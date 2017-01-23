10 أرضيات مختلفة للغرف (ومميزات وعيوب كل منها)

عندما نبدأ في تصميم منازلنا الصغيرة فيجب أن نراعي الخصائص المختلفة للخامات المستخدمة بالإضافة لشكلها. يجب أيضاً مراعاة مزايا وعيوب كل منها وما يناسب منازلنا من مساحات، موقع، ظروف مناخية وإمكانيات مادية،فأحياناً يكون هناك بدائل غير تقليدية تصلح لمنازلنا وربما أيضاً تكون مناسبة لميزانياتنا أيضاً.
في حالة تصميم أرضيات الغرف يجب علينا أن نختار الخامات بعناية حيث أن في هذا الفراغ يكون هناك حركة كثيرة بسب استقبال الضيوف، أيضاً يتم تحريك الأثاث كثيراً كما أن الغرف معرضة للاستخدم المتكرر والإتساخ.
هنا سنحلل عدد من الخامات المختلفة للأرضيات مع عرض مميزات وعيوب كل منها لنسهل عليكم عملية الإختيار.
نبدأ بالخشب فهو خامة تقليدية تستخدم في البناء وفي الديكورات المنزلية أيضاً.
المميزات: المتانة والقوة، سعرها متوسط ويمكنها التكيف مع كل الطرز.
العيوب: يتشوه مع الوقت بفعل الرطوبة، الجو أو الاستخدام المتكرر. كما أنه غير عملي في الأجواء الحارة أو في الأماكن الممطرة دائماً.
له نفس الخصائص الخشب التقليدي ولكن بإختلاف أنه قد يبدو أكثر أناقة. لكن إذا خدش أو حدث به أية مشكلة قد تظهر أكثر من الخشب ذو اللون الطبيعي.
هناك نوعين من الباركية، الخشب الصناعي والخشب الطبيعي. كلاهما يعطي نفس النتيجة الأنيقة ولهما خصائص متشابهة ولكن مقاومة الخشب الصناعي أكبر.
المميزات: الباركية يتيح عمل تصاميم رائعة على الأرضيات، خامة دافئة وأنيقة.
العيوب: الخشب الطبيعي يعاني من مشكلات تدهور بفعل عامل الزمن.
أصبحت الأرضيات الفينيل منتشرة بكثرة في تصميمات الديكورات الداخلية ويمكنك إيجادها في أغلب التصاميم.
المميزات: أهم ما يميزها هي سهولة تركيبها، كما يأتي الفينيل بأشكال متعددة وملمس مختلف بأسعار معقولة وتناسب أي طراز.
العيوب: سهلة الخدش والتخريب بفعل الأثاث، ولا يفضل استخدامها في الأماكن الرطبة.
كما ذكرنا يمكنك إختيار الفينيل المشابهة لخامات طبيعية مثل الحجارة أو الطوب أو الرخام أو يمكنك اختيار تصاميم لأشكال هندسية أنيق ذات تأثير بصري جميل يضيف لتصميم منزلك.
البلاطات السيراميكية مستخدمة بكثرة مع كل الطرز بسبب تنوع تصاميم البلاطات والمناسبة لكل الألوان والأشكال، فهي تضيف لمسات ناعمة للفراغات.
المميزات: يمكن أن تجد تنوع في التصميم وربما عمل تصاميم بأشكال خاصة. كما أنها سهلة في التنظيف وفي التركيب.
العيوب: قد تكون بعض البلاطات رقيقة ويسهل كسرها بفعل ثقل الأثاث، كما أنها خامة باردة فلا يفضل استخدامها في الأماكن الباردة.
تستخدم الخرسانة في أغلب الوقت في البناء وليس في الأعمال الديكورية ولكن مؤخراً لجأ المصممون إلى استخدامها في الديكور المودرن.
المميزات: رخيصة الثمن، سهل استخدامها فيمكنك عمل الأرضيات بنفسك، قوية ومتينة جداً ولا تخرب بتغير الحرارة، مناسبة لكل الألوان ولا تحتاج عناية خاصة، كما أنها سهلة التنظيف.
العيوب: إذا لم يتم عملها بشكل جيد يمكنها أن تتشقق بمرور الوقت . كما أنها تبث برودة فلا ينصح بها في الأماكن الباردة.
السجاد هو طبقة إضافية تغطي الأرضية ويمكنها أن تغير الجو العام للفراغ إذا أردت أن تصنع فارق.
المميزات: تأتي بتصاميم كثيرة وخامات متنوعة، اسعارها متنوعة حسب الخامة ولكن يوجد منها أنواع رخيصة. تضيف نعومة للغرف ونقشاتها تزيد من رونق الفراغات.
العيوب: صعوبة التنظيف وكونها عرضة للتبقع، تبقى الأتربة، تتشرب المياة والرطوية، أحياناً العناية بها تكون مكلفة.
مثل السيراميك فإن أرضيات الموزايك لها القدرة على تحويل الفراغات تماماً، فهي تضيف لمعان وشخصية للغرف.
المميزات: لديك إختيارات لا نهائية بعمل تصاميم باستخدام بلاطات مختلفة لتتكامل سوياً. سهل في التنظيف وفي التركيب.
العيوب: يزيد لمعانه بالرطوبة، بعض البلاطات قد تكون هشة وقد تخدش أو تكسر بفعل الأثاث الثقيل.
صخور الكانتيرا مستخدمة بكثرة في الديكورات الخارجية ولكن إذا قررت استخدامها في أرضية غرفك فستحصل على نتيجة مدهشة.
المميزات: صخور متينة، لها ألوان ونقشات تتناسب بشكل رائع مع الطراز الريفي، العتيق، والإنتقائي.
العيوب: تركيبها صعب فإذا لم تركب بشكل صحيح فستحصل على زوايا مسننة.
المميزات: تتحمل، سهلة التنظيف، أنيقة وتتكيف مع كل الطرز. سطحها يبدو طبيعي بالإضافة للإبقاء على أناقة الألوان والملمس.
العيوب: يحتفظ السطح ذو الملمس بالأتربة ويصعب تنظيفها.
الرخام هي خامة متميزة للأرضيات الأنيقة والتي تعد ديكور في حد ذاتها بدون إضافة عناصر أخرى.
المميزات: نقشة الرخام أنيقة وفريدة من نوعها، شكلها طبيعي. تتحمل ،سهلة التنظيف وتعيش مدة طويلة.
العيوب: عالية في التكلفة، تتبقع بسهولة وإذا لم يتم الإعتناء بها بشكل صحيح ستفقد لمعتها.