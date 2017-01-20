دليلك لتصميم غرفة المعيشة الأروع على الإطلاق!

في هذه الصورة نجد نموذج مختلف كثيرًا عن نظيره السابق، فهنا غرفة المعيشة مصممة على النمط الحداثي بديكورات مريحة أيضًا وأثاث متسق ومتناسب مع مساحة الغرفة. نجح المصمم في اختيار أرائك عملية ومريحة بحجم كبير تسمح لمستخدمي الغرفة من الاستلقاء عليها أثناء مشاهدة فيلم مفضل أو قراءة كتاب شيق أو حتى الاسترخاء فقط ونيل قسط من الراحة!

في حال إن كانت مساحة غرفة المعيشة الخاصة بك أصغر حجمًا من هذه الغرفة، يجب عليك في هذه الحالة مراعاة اختيار أرائك أصغر حجمًا أي تتناسب مع المساحة الفعلية للغرفة حتى يكون هناك انسجام بين الديكورات وتكون هيئة الغرفة بشكل عام مريحة ومنمقة!