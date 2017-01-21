منزل تركي تذوبُ من فرط جماله!

نبدأ جولتنا في هذا المنزل الكلاسيكي بغـرفة معيشة أخاذة ذات أثاث فاخر وديكور منمق يميل للعصرية رغم كلاسيكية الغرفة يحتلها اللون الرمادي بدرجاته المختلفة كـ لون محايد يناسب هذا النمط من الديكور. يكسر حدة برود الرمادي المنتشر هنا لمسة حمراء بسيطة تجسدت في لون أحد المقاعد حيث بثت بالغرفة روح حيوية مفعمة بالدفء.

نلمح في مرآة خزانة الإكسسوارات المتألقة باللون الأسود ولمسات زجاجية براقة وسائد حمراء متعددة تعتلي الأريكة الرمادية المنتمية لغرفة المعيشة حيث تزينها وتخلق حالة من التناغم بين العناصر الديكورية بالغرفة عمومًا رغم كونها في حقيقة الأمر بسيطة للغاية.