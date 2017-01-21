18 تصميم متميز لجدران منزلك من بلاطات السيراميك

هل مللت شكل حوائط منزلك القديمة؟ أحد الطرق لإنعاش حوائط منزلك هي باستخدام بلاطات سيراميكية والتي تأتي بأشكال كثيرة في الفترة الأخيرة وتتيح المرونة في التصاميم والطرز المختلفة. فالأشكال تترواح بين البلاطات ذات الفواصل الظاهرة إلى البلاطات التقليدية ، موزايك تلك البلاطات الصغيرة الأنيقة و أخيراً البلاطات الغريبة والغير تقليدية.

اليوم سنعرض لكم أكثر من تصميم لحوائط باستخدام بلاطات سيراميكية حول المنزل لإلهامكم لطرق غير تقليدية لتجديد منازلكم وكيفية مزج أكثر من شكل ولون من البلاطات للحصول على حوائط مدهشة ومتميزة.