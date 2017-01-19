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تصميم ذكي لشقة صغيرة مساحتها 60 متر مربع

آية منير آية منير
Via Castaldi - Milan, Fabio Azzolina Architetto Fabio Azzolina Architetto منازل
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وفي مدينة ميلان صممت هذه الشقة الصغيرة ذات مساحة 60 متر مربع فقط، لنقف أمامها نتأمل في دقة تصميمها وجمال تفاصيلها ونجاحها ف تلبية احتياجات ساكنيها، استخدم المصمم اللون الأبيض كعنوان للأناقة والبساطة، وبأقل التكاليف نجح  المعماري  Fabio Azzolina في تصميم هذه الشقة لنعلم جميعا أن الأناقة ليست مقتصرة فقط على المساحات الكبيرة..

فراغ مشرق..

Via Castaldi - Milan, Fabio Azzolina Architetto Fabio Azzolina Architetto منازل
Fabio Azzolina Architetto

Fabio Azzolina Architetto
Fabio Azzolina Architetto
Fabio Azzolina Architetto

يتميز التصميم ككل بإشراقه وإضاءته الطبيعية، وأجمل ما يتسم به الأبيض مساعدته لانتشار الضوء بشكل أسرع وأقوى، اختار المصمم طاولة بسيطة ذات مقاعد أنيقة بلون فيروزي ولا أروع، ولمسات أنيقة على الحائط بلوحات فنية ووحدة إضاءة بسيطة..

التفاصيل..

Via Castaldi - Milan, Fabio Azzolina Architetto Fabio Azzolina Architetto منازل
Fabio Azzolina Architetto

Fabio Azzolina Architetto
Fabio Azzolina Architetto
Fabio Azzolina Architetto

الاهتمام بالتفاصيل يخلق جمال من نوع خاص للتصميم، سواء كإضافات خاصة أو لمسات من لون جرئ..

اختيار دقيق..

Via Castaldi - Milan, Fabio Azzolina Architetto Fabio Azzolina Architetto منازل
Fabio Azzolina Architetto

Fabio Azzolina Architetto
Fabio Azzolina Architetto
Fabio Azzolina Architetto

واختيار قطع الأثاث بدقة وحب، يجعل كل ركن في منزلك له ذكرى ومناسبة وقيمة بداخلك، والأهم هو دراسة وتخطيط منزلك لتنجح في تلبية احتياجاتك بالشكل الأمثل..

مطبخ مختلف..

Via Castaldi - Milan, Fabio Azzolina Architetto Fabio Azzolina Architetto منازل
Fabio Azzolina Architetto

Fabio Azzolina Architetto
Fabio Azzolina Architetto
Fabio Azzolina Architetto

وعلى الجانب الآخر من غرفة الطعام نجد تصميم ذكي ومختلف لمطبخ، على الطراز المينيمال باللون الأبيض، مزود بإضاءة خاصة ومميزة وتوفير عدد كبير من وحدات التخزين ..

استغلال أمثل..

Via Castaldi - Milan, Fabio Azzolina Architetto Fabio Azzolina Architetto منازل
Fabio Azzolina Architetto

Fabio Azzolina Architetto
Fabio Azzolina Architetto
Fabio Azzolina Architetto

الاستغلال الأمثل لكل ركن هو معيار نجاح أي تصميم، لذا أضاف المصمم مجموعة من الأرفف المفتوحة ، ظل الأبيض هو بطل المشهد لما له من تأثير بصري لتظهر المساحات بشكل أكبر، كما انه أضاف اكسسوارات بألوان مختلفة لترك لمسة أنيقة تعبر عن شخصيته..

نقوش وزخارف..

Via Castaldi - Milan, Fabio Azzolina Architetto Fabio Azzolina Architetto منازل
Fabio Azzolina Architetto

Fabio Azzolina Architetto
Fabio Azzolina Architetto
Fabio Azzolina Architetto

إضافة نقوش وزخارف مختلفة لتصميم مثل هذا يجعل منه لوحة فنية بلمسات مختلفة ومميزة، حتى وإن كانت هذه النقوش فقط في لوحة أو كرسي بسيط..اما اللون الأبيض فيعطي إحساس بالأناقة والتي تظهر في كل ركن من أركان هذا المنزل، والذي يضيف أناقة هو باليتة الألوان الرقيقة للأثاث والاكسسوارات، من ألوان محايدة ونقوش رقيقة و تفاصيل متجانسة تظهربوضوح على الخلفية البيضاء.

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المرايا..

Via Castaldi - Milan, Fabio Azzolina Architetto Fabio Azzolina Architetto منازل
Fabio Azzolina Architetto

Fabio Azzolina Architetto
Fabio Azzolina Architetto
Fabio Azzolina Architetto

إضافة المرايا هو الحل الأمثل في المساحات الصغيرة، والأسهل على الإطلاق ويناسب كل التصميمات، ويمكنك اختيار لها اماكن غير معتادة لجذب الانتباه..

استخدامات غير متوقعة..

Via Castaldi - Milan, Fabio Azzolina Architetto Fabio Azzolina Architetto منازل
Fabio Azzolina Architetto

Fabio Azzolina Architetto
Fabio Azzolina Architetto
Fabio Azzolina Architetto

حتي في المساحات الضيقة ستجد ما يبهرك، تصميم حمام صغير هي من اكبر التحديات التى تواجه الخبراء ولكن الاستغلال امثل والاختيارات غير متوقعة والتكوين المبتكر يلبي احتياجات المستخدمين بالتأكيد.. 

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