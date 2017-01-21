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18 تصميم متميز لجدران منزلك من بلاطات السيراميك

Marwa Hasan Marwa Hasan
Willowa Aleja, NA NO WO ARCHITEKCI NA NO WO ARCHITEKCI جدران
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هل مللت شكل حوائط منزلك القديمة؟ أحد الطرق لإنعاش حوائط منزلك هي باستخدام بلاطات سيراميكية والتي تأتي بأشكال كثيرة في الفترة الأخيرة وتتيح المرونة في التصاميم والطرز المختلفة. فالأشكال تترواح بين البلاطات ذات الفواصل الظاهرة إلى البلاطات التقليدية ، موزايك تلك البلاطات الصغيرة الأنيقة و أخيراً البلاطات الغريبة والغير تقليدية. 

اليوم سنعرض لكم أكثر من تصميم لحوائط باستخدام بلاطات سيراميكية حول المنزل لإلهامكم لطرق غير تقليدية لتجديد منازلكم وكيفية مزج أكثر من شكل ولون من البلاطات للحصول على حوائط مدهشة ومتميزة.

1.مزيج ثري وأنيق ويعبر عن فخامة لا مثيل لها. بمزج البلاطات اللامعة بألوان الأسود مع الذهبي لإظهار أناقة لن تكتمل إلا بوجود اكسسوارات تعبر عن ذوق رفيع

homify حمام سيراميك
homify

homify
homify
homify

2.تكسية بعض الأركان المهملة بكمية بسيطة من البلاطات السيراميكية ذات التصميم الرائع لعمل ركن استرخاء متميز

Encaustic Cement Tiles with Endless Pattern Combination, Original Features Original Features Walls & flooringTiles
Original Features

Encaustic Cement Tiles with Endless Pattern Combination

Original Features
Original Features
Original Features

3.في هذا الحائط تم استخدام البلاطات مختلفة الخامة، الحجم، الملمس تتراوح بين بلاطات ذات ملمس جلدي إلى بلاطات مجسمة ولامعة للحصول على لوحة بكسيلية تنعش هذا البيت

Lapèlle Design dedicates to all of you a red rose., Lapèlle Design Lapèlle Design Walls & flooringTiles
Lapèlle Design

Lapèlle Design dedicates to all of you a red rose.

Lapèlle Design
Lapèlle Design
Lapèlle Design

4.يمكنك تقسيم المساحات باستخدام بلاطات مختلفة إذا كانت تكلفة البلاطات السيراميكية عالية لخلق بؤرة بصرية بدون خرق ميزانيتك

Apartamento em Vespasiano, Brenda Borges Brenda Borges مطبخ
Brenda Borges

Brenda Borges
Brenda Borges
Brenda Borges

5.يوجد الأن بفضل التكنولوجيا الحديثة طباعة للنقشات والتي من خلالها بمكنك الحصول على نقشات ذات ملمس تبدو مماثله للواقع. فيمكنك إختيار الملمس المناسب لمنزلك وطرازك مع الاستمتاع بمزايا السيراميك الرائعة

Willowa Aleja, NA NO WO ARCHITEKCI NA NO WO ARCHITEKCI جدران
NA NO WO ARCHITEKCI

NA NO WO ARCHITEKCI
NA NO WO ARCHITEKCI
NA NO WO ARCHITEKCI

6.لم يكتفي المصمم هنا باستخدام لون أنيق واحد ولكن تم استخدام أكثر من درجة من اللون البترولي ونشرها في أرجاء الحائط لتكون النتيجة رائعة بصرياً

Teal Antique Crackle Metro Tiles Walls and Floors Ltd Walls & flooringWall & floor coverings سيراميك Turquoise tiles,antique,crackle,tile,metro,brick,wall,walls,feature,white,vintage,period,bathroom,spalshback,shabby,chic,'
Walls and Floors Ltd

Teal Antique Crackle Metro Tiles

Walls and Floors Ltd
Walls and Floors Ltd
Walls and Floors Ltd

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7.أما هنا فتم استخدام درجات لونية مدرجة بشكل زجزاجي مدهش

Country, Equipe Ceramicas Equipe Ceramicas مطبخ البلاط
Equipe Ceramicas

Equipe Ceramicas
Equipe Ceramicas
Equipe Ceramicas

8.استغلال أمثل للمساحة المفتوحة في هذا المنزل -المبنى تصميمه على البساطة واللعب بالألوان المحايدة- في خلق لوحة فنية ملونة تنقل البيت بأكمله لمستوى مختلف من الأناقة

B + H 45 , HPONCE ARQUITECTOS HPONCE ARQUITECTOS الممر الحديث، المدخل و الدرج
HPONCE ARQUITECTOS

HPONCE ARQUITECTOS
HPONCE ARQUITECTOS
HPONCE ARQUITECTOS

9.غالباً ما تستخدم البلاطات البسيطة التي تشبه الطوب في تركيبها في الحمامات والمطابخ وتصلح إذا أردت إضافة لون أو تصميم متميز للأثاث يناسب جميع الأذواق على مر الزمن.

The Scandinavian Kitchen Papilio مطبخ Yellow
Papilio

The Scandinavian Kitchen

Papilio
Papilio
Papilio

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10.ملئ الفراغات الفاصلة بين البلاطات باللون الأبيض هو ما إعتدنا على رؤيته ولكن هنا تم استخدام اسمنت داكن لملئ الفراغات لإضافة لمسة تباين على تصميم الحائط

White Antique Crackle Metro Tiles Walls and Floors Ltd Walls & flooringTiles سيراميك White tiles,antique,crackle,tile,metro,brick,wall,walls,feature,herringbone,white,vintage,period,kitchen,spalshback,shabby,chic,'
Walls and Floors Ltd

White Antique Crackle Metro Tiles

Walls and Floors Ltd
Walls and Floors Ltd
Walls and Floors Ltd

11.يمكنك مزج النقشات والملمس في حدود باليتة لونية واحدة لتحصل على تصاميم ذات شخصية مثل هذا المثال

homify حمام
homify

homify
homify
homify

12.يعد الموزايك من أكثر الخامات الشائعة في تكسية الحوائط فهو يحول أي فراغ لآخر أنيق وفاخر كما أنه يواكب كل الصيحات

homify مطبخ Black
homify

homify
homify
homify

13.تصميم آخر مثير من البلاطات المبعثرة، فهو أنيق وشبابي وملفت للأنظار

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

14.يمكنك مزج الموزايك مع الدهانات بخلق تباين في الألوان والخامات مع تركيز الضوء على التصميم الأنيق للبلاطات الصغيرة

Hain Parkett Landhausdielen, Hain Parkett Hain Parkett جدران خشب Turquoise
Hain Parkett

Hain Parkett
Hain Parkett
Hain Parkett

15.الموزايك في الأساس يستخدم لعمل لوحات فنية فلما لا نستغل امكانياته في الحصول على لوحات فنية وتصاميم متميزة لحوائط منازلنا

Douche à l'italienne, Opus décor Opus décor حمام
Opus décor

Opus décor
Opus décor
Opus décor

16.تأتي البلاطات بأشكال متنوعة فهنا نلاحظ أنها ذات شكل مثالي مع اختلاف الدرجات لكل بلاطة لحائط لا مثيل له

Maya wall tiles, CTO Lighting Ltd CTO Lighting Ltd Corridor, hallway & stairsAccessories & decoration
CTO Lighting Ltd

Maya wall tiles

CTO Lighting Ltd
CTO Lighting Ltd
CTO Lighting Ltd

17.يجب مراعاة النسبة والتناسب في التصميم، ففي المساحات الصغيرة يفضل استخدام البلاطات الصغيرة والعكس صحيح

Tiles 'Digitally Printed' Wallpaper Collection, Paper Moon Paper Moon Walls & flooringWallpaper
Paper Moon

Tiles 'Digitally Printed' Wallpaper Collection

Paper Moon
Paper Moon
Paper Moon

18.بلاطات بأشكال سداسية أيضاً والتي تترواح في تصميمها ونقشتها وتناسب كل محبي الأشكال الهندسية في تصميم الديكورات

Rewind, Ragno Ragno Walls & flooringTiles
Ragno

Ragno
Ragno
Ragno
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