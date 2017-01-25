11 فكرة جديدة و مختلفة للمطابخ

يُعد المنزل أكثر الأماكن دفئًا وأهمية داخل المنزل، ويُستخدم به مجموعة مختارة بعناية من الأثاث و التصميم الذي يعكس الذوق الشخصي وفقًأ للميزانية المحددة والإمكانات المتاحة. يرغب العديد من الناس في إضافة لمسة خاصة وفائقة الإبداع داخل التصميم الداخلي للمطبخ، تتسم بالحداثة والبساطة في آنٍ واحد.
توجد بعض الأفكار المختلفة التي تعطي إحساس بالبهجة والاسترخاء وتنبض بالحياة حين يتم دمجها بالديكور. والتي تساعد في إبراز المطبخ بشكلٍ جديد وخارج عن المألوف، فضلًا عن الاستغلال الأمثل للمساحة وإضافة لمسات تساعد على قضاء أوقات أطول، إذ يعتبر المطبخ من أكثر الأماكن التي تقضي فيها الأسرة أوقاتها كجزء من الروتين اليومي. تعرف على بعض الأفكار الجديدة والمختلفة في تصاميم المطابخ.
نادرًا ما يعتمد الأشخاص على استخدام اللون الأبيض داخل التصميم الداخلي للمطبخ، لكن لا يمكن أن ننكر مدى جماله وتميزه وما يعكسه من أناقة ورقي في التصميم. نلاحظ بساطة التصميم في الاعتماد على اللون الأبيض اللامع وقطع الأثاث البسيطة، طاولة الطعام الدائرية الصغيرة التي لا تستلزم مساحة كبيرة، واستخدام الأرضية باللون الخشبي الفاتح ليلائم نمط التصميم المستخدم داخل المطبخ.
يتميز هذا التصميم بالبساطة الشديدة المتمثلة في اختيار الألوان الفاتحة، والاعتماد على اللون الأبيض كلون أساسي في التصميم، مع بعض اللمسات الخاصة والساحرة، مثل وجود حائط خشبي رائع، و طاولة في المنتصف محاطة ببعض المقاعد المريحة لسهولة الحركة واستخدامها في تناول الوجبات أو المشروبات وقضاء وقت ممتع. أكثر ما يميز التصميم هو استخدام الإضاءة المميزة المدمجة داخل تصميم السقف الرائع.
نلاحظ استخدام طاولة قصيرة مزدوجة توفر مساحة إضافية، ومكان مناسب لتناول الطعام وتبادل الحديث مع الأسرة.
استخدام الجزيرة في المطبخ يلائم المساحات الكبيرة على وجه التحديد، حيث يمكن التحرك على نحوٍ سلس داخل المطبخ. نلاحظ استخدام الجزيرة كسطح للعمل واللعب وطاولة لتناول الطعام، فضلًا عن كونها مكان لوضع مستلزمات المطبخ الأخرى. يظهر في التصميم الاعتماد على اختيار لون مميز وحيوي يبعث على الراحة والاستمتاع بالوقت.
يُعد استخدام الحائط ذو اللون الأسود إضافة مذهلة إلى المطبخ، حيث يبرز جمال التصميم، فضلًا عن إمكانية استخدامه كسبورة لكتابة الوصفات الخاصة أو كتابة رسائل يومية تتغير كل يوم، أو حتى الرسم وقضاء وقت ممتع داخل المطبخ. يتميز اللون الأسود بالفخامة مما يساعد على إضافة لمسة جمالية خاصة.
يظهر في هذا التصميم الاعتماد على الإضاءة الخارجية المفتوحة، مع بعض الستائر ذات اللون الأبيض الأنيق والمميز. بالإضافة إلى استخدام اللون الرمادي الذي يعكس ذوق رائع.
التصميم يشبه المطابخ على الطراز الأمريكي المميز، حيث توضع طاولة كبيرة في منتصف المطبخ محاطة بعدة مقاعد للجلوس عليها. أكثر ما يميز الديكور هو اختيار الإضاءة بعناية، فضلًا عن استخدام الظلال لتضيف بعض التميز للتصميم.
يتميز هذا التصميم بتنوع الديكور، حيث يظهر استخدام الحجر، والنوافذ المفتوحة، والاعتماد على استخدام النباتات المزروعة، والتي تعطي بدورها إحساس بالحيوية والراحة.
يتضح في هذا التصميم الاعتماد على استخدام المصابيح المدلاة، لتوفير إنارة أقوى من المصابيح العادية وعلى مسافات قريبة من الطاولة المخصصة لتناول الطعام، مما توفر إضاءة جيدة وشعور مميز والانسجام والراحة. يعكس التصميم النمط الحديث المتمثل في اختيار اللون الأبيض والأثاث الخشبي البسيط والمميز، مع إضافة لمسة جمالية خاصة تتمثل في اختيار بعض عناصر الديكور ذات الألوان المبهجة، مثل اللون الأصفر.
يميز هذا التصميم الكلاسيكية والأناقة والدقة في اختيار قطع الأثاث، فضلًا عن استخدام خزانة باللون الأسود المميز، يمكن استخدامها لوضع الأغراض المستخدمة في المطبخ. بالإضافة إلى استخدام الثريا المدلاة من السقف، واستخدام طاولة في منتصف المطبخ تستخدم لتناول الطعام، و مساحة عمل.
يتميز التصميم على النمط الحديث بالبساطة، التي تظهر بوضوح في اختيار لون مميز يعكس الرقي والذوق الشخصي، بالإضافة إلى حسن تنسيق موضع الأثاث، ليعطي مساحة إضافية لتسهيل الحركة.
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