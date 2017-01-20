الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

دليلك لتصميم غرفة المعيشة الأروع على الإطلاق!

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
Appartamento privato nel complesso CityLife, Studio Marco Piva Studio Marco Piva غرفة المعيشة
Loading admin actions …

دليلك لتصميم غرفة المعيشة الأروع على الإطلاق والأكثر عملية مع هوميفاي.. فنقدم لكم اليوم 7 تصميمات متنوعة لغرف معيشة من أنماط ديكور متعددة تحمل في طياتها نصائح وتوصيات تساعدك في الحصول على أفضل تصميم وأروع ديكورات لهذه الغرفة الحيوية.. لنبدأ الآن!

1- غرفة معيشة ثرية بديكورات قيمة

Polstergarnituren, Finkeldei Polstermöbel GmbH Finkeldei Polstermöbel GmbH غرفة المعيشة
Finkeldei Polstermöbel GmbH

Finkeldei Polstermöbel GmbH
Finkeldei Polstermöbel GmbH
Finkeldei Polstermöbel GmbH

غرفة معيشة كلاسيكية التصميم تتمتع بديكورات ثرية قيمة.. مع كل تفصيلة من تفاصيلها تأخذك لقصر فخم من عصر قديم بعيد عن عالمنا ربما يكون رواده ممن هم أكثر تقديرًا لهذا الذوق الرفيع ولهذه النوعية من الأثاث تحديدًا. لجأ المصمم هنا لنخبة راقية من الأثاث المريح والذي يتناسب مع طبيعة هذه الغرفة المصممة من أجل قضاء وقت مرح مختلف مع الأسرة أو لمشاهدة التلفاز مثلًا أو للقاء عائلي مشوق! 

2- غرفة عصرية بأثاث منسجم مع المساحة

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

في هذه الصورة نجد نموذج مختلف كثيرًا عن نظيره السابق، فهنا غرفة المعيشة مصممة على النمط الحداثي بديكورات مريحة أيضًا وأثاث متسق ومتناسب مع مساحة الغرفة. نجح المصمم في اختيار أرائك عملية ومريحة بحجم كبير تسمح لمستخدمي الغرفة من الاستلقاء عليها أثناء مشاهدة فيلم مفضل أو قراءة كتاب شيق أو حتى الاسترخاء فقط ونيل قسط من الراحة! 

في حال إن كانت مساحة غرفة المعيشة الخاصة بك أصغر حجمًا من هذه الغرفة، يجب عليك في هذه الحالة مراعاة اختيار أرائك أصغر حجمًا أي تتناسب مع المساحة الفعلية للغرفة حتى يكون هناك انسجام بين الديكورات وتكون هيئة الغرفة بشكل عام مريحة ومنمقة!  

3- الأثاث ذو اللون الداكن أفضل خيار لغرفة المعيشة

Haus Holl, Sanierung und Umgestaltung einer alten Villa, nagel + braunagel nagel + braunagel غرفة المعيشة
nagel + braunagel

nagel + braunagel
nagel + braunagel
nagel + braunagel

يتميز هذا النموذج بتوفر مساحة شاسعة لغرفة المعيشة تشعرك فيها بالبراح والاتساع غير المنتهي! بل أنها تميزت بأمرٍ آخر أكثر أهمية وأكثر عملية، ألا وهو الأثاث ذو اللون الداكن والذي هو أفضل ما يمكن الاستعانة به في غرفة المعيشة المعروفة بأنها ملتقى عائلي يشهد مختلف الأنشطة اليومية التي بالتأكيد ستؤدي إلى اتساخ الأثاث.. لذا نستنبط من هذا النموذج أهمية اختيار أثاث بألوان داكنة أو مزركشة حتى لا يظهر فيه البقع بسهولة وفي الوقت ذاته اختيار خامات يسهل تنظيفها إن اتسخت!

4- غرفة معيشة مفتوحة في ساحة مشتركة مع السفرة

Appartamento privato nel complesso CityLife, Studio Marco Piva Studio Marco Piva غرفة المعيشة
Studio Marco Piva

Studio Marco Piva
Studio Marco Piva
Studio Marco Piva

غرفة معيشة مفتوحة في ساحة مشتركة مع السفرة يتدلى من سقفها ثريا متعددة الوحدات تكاد تقترب من رأسك وأنت واقفًا وتمد الغرفة بسحر لا مثيل له بإضاءتها الخافتة. تحظى الغرفة بطاولة في المنتصف بين الأريكة والكرسيين تستخدم في وضع المشروبات والمأكولات الخفيفة وتسمى Coffee Table تصميمها هنا عصري وغير مألوف بخامة خشبية متينة تتناغم مع باركيه الأرضية.

5- الباركية.. الأرضية الأنسب لغرفة المعيشة

Cavour | modern style, EF_Archidesign EF_Archidesign غرفة المعيشة
EF_Archidesign

EF_Archidesign
EF_Archidesign
EF_Archidesign

من أنسب خيارات الأرضيات لغرفة المعيشة هو الباركيه.. فهو أولًا يتمتع بأشكال وألوان مختلفة وساحرة، فضلًا عن أنه يمد الغرفة بالدفء شكلًا ومضمونًا. صممت غرفة المعيشة هنا على مساحة كبيرة أسفل الدرج مكونة فقط من أريكة بيضاء كبيرة ووحدة تلفاز بنفس اللون. يفصل وحدة التلفاز عن الأريكة سجادة كلاسيكية التصميم بنقوش متداخلة تضمن عدم اتساخها بسهولة وتتناسب مع ديكورات الغرفة.

6- غرفة معيشة ريفية بإضاءة أخاذة

Gaiole in Chianti, Toscana, Arlene Gibbs Décor Arlene Gibbs Décor غرفة المعيشة
Arlene Gibbs Décor

Arlene Gibbs Décor
Arlene Gibbs Décor
Arlene Gibbs Décor

اختيار الإضاءة المناسبة يضيف الكثير لديكور منزلك بشكل عام ولأجوء غرف المعيشة بشكل خاص.. فغرفة كالمعيشة مثلًا يناسبها إضاءة خافتة تساعد على تحقيق الغرض المطلوب منها ألا وهو الاسترخاء والاستمتاع بالتجمعات الأسرية، ومن هذا المنطلق يفضل اللجوء للسبوتات والأباليك لأن كلاهما يمثل الخيار الأفضل.. وهو ما تحقق هنا في هذه الغرفة المصممة على النمط الريفي. 

7- غرفة معيشة ناصعة البياض بالنمط البحري

casa in costiera amalfitana, grafica2d3d grafica2d3d غرفة المعيشة
grafica2d3d

grafica2d3d
grafica2d3d
grafica2d3d

غرفة معيشة ناصعة البياض فهو يحتل ببراعة كل تفصيلة بها، بداية من السقف للجدران للديكورات جميعًا.. الغرفة كما نرى مصممة على النمط البحري أي نمط البحر المتوسط نلاحظ ذلك في هدوء تصميمها وبعدها عن التكلف كما نلاحظه أيضًا في اللمسات الخشبية المطعمة للسقف والرف الطويل جهة اليسار. ديكورات الغرفة أكثر من رائعة ولكن اختيار اللون الأبيض لم يكن الخيار الأفضل لطبيعة هذه الغرفة خصوصًا إن كان لدى قاطنها أطفال مما سيؤدي بلا أدنى شك لسرعة اتساخ أثاثها بالكامل.

اقرأ أيضًا: 6 أشياء تجعل أي منزل مرتب وجميل

منزل حديث بتفاصيل قمة في الروعة

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Add SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً