تعرف على أناقة النمط الكلاسيكي من خلال هذا المنزل

على الرغم من انتشار العديد من الأساليب الحديثة الخاصة بالتصميم الداخلي للمنزل، إلا أن النمط الكلاسيكي مازال يحتفظ برونقه وجماله. حيث يتميز الطراز الكلاسيكي بالأناقة والذوق الرفيع، ويعتمد التصميم الكلاسيكي على التناسق والانسجام بين الأثاث والألوان. وعند تنفيذ الطراز الكلاسيكي يجب استعمال خامات رائعة ذات ألوان مميزة متداخلة ومتجانسة لتكسب المكان مزيد من أجواء الدفء والراحة.
يتميز الديكور الداخلى للنمط الكلاسيكي بألوان فاتحة على الأغلب ألوان الباستيل وهي:البيج، الأبيض، الوردي الهادئ، الأزرق الهادئ، والأخضر الفاتح. بالإضافة إلى أنه يتميز بالمساحات الواسعة التي تسمح لصاحب المنزل بتوزيع الأثاث بطريقة مريحة. ويستعمل في النمط الكلاسيكي ثريات اضائة واباجورات وأنواع مختلفة من المصابيح، بالإضافة إلى الشمعدانات. الستائر المستعملة في هذا النمط من التصميم ثقيلة ومطوية بشكل راقي وتحتوي على زخارف أنيقة وفاخرة ومتدلية من أعلى السقف،وتكون بأعمدة علوية بارزة ذات تصميمات مزخرفة كبيرة، أما السجاد المزخرف ومنسوج بألوان جذابة لتحصل فى النهاية على مظهر ملكي فاخر . ويضاف للمنزل مرايا كبيرة في إطارات مذهبة ولوحات زيتية لتكمل المظهر العام.
أما بالنسبة للأرضيات فيتم استخدام الباركيه أو البلاط المصقول. أما الأثاث مصنوع من خشب الزان والبلوط والماهوجني. النقش والحفر على الأثاث يدويا مع الطلاء الذهبي هو ما يميز هذا النمط. بالنسبة للأسقف والأرضيات وأيضاً والجدران، يجب أن تكون في هذا النمط بدرجات ألوان طبيعية. وأكثر ما يمت زبه هذا التصميم هو التنظيم والدقة في التخطيط.
هناك نوعان من النمط الكلاسيكي في التصميم الداخلي، إما يتم استخدام ورق جدران عادية من دون نقوش أو رسومات، أو ورق جدران منقوشة تحتوي على زخارف ورسومات مختلفة.
ما يميز هذا النموذج الخاص بمدخل المنزل هو وجود ورق جدران منقوشة من ألوان الباستيل، كما نلاحظ مرآة كبيرة مطلية باللون الذهبي الفاخر مثبتة على الحائط أعلى هذا البوفيه الكلاسيكي الرائع وأضافت الأرضية البورسلين اللامع لمسة مميزة على هذه المساحة الرائعة. بالإضافة إلى وجود وحدات الإضاءة المميزة على جانبي المرآة هيئة شمعدانات بسيطة تم تعليقها على الحائط.
نلاحظ فى هذا التصميم الرائع مزيج الألوان الداكنة والفاتحة في طلاء الجدران والسقف، كما نلاحظ أن الأرضية أغمق من لون الجدران والسقف بدرجة بسيطة. تم أيضًا استخدام أثاث متوسط الحجم باللون الأبيض ذات الزخارف المحفورة مطلية باللون الفضي. وسجادة بنقشات بسيطة وخلابة. مع وجود منضدة بيضاء لها إطار ذهبي مميز وعليها بعض الشمعدانات. نلاحظ أيضًا أنه تم استخدام اكسسوارات مكملة للتصميم باللون الذهبي الرائع، تم استخدام باب خشبي مميز للردهة مُصمم بطريقة هندسية رائعة.
نلاحظ أن السرير مصمم بنقوش بارزة جعلته يمتاز بالرقي والجمال، والتناغم بين ألوان المفروشات والطلاء يميز الغرفة بإطلالة جميلة. كما تتزين الغرفة بالثريات التي تتدلى منها أفرع الكريستال، وتكتمل الغرفة الطاولات الصغيرة على جانبي السرير.
وجود نافذة زجاجية كبيرة في هذا التصميم تتيح لك إطلالة مميزة تساعدك على الاسترخاء والهدوء. كما أن التناسق بين ألوان الأثاث والطلاء والمفروشات يكسب الغرفة دفء وراحة، المكتب الذي تم استخدامه مكتب خشبي كلاسيكي متوسط الحجم ويقابله أريكة رائعة باللون الأبيض بما أضاف مزيد من الجمال على هذه الغرفة الرائعة.
يعتمد هذا النموذج المميز على الإضاءة الطبيعية وذلك بوجود نافذتين من الزجاج مع وجود الستائر الحريرية الشفافة لتسمح بدخول الضوء. كما تحتوي على سرير مودرن، كما نلاحظ هنا أن العنصر الجذاب الأول هو حائط ذو نقوش بارزة مطلي باللونين الأزرق والأبيض. وكذلك أيضًا تم استخدام المفروشات بهذه الألوان الداكنة مما أضاف مزيد من التناسق.
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