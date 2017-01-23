10 أرضيات مختلفة للغرف (ومميزات وعيوب كل منها)

عندما نبدأ في تصميم منازلنا الصغيرة فيجب أن نراعي الخصائص المختلفة للخامات المستخدمة بالإضافة لشكلها. يجب أيضاً مراعاة مزايا وعيوب كل منها وما يناسب منازلنا من مساحات، موقع، ظروف مناخية وإمكانيات مادية،فأحياناً يكون هناك بدائل غير تقليدية تصلح لمنازلنا وربما أيضاً تكون مناسبة لميزانياتنا أيضاً.

في حالة تصميم أرضيات الغرف يجب علينا أن نختار الخامات بعناية حيث أن في هذا الفراغ يكون هناك حركة كثيرة بسب استقبال الضيوف، أيضاً يتم تحريك الأثاث كثيراً كما أن الغرف معرضة للاستخدم المتكرر والإتساخ.

هنا سنحلل عدد من الخامات المختلفة للأرضيات مع عرض مميزات وعيوب كل منها لنسهل عليكم عملية الإختيار.