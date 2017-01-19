تصميم ذكي لشقة صغيرة مساحتها 60 متر مربع

إضافة نقوش وزخارف مختلفة لتصميم مثل هذا يجعل منه لوحة فنية بلمسات مختلفة ومميزة، حتى وإن كانت هذه النقوش فقط في لوحة أو كرسي بسيط..اما اللون الأبيض فيعطي إحساس بالأناقة والتي تظهر في كل ركن من أركان هذا المنزل، والذي يضيف أناقة هو باليتة الألوان الرقيقة للأثاث والاكسسوارات، من ألوان محايدة ونقوش رقيقة و تفاصيل متجانسة تظهربوضوح على الخلفية البيضاء.