8 أفكار لتحويل ممرات منزلك إلى قطع فنية

الممرات هي حلقة وصل بين مساحتين أو محور أساسي يربط بين المساحة الإجتماعية وغرف داخلية. فالممرات غالباً ما تكون مهملة من الناحية الجمالية، فلا نهتم بها بل وينالها بعض من الفوضى أحياناً نتيجة كونها مساحة متوسطة وانتقالية في المنزل. ولكن هناك بعض الحيل والتي إذا استخدمناها بشكل صحيح تؤدي لتحويل هذا الركن المهمل لقطعة فنية، بل ويمكننا أيضاً استغلال هذه المساحات من الناحية العملية أيضاً بدون التضحية بالجانب الجمالي وجعل الممر يبدو كجزء من المنزل.
بعض الناس قد تفضل أن تترك الممر بدون زينات وأخرون يفضلون تزينه واستغلاله، ولذلك فقد أتينا لكم اليوم بـ 8 تصاميم مختلفة لممرات مميزة من أفضل أعمال مصممينا وتأكد أن تجد ما يناسبك ويناسب بيتك من هذه المجموعة.
يفضل الكثير طلاء الحوائط بألوان فاتحة في الممرات ولكن على عكس المعتاد فقد تم كسر القاعدة هنا وتم استخدام درجة لونية أنيقة تعطي شخصية للممر وخاصة مع وجود اللمسة الإنتقائية والمتمثلة في وحدات الإضاءة، الأثاث والاكسسوارات واللوحات الفنية والتي تعمل سوياً ليضيف أناقة وفخامة ويخلق ممر مختلف ومدهش.
إذا كان اتجاهك نحو استغلال أمثل للفراغ أو إذا كان منزلك صغير ويفتقر إلى المساحات التخزينيه فإن هذا التصميم هو لك. فهذا التصميم يمكنه أن يحول حوائط الممر إلى أرفف للكتب والتي لا تعطية فقط قيمة عملية ولكنها أيضاً تضيف للفراغ أناقة ورونق. يجب الحرص على إضافة لمسات أخرى أيضاً مثل توزيع الإضاءة بشكل جيد وإضافة سجادة أنيقة.
تم تحويل الحوائط هنا إلى شبابيك فأصبحت مثل البيت الزجاجي تبث بالإضاءة الطبيعية من كل مكان والذي يسمح بوضع أصص نباتات في كل مكان ويجعلها مساحة جميلة ومريحة للأعصاب، فهذا تصميم رائع إذا كنت تريد إدخال لمسة طبيعية على منزلك.
من أشهر الأفكار لتزين حوائط ممرات منزلك الخالية هي تعليق لوحات وصور سواء كانت لوحات فنية أو صور لك ولعائلتك. فمساحة حوائط الممرات تتيح الاستمرارية وتعطي فرصة لعمل حائط جاليري رائع في منزلك.
طريقة أخرى لاستغلال الممرات هي بتحويل هذه المساحة الميتة إلى مساحة دافئة ومريحة بالإضافة لاستغلال المساحة عملياً، فهناك بعض اللمسات باستطاعتها تجمل الفراغ وتجعل له شخصية وليس فقط مكان للمرور، مهمل أو يفتقر للحيوية. فيمكنك استخدام ورق الحائط في تزين الحوائط أوإختيار أرضيات مناسبة، ونباتات لتضيف حيوية، مع إضافة أثاث للجلوس إذا سمحت المساحة.
من أسهل وسائل تميز الممرات هي الدهانات الملونة والتي تعطيك إحساس أنك دخلت عالماً جديداً بدخولك من خلال هذا الممر. ففي هذا المثال فقد أعطت ألوا الطلاء لمسة شبابية وجريئة.
هناك الكثير من الأفكار والتي تتيخ تزين الممرات بحيث تكون أنيقة بدون خلق الكثير من الإزدحام، بتوحيد فكرة رئيسية والتي تعتمد هنا على التركيز على باليتة ألوان من اللونين الأبيض والأسود فقط، ومن هنا ظهرت فكرة السيراميك المميز في ممر المدخل والمستخدم كبؤرة بصرية ويتبعه باقي العناصر من اكسسوارات ولون طلاء الباب.
بعض الناس قد يفضل الأسلوب المينمال في تصميم الممرات وهو بتقليل العناصر المكونة له مع الحرص على الحصول على أكثر التصاميم جمالاً بأقل إزدحام، لذلك لا يوجد خلط بين أكثر من لون أو خامة فقط توزان بين الأبواب الخشبية ذات الإطارات والحوائط، الأرضيات والأسقف ذات اللون الأبيض بانسجام رائع.