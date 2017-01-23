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10 أرضيات مختلفة للغرف (ومميزات وعيوب كل منها)

Marwa Hasan Marwa Hasan
Control de Iluminación , PROENER PROENER غرفة المعيشة
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عندما نبدأ في تصميم منازلنا الصغيرة فيجب أن نراعي الخصائص المختلفة للخامات المستخدمة بالإضافة لشكلها. يجب أيضاً مراعاة مزايا وعيوب كل منها وما يناسب منازلنا من مساحات، موقع، ظروف مناخية وإمكانيات مادية،فأحياناً يكون هناك بدائل غير تقليدية تصلح لمنازلنا وربما أيضاً تكون مناسبة لميزانياتنا أيضاً.

في حالة تصميم أرضيات الغرف يجب علينا أن نختار الخامات بعناية حيث أن في هذا الفراغ يكون هناك حركة كثيرة بسب استقبال الضيوف، أيضاً يتم تحريك الأثاث كثيراً كما أن الغرف معرضة للاستخدم المتكرر والإتساخ.

هنا سنحلل عدد من الخامات المختلفة للأرضيات مع عرض مميزات وعيوب كل منها لنسهل عليكم عملية الإختيار.

​1.الخشب

Dilido Island House-Miami 2, Elías Arquitectura Elías Arquitectura غرفة المعيشة
Elías Arquitectura

Elías Arquitectura
Elías Arquitectura
Elías Arquitectura

نبدأ بالخشب فهو خامة تقليدية تستخدم في البناء وفي الديكورات المنزلية أيضاً.

المميزات: المتانة والقوة، سعرها متوسط ويمكنها التكيف مع كل الطرز.

العيوب: يتشوه مع الوقت بفعل الرطوبة، الجو أو الاستخدام المتكرر. كما أنه غير عملي في الأجواء الحارة أو في الأماكن الممطرة دائماً.

​الخشب الداكن

Home Staging para Alquilar una Vivienda en Barcelona, Markham Stagers Markham Stagers غرفة المعيشة Multicolored
Markham Stagers

Markham Stagers
Markham Stagers
Markham Stagers

له نفس الخصائص الخشب التقليدي ولكن بإختلاف أنه قد يبدو أكثر أناقة. لكن إذا خدش أو حدث به أية مشكلة قد تظهر أكثر من الخشب ذو اللون الطبيعي.

​2.الباركية

CG DISEÑO ESPACIO INTERIOR, alba najera alba najera غرفة المعيشة
alba najera

alba najera
alba najera
alba najera

هناك نوعين من الباركية، الخشب الصناعي والخشب الطبيعي. كلاهما يعطي نفس النتيجة الأنيقة ولهما خصائص متشابهة ولكن مقاومة الخشب الصناعي أكبر.

المميزات: الباركية يتيح عمل تصاميم رائعة على الأرضيات، خامة دافئة وأنيقة.

Vivienda zona plaza de Olavide, Madrid, nimú equipo de diseño nimú equipo de diseño غرفة المعيشة
nimú equipo de diseño

nimú equipo de diseño
nimú equipo de diseño
nimú equipo de diseño

العيوب: الخشب الطبيعي يعاني من مشكلات تدهور بفعل عامل الزمن.

​3.أرضيات الفينيل

CASA EG, ROMERO DE LA MORA ROMERO DE LA MORA غرفة المعيشة
ROMERO DE LA MORA

ROMERO DE LA MORA
ROMERO DE LA MORA
ROMERO DE LA MORA

أصبحت الأرضيات الفينيل منتشرة بكثرة في تصميمات الديكورات الداخلية ويمكنك إيجادها في أغلب التصاميم.

المميزات: أهم ما يميزها هي سهولة تركيبها، كما يأتي الفينيل بأشكال متعددة وملمس مختلف بأسعار معقولة وتناسب أي طراز.

العيوب: سهلة الخدش والتخريب بفعل الأثاث، ولا يفضل استخدامها في الأماكن الرطبة.

​تصماميم مختلفة من الفينيل

Vivienda Sta. Caterina. Vivir junto al mercado., Egue y Seta Egue y Seta غرفة المعيشة
Egue y Seta

Egue y Seta
Egue y Seta
Egue y Seta

كما ذكرنا يمكنك إختيار الفينيل المشابهة لخامات طبيعية مثل الحجارة أو الطوب أو الرخام أو يمكنك اختيار تصاميم لأشكال هندسية أنيق ذات تأثير بصري جميل يضيف لتصميم منزلك.

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​4.الأرضيات السيراميكية

CASAS ADOSADAS, Estudio A+3 Estudio A+3 غرفة المعيشة
Estudio A+3

Estudio A+3
Estudio A+3
Estudio A+3

البلاطات السيراميكية مستخدمة بكثرة مع كل الطرز بسبب تنوع تصاميم البلاطات والمناسبة لكل الألوان والأشكال، فهي تضيف لمسات ناعمة للفراغات.

المميزات: يمكن أن تجد تنوع في التصميم وربما عمل تصاميم بأشكال خاصة. كما أنها سهلة في التنظيف وفي التركيب.

Reforma en la Barceloneta, OAK 2000 OAK 2000 غرفة المعيشة
OAK 2000

OAK 2000
OAK 2000
OAK 2000

العيوب: قد تكون بعض البلاطات رقيقة ويسهل كسرها بفعل ثقل الأثاث، كما أنها خامة باردة فلا يفضل استخدامها في الأماكن الباردة.

