8 أفكار لتحويل ممرات منزلك إلى قطع فنية

الممرات هي حلقة وصل بين مساحتين أو محور أساسي يربط بين المساحة الإجتماعية وغرف داخلية. فالممرات غالباً ما تكون مهملة من الناحية الجمالية، فلا نهتم بها بل وينالها بعض من الفوضى أحياناً نتيجة كونها مساحة متوسطة وانتقالية في المنزل. ولكن هناك بعض الحيل والتي إذا استخدمناها بشكل صحيح تؤدي لتحويل هذا الركن المهمل لقطعة فنية، بل ويمكننا أيضاً استغلال هذه المساحات من الناحية العملية أيضاً بدون التضحية بالجانب الجمالي وجعل الممر يبدو كجزء من المنزل.

بعض الناس قد تفضل أن تترك الممر بدون زينات وأخرون يفضلون تزينه واستغلاله، ولذلك فقد أتينا لكم اليوم بـ 8 تصاميم مختلفة لممرات مميزة من أفضل أعمال مصممينا وتأكد أن تجد ما يناسبك ويناسب بيتك من هذه المجموعة.