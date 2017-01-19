تصميم ذكي لشقة صغيرة مساحتها 60 متر مربع

وفي مدينة ميلان صممت هذه الشقة الصغيرة ذات مساحة 60 متر مربع فقط، لنقف أمامها نتأمل في دقة تصميمها وجمال تفاصيلها ونجاحها ف تلبية احتياجات ساكنيها، استخدم المصمم اللون الأبيض كعنوان للأناقة والبساطة، وبأقل التكاليف نجح المعماري Fabio Azzolina في تصميم هذه الشقة لنعلم جميعا أن الأناقة ليست مقتصرة فقط على المساحات الكبيرة..
يتميز التصميم ككل بإشراقه وإضاءته الطبيعية، وأجمل ما يتسم به الأبيض مساعدته لانتشار الضوء بشكل أسرع وأقوى، اختار المصمم طاولة بسيطة ذات مقاعد أنيقة بلون فيروزي ولا أروع، ولمسات أنيقة على الحائط بلوحات فنية ووحدة إضاءة بسيطة..
الاهتمام بالتفاصيل يخلق جمال من نوع خاص للتصميم، سواء كإضافات خاصة أو لمسات من لون جرئ..
واختيار قطع الأثاث بدقة وحب، يجعل كل ركن في منزلك له ذكرى ومناسبة وقيمة بداخلك، والأهم هو دراسة وتخطيط منزلك لتنجح في تلبية احتياجاتك بالشكل الأمثل..
وعلى الجانب الآخر من غرفة الطعام نجد تصميم ذكي ومختلف لمطبخ، على الطراز المينيمال باللون الأبيض، مزود بإضاءة خاصة ومميزة وتوفير عدد كبير من وحدات التخزين ..
الاستغلال الأمثل لكل ركن هو معيار نجاح أي تصميم، لذا أضاف المصمم مجموعة من الأرفف المفتوحة ، ظل الأبيض هو بطل المشهد لما له من تأثير بصري لتظهر المساحات بشكل أكبر، كما انه أضاف اكسسوارات بألوان مختلفة لترك لمسة أنيقة تعبر عن شخصيته..
إضافة نقوش وزخارف مختلفة لتصميم مثل هذا يجعل منه لوحة فنية بلمسات مختلفة ومميزة، حتى وإن كانت هذه النقوش فقط في لوحة أو كرسي بسيط..اما اللون الأبيض فيعطي إحساس بالأناقة والتي تظهر في كل ركن من أركان هذا المنزل، والذي يضيف أناقة هو باليتة الألوان الرقيقة للأثاث والاكسسوارات، من ألوان محايدة ونقوش رقيقة و تفاصيل متجانسة تظهربوضوح على الخلفية البيضاء.
إضافة المرايا هو الحل الأمثل في المساحات الصغيرة، والأسهل على الإطلاق ويناسب كل التصميمات، ويمكنك اختيار لها اماكن غير معتادة لجذب الانتباه..
حتي في المساحات الضيقة ستجد ما يبهرك، تصميم حمام صغير هي من اكبر التحديات التى تواجه الخبراء ولكن الاستغلال امثل والاختيارات غير متوقعة والتكوين المبتكر يلبي احتياجات المستخدمين بالتأكيد..
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