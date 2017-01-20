دليلك لتصميم غرفة المعيشة الأروع على الإطلاق والأكثر عملية مع هوميفاي.. فنقدم لكم اليوم 7 تصميمات متنوعة لغرف معيشة من أنماط ديكور متعددة تحمل في طياتها نصائح وتوصيات تساعدك في الحصول على أفضل تصميم وأروع ديكورات لهذه الغرفة الحيوية.. لنبدأ الآن!
غرفة معيشة كلاسيكية التصميم تتمتع بديكورات ثرية قيمة.. مع كل تفصيلة من تفاصيلها تأخذك لقصر فخم من عصر قديم بعيد عن عالمنا ربما يكون رواده ممن هم أكثر تقديرًا لهذا الذوق الرفيع ولهذه النوعية من الأثاث تحديدًا. لجأ المصمم هنا لنخبة راقية من الأثاث المريح والذي يتناسب مع طبيعة هذه الغرفة المصممة من أجل قضاء وقت مرح مختلف مع الأسرة أو لمشاهدة التلفاز مثلًا أو للقاء عائلي مشوق!
في هذه الصورة نجد نموذج مختلف كثيرًا عن نظيره السابق، فهنا غرفة المعيشة مصممة على النمط الحداثي بديكورات مريحة أيضًا وأثاث متسق ومتناسب مع مساحة الغرفة. نجح المصمم في اختيار أرائك عملية ومريحة بحجم كبير تسمح لمستخدمي الغرفة من الاستلقاء عليها أثناء مشاهدة فيلم مفضل أو قراءة كتاب شيق أو حتى الاسترخاء فقط ونيل قسط من الراحة!
في حال إن كانت مساحة غرفة المعيشة الخاصة بك أصغر حجمًا من هذه الغرفة، يجب عليك في هذه الحالة مراعاة اختيار أرائك أصغر حجمًا أي تتناسب مع المساحة الفعلية للغرفة حتى يكون هناك انسجام بين الديكورات وتكون هيئة الغرفة بشكل عام مريحة ومنمقة!
يتميز هذا النموذج بتوفر مساحة شاسعة لغرفة المعيشة تشعرك فيها بالبراح والاتساع غير المنتهي! بل أنها تميزت بأمرٍ آخر أكثر أهمية وأكثر عملية، ألا وهو الأثاث ذو اللون الداكن والذي هو أفضل ما يمكن الاستعانة به في غرفة المعيشة المعروفة بأنها ملتقى عائلي يشهد مختلف الأنشطة اليومية التي بالتأكيد ستؤدي إلى اتساخ الأثاث.. لذا نستنبط من هذا النموذج أهمية اختيار أثاث بألوان داكنة أو مزركشة حتى لا يظهر فيه البقع بسهولة وفي الوقت ذاته اختيار خامات يسهل تنظيفها إن اتسخت!
غرفة معيشة مفتوحة في ساحة مشتركة مع السفرة يتدلى من سقفها ثريا متعددة الوحدات تكاد تقترب من رأسك وأنت واقفًا وتمد الغرفة بسحر لا مثيل له بإضاءتها الخافتة. تحظى الغرفة بطاولة في المنتصف بين الأريكة والكرسيين تستخدم في وضع المشروبات والمأكولات الخفيفة وتسمى
Coffee Table تصميمها هنا عصري وغير مألوف بخامة خشبية متينة تتناغم مع باركيه الأرضية.
من أنسب خيارات الأرضيات لغرفة المعيشة هو الباركيه.. فهو أولًا يتمتع بأشكال وألوان مختلفة وساحرة، فضلًا عن أنه يمد الغرفة بالدفء شكلًا ومضمونًا. صممت غرفة المعيشة هنا على مساحة كبيرة أسفل الدرج مكونة فقط من أريكة بيضاء كبيرة ووحدة تلفاز بنفس اللون. يفصل وحدة التلفاز عن الأريكة سجادة كلاسيكية التصميم بنقوش متداخلة تضمن عدم اتساخها بسهولة وتتناسب مع ديكورات الغرفة.
اختيار الإضاءة المناسبة يضيف الكثير لديكور منزلك بشكل عام ولأجوء غرف المعيشة بشكل خاص.. فغرفة كالمعيشة مثلًا يناسبها إضاءة خافتة تساعد على تحقيق الغرض المطلوب منها ألا وهو الاسترخاء والاستمتاع بالتجمعات الأسرية، ومن هذا المنطلق يفضل اللجوء للسبوتات والأباليك لأن كلاهما يمثل الخيار الأفضل.. وهو ما تحقق هنا في هذه الغرفة المصممة على النمط الريفي.
غرفة معيشة ناصعة البياض فهو يحتل ببراعة كل تفصيلة بها، بداية من السقف للجدران للديكورات جميعًا.. الغرفة كما نرى مصممة على النمط البحري أي نمط البحر المتوسط نلاحظ ذلك في هدوء تصميمها وبعدها عن التكلف كما نلاحظه أيضًا في اللمسات الخشبية المطعمة للسقف والرف الطويل جهة اليسار. ديكورات الغرفة أكثر من رائعة ولكن اختيار اللون الأبيض لم يكن الخيار الأفضل لطبيعة هذه الغرفة خصوصًا إن كان لدى قاطنها أطفال مما سيؤدي بلا أدنى شك لسرعة اتساخ أثاثها بالكامل.
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