. وتم استخدام الأحجار ذات اللون الأبيض مع الأحجار ذات الألوان المحايدة ودمجها مع النباتات الخضراء في تناسق تام.

9. استخدام أثاث خشبي لإضفاء جو من البساطة في الحديقة

GALERIA , JUNOR ARQUITECTOS JUNOR ARQUITECTOS حديقة
JUNOR ARQUITECTOS

JUNOR ARQUITECTOS
JUNOR ARQUITECTOS
JUNOR ARQUITECTOS

في هذا التصميم العصري أيضًا تم استخدام أرضيات حجرية ذات ألوان محايدة تتناسب مع اللون الأخضر للنباتات المستخدمة، وتم صنع مساحة للجلوس تتميز بالبساطة، حيث تم استخدام أرائك خشبية بسيطة وتزينها بالوسائد الملونة. أيضًا تم استخدام المصابيح التي تعمل بالشموع لتعزز أجواء الدفء والهدوء في الحديقة.

10. النمط التصوري الحديث

//SALON DE PROVENCE//Jardin inspiration jardin mexicain, CONCEPTUELLES PAYSAGE ET DECORATION CONCEPTUELLES PAYSAGE ET DECORATION حديقة
CONCEPTUELLES PAYSAGE ET DECORATION

CONCEPTUELLES PAYSAGE ET DECORATION
CONCEPTUELLES PAYSAGE ET DECORATION
CONCEPTUELLES PAYSAGE ET DECORATION

نلاحظ في هذا التصميم مدى الاهتمام بالتفاصيل وتناسبها، حيث تم استخدام أنواع مختلفة من النباتات مثل الصبار ليتناسب مع الأرضيات الحجرية المستخدمة والتي تعكس الطابع العصري الحديث وأيضًا تعكس الطراز الذي يغلب عليه شكل الصحراء، وأيضًا تم استخدام الحشائش لمنح مساحة مستوية مريحة للجلوس أو لوضع طاوله وبعض الكراسي المريحة.

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Gravel and water garden area Jane Harries Garden Designs حديقة
Jane Harries Garden Designs

Gravel and water garden area

Jane Harries Garden Designs
Jane Harries Garden Designs
Jane Harries Garden Designs
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