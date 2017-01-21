منزل تركي تذوبُ من فرط جماله!

جولتنا اليوم في منزل تركي التصميم تذوب من فرط جماله ورقته يحظى بلمسات كلاسيكية عديدة في ديكوراته وأثاثه في الوقت الذي استطاعت فيه الروح العصرية أن تتسرسب إلى بعض غرفه وعلى رأسها غرفة المعيشة والمطبخ فباتوا أكثر عملية وأكثر إبهارًا.. لنرى معًا كيف يمكن أن يكون هذا المزيج الرائع ونكتشف عبقرية التصميم!
نبدأ جولتنا في هذا المنزل الكلاسيكي بغـرفة معيشة أخاذة ذات أثاث فاخر وديكور منمق يميل للعصرية رغم كلاسيكية الغرفة يحتلها اللون الرمادي بدرجاته المختلفة كـ لون محايد يناسب هذا النمط من الديكور. يكسر حدة برود الرمادي المنتشر هنا لمسة حمراء بسيطة تجسدت في لون أحد المقاعد حيث بثت بالغرفة روح حيوية مفعمة بالدفء.
نلمح في مرآة خزانة الإكسسوارات المتألقة باللون الأسود ولمسات زجاجية براقة وسائد حمراء متعددة تعتلي الأريكة الرمادية المنتمية لغرفة المعيشة حيث تزينها وتخلق حالة من التناغم بين العناصر الديكورية بالغرفة عمومًا رغم كونها في حقيقة الأمر بسيطة للغاية.
زاوية أخرى لغرفة المعيشة تركز فقط على المقعد الأحمر الجلدي في الصدراة في الوقت الذي توضح لنا أبعاد الغرفة المختلفة ومساحتها. نلمح من هذه الزاوية طاولة سوداء قمة في الرقي يغلفها لوح زجاجية براقة يعكس الخزانة السوداء الخلفية للمقعد وكذلك الباب الأبيض ذو المرايات الصغيرة المتعددة.
غرفة أخرى للمعيشة بلمسات كلاسيكية بحتة.. يظهر ذلك في ديكوراتها بالكامل من قطع الأثاث المختارة لها، والستائر من حيث الخامة والتصميم، وكذلك الطاولات! غالبًا ما يلجأ قاطنو المنزل لاستخدام هذه الغرفة في استقبال الضيوف حيث أنها أكبر من حيث المساحة من نظيرتها السابق الإشارة إليها وبالتالي تحتوي على أثاث أكثر بطبيعة الحال.
بنفس الألوان -البيج والأسود- والروح الكلاسيكية المفرطة تتسم غرفة تناول الطعام. تتكون غرفة السفرة هنا من طاولة سوداء كبير بخامة براقة تعكس أناقة وفخامة القريا الكريستالية المزينة لسقف هذه البقعة من المنزل. يحيط بالمائدة ثماني مقاعد مريحة بمساند عالية توفر جلسة صحية لمستخدمي المائدة.
بنفس الألوان الرمادية واللمسات الحمراء المستخدمة في غرفة المعيشة الأولى تألق المطبخ المصمم على النمط العصري وقد جاء ذلك منافيًا لطبيعة المنزل الكلاسيكية بشكل عام في الوقت الذي تناغم فيه مع غرفة المعيشة الأولى المصممة هي الأخرى على النمط الحداثي رغم ما حظت به من لمسات كلاسيكية بسيطة كان أبرزها الثريا الكريستالية.
سلم مذهل بساحة براقة ينقلنا للطابق العلوي من المنزل حيث غرف النوم والهدوء بعيدًا عن الغرف الحيوية وذلك بدرجاته المتعددة الجامعة بين اللونين الأبيض والأسود وما حققاه من تناقض تقع في غرامه! أسفل الدرج نلمح مرآة روعة مستديرة بإطار أخاذ تملأه الزخارف يدنوها رف خشبي كلاسيكي أيضًا بأرجل فضية ملتوية.
غرفة نوم تركية التصميم ديكوراتها كلاسيكية أخاذة تكاد من فرط جمالها تذوبُ.. اللون الأبيض يغمرها بسحره وهدوءه المتلائم مع طبيعتها الساكنة أما الإضاءة الصفراء فكان لها أكبر الأثر في إبراز جمال الفرش والأثاث على حد سواء!
نجد هنا الحمام الملحق بالغرفة يحظى بنفس الألوان والتصميم الكلاسيكي حيث يتكون من حوض مثبت بطاولة بيضاء بزخارف ذهبية يعلوه مرآة دائرية بإطار أبيض أيضًا، في الوقت الذي نتفاجئ فيه بوجود
تسريحة أي طاولة أخرى بمرآة تساعد مستخدم الحمام على الحصول على مظهر مهندم.
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