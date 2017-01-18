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منزل العائلة المثالي بالنمط المينيمال

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
Haus K | Rösrath-Forsbach, Skandella Architektur Innenarchitektur Skandella Architektur Innenarchitektur منازل
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منزل أبيض جميل مظهره بسيط إلا أنه مبهر مقام على مساحة كبيرة تجعله يستوعب عائلة بأكملها للإقامة فيه.. مصمم على النمط المينيمال المعروف برقته وهدوء معالمه وهو ما يظهر لنا في الواجهة من الخارج وفي الديكورات من الداخل أيضًا! يتمتع المنزل بساحة خلفية خلابة تملأوها الخضرة والأشجار يمكن الاستفادة منها في أغراضٍ عدة عنوانها المرح!

البعد عن التكلف هو السمة المميزة للواجهة

Haus K | Rösrath-Forsbach, Skandella Architektur Innenarchitektur Skandella Architektur Innenarchitektur منازل
Skandella Architektur Innenarchitektur

Skandella Architektur Innenarchitektur
Skandella Architektur Innenarchitektur
Skandella Architektur Innenarchitektur

بيت بسيط بعيد كل البعد عن التكلف يحظى بواجهة بيضاء وخطوط ملساء ورغم ذلك إلا أنه حاد من كل اتجاه. المنزل مكون من طابقين متماثلين من حيث الشكل أما التصميم الداخلي فبكل تأكيد مختلف حيث عادة ما يكون الطابق العلوي مخصص لغرف النوم في هذا النوع من المنازل في الوقت الذي يكون فيه الطابق السفلي مخصص للغرف الحيوية من غرفة استقبال ومعيشة ومطبخ وحمام.  

المنظر الخلفي للمنزل وساحة خضراء تمتد طويلًا!

Haus K | Rösrath-Forsbach, Skandella Architektur Innenarchitektur Skandella Architektur Innenarchitektur منازل
Skandella Architektur Innenarchitektur

Skandella Architektur Innenarchitektur
Skandella Architektur Innenarchitektur
Skandella Architektur Innenarchitektur

من هذه الزاوية تظهر ملامح المنزل أكثر وضوحًا.. الأبيض يسيطر عليه والنوافذ والأبواب الزجاجية تزين الجزء الخلفي من مبناه! يطل المنظر الخلفي للمنزل على ساحة خضراء شاسعة تمتد طويلًا لا تكاد تنتهي يمكن لقاطني المنزل الاستفادة منها في العديد من الأغراض، كوضع أرجوحة لخلق جو من المرح فيما بينهم، أو تهيئة جلسة مريحة في أحضان الخضرة والأجواء المنعشة، أو وضع شواية لإقامة حفلات شواء على أنغام موسيقى صاخبة.. وربما جميع ما سبق دفعة واحدة!  

المنزل من زاوية تمده بالفخامة

Haus K | Rösrath-Forsbach, Skandella Architektur Innenarchitektur Skandella Architektur Innenarchitektur منازل
Skandella Architektur Innenarchitektur

Skandella Architektur Innenarchitektur
Skandella Architektur Innenarchitektur
Skandella Architektur Innenarchitektur

زاوية جديدة تُكسِب المنزل فخامة وهيبة لا مثيل لها رغم أن تصميمه في الأساس منافي جدًا لذلك.. فهو من دون تلك الزاوية يبدو هادئًا متواضعًا غير متكلفًا على الإطلاق.. عل السبب في ذلك تصميمه البسيط وتفاصيله الهادئة! يتضح من هنا العدد الكبير لشرفات المنزل والمغلفة جميعًا بالزجاج حيث تعد تلك اللمسة هي الوحيدة المميزة للواجهة والمنظر الخلفي للمنزل. 

إلى الداخل.. ساحة فضاء كبيرة

Haus K | Rösrath-Forsbach, Skandella Architektur Innenarchitektur Skandella Architektur Innenarchitektur غرفة المعيشة
Skandella Architektur Innenarchitektur

Skandella Architektur Innenarchitektur
Skandella Architektur Innenarchitektur
Skandella Architektur Innenarchitektur

بمجرد دخولنا إلى المنزل يُصادفنا ساحة فضاء كبيرة يمكننا أن نعتبرها غرفة استقبال أو معيشة فالمعالم ليست واضحة بما يكفي وإنما الواضح هو أن المصمم التزم باللون الأبيض في كافة أرجاء المنزل سواء من الداخل أو الخارج ورغم أن مساحة المنزل فعليًا كبيرة إلا أنها ضاعفتها فجعلته منزل عائلي يستوعب العديد من أفراد العائلة.

المطبخ.. عصري ومنمق يغمره الأبيض بالكامل

Haus K | Rösrath-Forsbach, Skandella Architektur Innenarchitektur Skandella Architektur Innenarchitektur مطبخ
Skandella Architektur Innenarchitektur

Skandella Architektur Innenarchitektur
Skandella Architektur Innenarchitektur
Skandella Architektur Innenarchitektur

مطبخ عصري متعدد الوحدات تكفي لتخزين كافة أغراض المطبخ وأدواته تحتوي بتصميمها الذكي الأجهزة الكهربائية الخاصة بالطهي وحفظ الطعام وغسل الصحون وما إلى ذلك.. يتمتع المطبخ ببار كبير على شكل حرف L يمكن الاستعانة به في إعداد الطعام كمساحة مريحة أو حتى تناول الطعام عوضًا عن غرفة السفرة. الأبيض يغمر المطبخ بشكل غير طبيعي ووحدات الإضاءة تتلألأ في السقف لتوفر قدر كافي من الإنارة!

سلالم طويلة ودرابزين حديدي متين

Haus K | Rösrath-Forsbach, Skandella Architektur Innenarchitektur Skandella Architektur Innenarchitektur الممر والمدخل
Skandella Architektur Innenarchitektur

Skandella Architektur Innenarchitektur
Skandella Architektur Innenarchitektur
Skandella Architektur Innenarchitektur

سلم طويل جدًا تصل درجاته لعشرين درجة وقد تتخطاها! زينه المصمم بعاملين مهمين، أولهما سبوتات الإضاءة المربعة المثبتة في الجدار الخاص به أي الجدار الأيسر ذو اللون الأبيض، وثانيهما، الدرابزين الحديدي المتين الذي يغلفه بالكامل ويضمن حماية مستخدميه من السقوط أو الانزلاق!

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الحمام.. أنيق وبسيط

Haus K | Rösrath-Forsbach, Skandella Architektur Innenarchitektur Skandella Architektur Innenarchitektur حمام
Skandella Architektur Innenarchitektur

Skandella Architektur Innenarchitektur
Skandella Architektur Innenarchitektur
Skandella Architektur Innenarchitektur

المرآة العريضة العاكسة لمساحة الحمام الكبيرة.. وحدات الإضاءة متعددة الاتجاهات والمثبتة بالسقف بشكل متوازي.. وحدة الحوض الأنيق.. الأرضية البنية والجدران البيضاء.. جميعها لمسات بسيطة وأنيقة جعلت الحمام يبدو مذهلًا!

باحة المنزل وأضواء تزيدها سحرًا

Haus K | Rösrath-Forsbach, Skandella Architektur Innenarchitektur Skandella Architektur Innenarchitektur منازل
Skandella Architektur Innenarchitektur

Skandella Architektur Innenarchitektur
Skandella Architektur Innenarchitektur
Skandella Architektur Innenarchitektur

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