منزل العائلة المثالي بالنمط المينيمال

منزل أبيض جميل مظهره بسيط إلا أنه مبهر مقام على مساحة كبيرة تجعله يستوعب عائلة بأكملها للإقامة فيه.. مصمم على النمط المينيمال المعروف برقته وهدوء معالمه وهو ما يظهر لنا في الواجهة من الخارج وفي الديكورات من الداخل أيضًا! يتمتع المنزل بساحة خلفية خلابة تملأوها الخضرة والأشجار يمكن الاستفادة منها في أغراضٍ عدة عنوانها المرح!
بيت بسيط بعيد كل البعد عن التكلف يحظى بواجهة بيضاء وخطوط ملساء ورغم ذلك إلا أنه حاد من كل اتجاه. المنزل مكون من طابقين متماثلين من حيث الشكل أما التصميم الداخلي فبكل تأكيد مختلف حيث عادة ما يكون الطابق العلوي مخصص لغرف النوم في هذا النوع من المنازل في الوقت الذي يكون فيه الطابق السفلي مخصص للغرف الحيوية من غرفة استقبال ومعيشة ومطبخ وحمام.
من هذه الزاوية تظهر ملامح المنزل أكثر وضوحًا.. الأبيض يسيطر عليه والنوافذ والأبواب الزجاجية تزين الجزء الخلفي من مبناه! يطل المنظر الخلفي للمنزل على ساحة خضراء شاسعة تمتد طويلًا لا تكاد تنتهي يمكن لقاطني المنزل الاستفادة منها في العديد من الأغراض، كوضع أرجوحة لخلق جو من المرح فيما بينهم، أو تهيئة جلسة مريحة في أحضان الخضرة والأجواء المنعشة، أو وضع شواية لإقامة حفلات شواء على أنغام موسيقى صاخبة.. وربما جميع ما سبق دفعة واحدة!
زاوية جديدة تُكسِب المنزل فخامة وهيبة لا مثيل لها رغم أن تصميمه في الأساس منافي جدًا لذلك.. فهو من دون تلك الزاوية يبدو هادئًا متواضعًا غير متكلفًا على الإطلاق.. عل السبب في ذلك تصميمه البسيط وتفاصيله الهادئة! يتضح من هنا العدد الكبير لشرفات المنزل والمغلفة جميعًا بالزجاج حيث تعد تلك اللمسة هي الوحيدة المميزة للواجهة والمنظر الخلفي للمنزل.
بمجرد دخولنا إلى المنزل يُصادفنا ساحة فضاء كبيرة يمكننا أن نعتبرها غرفة استقبال أو معيشة فالمعالم ليست واضحة بما يكفي وإنما الواضح هو أن المصمم التزم باللون الأبيض في كافة أرجاء المنزل سواء من الداخل أو الخارج ورغم أن مساحة المنزل فعليًا كبيرة إلا أنها ضاعفتها فجعلته منزل عائلي يستوعب العديد من أفراد العائلة.
مطبخ عصري متعدد الوحدات تكفي لتخزين كافة أغراض المطبخ وأدواته تحتوي بتصميمها الذكي الأجهزة الكهربائية الخاصة بالطهي وحفظ الطعام وغسل الصحون وما إلى ذلك.. يتمتع المطبخ ببار كبير على شكل حرف L يمكن الاستعانة به في إعداد الطعام كمساحة مريحة أو حتى تناول الطعام عوضًا عن غرفة السفرة. الأبيض يغمر المطبخ بشكل غير طبيعي ووحدات الإضاءة تتلألأ في السقف لتوفر قدر كافي من الإنارة!
سلم طويل جدًا تصل درجاته لعشرين درجة وقد تتخطاها! زينه المصمم بعاملين مهمين، أولهما سبوتات الإضاءة المربعة المثبتة في الجدار الخاص به أي الجدار الأيسر ذو اللون الأبيض، وثانيهما، الدرابزين الحديدي المتين الذي يغلفه بالكامل ويضمن حماية مستخدميه من السقوط أو الانزلاق!
المرآة العريضة العاكسة لمساحة الحمام الكبيرة.. وحدات الإضاءة متعددة الاتجاهات والمثبتة بالسقف بشكل متوازي.. وحدة الحوض الأنيق.. الأرضية البنية والجدران البيضاء.. جميعها لمسات بسيطة وأنيقة جعلت الحمام يبدو مذهلًا!
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