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منزل تركي تذوبُ من فرط جماله!

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
homify غرفة المعيشة
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جولتنا اليوم في منزل تركي التصميم تذوب من فرط جماله ورقته يحظى بلمسات كلاسيكية عديدة في ديكوراته وأثاثه في الوقت الذي استطاعت فيه الروح العصرية أن تتسرسب إلى بعض غرفه وعلى رأسها غرفة المعيشة والمطبخ فباتوا أكثر عملية وأكثر إبهارًا.. لنرى معًا كيف يمكن أن يكون هذا المزيج الرائع ونكتشف عبقرية التصميم! 

غرفة معيشة بأثاث فاخر وديكور منمق

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

نبدأ جولتنا في هذا المنزل الكلاسيكي بغـرفة معيشة أخاذة ذات أثاث فاخر وديكور منمق يميل للعصرية رغم كلاسيكية الغرفة يحتلها اللون الرمادي بدرجاته المختلفة كـ لون محايد يناسب هذا النمط من الديكور. يكسر حدة برود الرمادي المنتشر هنا لمسة حمراء بسيطة تجسدت في لون أحد المقاعد حيث بثت بالغرفة روح حيوية مفعمة بالدفء. 

نلمح في مرآة خزانة الإكسسوارات المتألقة باللون الأسود ولمسات زجاجية براقة وسائد حمراء متعددة تعتلي الأريكة الرمادية المنتمية لغرفة المعيشة حيث تزينها وتخلق حالة من التناغم بين العناصر الديكورية بالغرفة عمومًا رغم كونها في حقيقة الأمر بسيطة للغاية.

من زاوية أخرى.. المقعد الأحمر له الصدارة!

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

زاوية أخرى لغرفة المعيشة تركز فقط على المقعد الأحمر الجلدي في الصدراة في الوقت الذي توضح لنا أبعاد الغرفة المختلفة ومساحتها. نلمح من هذه الزاوية طاولة سوداء قمة في الرقي يغلفها لوح زجاجية براقة يعكس الخزانة السوداء الخلفية للمقعد وكذلك الباب الأبيض ذو المرايات الصغيرة المتعددة.

المفاجأة.. غرفة معيشة أخرى ولكنها كلاسيكية بحتة

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

غرفة أخرى للمعيشة بلمسات كلاسيكية بحتة.. يظهر ذلك في ديكوراتها بالكامل من قطع الأثاث المختارة لها، والستائر من حيث الخامة والتصميم، وكذلك الطاولات! غالبًا ما يلجأ قاطنو المنزل لاستخدام هذه الغرفة في استقبال الضيوف حيث أنها أكبر من حيث المساحة من نظيرتها السابق الإشارة إليها وبالتالي تحتوي على أثاث أكثر بطبيعة الحال.

الكلاسيكية تغمر السفرة على حد سواء

homify غرفة السفرة
homify

homify
homify
homify

بنفس الألوان -البيج والأسود- والروح الكلاسيكية المفرطة تتسم غرفة تناول الطعام. تتكون غرفة السفرة هنا من طاولة سوداء كبير بخامة براقة تعكس أناقة وفخامة القريا الكريستالية المزينة لسقف هذه البقعة من المنزل. يحيط بالمائدة ثماني مقاعد مريحة بمساند عالية توفر جلسة صحية لمستخدمي المائدة. 

المطبخ.. يتأثر بغرفة المعيشة الأولى!

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

بنفس الألوان الرمادية واللمسات الحمراء المستخدمة في غرفة المعيشة الأولى تألق المطبخ المصمم على النمط العصري وقد جاء ذلك منافيًا لطبيعة المنزل الكلاسيكية بشكل عام في الوقت الذي تناغم فيه مع غرفة المعيشة الأولى المصممة هي الأخرى على النمط الحداثي رغم ما حظت به من لمسات كلاسيكية بسيطة كان أبرزها الثريا الكريستالية. 

سلم مذهل بالأبيض والأسود

homify راهرو سبک کلاسیک، راهرو و پله
homify

homify
homify
homify

سلم مذهل بساحة براقة ينقلنا للطابق العلوي من المنزل حيث غرف النوم والهدوء بعيدًا عن الغرف الحيوية وذلك بدرجاته المتعددة الجامعة بين اللونين الأبيض والأسود وما حققاه من تناقض تقع في غرامه! أسفل الدرج نلمح مرآة روعة مستديرة بإطار أخاذ تملأه الزخارف يدنوها رف خشبي كلاسيكي أيضًا بأرجل فضية ملتوية.

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غرفة النوم.. بتصميم تركي ولمسات ملوكي

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

غرفة نوم تركية التصميم ديكوراتها كلاسيكية أخاذة تكاد من فرط جمالها تذوبُ.. اللون الأبيض يغمرها بسحره وهدوءه المتلائم مع طبيعتها الساكنة أما الإضاءة الصفراء فكان لها أكبر الأثر في إبراز جمال الفرش والأثاث على حد سواء!

حمام ملحق بغرفة النوم

homify حمام
homify

homify
homify
homify

نجد هنا الحمام الملحق بالغرفة يحظى بنفس الألوان والتصميم الكلاسيكي حيث يتكون من حوض مثبت بطاولة بيضاء بزخارف ذهبية يعلوه مرآة دائرية بإطار أبيض أيضًا، في الوقت الذي نتفاجئ فيه بوجود تسريحة أي طاولة أخرى بمرآة تساعد مستخدم الحمام على الحصول على مظهر مهندم.

حمام ثانٍ أكثر تألقًا

homify حمام
homify

homify
homify
homify

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