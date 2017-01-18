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8 عادات يومية لأصحاب المنازل النظيفة

Marwa Hasan Marwa Hasan
Belcaro Beauty, Andrea Schumacher Interiors Andrea Schumacher Interiors غرفة نوم
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كلنا نعلم هذا الإحساس الذي يمتلكنا عندما نزور أحد الأصدقاء في منزله النظيف ونفكر أتمنى أن يكون منزلي مماثل في نظافة لهذا البيت. لا نعني بذلك الأجهزة الكهربائية الحديثة في المطبخ أو غرفة المعيشة الأنيقة بأثاثها المميز، ولكن نعني كيف يبدو المنزل نظيف ومرتب وكيف يعتني أصحاب هذه المنازل بها.

ماذا يفعل هؤلاء بشكل مختلف؟ هل لديهم جيش من المنيون يقومون بتنظيف منازلهم كل ليلة؟ على الأرجح لا، ولكن لديهم بعض العادات والتي يلتزمون بها ليحصلوا على أفضل النتائج. فإذا أردت معرفة المزيد عن هذه العادات؟ فتابعنا…

​1.يضعون كل شئ في مكانه

Aanbouw en interieurplan woning , Jolanda Knook interieurvormgeving Jolanda Knook interieurvormgeving الممر الحديث، المدخل و الدرج
Jolanda Knook interieurvormgeving

Jolanda Knook interieurvormgeving
Jolanda Knook interieurvormgeving
Jolanda Knook interieurvormgeving

إذا كنت معتاداً على إلقاء مفاتيحك، محفظتك، حذاؤك ومعطفك عند دخولك إلى المنزل، في مدخل منزلك أو في غرفة المعيشة فإنك ستضيع وقتك في البحث عن أشياءك في وسط هذه الفوضى.

للتغلب على هذه الحالة الفوضوية والاستمتاع بمنزل منظم، قم بوضع سلة بالقرب من الباب لوضع أمتعتك المتنوعة، يمكنك تعليق المعطف في مكان مخصص ومخفي بجانب الباب، كما يفضل وضع المفاتيح في نفس المكان كل يوم، مثل شماعة أو إناء للمفاتيح. أما بالنسبة للبريد أو الأوراق المختلفة يمكنك تخصيص درج قريب من الباب خاص به مع ترتيبه كلما لزم الأمر.

​2.يرتبون أسرتهم كل يوم

Belcaro Beauty, Andrea Schumacher Interiors Andrea Schumacher Interiors غرفة نوم
Andrea Schumacher Interiors

Andrea Schumacher Interiors
Andrea Schumacher Interiors
Andrea Schumacher Interiors

ربما يجب عليك تنظيف غرفة نومك كل أسبوع ولكن تنظيم السرير يجب أن يكون عادة يومية. فقبل أن تسرع لبدء يومك كل يوم قم بتخصيص بعض الدقائق من وقتك في ترتيب السرير صباحاً، فسوف يؤثر ذلك على نهاية يومك عندما يرحب سريرك المنظم بك في المساء.

​3.يسهلون على الأطفال تنظيم لعبهم

homify غرفة الاطفال
homify

homify
homify
homify

غرف الأطفال قد تتحول إلى فوضى بسرعة، ولذلك فمن الأفضل أن تخطط لمقتنيات الأطفال بتخصيص سلال خاصة لكل شئ لتسهيل التنظيم على أطفالك، ولتعلمهم قيمة ترتيب والحفاظ على ممتلكاتهم. شجع أطفالك على وضع اللعب جانباً كل ليلة وتذكر أنك لابد من تعقيم السلال وتنظيف اللعب مرتين في الشهر لتجنب الجراثيم حول أطفالك.

​4.بحافظون على نظافة الستانليس ستيل

Residência MV praia, Maria Christina Rinaldi Arquitetos Maria Christina Rinaldi Arquitetos مطبخ
Maria Christina Rinaldi Arquitetos

Residência MV praia

Maria Christina Rinaldi Arquitetos
Maria Christina Rinaldi Arquitetos
Maria Christina Rinaldi Arquitetos

أسطح الستاليس ستيل منتشره في كل منزل، سواء في المطبخ أو في الحمام، فهو يتأثر ببقع المياة أو بأثار الأصابع والتي تجعل الأسطح تبدو متسخة. قم بتنظيف هذه الأسطح بحيث تقاوم هذه البقع الإتساخ لوقت أطول باستخدام زيت كل يوم. سيأخذ ذلك بضعة دقائق من يومك ولكنها ستصنع فارق على المدى البعيد حيث أنها لن تحتاج الكثير من العناية بعد ذلك.

​6.يعقمون الأسطح المستخدمة دائماً

Historic Flourtown Addition, John Toates Architecture and Design John Toates Architecture and Design شبابيك
John Toates Architecture and Design

John Toates Architecture and Design
John Toates Architecture and Design
John Toates Architecture and Design

كم عدد الناس التي تستخدم ريموت تلفازك؟ ماذا عن أوكرة الباب، مفتاح الكهرباء، باب الثلاجة؟ كل هذه الأسطح وغيرها مما يتم استخدامه يومياً ملئ بالبكتريا. ولذلك فسيكون من اللازم تنظيف هذه الأسطح باستخدام الصابون وفوطة التنظيف لمسحها يومياً للتأكد من الحصول على أسطح نظيفة في غرف منزلك.

​7.يعطون وقت للتنظيم كل يوم

Kitchen remodelling in South Bristol Dittrich Hudson Vasetti Architects مطبخ
Dittrich Hudson Vasetti Architects

Kitchen remodelling in South Bristol

Dittrich Hudson Vasetti Architects
Dittrich Hudson Vasetti Architects
Dittrich Hudson Vasetti Architects

يمر الوقت سريعاً ولذلك فمن المهم تخصيص بعض الوقت والتخطيط اليومي لمهام التنظيف والترتيب اليومية. فهناك بعض المهام والتي يمكنك تخصيص وقت لها مثل تجهيز الأطباق في غسالة الأطباق وتشغيلها ليلاً يومياً لتكون جاهزة ونظيفة في الصباح، فهذا التخصيص سيؤثر على جدولك اليومي وسيكون أثره مدهشاً على نظافة منزلك على المدى البعيد.

​8.تنظيف المنزل حتى الأسقف

Down Barton, Devon, Trewin Design Architects Trewin Design Architects غرفة المعيشة
Trewin Design Architects

Down Barton, Devon

Trewin Design Architects
Trewin Design Architects
Trewin Design Architects

أننا نهتم في الأغلب بتنظيف المنازل فقط في مستوى نظرنا ونتجاهل الأسقف والحوائط العلوية ولكن شبكة العنكبوت والأتربة المتكونة في أركان منزلك العلوية دليل على إهمال نظافة الغرف. فيمكنك أن تقوم بعمل فحص سريع حولك لتتأكد من عدم وجود أي شئ قد يتطلب التنظيف.

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