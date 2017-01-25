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11 فكرة جديدة و مختلفة للمطابخ

Mai Elkholy Mai Elkholy
Roble, MARIANGEL COGHLAN MARIANGEL COGHLAN مطبخ
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يُعد المنزل أكثر الأماكن دفئًا وأهمية داخل المنزل، ويُستخدم به مجموعة مختارة بعناية من الأثاث و التصميم الذي يعكس الذوق الشخصي وفقًأ للميزانية المحددة والإمكانات المتاحة. يرغب العديد من الناس في إضافة لمسة خاصة وفائقة الإبداع داخل التصميم الداخلي للمطبخ، تتسم بالحداثة والبساطة في آنٍ واحد. 

توجد بعض الأفكار المختلفة التي تعطي إحساس بالبهجة والاسترخاء وتنبض بالحياة حين يتم دمجها بالديكور. والتي تساعد في إبراز المطبخ بشكلٍ جديد وخارج عن المألوف، فضلًا عن الاستغلال الأمثل للمساحة وإضافة لمسات تساعد على قضاء أوقات أطول، إذ يعتبر المطبخ من أكثر الأماكن التي تقضي فيها الأسرة أوقاتها كجزء من الروتين اليومي. تعرف على بعض الأفكار الجديدة والمختلفة في تصاميم المطابخ.

1. اللون الأبيض اللامع

s k a n d y n a w s k i b ł ę k i t, DK architektura wnętrz DK architektura wnętrz مطبخ
DK architektura wnętrz

DK architektura wnętrz
DK architektura wnętrz
DK architektura wnętrz

نادرًا ما يعتمد الأشخاص على استخدام اللون الأبيض داخل التصميم الداخلي للمطبخ، لكن لا يمكن أن ننكر مدى جماله وتميزه وما يعكسه من أناقة ورقي في التصميم. نلاحظ بساطة التصميم في الاعتماد على اللون الأبيض اللامع وقطع الأثاث البسيطة، طاولة الطعام الدائرية الصغيرة التي لا تستلزم مساحة كبيرة، واستخدام الأرضية باللون الخشبي الفاتح ليلائم نمط التصميم المستخدم داخل المطبخ.

2. إضاءة السقف

DEPARTAMENTO EN BOSQUE REAL, HO arquitectura de interiores HO arquitectura de interiores مطبخ
HO arquitectura de interiores

HO arquitectura de interiores
HO arquitectura de interiores
HO arquitectura de interiores

يتميز هذا التصميم بالبساطة الشديدة المتمثلة في اختيار الألوان الفاتحة، والاعتماد على اللون الأبيض كلون أساسي في التصميم، مع بعض اللمسات الخاصة والساحرة، مثل وجود حائط خشبي رائع، و طاولة في المنتصف محاطة ببعض المقاعد المريحة لسهولة الحركة واستخدامها في تناول الوجبات أو المشروبات وقضاء وقت ممتع. أكثر ما يميز التصميم هو استخدام الإضاءة المميزة المدمجة داخل تصميم السقف الرائع.

3. الطاولة القصيرة

Residencia Toronjos, Olivia Aldrete Haas Olivia Aldrete Haas غرفة السفرة
Olivia Aldrete Haas

Olivia Aldrete Haas
Olivia Aldrete Haas
Olivia Aldrete Haas

نلاحظ استخدام طاولة قصيرة مزدوجة توفر مساحة إضافية، ومكان مناسب لتناول الطعام وتبادل الحديث مع الأسرة.

4. جزيرة المطبخ

Roble, MARIANGEL COGHLAN MARIANGEL COGHLAN مطبخ
MARIANGEL COGHLAN

MARIANGEL COGHLAN
MARIANGEL COGHLAN
MARIANGEL COGHLAN

استخدام الجزيرة في المطبخ يلائم المساحات الكبيرة على وجه التحديد، حيث يمكن التحرك على نحوٍ سلس داخل المطبخ. نلاحظ استخدام الجزيرة كسطح للعمل واللعب وطاولة لتناول الطعام، فضلًا عن كونها مكان لوضع مستلزمات المطبخ الأخرى. يظهر في التصميم الاعتماد على اختيار لون مميز وحيوي يبعث على الراحة والاستمتاع بالوقت.

