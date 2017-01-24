فكرة ملهمة لإعادة تصميم مدخل منزلك

على مر السنين، ظهرت الحاجة إلى التغيير والتجديد داخل المنزل، خاصةً في المساحات الصغيرة التي لم تعُد ذات أهمية كبيرة ولا تلبي احتياجاتنا. يهتم العديدون بتجديد مساحات خاصة داخل المنزل لتناسب ذوقك الشخصي. وتُعد المداخل من أكثر الأماكن والمساحات التي تحتاج إلى التجديد، لإبراز النمط العام للمنزل، وجذب الأنظار، لذا يهتم الناس بتجديد المداخل بأحدث الطرق العصرية البسيطة وغير المكلفة. يختار معظم الناس تجديد وإعادة تصميم المداخل إما لحاجة جمالية أو لحاجة وظيفية في كثير من الأحيان، ودائماً ما يبحثون عن حلول سهلة واقتصادية، اعتمادًا على الظروف المحيطة وللحصول على أفضل نتائج.

وفيما يلي استعراض بالصور لمدخل منزل مُعاد تصميمه كُليًا، حيث يمكنك المقارنة بين الواجهة والشكل الجمالي قبل إعادة التصميم وبعده.