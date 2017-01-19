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8 أفكار لتحويل ممرات منزلك إلى قطع فنية

Marwa Hasan Marwa Hasan
homify راهرو سبک کلاسیک، راهرو و پله
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الممرات هي حلقة وصل بين مساحتين أو محور أساسي يربط بين المساحة الإجتماعية وغرف داخلية. فالممرات غالباً ما تكون مهملة من الناحية الجمالية، فلا نهتم بها بل وينالها بعض من الفوضى أحياناً نتيجة كونها مساحة متوسطة وانتقالية في المنزل. ولكن هناك بعض الحيل والتي إذا استخدمناها بشكل صحيح تؤدي لتحويل هذا الركن المهمل لقطعة فنية، بل ويمكننا أيضاً استغلال هذه المساحات من الناحية العملية أيضاً بدون التضحية بالجانب الجمالي وجعل الممر يبدو كجزء من المنزل.

بعض الناس قد تفضل أن تترك الممر بدون زينات وأخرون يفضلون تزينه واستغلاله، ولذلك فقد أتينا لكم اليوم بـ 8 تصاميم  مختلفة لممرات مميزة من أفضل أعمال مصممينا وتأكد أن تجد ما يناسبك ويناسب بيتك من هذه المجموعة.

1.تصميم مختلف

Walkthrough Room homify راهرو سبک کلاسیک، راهرو و پله
homify

Walkthrough Room

homify
homify
homify

يفضل الكثير طلاء الحوائط بألوان فاتحة في الممرات ولكن على عكس المعتاد فقد تم كسر القاعدة هنا وتم استخدام درجة لونية أنيقة تعطي شخصية للممر وخاصة مع وجود اللمسة الإنتقائية والمتمثلة في وحدات الإضاءة، الأثاث والاكسسوارات واللوحات الفنية والتي تعمل سوياً ليضيف أناقة وفخامة ويخلق ممر مختلف ومدهش.

2.​استغلال الممر في التخزين

Veddw Farm, Monmouthshire, Hall + Bednarczyk Architects Hall + Bednarczyk Architects الممر الحديث، المدخل و الدرج
Hall + Bednarczyk Architects

Veddw Farm, Monmouthshire

Hall + Bednarczyk Architects
Hall + Bednarczyk Architects
Hall + Bednarczyk Architects

إذا كان اتجاهك نحو استغلال أمثل للفراغ أو إذا كان منزلك صغير ويفتقر إلى المساحات التخزينيه فإن هذا التصميم هو لك. فهذا التصميم يمكنه أن يحول حوائط الممر إلى أرفف للكتب والتي لا تعطية فقط قيمة عملية ولكنها أيضاً تضيف للفراغ أناقة ورونق. يجب الحرص على إضافة لمسات أخرى أيضاً مثل توزيع الإضاءة بشكل جيد وإضافة سجادة أنيقة.

3.بيت زجاحي

homify راهرو سبک کلاسیک، راهرو و پله
homify

homify
homify
homify

تم تحويل الحوائط هنا إلى شبابيك فأصبحت مثل البيت الزجاجي تبث بالإضاءة الطبيعية من كل مكان والذي يسمح بوضع أصص نباتات في كل مكان ويجعلها مساحة جميلة ومريحة للأعصاب، فهذا تصميم رائع إذا كنت تريد إدخال لمسة طبيعية على منزلك.

4.حائط الجاليري

E2 PAVILION ECO HOUSE, BLACKHEATH E2 Architecture + Interiors الممر الحديث، المدخل و الدرج
E2 Architecture + Interiors

E2 PAVILION ECO HOUSE, BLACKHEATH

E2 Architecture + Interiors
E2 Architecture + Interiors
E2 Architecture + Interiors

من أشهر الأفكار لتزين حوائط ممرات منزلك الخالية هي تعليق لوحات وصور سواء كانت لوحات فنية أو صور لك ولعائلتك. فمساحة حوائط الممرات تتيح الاستمرارية وتعطي فرصة لعمل حائط جاليري رائع في منزلك.

5.​مساحة حيوية

Casa de descanso en Chapala, Mikkael Kreis Architects Mikkael Kreis Architects إنتقائي، أسلوب، الرواق، رواق، &، درج
Mikkael Kreis Architects

Mikkael Kreis Architects
Mikkael Kreis Architects
Mikkael Kreis Architects

طريقة أخرى لاستغلال الممرات هي بتحويل هذه المساحة الميتة إلى مساحة دافئة ومريحة بالإضافة لاستغلال المساحة عملياً، فهناك بعض اللمسات باستطاعتها تجمل الفراغ وتجعل له شخصية وليس فقط مكان للمرور، مهمل أو يفتقر للحيوية. فيمكنك استخدام ورق الحائط في تزين الحوائط أوإختيار أرضيات مناسبة، ونباتات لتضيف حيوية، مع إضافة أثاث للجلوس إذا سمحت المساحة.

6.لمسة لونية

​HAUS DR. LEVY-FRÖHLICH, ZOLLIKON - ZÜRICH, PHILIPPE STUEBI ARCHITEKTEN ETH BSA SIA GMBH PHILIPPE STUEBI ARCHITEKTEN ETH BSA SIA GMBH الممر والمدخل
PHILIPPE STUEBI ARCHITEKTEN ETH BSA SIA GMBH

PHILIPPE STUEBI ARCHITEKTEN ETH BSA SIA GMBH
PHILIPPE STUEBI ARCHITEKTEN ETH BSA SIA GMBH
PHILIPPE STUEBI ARCHITEKTEN ETH BSA SIA GMBH

من أسهل وسائل تميز الممرات هي الدهانات الملونة والتي تعطيك إحساس أنك دخلت عالماً جديداً بدخولك من خلال هذا الممر. ففي هذا المثال فقد أعطت ألوا الطلاء لمسة شبابية وجريئة.

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7.ممر ​أحادي اللون

An Indoor Kitchen Space Combined with the Outdoors, Vogue Kitchens Vogue Kitchens الممر الحديث، المدخل و الدرج
Vogue Kitchens

An Indoor Kitchen Space Combined with the Outdoors

Vogue Kitchens
Vogue Kitchens
Vogue Kitchens

هناك الكثير من الأفكار والتي تتيخ تزين الممرات بحيث تكون أنيقة بدون خلق الكثير من الإزدحام، بتوحيد فكرة رئيسية والتي تعتمد هنا على التركيز على باليتة ألوان من اللونين الأبيض والأسود فقط، ومن هنا ظهرت فكرة السيراميك المميز في ممر المدخل والمستخدم كبؤرة بصرية ويتبعه باقي العناصر من اكسسوارات ولون طلاء الباب.

8.مينمال

Quercus Alba, Sensearchitects Limited Sensearchitects Limited الممر الحديث، المدخل و الدرج خشب White
Sensearchitects Limited

Sensearchitects Limited
Sensearchitects Limited
Sensearchitects Limited

بعض الناس قد يفضل الأسلوب المينمال في تصميم الممرات وهو بتقليل العناصر المكونة له مع الحرص على الحصول على أكثر التصاميم جمالاً بأقل إزدحام، لذلك لا يوجد خلط بين أكثر من لون أو خامة فقط توزان بين الأبواب الخشبية ذات الإطارات والحوائط، الأرضيات والأسقف ذات اللون الأبيض بانسجام رائع.

أناقة اللون الأبيض في تصميم المطابخ المعاصرة
أي الأفكار تفضل؟

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