5. اللون الأسود

Departamento DG, Concepto Taller de Arquitectura Concepto Taller de Arquitectura مطبخ
Concepto Taller de Arquitectura

Concepto Taller de Arquitectura
Concepto Taller de Arquitectura
Concepto Taller de Arquitectura

يُعد استخدام الحائط ذو اللون الأسود إضافة مذهلة إلى المطبخ، حيث يبرز جمال التصميم، فضلًا عن إمكانية استخدامه كسبورة لكتابة الوصفات الخاصة أو كتابة رسائل يومية تتغير كل يوم، أو حتى الرسم وقضاء وقت ممتع داخل المطبخ. يتميز اللون الأسود بالفخامة مما يساعد على إضافة لمسة جمالية خاصة.

6. الإضاءة المفتوحة

Cocina Contemporánea, MRamos MRamos
MRamos

MRamos
MRamos
MRamos

يظهر في هذا التصميم الاعتماد على الإضاءة الخارجية المفتوحة، مع بعض الستائر ذات اللون الأبيض الأنيق والمميز. بالإضافة إلى استخدام اللون الرمادي الذي يعكس ذوق رائع.

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7. الإضاءة والظلال

Veramonte I, Sobrado + Ugalde Arquitectos Sobrado + Ugalde Arquitectos مطبخ
Sobrado + Ugalde Arquitectos

Sobrado + Ugalde Arquitectos
Sobrado + Ugalde Arquitectos
Sobrado + Ugalde Arquitectos

التصميم يشبه المطابخ على الطراز الأمريكي المميز، حيث توضع طاولة كبيرة في منتصف المطبخ محاطة بعدة مقاعد للجلوس عليها. أكثر ما يميز الديكور هو اختيار الإضاءة بعناية، فضلًا عن استخدام الظلال لتضيف بعض التميز للتصميم.

8. تنوع الديكور

Casa Martindale, JUNOR ARQUITECTOS JUNOR ARQUITECTOS مطبخ
JUNOR ARQUITECTOS

JUNOR ARQUITECTOS
JUNOR ARQUITECTOS
JUNOR ARQUITECTOS

يتميز هذا التصميم بتنوع الديكور، حيث يظهر استخدام الحجر، والنوافذ المفتوحة، والاعتماد على استخدام النباتات المزروعة، والتي تعطي بدورها إحساس بالحيوية والراحة.

9. المصابيح المدلاة

CASA CAR, Imativa Arquitectos Imativa Arquitectos مطبخ
Imativa Arquitectos

Imativa Arquitectos
Imativa Arquitectos
Imativa Arquitectos

يتضح في هذا التصميم الاعتماد على استخدام المصابيح المدلاة، لتوفير إنارة أقوى من المصابيح العادية وعلى مسافات قريبة من الطاولة المخصصة لتناول الطعام، مما توفر إضاءة جيدة وشعور مميز والانسجام والراحة. يعكس التصميم النمط الحديث المتمثل في اختيار اللون الأبيض والأثاث الخشبي البسيط والمميز، مع إضافة لمسة جمالية خاصة تتمثل في اختيار بعض عناصر الديكور ذات الألوان المبهجة، مثل اللون الأصفر.

10. التصميم الكلاسيكي

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

يميز هذا التصميم الكلاسيكية والأناقة والدقة في اختيار قطع الأثاث، فضلًا عن استخدام خزانة باللون الأسود المميز، يمكن استخدامها لوضع الأغراض المستخدمة في المطبخ. بالإضافة إلى استخدام الثريا المدلاة من السقف، واستخدام طاولة في منتصف المطبخ تستخدم لتناول الطعام، و مساحة عمل.

11. التصميم الحديث

Mi cocina GRANGE, Grange México Grange México غرفة السفرة خشب متين Blue
Grange México

Grange México
Grange México
Grange México

يتميز التصميم على النمط الحديث بالبساطة، التي تظهر بوضوح في اختيار لون مميز يعكس الرقي والذوق الشخصي، بالإضافة إلى حسن تنسيق موضع الأثاث، ليعطي مساحة إضافية لتسهيل الحركة.

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