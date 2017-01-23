تعرف على أناقة النمط الكلاسيكي من خلال هذا المنزل

على الرغم من انتشار العديد من الأساليب الحديثة الخاصة بالتصميم الداخلي للمنزل، إلا أن النمط الكلاسيكي مازال يحتفظ برونقه وجماله. حيث يتميز الطراز الكلاسيكي بالأناقة والذوق الرفيع، ويعتمد التصميم الكلاسيكي على التناسق والانسجام بين الأثاث والألوان. وعند تنفيذ الطراز الكلاسيكي يجب استعمال خامات رائعة ذات ألوان مميزة متداخلة ومتجانسة لتكسب المكان مزيد من أجواء الدفء والراحة.

يتميز الديكور الداخلى للنمط الكلاسيكي بألوان فاتحة على الأغلب ألوان الباستيل وهي:البيج، الأبيض، الوردي الهادئ، الأزرق الهادئ، والأخضر الفاتح. بالإضافة إلى أنه يتميز بالمساحات الواسعة التي تسمح لصاحب المنزل بتوزيع الأثاث بطريقة مريحة. ويستعمل في النمط الكلاسيكي ثريات اضائة واباجورات وأنواع مختلفة من المصابيح، بالإضافة إلى الشمعدانات. الستائر المستعملة في هذا النمط من التصميم ثقيلة ومطوية بشكل راقي وتحتوي على زخارف أنيقة وفاخرة ومتدلية من أعلى السقف،وتكون بأعمدة علوية بارزة ذات تصميمات مزخرفة كبيرة، أما السجاد المزخرف ومنسوج بألوان جذابة لتحصل فى النهاية على مظهر ملكي فاخر . ويضاف للمنزل مرايا كبيرة في إطارات مذهبة ولوحات زيتية لتكمل المظهر العام.

أما بالنسبة للأرضيات فيتم استخدام الباركيه أو البلاط المصقول. أما الأثاث مصنوع من خشب الزان والبلوط والماهوجني. النقش والحفر على الأثاث يدويا مع الطلاء الذهبي هو ما يميز هذا النمط. بالنسبة للأسقف والأرضيات وأيضاً والجدران، يجب أن تكون في هذا النمط بدرجات ألوان طبيعية. وأكثر ما يمت زبه هذا التصميم هو التنظيم والدقة في التخطيط.

هناك نوعان من النمط الكلاسيكي في التصميم الداخلي، إما يتم استخدام ورق جدران عادية من دون نقوش أو رسومات، أو ورق جدران منقوشة تحتوي على زخارف ورسومات مختلفة.