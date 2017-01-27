10 أفكار مميزة لحديقة منزلك

تعد الحدائق من أهم الأماكن التي يجب الاهتمام بها عند تصميم منزلك الكبير، حيث أنها واجهة المنزل الأولى وهي المكان الأول أيضًا لتشعر بأجواء الطبيعة الساحرة في منزلك.
الجدير بالذكر أنه تتعدد أنماط تصميمات الحدائق كما تتعدد تصميمات المنازل. فهناك حدائق تُصمم على غرار الطريقة الكلاسيكية، المودرن وكذلك النمط الاستوائي، الآسيوي وغير ذلك من الأنماط الأخرى. في هذا المحتوى المتميز، نقوم بعرض عدد كبير من تصميمات الحدائق التي يمكنك من خلالها اقتباس العديد من الأفكار لتصميم حديقة منزلك الجديد.
لعبة الإضاءة في هذا التصميم دور كبير في إظهار تناسق هذه الحديقة، فمن الملاحظ أن هذه الحديقة مُصممة بطريقة متناسقة لتصبح النباتات المتشابهة بجوار بعضها البعض، وفي منتصف المساحة تم وضع أرضية من الحشائش للاستمتاع بأجواء الطبيعة الساحرة.
نموذج مثالي حديقة على غرار النمط الاسكندنافي البسيط، حيث تم تنسيق الحديقة لتصبح على هيئة تجمعات من النباتات المتنوعة، وكما نلاحظ أن الأرضية الحجرية أضافت لمسة في غاية التميز على هذه المساحة، والجدير بالذكر هنا أيضًا أنه تم الاستعانة بعنصر الخشب من خلال وضع فواصل خشبية في الأرضية لإحداث مزيد من الأجواء التنظيمية.
تم وضع أريكة جلوس خشبية بسيطة للاستمتاع بأجواء هذا المكان الساحر الذي يساعد من يجلس فيه على الشعور بالاسترخاء.
نموذج في غاية التميز لحديقة رائعة، تجعلك تشعر بأجواء الطبيعة الساحرة التي تعزز لديك الشعور بالهدوء والاسترخاء. فقد تم بطريقة مُبتكرة تصميم ممر منحني يؤدي إلى مدخل المنزل وعلى جانبيه تم تصميم هذه الحديقة المتميزة التي تحتوي على الكثير من الألوان وكذلك أنواع متعددة من الأزهار والنباتات.
من المتوقع أن يغير هذا النموذج نظرتك بشكل كامل عن مفهوم الحدائق التقليدية التي تحتوي على اكسسوارات مبتكرة مثل نافورة المياه أو غير ذلك، لكن هنا، تم تصميم حوض حجري مستدير ليكون على هيئة مدفئة مما عمل بالتأكيد على تعزيز أجواء الدفء داخل هذه الحديقة. بالنسبة لنباتات الحديقة فهي متعددة بدرجة كبيرة كما تم الاستعانة ببعض وحدات الإضاءة الخلفية لإضافة لمسة جمالية في غاية التميز.
حديقة هذا المنزل ليست حديقة تقليدية على الإطلاق، فقد تم تنفيذها لتصبح على جانبي ممر المنزل المُصمم بطريقة احترافية مُكون من درجات مسطحة باللون الأزرق القاتم واللون البيج، بالنسبة للحديقة فنلاحظ أنها تحتوي على عدد فقليل من النباتات الرقيقة، وكما نرى أيضًا أنه تم تصميم الأرضية لتصبح من الأحجار المُلونة باللون الأبيض الذي يتناسب مع سور المنزل الأبيض.
تتميز الحدائق الاسكندنافية باستخدام الألوان المحايدة في الأحجار والخشب ودمجها مع المساحات الخضراء، وفي هذا النموذج تم عمل تصميمات حجرية بالإضافة لممر خشبي للتنقل خلال الحديقة. وتم عمل استراحة صغيرة مُغطاة لحجب أشعة الشمس والأمطار أثناء الاستمتاع بالأجواء الطبيعية.
في هذا التصميم تم استغلال مساحة الحديقة لصنع واحة للاستجمام، حيث تم صنع منتجع مُصغر عن طريق إضافة حوض بانيو سبا وبعض المقاعد المريحة للاستمتاع بأشعة الشمس. التصميم العام بالحديقة يغلب عليه استخدام الأخشاب كعنصر مهم في التصميم، وتم استخدام اللون الأبيض في المفروشات لمنح مظهر مريح وجذاب.
في هذا النموذج تم تصميم الحديقة على الطراز الآسيوي والذي يُركز على مدى الراحة المكان والجو المناسب لانتشار الطاقة الإيجابية، حيث يتم استخدام علم الفونغ شوي (علم الطاقة الحيوية) في تصميم الحدائق الآسيوية. وتم استخدام الأحجار ذات اللون الأبيض مع الأحجار ذات الألوان المحايدة ودمجها مع النباتات الخضراء في تناسق تام.
في هذا التصميم العصري أيضًا تم استخدام أرضيات حجرية ذات ألوان محايدة تتناسب مع اللون الأخضر للنباتات المستخدمة، وتم صنع مساحة للجلوس تتميز بالبساطة، حيث تم استخدام أرائك خشبية بسيطة وتزينها بالوسائد الملونة. أيضًا تم استخدام المصابيح التي تعمل بالشموع لتعزز أجواء الدفء والهدوء في الحديقة.
نلاحظ في هذا التصميم مدى الاهتمام بالتفاصيل وتناسبها، حيث تم استخدام أنواع مختلفة من النباتات مثل الصبار ليتناسب مع الأرضيات الحجرية المستخدمة والتي تعكس الطابع العصري الحديث وأيضًا تعكس الطراز الذي يغلب عليه شكل الصحراء، وأيضًا تم استخدام الحشائش لمنح مساحة مستوية مريحة للجلوس أو لوضع طاوله وبعض الكراسي المريحة.
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