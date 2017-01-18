8 عادات يومية لأصحاب المنازل النظيفة

كلنا نعلم هذا الإحساس الذي يمتلكنا عندما نزور أحد الأصدقاء في منزله النظيف ونفكر أتمنى أن يكون منزلي مماثل في نظافة لهذا البيت . لا نعني بذلك الأجهزة الكهربائية الحديثة في المطبخ أو غرفة المعيشة الأنيقة بأثاثها المميز، ولكن نعني كيف يبدو المنزل نظيف ومرتب وكيف يعتني أصحاب هذه المنازل بها.

ماذا يفعل هؤلاء بشكل مختلف؟ هل لديهم جيش من المنيون يقومون بتنظيف منازلهم كل ليلة؟ على الأرجح لا، ولكن لديهم بعض العادات والتي يلتزمون بها ليحصلوا على أفضل النتائج. فإذا أردت معرفة المزيد عن هذه العادات؟ فتابعنا…