​5.الخرسانة

Vivienda en Benicassim. Valencia, Egue y Seta Egue y Seta غرفة المعيشة
Egue y Seta

Egue y Seta
Egue y Seta
Egue y Seta

تستخدم الخرسانة في أغلب الوقت في البناء وليس في الأعمال الديكورية ولكن مؤخراً لجأ المصممون إلى استخدامها في الديكور المودرن.

المميزات: رخيصة الثمن، سهل استخدامها فيمكنك عمل الأرضيات بنفسك، قوية ومتينة جداً ولا تخرب بتغير الحرارة، مناسبة لكل الألوان ولا تحتاج عناية خاصة، كما أنها سهلة التنظيف.

العيوب: إذا لم يتم عملها بشكل جيد يمكنها أن تتشقق بمرور الوقت . كما أنها تبث برودة فلا ينصح بها في الأماكن الباردة.

​6.الموكيت والسجاد

Control de Iluminación , PROENER PROENER غرفة المعيشة
PROENER

PROENER
PROENER
PROENER

السجاد هو طبقة إضافية تغطي الأرضية ويمكنها أن تغير الجو العام للفراغ إذا أردت أن تصنع فارق.

المميزات: تأتي بتصاميم كثيرة وخامات متنوعة، اسعارها متنوعة حسب الخامة ولكن يوجد منها أنواع رخيصة. تضيف نعومة للغرف ونقشاتها تزيد من رونق الفراغات.

CG 3D INTERIOR DESIGN alba najera غرفة المعيشة
alba najera

CG 3D INTERIOR DESIGN

alba najera
alba najera
alba najera

العيوب: صعوبة التنظيف وكونها عرضة للتبقع، تبقى الأتربة، تتشرب المياة والرطوية، أحياناً العناية بها تكون مكلفة.

​7.الموزايك

Casa del Arbol, Taller Estilo Arquitectura Taller Estilo Arquitectura غرفة المعيشة
Taller Estilo Arquitectura

Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura

مثل السيراميك فإن أرضيات الموزايك لها القدرة على تحويل الفراغات تماماً، فهي تضيف لمعان وشخصية للغرف.

المميزات: لديك إختيارات لا نهائية بعمل تصاميم باستخدام بلاطات مختلفة لتتكامل سوياً. سهل في التنظيف وفي التركيب.

Reforma integral y de mobiliario en calle Còrsega de Barcelona, Grupo Inventia Grupo Inventia غرفة المعيشة الطوب Brown
Grupo Inventia

Grupo Inventia
Grupo Inventia
Grupo Inventia

العيوب: يزيد لمعانه بالرطوبة، بعض البلاطات قد تكون هشة وقد تخدش أو تكسر بفعل الأثاث الثقيل.

​8.صخور الكانتيرا

Un refugio en el campo con mucho arte, Belén Sueiro Belén Sueiro غرفة المعيشة
Belén Sueiro

Belén Sueiro
Belén Sueiro
Belén Sueiro

صخور الكانتيرا مستخدمة بكثرة في الديكورات الخارجية ولكن إذا قررت استخدامها في أرضية غرفك فستحصل على نتيجة مدهشة.

المميزات: صخور متينة، لها ألوان ونقشات تتناسب بشكل رائع مع الطراز الريفي، العتيق، والإنتقائي.

العيوب: تركيبها صعب فإذا لم تركب بشكل صحيح فستحصل على زوايا مسننة.

​9.أحجار كلسية

HOWA. Vivienda unifamiliar en Sa Riera, Begur, Girona (Costa Brava), VelezCarrascoArquitecto VCArq VelezCarrascoArquitecto VCArq غرفة المعيشة
VelezCarrascoArquitecto VCArq

VelezCarrascoArquitecto VCArq
VelezCarrascoArquitecto VCArq
VelezCarrascoArquitecto VCArq

المميزات: تتحمل، سهلة التنظيف، أنيقة وتتكيف مع كل الطرز. سطحها يبدو طبيعي بالإضافة للإبقاء على أناقة الألوان والملمس.

العيوب: يحتفظ السطح ذو الملمس بالأتربة ويصعب تنظيفها.

​10.الرخام

Reforma "LLave en mano" en Córdoba, Apersonal Apersonal غرفة المعيشة
Apersonal

Apersonal
Apersonal
Apersonal

الرخام هي خامة متميزة للأرضيات الأنيقة والتي تعد ديكور في حد ذاتها بدون إضافة عناصر أخرى.

المميزات: نقشة الرخام أنيقة وفريدة من نوعها، شكلها طبيعي. تتحمل ،سهلة التنظيف وتعيش مدة طويلة.

Cobertura de luxo, Espaço do Traço arquitetura Espaço do Traço arquitetura غرفة الميديا
Espaço do Traço arquitetura

Espaço do Traço arquitetura
Espaço do Traço arquitetura
Espaço do Traço arquitetura

العيوب: عالية في التكلفة، تتبقع بسهولة وإذا لم يتم الإعتناء بها بشكل صحيح  ستفقد لمعتها.

تعرف على أناقة النمط الكلاسيكي من خلال هذا المنزل
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