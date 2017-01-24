فكرة ملهمة لإعادة تصميم مدخل منزلك

على مر السنين، ظهرت الحاجة إلى التغيير والتجديد داخل المنزل، خاصةً في المساحات الصغيرة التي لم تعُد ذات أهمية كبيرة ولا تلبي احتياجاتنا. يهتم العديدون بتجديد مساحات خاصة داخل المنزل لتناسب ذوقك الشخصي. وتُعد المداخل من أكثر الأماكن والمساحات التي تحتاج إلى التجديد، لإبراز النمط العام للمنزل، وجذب الأنظار، لذا يهتم الناس بتجديد المداخل بأحدث الطرق العصرية البسيطة وغير المكلفة. يختار معظم الناس تجديد وإعادة تصميم المداخل إما لحاجة جمالية أو لحاجة وظيفية في كثير من الأحيان، ودائماً ما يبحثون عن حلول سهلة واقتصادية، اعتمادًا على الظروف المحيطة وللحصول على أفضل نتائج.
وفيما يلي استعراض بالصور لمدخل منزل مُعاد تصميمه كُليًا، حيث يمكنك المقارنة بين الواجهة والشكل الجمالي قبل إعادة التصميم وبعده.
تبدو أرضية الغرفة جيدة إلى حدٍ ما، لكن استخدام الكثير من الأعمدة وتصميم السقف تبدو غريبة نوعًا ما، وتشبه الطراز القديم الباهت، ولا علاقة لها بمفهوم الديكور والعمارة الداخلية الحديثة. لذا كانت الحاجة لهدم بعض الأجزاء وتفاصيل البناء الخارجة عن السياق الطبيعي في الديكور، لنرى شكل جديد وتحول جذري.
من الواضح أن المنزل يحتاج لتجديد كامل، وهو ما حدث بالتحديد، حيث تم هدم الجدران والأعمدة كليًا والتخلص منها لإضافة جدار جديد ومميز يضفي روحًا مختلفة داخل المكان. فمن الواضح أن الجدار المنحني يستنفذ مساحة كبيرة ولا يوفر حرية الحركة والتواصل في المناطق الداخلية من المنزل، كما أنه يعترض السلم الموصل للدور الثاني.
يظهر بناء جدارٍ حجري جديد مختلف كليًا في اللون والملمس، الجدار مصنوع من حجر الكوارتز الطبيعي، والذي يُشكل بدوره لوحة جميلة تشير إلى مدخل إحدى غرف المنزل. نلاحظ الحفاظ على الرخام ذو اللون الأبيض الموجود في الأرضة مع الجدار الرمادي الفاتح جدًا لتميزه بالقوة والقدرة على الاحتمال على مر الوقت. أضاف الحائط الحجري بعض العمق في اللون والتصميم، ليُظهر الحداثة في التصميم.
جلب التغيير الجديد الحداثة إلى التصميم الداخلي للمنزل، دون الحاجة لعمل تغييرات كبيرة. استخدام الجدار المصنوع من الحجر مع بعض الظلال والأضواء التي تتراوح ما بين الرمادي الفاتح إلى البني الداكن من أفضل العناصر المضافة للديكور والتي أثرت بشكلٍ تام في التغيير الملحوظ. تم تحويل المنزل من الطراز القديم التقليدي إلى منزل عصري وحديث، بوجود مساحات محددة بخطوط مستقيمة وأشكال بسيطة للغاية أسهمت بشكلٍ أساسي في تغيير نمط المنزل الداخلي وإحداث تغييرات شاملة. وبالطبع يظهر لنا الاختلاف الكامل في التصميم مقارنةً بالتصميم القديم المُوضح بالصور الموجودة أعلاه. كل ما تم عمله أسمهم في تزيين مدخل البيت وتحويله إلى النمط الحديث المعتمد على التصاميم البسيطة والواضحة التي تناسب المساحات الداخلية والمساحات الصغيرة.
يُعد الاهتمام بالإضاءة وغيرها من تفاصيل التشطيب النهائي داخل المنزل، من أهم الخطوات الرئيسية التي يجب اتباعها لإعادة تصميم بيتك. وهو تحديدًا ما تم تداركه في الصورة الموجودة، حيث نلاحظ الاهتمام بالإضاءة والظلال وإبرازها. تظهر الأرضية الرخامية الموصلة إلى الجدار الحجري الجديد ووضع لمبات LED لإضافة تأثيرات مميزة على الجدار، ونلاحظ أيضًا قوة الإضاءة في السطوع واللون. بالإضافة إلى استخدام تصميم الحصى الصغيرة الناعمة الموجودة أسفل الجدار، واتخاذ هذا التصميم كوسيلة لتمرير أسلاك الكهرباء، للحصول على الإضاءة المطلوبة. وتُعد هذه الفكرة من أبسط وأجمل الأفكار التي تم إضافتها في إعادة التصميم للحصول على تصميم جديد وحديث كليًا.
تفضلوا بقراءة المقال التالي، تعرف على أناقة النمط الكلاسيكي من خلال هذا المنزل.