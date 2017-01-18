منزل العائلة المثالي بالنمط المينيمال

بيت بسيط بعيد كل البعد عن التكلف يحظى بواجهة بيضاء وخطوط ملساء ورغم ذلك إلا أنه حاد من كل اتجاه. المنزل مكون من طابقين متماثلين من حيث الشكل أما التصميم الداخلي فبكل تأكيد مختلف حيث عادة ما يكون الطابق العلوي مخصص لغرف النوم في هذا النوع من المنازل في الوقت الذي يكون فيه الطابق السفلي مخصص للغرف الحيوية من غرفة استقبال ومعيشة ومطبخ وحمام.