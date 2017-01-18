8 عادات يومية لأصحاب المنازل النظيفة

كلنا نعلم هذا الإحساس الذي يمتلكنا عندما نزور أحد الأصدقاء في منزله النظيف ونفكر
أتمنى أن يكون منزلي مماثل في نظافة لهذا البيت. لا نعني بذلك الأجهزة الكهربائية الحديثة في المطبخ أو غرفة المعيشة الأنيقة بأثاثها المميز، ولكن نعني كيف يبدو المنزل نظيف ومرتب وكيف يعتني أصحاب هذه المنازل بها.
ماذا يفعل هؤلاء بشكل مختلف؟ هل لديهم جيش من المنيون يقومون بتنظيف منازلهم كل ليلة؟ على الأرجح لا، ولكن لديهم بعض العادات والتي يلتزمون بها ليحصلوا على أفضل النتائج. فإذا أردت معرفة المزيد عن هذه العادات؟ فتابعنا…
إذا كنت معتاداً على إلقاء مفاتيحك، محفظتك، حذاؤك ومعطفك عند دخولك إلى المنزل، في مدخل منزلك أو في غرفة المعيشة فإنك ستضيع وقتك في البحث عن أشياءك في وسط هذه الفوضى.
للتغلب على هذه الحالة الفوضوية والاستمتاع بمنزل منظم، قم بوضع سلة بالقرب من الباب لوضع أمتعتك المتنوعة، يمكنك تعليق المعطف في مكان مخصص ومخفي بجانب الباب، كما يفضل وضع المفاتيح في نفس المكان كل يوم، مثل شماعة أو إناء للمفاتيح. أما بالنسبة للبريد أو الأوراق المختلفة يمكنك تخصيص درج قريب من الباب خاص به مع ترتيبه كلما لزم الأمر.
ربما يجب عليك تنظيف غرفة نومك كل أسبوع ولكن تنظيم السرير يجب أن يكون عادة يومية. فقبل أن تسرع لبدء يومك كل يوم قم بتخصيص بعض الدقائق من وقتك في ترتيب السرير صباحاً، فسوف يؤثر ذلك على نهاية يومك عندما يرحب سريرك المنظم بك في المساء.
غرف الأطفال قد تتحول إلى فوضى بسرعة، ولذلك فمن الأفضل أن تخطط لمقتنيات الأطفال بتخصيص سلال خاصة لكل شئ لتسهيل التنظيم على أطفالك، ولتعلمهم قيمة ترتيب والحفاظ على ممتلكاتهم. شجع أطفالك على وضع اللعب جانباً كل ليلة وتذكر أنك لابد من تعقيم السلال وتنظيف اللعب مرتين في الشهر لتجنب الجراثيم حول أطفالك.
أسطح الستاليس ستيل منتشره في كل منزل، سواء في المطبخ أو في الحمام، فهو يتأثر ببقع المياة أو بأثار الأصابع والتي تجعل الأسطح تبدو متسخة. قم بتنظيف هذه الأسطح بحيث تقاوم هذه البقع الإتساخ لوقت أطول باستخدام زيت كل يوم. سيأخذ ذلك بضعة دقائق من يومك ولكنها ستصنع فارق على المدى البعيد حيث أنها لن تحتاج الكثير من العناية بعد ذلك.
كم عدد الناس التي تستخدم ريموت تلفازك؟ ماذا عن أوكرة الباب، مفتاح الكهرباء، باب الثلاجة؟ كل هذه الأسطح وغيرها مما يتم استخدامه يومياً ملئ بالبكتريا. ولذلك فسيكون من اللازم تنظيف هذه الأسطح باستخدام الصابون وفوطة التنظيف لمسحها يومياً للتأكد من الحصول على أسطح نظيفة في غرف منزلك.
يمر الوقت سريعاً ولذلك فمن المهم تخصيص بعض الوقت والتخطيط اليومي لمهام التنظيف والترتيب اليومية. فهناك بعض المهام والتي يمكنك تخصيص وقت لها مثل تجهيز الأطباق في غسالة الأطباق وتشغيلها ليلاً يومياً لتكون جاهزة ونظيفة في الصباح، فهذا التخصيص سيؤثر على جدولك اليومي وسيكون أثره مدهشاً على نظافة منزلك على المدى البعيد.
أننا نهتم في الأغلب بتنظيف المنازل فقط في مستوى نظرنا ونتجاهل الأسقف والحوائط العلوية ولكن شبكة العنكبوت والأتربة المتكونة في أركان منزلك العلوية دليل على إهمال نظافة الغرف. فيمكنك أن تقوم بعمل فحص سريع حولك لتتأكد من عدم وجود أي شئ قد يتطلب التنظيف.